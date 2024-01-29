Gold Neural Pro MT4

Gold Neural Pro

Gold Neural Pro ist ein fortschrittlicher Expert Advisor (EA), der für den Handel auf dem XAU/USD (Gold)-Markt entwickelt wurde und einen ausgeklügelten Ansatz nutzt, der neuronale Netze, Rya Jhones-Management und eine Martingale-Side-Wettstrategie kombiniert. Dieser EA richtet sich an erfahrene Händler, die Gewinnchancen in diesem volatilen Markt erkunden möchten, sich aber auch der mit Martingale-Strategien verbundenen Risiken bewusst sein sollten.

SETUP 1:(DOWNLOAD)

SETUP 2:(DOWNLOAD)


Zeitrahmen: M1


Kontotyp: Netting

Ersteinzahlung: 200 USD

Währungspaar: XAUUSD

Maximaler Spread:50

Hauptmerkmale von Gold Neural Pro:

  Gold Neural Pro nutzt tiefe neuronale Netze, um historische und aktuelle XAU/USD-Preismuster umfassend zu analysieren. Dadurch kann der Roboter aufkommende Trends und komplexe Muster erkennen, die von herkömmlichen technischen Analysemethoden möglicherweise unbemerkt bleiben.

2. Rya Jhones Management:** Der EA verkörpert die Risikomanagementphilosophie von Rya Jhones, was bedeutet, dass für jeden Trade strenge Verlust- und Gewinngrenzen festgelegt werden. Dies trägt dazu bei, das Kapital des Anlegers zu schützen und das Risiko großer Verluste zu minimieren.

3. Martingale-Parallel-Wettstrategie:** Obwohl die Martingale-Strategie für ihr hohes Gewinnpotenzial bekannt ist, birgt sie auch erhebliche Risiken. Gold Neural Pro verfolgt einen konservativeren Ansatz, indem es das Martingale nur unter bestimmten Marktbedingungen einsetzt und die Erhöhung der Einsätze begrenzt, um den Anleger vor möglichen katastrophalen Verlusten zu schützen.

Leistung und erwartete Ergebnisse:

Die Leistung von Gold Neural Pro kann je nach Marktbedingungen, Konfiguration und Größe des investierten Kapitals variieren. Von der EA wird erwartet, dass sie durch die Nutzung von Informationen aus neuronalen Netzen und die Risikokontrolle mit dem Management von Rya Jhones beständige langfristige Gewinne anstrebt. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass der Einsatz von Martingale erhebliche Risiken birgt und Anleger sich darüber im Klaren sein sollten, dass bei ungünstigen Marktszenarien erhebliche Verluste auftreten können.

Wichtiger Hinweis:

Gold Neural Pro ist ein leistungsstarkes Tool, dessen Einsatz jedoch ein tiefes Verständnis der Finanzmärkte, ein sorgfältiges Risikomanagement und die Akzeptanz der mit der Martingale-Strategie verbundenen Risiken erfordert. Investieren Sie niemals mehr, als Sie sich leisten können, zu verlieren. Es wird empfohlen, den EA vor dem Einsatz von Echtgeldern auf einem Demokonto zu testen und gegebenenfalls einen Finanzberater zu konsultieren.

Bedenken Sie, dass der Devisenmarkt sehr volatil ist und unvorhersehbaren Veränderungen unterliegt. Daher ist die bisherige Leistung von Gold Neural Pro keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Es ist wichtig, eine kontinuierliche Analyse durchzuführen und die EA-Einstellungen an die sich ständig ändernden Marktbedingungen anzupassen.


