Tamsayı Tipleri

MQL5 dilinde tamsayılar 11 tip ile temsil edilir. Program mantığı açısından gerekli olduğunda bazı tipler diğerleriyle birlikte kullanılabilir. Ama bu durumda tiplerin dönüşüm kurallarının hatırlanması gerekir.

Aşağıdaki tablo her bir tipin niteliklerini listelemektedir. Son sütun, her bir tip için C++ dilinde karşılık gelen tipi belirtmektedir.

Tip

Bayt Büyüklüğü

En Küçük Değer

En büyük değer

C++ Analog

char

1

-128

127

char

uchar

1

0

255

unsigned char, BYTE

bool

1

0(false)

1(true)

bool

short

2

-32 768

32 767

short, wchar_t

ushort

2

0

65 535

unsigned short, WORD

int

4

- 2 147 483 648

2 147 483 647

int

uint

4

0

4 294 967 295

unsigned int, DWORD

color

4

-1

16 777 215

int, COLORREF

long

8

-9 223 372 036 854 775 808

9 223 372 036 854 775 807

__int64

ulong

8

0

18 446 744 073 709 551 615

unsigned __int64

datetime

8

0 (1970.01.01 0:00:00)

32 535 244 799 (3000.12.31 23:59:59)

__time64_t

Tamsayı tipli değerler; sayısal sabitler, renk kalıp-deyimleri, tarih-zaman kalıp-deyimleri, karakter sabitleri ve sayımlar şeklinde de temsil edilebilir.

 

Tamsayı türleri için ek takma adlar (C/C++ uyumluluğu için)

Kodun C ve C++ gibi diğer dillerden aktarılmasını kolaylaştırmak için MQL5 diline standart tamsayı türleri için takma adlar eklenmiştir. Bu takma adlar yeni türler getirmez, ancak MQL5'teki mevcut türler için alternatif adlardır. Temel türlerin uygulanabildiği tüm bağlamlarda kullanılabilirler.

Tür

MQL5 türüne karşılık gelir

Bayt büyüklüğü

İşaret

En küçük değer

En büyük değer

int8_t

char

8

işaretli

-128

127

uint8_t

uchar

8

işaretsiz

0

255

int16_t

short

16

işaretli

-32 768

32 767

uint16_t

ushort

16

işaretsiz

0

65 535

int32_t

int

32

işaretli

- 2 147 483 648

2 147 483 647

uint32_t

uint

32

işaretsiz

0

4 294 967 295

int64_t

long

64

işaretli

-9 223 372 036 854 775 808

9 223 372 036 854 775 807

uint64_t

ulong

64

işaretsiz

0

18 446 744 073 709 551 615

Bu takma adlar, mevcut kütüphaneleri ve algoritmaları C/C++'dan MQL5'e aktarırken, özellikle de yüksek düzeyde platform uyumluluğu olan projelerde kullanışlıdır. Tüm yeni adlar komut dosyalarında, Uzman Danışmanlarda ve göstergelerde mevcuttur.

 

Ayrıca Bakınız

