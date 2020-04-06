Gold Neural Pro MT4

Gold Neural Pro

O Gold Neural Pro é um avançado Expert Advisor (EA) projetado para operar no mercado de XAU/USD (ouro) utilizando uma abordagem sofisticada que combina redes neurais, o gerenciamento de Rya Jhones e uma estratégia de apostas paralelas Martingale. Este EA foi desenvolvido para traders experientes que desejam explorar as oportunidades de lucro nesse mercado volátil, mas também devem estar cientes dos riscos associados a estratégias de Martingale.SE


ATENÇÃO :FAÇA O DOWNLOAD DOS SETUPS OTIMIZADOS NOS LINKS A BAIXO:

SETUP 1:(DOWNLOAD)

SETUP 2:(DOWNLOAD)

Time frames :M1

Par De Moedas : XAUUSD

Spread Max :50

PARTICIPE DO GRUPO GOLD NEURAL PRO: CLICK AQUI


Características Principais do Gold Neural Pro:

 Gold Neural Pro emprega redes neurais profundas para analisar extensivamente os padrões históricos e atuais de preço do XAU/USD. Isso permite que o robô identifique tendências emergentes e padrões complexos que podem passar despercebidos pelos métodos convencionais de análise técnica.

2. Gerenciamento de Rya Jhones:** O EA incorpora a filosofia de gerenciamento de risco de Rya Jhones, o que significa que ele define limites estritos de perda e lucro para cada operação. Isso ajuda a proteger o capital do investidor e minimiza o risco de grandes perdas.

3. Estratégia de Betting Paralelo Martingale:** Embora a estratégia de Martingale seja conhecida por seu alto potencial de lucro, ela também envolve riscos significativos. O Gold Neural Pro adota uma abordagem mais conservadora, implementando o Martingale apenas em determinadas condições de mercado, e limitando o aumento das apostas para proteger o investidor de possíveis perdas catastróficas.

Desempenho e Resultados Esperados:

O desempenho do Gold Neural Pro pode variar dependendo das condições de mercado, da configuração e do tamanho do capital investido. Espera-se que o EA busque lucros consistentes a longo prazo, aproveitando as informações das redes neurais e controlando o risco com o gerenciamento de Rya Jhones. No entanto, é importante enfatizar que o uso de Martingale envolve riscos consideráveis, e os investidores devem estar cientes de que perdas substanciais podem ocorrer em cenários desfavoráveis do mercado.

Aviso Importante:

O Gold Neural Pro é uma ferramenta poderosa, mas seu uso requer um profundo entendimento dos mercados financeiros, uma gestão cuidadosa do risco e a aceitação dos riscos associados à estratégia de Martingale. Nunca invista mais do que você pode perder. Recomenda-se testar o EA em uma conta de demonstração antes de usar fundos reais e consultar um consultor financeiro se necessário.

Lembre-se de que o mercado de câmbio é altamente volátil e sujeito a mudanças imprevisíveis. Portanto, o desempenho passado do Gold Neural Pro não garante resultados futuros. É fundamental realizar uma análise contínua e ajustar as configurações do EA de acordo com as condições do mercado em constante evolução.


Mais do autor
HFT Prop Firm US30 Pro
Teresa Maria Pimenta
Experts
**HFT Prop Firm - Expert Advisor Descrição:** O Expert Advisor (EA) denominado HFT Prop Firm é uma solução inovadora projetada especificamente para aprovação em mesas proprietárias que permitem o uso de High-Frequency Trading (HFT). Este EA oferece dois modos de trader exclusivos, conhecidos como Trader Modo 1 e Trader Modo 2, proporcionando flexibilidade aos usuários durante o processo de aprovação. O HFT Prop Firm EA destaca-se ao oferecer duas opções distintas para operações de HFT: HFT No
Nasdaq Quants NAS100
Teresa Maria Pimenta
5 (1)
Experts
*Nasdaq Quant NAS100 Uma Ferramenta sofisticada com adição de redes neurais uma inovação no mercado de robôs forex a otimização da estratégia com a ajuda do aprendizado de maquina trabalho inteligente para buscar os melhores resultados Corretora indicada: pepperstone, Robo Forex,Moneta markets O Quant NAS100 é um expert advisor confiável e experiente que usa sua inteligência artificial GPT-4 quantitativa para identificar as melhores oportunidades de mercado e maximizar seus lucros ao operar o í
Gold Neural Pro
Teresa Maria Pimenta
1 (1)
Experts
Gold Neural Pro O Gold Neural Pro é um avançado Expert Advisor (EA) projetado para operar no mercado de XAU/USD (ouro) utilizando uma abordagem sofisticada que combina redes neurais, o gerenciamento de Rya Jhones e uma estratégia de apostas paralelas Martingale. Este EA foi desenvolvido para traders experientes que desejam explorar as oportunidades de lucro nesse mercado volátil, mas também devem estar cientes dos riscos associados a estratégias de Martingale. SETUP 1 (DOWNLOAD ) SETUP 2 (DOWN
Supreme Index B3
Teresa Maria Pimenta
Experts
SUPREME INDEX B3 O Supreme Index B3é um sofisticado Expert Advisor (EA) desenvolvido para operar no contrato Mini Dollar da B3, projetado especificamente para a plataforma MetaTrader 5 (MT5). Este EA utiliza uma estratégia altamente sofisticada com um notável histórico de precisão em suas operações. Com o objetivo de aproveitar a volatilidade do dólar nas bolsas brasileiras, o Supreme Index incorpora uma série de recursos avançados para otimizar os lucros e minimizar os riscos. RECOMENDAÇÃO: Ti
WAllstreet us30 Super Scalping
Teresa Maria Pimenta
Experts
WALL STREET INDEX US30 RECOMENDAÇÕES DE CONTAS E TIME FRAMES PARA USAR O EXPERT: TIME FRAME : M1 ou M5 SPREAD MAX: 50 TIPO DE CORRETORA: HEDGE DIGITO : 1 DEPOSITO INICIAL :500 USD CORRETORAS RECOMENDADA:   PEPPERSTONE ICMARKETS RAW O Wall Street US30 é um avançado Expert Advisor (EA) desenvolvido especialmente para operar no ativo US30, que representa o índice Dow Jones Industrial Average, incluindo as principais empresas dos Estados Unidos. Esse EA é projetado para executar estratégias de sca
Trader Prop firm Pro
Teresa Maria Pimenta
Experts
Trader Propfirm Pró - Expert Advisor para Traders Profissionais O Trader Propfirm Pró é um Expert Advisor avançado desenvolvido exclusivamente para traders de mesas proprietárias, compatível tanto com contas de teste quanto contas aprovadas. Este sistema utiliza redes neurais e inteligência artificial para otimizar a análise gráfica, identificar tendências do mês e realizar entradas precisas no gráfico de menores tempos. Com um sistema baseado em redes neurais , o EA faz o rastreamento da tendên
Neuron Gold
Teresa Maria Pimenta
Experts
EA Neuron Gold — Inteligência Neural para XAUUSD em M30 O Neuron Gold é um Expert Advisor avançado, desenvolvido exclusivamente para operar XAUUSD no timeframe M30 . Ele utiliza duas estratégias automáticas independentes, que podem operar juntas ou separadamente, além de um painel manual completo integrado ao gráfico. Estratégias Automáticas do Neuron Gold 1. Estratégia de Padrões de Bandeira Detecta automaticamente formações clássicas de continuação (bull flag e bear flag). O EA identifica: con
