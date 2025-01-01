- Müşteri Terminali Özellikleri
Mevcut hesap hakkında bilgi almak için birkaç fonksiyon bulunmaktadır: AccountInfoInteger(), AccountInfoDouble() ve AccountInfoString(). Fonksiyon parametreleri, karşılık gelen ENUM_ACCOUNT_INFO sayımlarından gelen değerleri alabilirler.
AccountInfoInteger() fonksiyonu için
|
Tanıtıcı
|
Açıklama
|
Tip
|
ACCOUNT_LOGIN
|
Hesap numarası
|
long
|
ACCOUNT_TRADE_MODE
|
Hesap alım-satım modu
|
ACCOUNT_LEVERAGE
|
Hesap kaldıracı
|
long
|
ACCOUNT_LIMIT_ORDERS
|
İzin verilen maksimum bekleyen emir sayısı
|
int
|
ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE
|
İzin verilen en küçük teminat için ayar modu
|
ACCOUNT_TRADE_ALLOWED
|
Mevcut hesap için izin verilen alım-satım
|
bool
|
ACCOUNT_TRADE_EXPERT
|
Uzman Danışman için izin verilen alım-satım
|
bool
|
ACCOUNT_MARGIN_MODE
|
Teminat hesaplama modu
|
ACCOUNT_CURRENCY_DIGITS
|
İşlem sonuçlarının doğru bir şekilde gösterilmesi için gerekli olan hesap para birimindeki ondalık basamak sayısı
|
int
|
ACCOUNT_FIFO_CLOSE
|
Pozisyonların yalnızca FIFO kuralıyla kapatılabileceğini belirten bir işaret. Özellik değeri true olarak ayarlanırsa, her bir sembolde pozisyonlar en eskisinden başlayarak, açıldıkları sırayla kapatılır. Pozisyonların farklı bir sırayla kapatılmasının denenmesi durumunda, yatırımcı bir hata alır.
Hedgingsiz pozisyon muhasebe modu olan hesaplar için (ACCOUNT_MARGIN_MODE!=ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING), özellik değeri her zaman false olur.
|
bool
AccountInfoDouble() fonksiyonu için
|
Tanıtıcı
|
Açıklama
|
Tip
|
ACCOUNT_BALANCE
|
Mevduat dövizi cinsinden hesap bakiyesi
|
double
|
ACCOUNT_CREDIT
|
Mevduat dövizi cinsinden hesap kredisi
|
double
|
ACCOUNT_PROFIT
|
Bir hesabın mevduat dövizi cinsinden mevcut karı
|
double
|
ACCOUNT_EQUITY
|
Mevduat dövizi cinsinden hesaptaki net varlık değeri
|
double
|
ACCOUNT_MARGIN
|
Mevduat dövizi cinsinden kullanılan teminat
|
double
|
ACCOUNT_MARGIN_FREE
|
Mevduat döviz birimi cinsinden serbest teminat
|
double
|
ACCOUNT_MARGIN_LEVEL
|
Yüzde olarak, hesap teminat seviyesi
|
double
|
ACCOUNT_MARGIN_SO_CALL
|
Teminat çağrısı seviyesi. ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE'a bağlı olarak, yüzdelik şekilde veya hesap para birimi cinsiyle ifade edilir
|
double
|
ACCOUNT_MARGIN_SO_SO
|
Teminat StopOut seviyesi. ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE'a bağlı olarak, yüzdelik şekilde veya hesap para birimi cinsiyle ifade edilir
|
double
|
ACCOUNT_MARGIN_INITIAL
|
Başlangıç teminatı. Hesap üzerindeki tüm bekleyen emirleri karşılamak için ayrılan teminat miktarı
|
double
|
ACCOUNT_MARGIN_MAINTENANCE
|
Sürdürme teminatı. Hesap üzerindeki tüm açık pozisyonları karşılamak için ayrılan minimum teminat miktarı
|
double
|
ACCOUNT_ASSETS
|
Hesaptaki mevcut aktifler
|
double
|
ACCOUNT_LIABILITIES
|
Hesaptaki mevcut pasifler
|
double
|
ACCOUNT_COMMISSION_BLOCKED
|
Hesapta bloke edilmiş mevcut komisyon miktarı
|
double
AccountInfoString() fonksiyonu için
|
Tanıtıcı
|
Açıklama
|
Tip
|
ACCOUNT_NAME
|
Müşteri ismi
|
string
|
ACCOUNT_SERVER
|
Alım-satım sunucusunun ismi
|
string
|
ACCOUNT_CURRENCY
|
Mevduat dövizinin cinsi
|
string
|
ACCOUNT_COMPANY
|
Hesaba hizmet veren firmanın ismi
|
string
Bir alım-satım sunucusunda açılabilecek birkaç hesap tipi bulunmaktadır. Bir MQL5 programının çalıştırıldığı hesap tipi ENUM_ACCOUNT_TRADE_MODE sayımı ile bulunabilir.
|
Tanıtıcı
|
Açıklama
|
ACCOUNT_TRADE_MODE_DEMO
|
Deneme hesabı
|
ACCOUNT_TRADE_MODE_CONTEST
|
Yarışma hesabı
|
ACCOUNT_TRADE_MODE_REAL
|
Gerçek hesap
Net varlık, açık pozisyonları korumak için yeterli değilse, StopOut durumu, yani zorla durdurma durumu gerçekleşir. StopOut seviyesinin gerçekleşeceği minimum teminat seviyesi, yüzdelik olarak veya parasal terimlerle ayarlanmış olabilir. Hesap için modu öğrenmek amacıyla, ENUM_ACCOUNT_STOPOUT_MODE sayımını kullanın.
|
Tanıtıcı
|
Açıklama
|
ACCOUNT_STOPOUT_MODE_PERCENT
|
Yüzdelik olarak hesap StopOut modu
|
ACCOUNT_STOPOUT_MODE_MONEY
|
Parasal olarak hesap StopOut modu
|
Tanıtıcı
|
Açıklama
|
ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING
|
Yirmidört saat işlem gören (OTC) piyasalarda, netleştirme (netting modu: belli bir sembol üzerinde sadece bir açık pozison bulunabilir) ile açılan pozisyonları ifade etmek kullanılır. Teminat değeri sembol tipine göre hesaplanır (SYMBOL_TRADE_CALC_MODE).
|
ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE
|
Hisse senedi piyasaları için kullanılır. Teminat değeri sembol ayarlarında belirtilen iskontoya göre heaplanır. İskontolar borsada belirlenen değerden az olmamak koşuluyla aracı kurumlar tarafından ayarlanır.
|
ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING
|
Çoklu pozisyon imkanı tanınan piyasalarda kullanılır (hedge'li sistem, bir sembol üzerinde birden çok açık pozisyon bulunabilir). Teminat değeri sembol tipine göre hesaplanır (SYMBOL_TRADE_CALC_MODE) ve hedge'li teminat değeri hesaplamaya dahil edilir (SYMBOL_MARGIN_HEDGED).
Hesap bilgisinin özetini çıktılayan bir betik örneği.
|
//+------------------------------------------------------------------+