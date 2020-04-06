Gold Neural Pro MT4

Pro neuronal dorado





Gold Neural Pro es un asesor experto (EA) avanzado diseñado para operar en el mercado XAU/USD (oro) utilizando un enfoque sofisticado que combina redes neuronales, la gestión de Rya Jhones y una estrategia de apuestas paralelas Martingala. Este EA está diseñado para operadores experimentados que desean explorar oportunidades de ganancias en este mercado volátil, pero también deben ser conscientes de los riesgos asociados con las estrategias Martingala.

Plazos :M1





Tipo de cuenta: compensación





Depósito inicial: 200 USD





Par de divisas: XAUUSD





Propagación máxima: 50









ÚNETE AL GRUPO GOLD NEURAL PRO: HAGA CLIC AQUÍ





Características principales de Gold Neural Pro:





Gold Neural Pro emplea redes neuronales profundas para analizar exhaustivamente los patrones de precios históricos y actuales del XAU/USD. Esto permite al robot identificar tendencias emergentes y patrones complejos que pueden pasar desapercibidos con los métodos de análisis técnico convencionales.





2. Gestión de Rya Jhones:** El EA encarna la filosofía de gestión de riesgos de Rya Jhones, lo que significa que establece límites estrictos de pérdidas y ganancias para cada operación. Esto ayuda a proteger el capital del inversor y minimiza el riesgo de grandes pérdidas.





3. Estrategia de apuestas paralelas Martingala:** Aunque la estrategia Martingala es conocida por su alto potencial de ganancias, también implica riesgos importantes. Gold Neural Pro adopta un enfoque más conservador, implementando la Martingala sólo en determinadas condiciones del mercado y limitando el aumento de las apuestas para proteger al inversor de posibles pérdidas catastróficas.





Desempeño y resultados esperados:





El rendimiento de Gold Neural Pro puede variar según las condiciones del mercado, la configuración y el tamaño del capital invertido. Se espera que el EA busque ganancias consistentes a largo plazo aprovechando la información de las redes neuronales y controlando el riesgo con la administración de Rya Jhones. Sin embargo, es importante enfatizar que el uso de Martingala implica riesgos considerables y los inversores deben ser conscientes de que pueden ocurrir pérdidas sustanciales en escenarios de mercado desfavorables.





Advertencia importante:





Gold Neural Pro es una herramienta poderosa, pero su uso requiere un conocimiento profundo de los mercados financieros, una gestión cuidadosa del riesgo y la aceptación de los riesgos asociados con la estrategia Martingala. Nunca inviertas más de lo que puedes permitirte perder. Se recomienda probar el EA en una cuenta demo antes de utilizar fondos reales y consultar a un asesor financiero si es necesario.





Recuerde que el mercado de divisas es muy volátil y está sujeto a cambios impredecibles. Por lo tanto, el rendimiento pasado de Gold Neural Pro no garantiza resultados futuros. Es esencial realizar análisis continuos y ajustar la configuración del EA de acuerdo con las condiciones del mercado en constante evolución.



