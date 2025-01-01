- Nesne Tipleri
Nesne görünürlük bayraklarının kombinasyonu, nesnenin görünür olduğu çizelge zaman dilimlerini belirler. OBJPROP_TIMEFRAMES özelliğini ayarlamak/almak için, ObjectSetInteger()/ObjectGetInteger() fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.
|
Tanıtıcı
|
Değer
|
Açıklama
|
OBJ_NO_PERIODS
|
0
|
Nesne tüm zaman dilimlerinde çizilmez
|
OBJ_PERIOD_M1
|
0x00000001
|
Nesne 1-dakikalık çizelgede çizilir
|
OBJ_PERIOD_M2
|
0x00000002
|
Nesne 2-dakikalık çizelgede çizilir
|
OBJ_PERIOD_M3
|
0x00000004
|
Nesne 3-dakikalık çizelgede çizilir
|
OBJ_PERIOD_M4
|
0x00000008
|
Nesne 4-dakikalık çizelgede çizilir
|
OBJ_PERIOD_M5
|
0x00000010
|
Nesne 5-dakikalık çizelgede çizilir
|
OBJ_PERIOD_M6
|
0x00000020
|
Nesne 6-dakikalık çizelgede çizilir
|
OBJ_PERIOD_M10
|
0x00000040
|
Nesne 10-dakikalık çizelgede çizilir
|
OBJ_PERIOD_M12
|
0x00000080
|
Nesne 12-dakikalık çizelgede çizilir
|
OBJ_PERIOD_M15
|
0x00000100
|
Nesne 15-dakikalık çizelgede çizilir
|
OBJ_PERIOD_M20
|
0x00000200
|
Nesne 20-dakikalık çizelgede çizilir
|
OBJ_PERIOD_M30
|
0x00000400
|
Nesne 30-dakikalık çizelgede çizilir
|
OBJ_PERIOD_H1
|
0x00000800
|
Nesne 1-saatlik çizelgede çizilir
|
OBJ_PERIOD_H2
|
0x00001000
|
Nesne 2-saatlik çizelgede çizilir
|
OBJ_PERIOD_H3
|
0x00002000
|
Nesne 3-saatlik çizelgede çizilir
|
OBJ_PERIOD_H4
|
0x00004000
|
Nesne 4-saatlik çizelgede çizilir
|
OBJ_PERIOD_H6
|
0x00008000
|
Nesne 6-saatlik çizelgede çizilir
|
OBJ_PERIOD_H8
|
0x00010000
|
Nesne 8-saatlik çizelgede çizilir
|
OBJ_PERIOD_H12
|
0x00020000
|
Nesne 12-saatlik çizelgede çizilir
|
OBJ_PERIOD_D1
|
0x00040000
|
Nesne günlük çizelgelerde çizilir
|
OBJ_PERIOD_W1
|
0x00080000
|
Nesne haftalık çizelgelerde çizilir
|
OBJ_PERIOD_MN1
|
0x00100000
|
Nesne haftalık çizelgelerde çizilir
|
OBJ_ALL_PERIODS
|
0x001fffff
|
Nesne tüm zaman dilimlerinde çizilir
Görünürlük bayrakları "|" sembolü kullanılarak kombine edilebilir. Örneğin, OBJ_PERIOD_M10|OBJ_PERIOD_H4 kombinasyonu, nesnenin 10-dakikalık ve 4-saatlik zaman dilimlerinde görüntüleneceğini belirtir.
Ayrıca Bakınız
PeriodSeconds, Period, Çizelge zaman aralıkları, Zaman ve Tarih