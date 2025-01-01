Tamsayı Tipleri

MQL5 dilinde tamsayılar 11 tip ile temsil edilir. Program mantığı açısından gerekli olduğunda bazı tipler diğerleriyle birlikte kullanılabilir. Ama bu durumda tiplerin dönüşüm kurallarının hatırlanması gerekir.

Aşağıdaki tablo her bir tipin niteliklerini listelemektedir. Son sütun, her bir tip için C++ dilinde karşılık gelen tipi belirtmektedir.

Tip Bayt Büyüklüğü En Küçük Değer En büyük değer C++ Analog char 1 -128 127 char uchar 1 0 255 unsigned char, BYTE bool 1 0(false) 1(true) bool short 2 -32 768 32 767 short, wchar_t ushort 2 0 65 535 unsigned short, WORD int 4 - 2 147 483 648 2 147 483 647 int uint 4 0 4 294 967 295 unsigned int, DWORD color 4 -1 16 777 215 int, COLORREF long 8 -9 223 372 036 854 775 808 9 223 372 036 854 775 807 __int64 ulong 8 0 18 446 744 073 709 551 615 unsigned __int64 datetime 8 0 (1970.01.01 0:00:00) 32 535 244 799 (3000.12.31 23:59:59) __time64_t

Tamsayı tipli değerler; sayısal sabitler, renk kalıp-deyimleri, tarih-zaman kalıp-deyimleri, karakter sabitleri ve sayımlar şeklinde de temsil edilebilir.

Tamsayı türleri için ek takma adlar (C/C++ uyumluluğu için)

Kodun C ve C++ gibi diğer dillerden aktarılmasını kolaylaştırmak için MQL5 diline standart tamsayı türleri için takma adlar eklenmiştir. Bu takma adlar yeni türler getirmez, ancak MQL5'teki mevcut türler için alternatif adlardır. Temel türlerin uygulanabildiği tüm bağlamlarda kullanılabilirler.

Tür MQL5 türüne karşılık gelir Bayt büyüklüğü İşaret En küçük değer En büyük değer int8_t char 8 işaretli -128 127 uint8_t uchar 8 işaretsiz 0 255 int16_t short 16 işaretli -32 768 32 767 uint16_t ushort 16 işaretsiz 0 65 535 int32_t int 32 işaretli - 2 147 483 648 2 147 483 647 uint32_t uint 32 işaretsiz 0 4 294 967 295 int64_t long 64 işaretli -9 223 372 036 854 775 808 9 223 372 036 854 775 807 uint64_t ulong 64 işaretsiz 0 18 446 744 073 709 551 615

Bu takma adlar, mevcut kütüphaneleri ve algoritmaları C/C++'dan MQL5'e aktarırken, özellikle de yüksek düzeyde platform uyumluluğu olan projelerde kullanışlıdır. Tüm yeni adlar komut dosyalarında, Uzman Danışmanlarda ve göstergelerde mevcuttur.

Ayrıca Bakınız

