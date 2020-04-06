Gold Neural Pro MT4

Золотой Нейронный Про

Gold Neural Pro — это продвинутый советник (EA), предназначенный для торговли на рынке XAU/USD (золото) с использованием сложного подхода, сочетающего в себе нейронные сети, управление Райа Джонса и стратегию ставок на основе Мартингейла. Этот советник предназначен для опытных трейдеров, которые хотят изучить возможности получения прибыли на этом нестабильном рынке, но также должны осознавать риски, связанные со стратегиями Мартингейла.


SETUP 1:(DOWNLOAD)

SETUP 2:(DOWNLOAD)


Таймфреймы: М1

Тип счета: Неттинговый

Первоначальный депозит: 200 долларов США

Валютная пара: XAUUSD

Максимальный разброс: 50


Основные характеристики Gold Neural Pro:

  Gold Neural Pro использует глубокие нейронные сети для тщательного анализа исторических и текущих ценовых моделей XAU/USD. Это позволяет роботу выявлять возникающие тенденции и сложные закономерности, которые могут остаться незамеченными обычными методами технического анализа.

2. Rya Johns Management:** Советник воплощает в себе философию управления рисками Rya Johns, что означает, что он устанавливает строгие ограничения убытков и прибыли для каждой сделки. Это помогает защитить капитал инвестора и минимизирует риск крупных потерь.

3. Стратегия параллельных ставок по Мартингейлу:** Хотя стратегия Мартингейла известна своим высоким потенциалом прибыли, она также сопряжена со значительными рисками. Gold Neural Pro придерживается более консервативного подхода, внедряя Мартингейл только в определенных рыночных условиях и ограничивая рост ставок, чтобы защитить инвестора от возможных катастрофических потерь.

Производительность и ожидаемые результаты:

Производительность Gold Neural Pro может варьироваться в зависимости от рыночных условий, конфигурации и размера инвестированного капитала. Ожидается, что советник будет стремиться к стабильной долгосрочной прибыли за счет использования информации от нейронных сетей и контроля рисков с помощью руководства Райи Джонс. Однако важно подчеркнуть, что использование Мартингейла сопряжено со значительными рисками, и инвесторы должны осознавать, что при неблагоприятных рыночных сценариях могут возникнуть существенные потери.

Важное предупреждение:

Gold Neural Pro — мощный инструмент, но его использование требует глубокого понимания финансовых рынков, тщательного управления рисками и принятия рисков, связанных со стратегией Мартингейла. Никогда не вкладывайте больше, чем вы можете позволить себе потерять. Перед использованием реальных средств рекомендуется протестировать советник на демо-счете и при необходимости проконсультироваться с финансовым консультантом.

Помните, что валютный рынок очень волатилен и подвержен непредсказуемым изменениям. Таким образом, прошлые результаты Gold Neural Pro не гарантируют будущих результатов. Крайне важно проводить постоянный анализ и корректировать настройки советника в соответствии с постоянно меняющимися рыночными условиями.


