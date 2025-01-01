Tamsayı Tipleri
MQL5 dilinde tamsayılar 11 tip ile temsil edilir. Program mantığı açısından gerekli olduğunda bazı tipler diğerleriyle birlikte kullanılabilir. Ama bu durumda tiplerin dönüşüm kurallarının hatırlanması gerekir.
Aşağıdaki tablo her bir tipin niteliklerini listelemektedir. Son sütun, her bir tip için C++ dilinde karşılık gelen tipi belirtmektedir.
|
Tip
|
Bayt Büyüklüğü
|
En Küçük Değer
|
En büyük değer
|
C++ Analog
|
1
|
-128
|
127
|
char
|
1
|
0
|
255
|
unsigned char, BYTE
|
1
|
0(false)
|
1(true)
|
bool
|
2
|
-32 768
|
32 767
|
short, wchar_t
|
2
|
0
|
65 535
|
unsigned short, WORD
|
4
|
- 2 147 483 648
|
2 147 483 647
|
int
|
4
|
0
|
4 294 967 295
|
unsigned int, DWORD
|
4
|
-1
|
16 777 215
|
int, COLORREF
|
8
|
-9 223 372 036 854 775 808
|
9 223 372 036 854 775 807
|
__int64
|
8
|
0
|
18 446 744 073 709 551 615
|
unsigned __int64
|
8
|
0 (1970.01.01 0:00:00)
|
32 535 244 799 (3000.12.31 23:59:59)
|
__time64_t
Tamsayı tipli değerler; sayısal sabitler, renk kalıp-deyimleri, tarih-zaman kalıp-deyimleri, karakter sabitleri ve sayımlar şeklinde de temsil edilebilir.
Tamsayı türleri için ek takma adlar (C/C++ uyumluluğu için)
Kodun C ve C++ gibi diğer dillerden aktarılmasını kolaylaştırmak için MQL5 diline standart tamsayı türleri için takma adlar eklenmiştir. Bu takma adlar yeni türler getirmez, ancak MQL5'teki mevcut türler için alternatif adlardır. Temel türlerin uygulanabildiği tüm bağlamlarda kullanılabilirler.
|
Tür
|
MQL5 türüne karşılık gelir
|
Bayt büyüklüğü
|
İşaret
|
En küçük değer
|
En büyük değer
|
int8_t
|
8
|
işaretli
|
-128
|
127
|
uint8_t
|
8
|
işaretsiz
|
0
|
255
|
int16_t
|
16
|
işaretli
|
-32 768
|
32 767
|
uint16_t
|
16
|
işaretsiz
|
0
|
65 535
|
int32_t
|
32
|
işaretli
|
- 2 147 483 648
|
2 147 483 647
|
uint32_t
|
32
|
işaretsiz
|
0
|
4 294 967 295
|
int64_t
|
64
|
işaretli
|
-9 223 372 036 854 775 808
|
9 223 372 036 854 775 807
|
uint64_t
|
64
|
işaretsiz
|
0
|
18 446 744 073 709 551 615
Bu takma adlar, mevcut kütüphaneleri ve algoritmaları C/C++'dan MQL5'e aktarırken, özellikle de yüksek düzeyde platform uyumluluğu olan projelerde kullanışlıdır. Tüm yeni adlar komut dosyalarında, Uzman Danışmanlarda ve göstergelerde mevcuttur.
Ayrıca Bakınız