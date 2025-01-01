void OnStart()

{

//---

string my_gann="OBJ_GANNFAN object";

if(ObjectFind(0,my_gann)<0)// Nesne bulunamadı

{

//--- Hata hakkında bilgilendir

Print("Nesne ",my_gann," bulunamadı. Hata kodu = ",GetLastError());

//--- Çizelgedeki maksimal fiyat değerini al

double chart_max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX,0);

//--- Çizelgedeki minimal fiyat değerini al

double chart_min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN,0);

//--- Çizelgede kaç tane çubuk gösteriliyor?

int bars_on_chart=ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);

//--- Her bir çubuğun açılış anını içeren bir dizi oluştur

datetime Time[];

//--- Diziye erişimi zaman serilerindeki gibi ayarla

ArraySetAsSeries(Time,true);

//--- Şimdi çizelgede görünür olan çubukların verilerini bu diziye kopyala

int times=CopyTime(NULL,0,0,bars_on_chart,Time);

if(times<=0)

{

Print("Açılış zamanlarını içeren dizi kopyalanamadı!");

return;

}

//--- Ön hazırlıklar tamamlandı



//--- Çizelgede ortadaki çubuğun indisi

int center_bar=bars_on_chart/2;

//--- Çizelge ortası - maksimum ve minimum arası

double mean=(chart_max_price+chart_min_price)/2.0;

//--- Ilk tutturma noktasının koordinatlarını merkeze ayarla

ObjectCreate(0,my_gann,OBJ_GANNFAN,0,Time[center_bar],mean,

//--- İkinci tutturma noktası sağa

Time[center_bar/2],(mean+chart_min_price)/2.0);

Print("Time[center_bar] = "+(string)Time[center_bar]+" Time[center_bar/2] = "+(string)Time[center_bar/2]);

//Print("Time[center_bar]/="+Time[center_bar]+" Time[center_bar/2]="+Time[center_bar/2]);

//--- Ölçeği Pip / Çubuk birimleriyle ayarla

ObjectSetDouble(0,my_gann,OBJPROP_SCALE,10);

//--- Çizgi trendini ayarla

ObjectSetInteger(0,my_gann,OBJPROP_DIRECTION,GANN_UP_TREND);

//--- Çizgi genişliğini ayarla

ObjectSetInteger(0,my_gann,OBJPROP_WIDTH,1);

//--- Çizgi stilini tanımla

ObjectSetInteger(0,my_gann,OBJPROP_STYLE,STYLE_DASHDOT);

//--- Çizgi rengini ayarla

ObjectSetInteger(0,my_gann,OBJPROP_COLOR,clrYellowGreen);

//--- Kullanıcıya bir nesne seçmesi için izin ver

ObjectSetInteger(0,my_gann,OBJPROP_SELECTABLE,true);

//--- Kendin seç

ObjectSetInteger(0,my_gann,OBJPROP_SELECTED,true);

//--- Bunu çizelge üzerine çiz

ChartRedraw(0);

}

}