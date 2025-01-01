PositionSelectByTicket

Pozisyon üzerinde belirtilen fiş numarasını kullanarak bir açık pozisyonu seçer. Başarılı ise 'true', aksi durumda 'false' dönüşü yapar. Hata detayları için GetLastError() çağrısını kullanın.

bool PositionSelectByTicket(

ulong ticket

);

Parametreler

ticket

[in] Pozisyon fişi.

Dönüş Değeri

bool tipli bir değişken.

Not

PositionSelectByTicket() foksionu pozisyonun verilerini program ortamına kopyalar. PositionGetDouble(), PositionGetInteger() ve PositionGetString() fonksiyonlarının sonraki çağrıları daha önceden kopyalanmış bu verilere dönüş yapar. Yani, pozisyonun kendisi artık mevcut olmasa da (veya yön, hacim vb. değiştirilmiş olsa da), ilgili veri hala elde edilebilir. En güncel verinin alındığından emin olmak için PositionSelectByTicket() çağrısını verilere erişmeden önce yaptığınızdan emin olmalısınız.

Örnek:

#define EXPERT_MAGIC 123456 // sihirli sayı



//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- talep ve sonuç yapılarını bildir ve başlat

MqlTradeRequest request={};

MqlTradeResult result ={};



//--- bir alış pozisyonu açmak için işlem talebi parametrelerini doldur

request.action = TRADE_ACTION_DEAL; // işlem türü

request.symbol = Symbol(); // sembol

request.volume = 0.1; // 0.1 lotluk hacim

request.type = ORDER_TYPE_BUY; // emir türü

request.price = SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_ASK); // açılış fiyatı

request.deviation = 5; // fiyattan izin verilen sapma

request.magic = EXPERT_MAGIC; // emir sihirli sayısı



//--- bir talep gönder. Talep gönderilemediyse, hata kodunu görüntüle ve operasyonu tamamla

if(!OrderSend(request, result))

{

PrintFormat("OrderSend error ", GetLastError());

return;

}



//--- işlem verilerini görüntüle

PrintFormat("Trade request result: retcode: %u, deal: %I64u, order: %I64u", result.retcode, result.deal, result.order);



//--- işlem sonucundan pozisyon fişini al ve pozisyonu fişe göre seç

//--- yeni açılan bir pozisyonun fişi, işlemi oluşturan emrin fişine karşılık gelir

ulong ticket=result.order;

ResetLastError();

if(!PositionSelectByTicket(ticket))

{

PrintFormat("PositionSelectByTicket(%I64u) failed. Error %d", ticket, GetLastError());

return;

}



//--- fiş ile seçilen pozisyonun verilerini günlükte görüntüle

ENUM_POSITION_TYPE type = (ENUM_POSITION_TYPE)PositionGetInteger(POSITION_TYPE);

long time = PositionGetInteger(POSITION_TIME_MSC);

double price = PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN);

double volume= PositionGetDouble(POSITION_VOLUME);

string symbol= PositionGetString(POSITION_SYMBOL);

int digits= (int)SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_DIGITS);

PrintFormat("Current selected position: %s %.2f %s #%I64u at %.*f, %s",

symbol, volume, (type==POSITION_TYPE_BUY ? "Buy" : "Sell"), ticket, digits, price, TimeMscToString(time));

/*

sonuç:

Trade request result: retcode: 10009, deal: 2778100901, order: 2803905975

Current selected position: EURUSD 0.10 Buy #2803905975 at 1.10672, 2024.09.02 12:09:51.239

*/

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Milisaniyeli zamanı geri döndür |

//+------------------------------------------------------------------+

string TimeMscToString(const long time_msc, int flags=TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS)

{

return(TimeToString(time_msc/1000, flags) + "." + IntegerToString(time_msc %1000, 3, '0'));

}

Ayrıca bakınız

PositionGetSymbol(), PositionsTotal(), Pozisyon Özellikleri