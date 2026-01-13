Slayer Scalping

Bu gösterge, iki kar alma seviyesine ve çok sıkı stoploss noktasına odaklanır; tüm amaç, m15 ve daha yüksek zaman dilimlerinde piyasayı skalize etmek; çünkü bu zaman dilimleri spread ve broker komisyonu tarafından çok fazla etkilenmez; gösterge, fiyat ayrışması stratejisine dayalı olarak al/satım sinyalleri verir ve bir yükseliş divergens koşulları tam olarak sağlandığında tp/sl seviyeleriyle bir satın alma oku çizer. Aynı şey satış okları için de geçerli, ok mum kapanışında baskı yapar ve canlı olarak yeniden boyanmaz, bazı sinyaller biraz geç gelir ve gösterge tarafından göz ardı edilir ve uyarı vermezler, çünkü bu belirli piyasa koşullarında (yüksek volatilite/haber etkisi) farklılığın doğasıdır.


Neden işe yarıyor?

. Her sinyalin arkasında iyi bir strateji

.Canlı boyanma yok.

. Her çiftte işe yarar.

. Sabit performans sunar

Öneriler :


. Daha yüksek zaman dilimlerinde kullanım


. Göstergin ana periyodu değişiyor, sinyal kalitesini değiştiriyor, bu tek bir giriş, bu yüzden her çift için en iyi periyotu bulmaya çalışın


. Yüksek spreadler yapmayın lütfen, ham spread hesabı kullanmaya çalışın


Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt