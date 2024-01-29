Gold Neural Pro MT4

Or Neural Pro





Gold Neural Pro est un Expert Advisor (EA) avancé conçu pour négocier le marché XAU/USD (or) en utilisant une approche sophistiquée qui combine des réseaux de neurones, la gestion de Rya Jhones et une stratégie de paris parallèles Martingale. Cette EA est conçue pour les traders expérimentés qui souhaitent explorer les opportunités de profit sur ce marché volatil, mais qui doivent également être conscients des risques associés aux stratégies Martingale.





Délais :M1





Type de compte : compensation





Dépôt initial : 200 USD





Paire de devises : XAUUSD





Propagation maximale : 50





Caractéristiques principales de Gold Neural Pro :





Gold Neural Pro utilise des réseaux neuronaux profonds pour analyser en profondeur les modèles de prix XAU/USD historiques et actuels. Cela permet au robot d'identifier les tendances émergentes et les modèles complexes qui peuvent passer inaperçus par les méthodes d'analyse technique conventionnelles.





2. Gestion de Rya Jhones :** L'EA incarne la philosophie de gestion des risques de Rya Jhones, ce qui signifie qu'elle fixe des limites strictes de perte et de profit pour chaque transaction. Cela permet de protéger le capital de l'investisseur et de minimiser le risque de pertes importantes.





3. Stratégie de paris parallèles Martingale :** Bien que la stratégie Martingale soit connue pour son potentiel de profit élevé, elle implique également des risques importants. Gold Neural Pro adopte une approche plus conservatrice, mettant en œuvre la Martingale uniquement dans certaines conditions de marché et limitant l'augmentation des paris pour protéger l'investisseur d'éventuelles pertes catastrophiques.





Performance et résultats attendus :





Les performances de Gold Neural Pro peuvent varier en fonction des conditions du marché, de la configuration et de la taille du capital investi. L'EA devrait rechercher des bénéfices constants à long terme en exploitant les informations des réseaux de neurones et en contrôlant les risques avec la direction de Rya Jhones. Cependant, il est important de souligner que l’utilisation de la Martingale comporte des risques considérables et que les investisseurs doivent être conscients que des pertes substantielles peuvent survenir dans des scénarios de marché défavorables.





Avertissement important :





Gold Neural Pro est un outil puissant, mais son utilisation nécessite une compréhension approfondie des marchés financiers, une gestion prudente des risques et l'acceptation des risques associés à la stratégie Martingale. N’investissez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Il est recommandé de tester l'EA sur un compte démo avant d'utiliser des fonds réels et de consulter un conseiller financier si nécessaire.





N'oubliez pas que le marché des changes est très volatil et sujet à des changements imprévisibles. Par conséquent, les performances passées de Gold Neural Pro ne garantissent pas les résultats futurs. Il est essentiel d’effectuer une analyse continue et d’ajuster les paramètres d’EA en fonction de l’évolution des conditions du marché.



