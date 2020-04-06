ゴールドニューラルプロ





Gold Neural Pro は、ニューラル ネットワーク、ライア ジョーンズ管理、マーチンゲール サイド ベッティング戦略を組み合わせた洗練されたアプローチを使用して、XAU/USD (金) マーケットを取引するように設計された高度なエキスパート アドバイザー (EA) です。 この EA は、この不安定な市場で利益の機会を探りたいと考えている経験豊富なトレーダー向けに設計されていますが、マーチンゲール戦略に関連するリスクにも注意する必要があります。

時間枠:M1





アカウントタイプ: ネッティング





初回デポジット: 200 USD





通貨ペア: XAUUSD





最大スプレッド:50

ゴールド ニューラル プロ グループに参加するには: ここをクリックしてください





Gold Neural Pro の主な機能:





Gold Neural Pro は、ディープ ニューラル ネットワークを採用して、過去および現在の XAU/USD 価格パターンを広範囲に分析します。 これにより、ロボットは、従来のテクニカル分析手法では気づかなかった新たなトレンドや複雑なパターンを識別できるようになります。





2. Rya Jhones 管理:** この EA は、Rya Jhones のリスク管理哲学を体現しています。つまり、取引ごとに厳格な損失と利益の制限を設定します。 これにより、投資家の資本が保護され、多額の損失のリスクが最小限に抑えられます。





3. マーチンゲール パラレル ベッティング戦略:** マーチンゲール戦略は高い収益の可能性があることで知られていますが、重大なリスクも伴います。 Gold Neural Pro はより保守的なアプローチを採用し、特定の市場状況でのみマーチンゲール法を実装し、潜在的な壊滅的な損失から投資家を保護するために賭け金の増加を制限します。





パフォーマンスと期待される結果:





Gold Neural Pro のパフォーマンスは、市場の状況、構成、投資資本の規模によって異なる場合があります。 EAはニューラルネットワークからの情報を活用し、ライア・ジョーンズ氏の経営陣とともにリスクをコントロールすることで、長期的に安定した利益を追求するとみられる。 ただし、マーチンゲール法の使用にはかなりのリスクが伴うことを強調することが重要であり、投資家は不利な市場シナリオでは多額の損失が発生する可能性があることを認識する必要があります。





重要な警告:





Gold Neural Pro は強力なツールですが、その使用には金融市場に対する深い理解、慎重なリスク管理、マーチンゲール戦略に関連するリスクの受け入れが必要です。 損失を許容できる以上に投資しないでください。 実際の資金を使用する前にデモ口座で EA をテストし、必要に応じて財務アドバイザーに相談することをお勧めします。





外国為替市場は非常に不安定であり、予測できない変化が生じる可能性があることに注意してください。 したがって、Gold Neural Pro の過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。 継続的に分析を実行し、絶えず進化する市場状況に応じて EA 設定を調整することが不可欠です。



