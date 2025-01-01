//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

long pos_id_array[]; // pozisyon kimliklerini saklamak için dizi



//--- tüm geçmişi talep et

if(!HistorySelect(0, TimeCurrent()))

{

Print("HistorySelect() failed. Error ", GetLastError());

return;

}



//--- sadece bekleyen emirlerden tüm pozisyon kimliklerini dizide topla

int total=HistoryOrdersTotal();

for(int i=0; i<total; i++)

{

ulong ticket=HistoryOrderGetTicket(i);

if(ticket==0)

continue;

ENUM_ORDER_TYPE type=(ENUM_ORDER_TYPE)HistoryOrderGetInteger(ticket, ORDER_TYPE);

long pos_id=HistoryOrderGetInteger(ticket, ORDER_POSITION_ID);

if(type<=ORDER_TYPE_SELL || pos_id==0)

continue;



int size=ArraySize(pos_id_array);

if(ArrayResize(pos_id_array, size+1)==size+1)

pos_id_array[size]=pos_id;

}



//--- dizideki pozisyon kimliği listesine göre

total=ArraySize(pos_id_array);

for(int i=0; i<total; i++)

{

//--- başlığı ve pozisyonun emir ve işlem listesini yazdır

long position_id=pos_id_array[i];

Print("List of orders and deals for position with ID: ", position_id);

HistorySelectByPositionProcess(position_id);

}

/*

sonuç:

List of orders and deals for position with ID: 1819629924

[0] Order Sell Limit #1819629924

[1] Order Buy #1819633194

[0] Entry In Deal Sell #1794972472

[1] Entry Out Deal Buy #1794975589

List of orders and deals for position with ID: 1841753970

[0] Order Sell Stop #1841753970

[1] Order Buy #1842322160

[0] Entry In Deal Sell #1817242142

[1] Entry Out Deal Buy #1817765341

*/

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Pozisyon kimliğine göre emir ve işlem geçmişini seç ve |

//| pozisyonun emir ve işlem listesini günlüğe yazdır |

//+------------------------------------------------------------------+

bool HistorySelectByPositionProcess(const long position_id)

{

//--- belirtilen pozisyon kimliğine sahip işlem ve emirlerin geçmişini talep et

if(!HistorySelectByPosition(position_id))

{

PrintFormat("HistorySelectByPosition(%I64d) failed. Error %d", position_id, GetLastError());

return(false);

}



//--- pozisyon emirlerinin listesini yazdır

int orders_total=HistoryOrdersTotal();

for(int i=0; i<orders_total; i++)

{

ulong ticket=HistoryOrderGetTicket(i);

if(ticket==0)

continue;

ENUM_ORDER_TYPE order_type=(ENUM_ORDER_TYPE)HistoryOrderGetInteger(ticket, ORDER_TYPE);

PrintFormat(" [%d] Order %s #%I64u", i, OrderTypeDescription(order_type), ticket);

}



//--- pozisyon işlemlerinin listesini günlüğe yazdır

int deals_total =HistoryDealsTotal();

for(int i=0; i<deals_total; i++)

{

ulong ticket=HistoryDealGetTicket(i);

if(ticket==0)

continue;

ENUM_DEAL_ENTRY deal_entry=(ENUM_DEAL_ENTRY)HistoryDealGetInteger(ticket, DEAL_ENTRY);

ENUM_DEAL_TYPE deal_type= (ENUM_DEAL_TYPE)HistoryDealGetInteger(ticket, DEAL_TYPE);

if(deal_type!=DEAL_TYPE_BUY && deal_type!=DEAL_TYPE_SELL)

continue;

PrintFormat(" [%d] Entry %s Deal %s #%I64u", i, DealEntryDescription(deal_entry), DealTypeDescription(deal_type), ticket);

}

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Emir türü açıklamasını geri döndür |

//+------------------------------------------------------------------+

string OrderTypeDescription(const ENUM_ORDER_TYPE type)

{

switch(type)

{

case ORDER_TYPE_BUY : return("Buy");

case ORDER_TYPE_SELL : return("Sell");

case ORDER_TYPE_BUY_LIMIT : return("Buy Limit");

case ORDER_TYPE_SELL_LIMIT : return("Sell Limit");

case ORDER_TYPE_BUY_STOP : return("Buy Stop");

case ORDER_TYPE_SELL_STOP : return("Sell Stop");

case ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT : return("Buy Stop Limit");

case ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT : return("Sell Stop Limit");

default : return("Unknown order type: "+(string)type);

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Pozisyon işlem türü açıklamasını geri döndür |

//+------------------------------------------------------------------+

string DealTypeDescription(const ENUM_DEAL_TYPE type)

{

switch(type)

{

//--- diğer tüm türler pozisyon için geçerli olmadığından,

//--- yalnızca alış ve satış işlemlerinin açıklamasını geri döndür

case DEAL_TYPE_BUY : return("Buy");

case DEAL_TYPE_SELL : return("Sell");

default : return("Unknown deal type: "+(string)type);

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Pozisyon değişim yöntemini geri döndür |

//+------------------------------------------------------------------+

string DealEntryDescription(const ENUM_DEAL_ENTRY entry)

{

switch(entry)

{

case DEAL_ENTRY_IN : return("In");

case DEAL_ENTRY_OUT : return("Out");

case DEAL_ENTRY_INOUT : return("InOut");

case DEAL_ENTRY_OUT_BY : return("Out by");

case DEAL_ENTRY_STATE : return("Status record");

default : return("Unknown deal entry: "+(string)entry);

}

}