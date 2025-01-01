Pozisyonların yalnızca FIFO kuralıyla kapatılabileceğini belirten bir işaret. Özellik değeri true olarak ayarlanırsa, her bir sembolde pozisyonlar en eskisinden başlayarak, açıldıkları sırayla kapatılır. Pozisyonların farklı bir sırayla kapatılmasının denenmesi durumunda, yatırımcı bir hata alır.

Hedgingsiz pozisyon muhasebe modu olan hesaplar için (ACCOUNT_MARGIN_MODE!=ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING), özellik değeri her zaman false olur.