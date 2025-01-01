|
void OnStart()
{
//---
string my_gann="OBJ_GANNFAN object";
if(ObjectFind(0,my_gann)<0)// Nesne bulunamadı
{
//--- Hata hakkında bilgilendir
Print("Nesne ",my_gann," bulunamadı. Hata kodu = ",GetLastError());
//--- Çizelgedeki maksimal fiyat değerini al
double chart_max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX,0);
//--- Çizelgedeki minimal fiyat değerini al
double chart_min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN,0);
//--- Çizelgede kaç tane çubuk gösteriliyor?
int bars_on_chart=ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- Her bir çubuğun açılış anını içeren bir dizi oluştur
datetime Time[];
//--- Diziye erişimi zaman serilerindeki gibi ayarla
ArraySetAsSeries(Time,true);
//--- Şimdi çizelgede görünür olan çubukların verilerini bu diziye kopyala
int times=CopyTime(NULL,0,0,bars_on_chart,Time);
if(times<=0)
{
Print("Açılış zamanlarını içeren dizi kopyalanamadı!");
return;
}
//--- Ön hazırlıklar tamamlandı
//--- Çizelgede ortadaki çubuğun indisi
int center_bar=bars_on_chart/2;
//--- Çizelge ortası - maksimum ve minimum arası
double mean=(chart_max_price+chart_min_price)/2.0;
//--- Ilk tutturma noktasının koordinatlarını merkeze ayarla
ObjectCreate(0,my_gann,OBJ_GANNFAN,0,Time[center_bar],mean,
//--- İkinci tutturma noktası sağa
Time[center_bar/2],(mean+chart_min_price)/2.0);
Print("Time[center_bar] = "+(string)Time[center_bar]+" Time[center_bar/2] = "+(string)Time[center_bar/2]);
//Print("Time[center_bar]/="+Time[center_bar]+" Time[center_bar/2]="+Time[center_bar/2]);
//--- Ölçeği Pip / Çubuk birimleriyle ayarla
ObjectSetDouble(0,my_gann,OBJPROP_SCALE,10);
//--- Çizgi trendini ayarla
ObjectSetInteger(0,my_gann,OBJPROP_DIRECTION,GANN_UP_TREND);
//--- Çizgi genişliğini ayarla
ObjectSetInteger(0,my_gann,OBJPROP_WIDTH,1);
//--- Çizgi stilini tanımla
ObjectSetInteger(0,my_gann,OBJPROP_STYLE,STYLE_DASHDOT);
//--- Çizgi rengini ayarla
ObjectSetInteger(0,my_gann,OBJPROP_COLOR,clrYellowGreen);
//--- Kullanıcıya bir nesne seçmesi için izin ver
ObjectSetInteger(0,my_gann,OBJPROP_SELECTABLE,true);
//--- Kendin seç
ObjectSetInteger(0,my_gann,OBJPROP_SELECTED,true);
//--- Bunu çizelge üzerine çiz
ChartRedraw(0);
}
}