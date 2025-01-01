void OnStart()

{

//---

string highlevel="PreviousDayHigh";

string lowlevel="PreviousDayLow";

double prevHigh; // Önceki günün yüksek (High) fiyatı

double prevLow; // Önceki günün düşük (Low) fiyatı

double highs[],lows[]; // High ve Low için diziler



//--- Son hata değerini sıfırla

ResetLastError();

//--- Günlük zaman aralığındaki son 2 High değerini al

int highsgot=CopyHigh(Symbol(),PERIOD_D1,0,2,highs);

if(highsgot>0) // Eğer kopyalama başarılı olduysa

{

Print("Son iki günün High (yüksek) fiyatları başarıyla alındı");

prevHigh=highs[0]; // Önceki günün High değeri

Print("prevHigh = ",prevHigh);

if(ObjectFind(0,highlevel)<0) // highlevel isminde bir nesne bulunamadı

{

ObjectCreate(0,highlevel,OBJ_HLINE,0,0,0); // Yatal çizgi nesnesini oluştur

}

//--- highlevel çizgisi için fiyat seviyesinin değerini ayarla

ObjectSetDouble(0,highlevel,OBJPROP_PRICE,0,prevHigh);

//--- Görünürlüğü sadece PERIOD_M10 ve PERIOD_H4 için ayarla

ObjectSetInteger(0,highlevel,OBJPROP_TIMEFRAMES,OBJ_PERIOD_M10|OBJ_PERIOD_H4);

}

else

{

Print("Son 2 günün High fiyatları alınamadı, Hata = ",GetLastError());

}



//--- Son hata değerini sıfırla

ResetLastError();

//--- Son 2 günün, günlük High fiyatlarını al

int lowsgot=CopyLow(Symbol(),PERIOD_D1,0,2,lows);

if(lowsgot>0) // Eğer kopyalama başarılıysa

{

Print("Son iki günün Low (düşük) fiyatları başarıyla alındı");

prevLow=lows[0]; // Önceki günün Low değeri

Print("prevLow = ",prevLow);

if(ObjectFind(0,lowlevel)<0) // lowlevel isimli bir nesne bulunmadı

{

ObjectCreate(0,lowlevel,OBJ_HLINE,0,0,0); // Yatay Çizgi nesnesini oluştur

}

//--- lowlevel çizgisi fiyat seviyesini ayarla

ObjectSetDouble(0,lowlevel,OBJPROP_PRICE,0,prevLow);

//--- Görünürlüğü sadece PERIOD_M10 ve PERIOD_H4 için ayarla

ObjectSetInteger(0,lowlevel,OBJPROP_TIMEFRAMES,OBJ_PERIOD_M10|OBJ_PERIOD_H4);

}

else Print("Son iki gün için Low (düşük) fiyatlar alınamadı, Error = ",GetLastError());



ChartRedraw(0); // çizelgeyi zorla yenile

}