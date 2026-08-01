Institutional SMC Plus Confluence Engine
- Индикаторы
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- Версия: 3.10
- Активации: 5
Институциональный движок SMC и конфлюэнции (MTF Сканер)
Институциональный движок SMC и конфлюэнции — это профессиональный индикатор концепции Smart Money Concepts для MetaTrader 5. Разработанный для высокочастотного динамического картографирования структуры, он автоматически определяет, оценивает и фильтрует институциональные зоны спроса и предложения (Supply and Demand), одновременно отслеживая множество активов и таймфреймов с помощью интерактивной панели сканера.
Основные функциональные возможности
Автоматическое определение зон спроса и предложения
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Институциональный алгоритм радиуса пивотов: точно определяет ключевые разворотные точки рынка без запаздывающих индикаторов.
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Высокоточное построение зон: автоматически сопоставляет пропорции тел и теней свечей для точного построения зон спроса (от максимума цена открытия/закрытия до минимума) и предложения (от максимума до минимума цена открытия/закрытия).
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Очистка перекрытых (митигированных) зон в реальном времени: активные зоны отслеживаются динамически. Как только зона теряет актуальность или пробивается ценой, она мгновенно удаляется с графика, сохраняя рабочее пространство чистым и информативным.
Интерактивный мультитаймфреймовый сканер
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Матричная панель в реальном времени: отслеживайте выбранные торговые инструменты одновременно на нескольких таймфреймах, таких как M15, H1, H4 и D1.
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Переключение графиков в один клик: нажмите на любую ячейку матрицы, чтобы мгновенно переключить активный график на нужный символ и таймфрейм.
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Индикаторы конфлюэнции в реальном времени: сразу видите, тестирует ли цена зону спроса или предложения, вместе с её рейтингом надежности прямо на панели.
Алгоритмическая оценка надежности (от 0 до 100)
Не все зоны одинаково эффективны. Движок подвергает каждую новую найденную зону многофакторному алгоритму оценки:
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Импульс продолжения свечи: оценивает мгновенный объем и структурное продолжение движения.
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Пороги тикового объема: отфильтровывает низкообъемный шум розничных трейдеров.
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Масштабирование волатильности по ATR: сопоставляет высоту зоны с текущей рыночной волатильностью (ATR, умноженный на 0.5).
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Присвоение класса (Grade): высоковероятным сетапам присваивается класс A+ (оценка 85 и выше) или класс A, что позволяет сосредоточиться на самых качественных сделках.
Полностью настраиваемая визуализация и оповещения
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Чистота визуального восприятия: ограничьте количество отображаемых зон только самыми свежими неперекрытыми уровнями для устранения захламленности графика.
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Многоканальные уведомления: получайте мгновенные оповещения при входе цены в зоны высокой конфлюэнции через всплывающие окна терминала, звуковые сигналы, PUSH-уведомления на мобильный телефон (приложение MT5) и Email.
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Встроенная пауза alerts (Cooldown): интеллектуальный таймер предотвращает спам повторными оповещениями, пока цена консолидируется внутри зоны.
Входные параметры
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Глубина просмотра пивотов структуры (Structure Pivot Lookback): по умолчанию 5 баров для определения структуры.
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Минимальный порог качества (Minimum Quality Score Threshold): по умолчанию 70 баллов — минимальная оценка для отрисовки валидной зоны.
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Список инструментов (Watchlist Pairs): список символов через запятую, например EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCAD и XAUUSD.
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Период паузы оповещений (Alert Cooldown Period): по умолчанию 300 секунд между повторными сигналами.
Для кого создан этот индикатор
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Трейдеры SMC и Price Action: избавьтесь от ручного размечания графиков и автоматизируйте валидацию зон.
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Трейдеры проп-фирм и управляющие капиталом: сосредоточьтесь только на высоковероятных сетапах со строгой оценкой конфлюэнции.
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Скальперы и свинг-трейдеры широкого спектра активов: мгновенно отслеживайте структуру рынка по всему вашему списку наблюдения с помощью встроенной панели.