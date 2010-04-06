Gold Neural Pro MT4

Oro Neurale Pro

Gold Neural Pro è un Expert Advisor (EA) avanzato progettato per negoziare il mercato XAU/USD (oro) utilizzando un approccio sofisticato che combina reti neurali, gestione di Rya Jhones e una strategia di scommessa laterale Martingale. Questo EA è progettato per trader esperti che desiderano esplorare opportunità di profitto in questo mercato volatile, ma dovrebbero anche essere consapevoli dei rischi associati alle strategie Martingale.

SETUP 1:(DOWNLOAD)

SETUP 2:(DOWNLOAD)


Tempi: M1


Tipo di conto: compensazione

Deposito iniziale: 200 USD

Coppia di valute: XAUUSD

Diffusione massima: 50

UNISCITI AL GRUPPO GOLD NEURAL PRO: CLICCA QUI

Caratteristiche principali di Gold Neural Pro:

  Gold Neural Pro utilizza reti neurali profonde per analizzare in modo approfondito i modelli di prezzo XAU/USD storici e attuali. Ciò consente al robot di identificare tendenze emergenti e modelli complessi che potrebbero passare inosservati dai metodi di analisi tecnica convenzionali.

2. Gestione di Rya Jhones:** L'EA incarna la filosofia di gestione del rischio di Rya Jhones, il che significa che stabilisce limiti rigorosi di perdita e profitto per ogni operazione. Ciò aiuta a proteggere il capitale dell'investitore e riduce al minimo il rischio di ingenti perdite.

3. Strategia di scommesse parallele Martingale:** Sebbene la strategia Martingale sia nota per il suo elevato potenziale di profitto, comporta anche rischi significativi. Gold Neural Pro adotta un approccio più conservativo, implementando la Martingala solo in determinate condizioni di mercato e limitando l'aumento delle scommesse per proteggere l'investitore da possibili perdite catastrofiche.

Prestazioni e risultati attesi:

La performance di Gold Neural Pro può variare a seconda delle condizioni di mercato, della configurazione e dell'entità del capitale investito. Si prevede che l'EA cercherà profitti consistenti a lungo termine sfruttando le informazioni provenienti dalle reti neurali e controllando il rischio con il management di Rya Jhones. Tuttavia, è importante sottolineare che l’uso della Martingala comporta rischi considerevoli e gli investitori devono essere consapevoli che in scenari di mercato sfavorevoli possono verificarsi perdite sostanziali.

Avvertimento importante:

Gold Neural Pro è uno strumento potente, ma il suo utilizzo richiede una profonda conoscenza dei mercati finanziari, un'attenta gestione del rischio e l'accettazione dei rischi associati alla strategia Martingale. Non investire mai più di quanto puoi permetterti di perdere. Si consiglia di testare l'EA su un conto demo prima di utilizzare fondi reali e, se necessario, consultare un consulente finanziario.

Ricorda che il mercato dei cambi è altamente volatile e soggetto a cambiamenti imprevedibili. Pertanto, le prestazioni passate di Gold Neural Pro non garantiscono risultati futuri. È essenziale eseguire analisi continue e adattare le impostazioni dell’EA in base alle condizioni di mercato in continua evoluzione.


