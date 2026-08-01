Institutional SMC Plus Confluence Engine

Институциональный движок SMC и конфлюэнции (MTF Сканер)

Институциональный движок SMC и конфлюэнции — это профессиональный индикатор концепции Smart Money Concepts для MetaTrader 5. Разработанный для высокочастотного динамического картографирования структуры, он автоматически определяет, оценивает и фильтрует институциональные зоны спроса и предложения (Supply and Demand), одновременно отслеживая множество активов и таймфреймов с помощью интерактивной панели сканера.

Основные функциональные возможности

Автоматическое определение зон спроса и предложения

  • Институциональный алгоритм радиуса пивотов: точно определяет ключевые разворотные точки рынка без запаздывающих индикаторов.

  • Высокоточное построение зон: автоматически сопоставляет пропорции тел и теней свечей для точного построения зон спроса (от максимума цена открытия/закрытия до минимума) и предложения (от максимума до минимума цена открытия/закрытия).

  • Очистка перекрытых (митигированных) зон в реальном времени: активные зоны отслеживаются динамически. Как только зона теряет актуальность или пробивается ценой, она мгновенно удаляется с графика, сохраняя рабочее пространство чистым и информативным.

Интерактивный мультитаймфреймовый сканер

  • Матричная панель в реальном времени: отслеживайте выбранные торговые инструменты одновременно на нескольких таймфреймах, таких как M15, H1, H4 и D1.

  • Переключение графиков в один клик: нажмите на любую ячейку матрицы, чтобы мгновенно переключить активный график на нужный символ и таймфрейм.

  • Индикаторы конфлюэнции в реальном времени: сразу видите, тестирует ли цена зону спроса или предложения, вместе с её рейтингом надежности прямо на панели.

Алгоритмическая оценка надежности (от 0 до 100)

Не все зоны одинаково эффективны. Движок подвергает каждую новую найденную зону многофакторному алгоритму оценки:

  • Импульс продолжения свечи: оценивает мгновенный объем и структурное продолжение движения.

  • Пороги тикового объема: отфильтровывает низкообъемный шум розничных трейдеров.

  • Масштабирование волатильности по ATR: сопоставляет высоту зоны с текущей рыночной волатильностью (ATR, умноженный на 0.5).

  • Присвоение класса (Grade): высоковероятным сетапам присваивается класс A+ (оценка 85 и выше) или класс A, что позволяет сосредоточиться на самых качественных сделках.

Полностью настраиваемая визуализация и оповещения

  • Чистота визуального восприятия: ограничьте количество отображаемых зон только самыми свежими неперекрытыми уровнями для устранения захламленности графика.

  • Многоканальные уведомления: получайте мгновенные оповещения при входе цены в зоны высокой конфлюэнции через всплывающие окна терминала, звуковые сигналы, PUSH-уведомления на мобильный телефон (приложение MT5) и Email.

  • Встроенная пауза alerts (Cooldown): интеллектуальный таймер предотвращает спам повторными оповещениями, пока цена консолидируется внутри зоны.

Входные параметры

  • Глубина просмотра пивотов структуры (Structure Pivot Lookback): по умолчанию 5 баров для определения структуры.

  • Минимальный порог качества (Minimum Quality Score Threshold): по умолчанию 70 баллов — минимальная оценка для отрисовки валидной зоны.

  • Список инструментов (Watchlist Pairs): список символов через запятую, например EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCAD и XAUUSD.

  • Период паузы оповещений (Alert Cooldown Period): по умолчанию 300 секунд между повторными сигналами.

Для кого создан этот индикатор

  • Трейдеры SMC и Price Action: избавьтесь от ручного размечания графиков и автоматизируйте валидацию зон.

  • Трейдеры проп-фирм и управляющие капиталом: сосредоточьтесь только на высоковероятных сетапах со строгой оценкой конфлюэнции.

  • Скальперы и свинг-трейдеры широкого спектра активов: мгновенно отслеживайте структуру рынка по всему вашему списку наблюдения с помощью встроенной панели.


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1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Trend Forecaster
Alexey Minkov
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Индикаторы
Trend Forecaster - это индикатор для MetaTrader 5, который объединяет сигналы пробоя, анализ возможных зон разворота, данные о рыночном диапазоне и визуальную панель статистики в одном рабочем пространстве на графике. Индикатор показывает сигналы Buy и Sell, отслеживает Average Range и Current Range, а также может автоматически настраивать Sensitivity для текущего символа и таймфрейма. Ручная настройка Sensitivity тоже доступна. Индикатор можно использовать на валютных парах Forex, металлах, акц
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Spike detector Rider
Francisco Mandomo Simbine
5 (1)
Индикаторы
Spike Detector Rider – Intelligent Trading in Volatile Markets Introduction The Spike Detector Rider  is an advanced system for MetaTrader 5 designed to detect explosive price movements in high-volatility assets such as synthetic indices and commodities. It combines volatility filters, trend analysis, and automated risk management to provide intelligent trade confirmations. After purchase, send me a private message to receive the optimized configuration files,  the installation manual and setup
ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
Индикаторы
Ограниченное количество товаров по сниженной цене! Всего за 99 долларов! После покупки свяжитесь со мной, чтобы получить бонусный советник ORB Seeker EA и файлы с персонально оптимизированным набором функций. С уверенностью фиксируйте чистые вспышки активности во время сеансов! ORB Seeker MT5 — это профессиональный индикатор пробоя диапазона открытия (ORB), созданный для трейдеров, которым важны точность, простота, гибкость и понятная структура графика. Программа автоматически строит график пр
Ziva LSE Pro
Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
Индикаторы
ZIVA LSE Pro: Trade the Flow, Not the Noise ZIVA LSE Pro was developed around a simple belief: professional traders do not need more random signals; they need better context. This workflow reflects the ZIVA approach to filtering market noise and focusing on the liquidity and structural mechanics that influence price behavior. Most indicators treat the market like a static picture. ZIVA LSE Pro is built to read it as a dynamic environment where liquidity, structure, volatility, and execution con
Power of Three AMD Protocol
Ravi Gurung
5 (1)
Индикаторы
ICT PO3 (Power of 3) AMD Protocol Framework Indicator True Time & Structure Integration   |  Non-Repainting | Real-Time  | Multi-Asset  | MT4 Version Available Full Setup Guide & Strategy Playbook: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768683 MT4 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/171742 Indicator Overview The ICT PO3 AMD Protocol Framework is a complete structural overlay for MetaTrader 5 that maps the True Daily Cycle directly onto your lower-timeframe execution chart. It projects
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Индикаторы
Представляем       Quantum Breakout PRO   , новаторский индикатор MQL5, который меняет ваш способ торговли в зонах прорыва! Разработан командой опытных трейдеров со стажем торговли более 13 лет,       Квантовый прорыв PRO       разработан, чтобы поднять ваше торговое путешествие к новым высотам с его инновационной и динамичной стратегией зоны прорыва. Quantum Breakout Indicator покажет вам сигнальные стрелки на зонах прорыва с 5 целевыми зонами прибыли и предложением стоп-лосса на основе поля
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Dual Vision Pro EA
Godwin Edward Enyali
5 (1)
Эксперты
DualVision Pro EA ( Визуальный индикатор в комплекте) DualVision Pro — это мультивалютный торговый робот (Expert Advisor), разработанный для трейдеров, ценящих полную прозрачность и системную точность. Основанный на матрице адаптивного скользящего стопа ATR и фильтрации сглаженных свечей Heikin-Ashi, DualVision Pro находит глобальные развороты тренда на ранних стадиях, отсеивая ложные рыночные шумы. В отличие от стандартных советников-«черных ящиков», DualVision Pro поставляется в комплекте с с
Asian Manipulation Detector Plus Alert Indicator
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
Система определения азиатской манипуляции + система направленного входа Лондонской сессии Обзор Индикатор Asian Manipulation Detector — это торговый инструмент, основанный на SMC, разработанный для выявления институционального поведения рынка во время азиатской сессии и подтверждения направленного уклона для лондонской сессии. Он сочетает анализ диапазона азиатской сессии, подтверждение структуры H4 и валидацию пробоя, чтобы предоставлять высоковероятные сигналы на покупку и продажу с оповещени
Multi Engine UT Bot Trend Tracker Matrix
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
Multi-Engine UT Bot Trend Tracker Matrix (MT5) Multi-Engine UT Bot Trend Tracker Matrix — это продвинутый многоуровневый индикатор технического анализа, разработанный специально для платформы MetaTrader 5. Созданный для точного следования за трендом, он сочетает в себе работу двух полностью независимых аналитических движков, встроенный высокоэффективный скользящий фильтр и тактическую панель импульса прямо на экране вашего чарта. В отличие от простых индикаторов класса Trailing Stop, эта систем
Price Action Demand and Supply Reversal Dashboard
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
Панель разворотов Price Action Demand & Supply Price Action Demand & Supply Reversal Dashboard — это мощный мультисимвольный индикатор, предназначенный для поиска высоковероятных разворотных точек на всех инструментах из вашего списка наблюдения и отображения их в удобной панели в реальном времени. Индикатор объединяет ключевые концепции Smart Money Concepts (SMC) и Price Action, позволяя быстро находить сильнейшие точки разворота без необходимости вручную анализировать множество графиков. Основ
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Institutional Buy Sell Zones with Alerts
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
Институциональные зоны покупки и продажи с оповещениями Обзор: Институциональные зоны покупки и продажи с оповещениями — это профессиональный универсальный индикатор, который объединяет дневные трендовые линии, сигналы смены характера (CHoCH) и институциональные зоны спроса/предложения за 7 дней, чтобы дать трейдерам ясное понимание структуры рынка, направления тренда и точек с высокой вероятностью разворота. Основные возможности: Определение дневных трендовых линий: Автоматически строит трендо
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Institutional Liquidity Flow System Plus Alert
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
Система потока институциональной ликвидности (Institutional Liquidity Flow System) Этот индикатор представляет собой гибридную институциональную систему ликвидности и стратегии продолжения тренда через пробой и ретест. Он предназначен для выявления высоковероятных рыночных реакций и входов в продолжение движения с использованием уровней предыдущего дневного максимума и минимума, сглаженного скользящего среднего и структурированной логики пробоя и ретеста. Он объединяет поведение ликвидностных «с
Multi Timeframe Supply Demand Histogram
Godwin Edward Enyali
4 (1)
Индикаторы
Многофреймовая гистограмма спроса и предложения Описание: Многофреймовая гистограмма спроса и предложения — это мощный и чистый индикатор, который показывает силу рыночного спроса и предложения на нескольких таймфреймах, в частности H4 и D1. Он отображает гистограммы, выделяющие моменты доминирования покупателей или продавцов, позволяя трейдерам быстро определять ключевые зоны рыночного давления. Ключевые особенности: Гистограммы H4 и D1: Четкая визуализация силы рынка на старших таймфреймах.
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Smc Mtf Reversal Indicator Plus Alert
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
SMC Reversal Indicator Pro Plus Alert Ловите развороты рынка в момент их появления с помощью мощного пересечения Синей линии (%K) ! Мгновенно отображаются стрелки на покупку , когда синяя линия поднимается выше 20, и стрелки на продажу , когда она опускается ниже 80. Каждый сигнал сопровождается моментальными уведомлениями — прямо на экране, со звуком или на мобильное устройство. Визуализируйте точки разворота цены как никогда раньше с помощью Зон Разворота — красиво выделенные области спроса и
TrendSeeker Dashboard
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
TrendSeeker Dashboard – интеллектуальный рыночный фильтр для сделок с высокой вероятностью TrendSeeker Dashboard — это мощный многоинструментальный аналитический модуль, предназначенный для того, чтобы помочь трейдерам избегать флэтовых рынков и сосредотачиваться только на качественных трендовых инструментах на таймфрейме H4. Панель постоянно сканирует все доступные торговые символы и классифицирует каждый из них как: Восходящий тренд (Trending UP) Нисходящий тренд (Trending DOWN) Флэт / условия
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Industry Machine
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
Industry Machine – это универсальный инструмент для трейдинга, который объединяет в себе динамическую панель мониторинга, зоны спроса и предложения, сигналы разворота и гистограмму многотаймфреймного анализа. Он позволяет трейдеру получать полное представление о рынке в один взгляд. В центре системы находится панель мониторинга , которая отслеживает все активные валютные пары и показывает их состояние на разных таймфреймах. Панель указывает, является ли пара бычьей или медвежьей на H4 и M30, ото
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Artemis Sub Window Reversal System
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
СИСТЕМА РАЗВОРОТА ПОДОКНА ARTEMIS — это мощный индикатор форекс без перерисовки, созданный для выявления высоковероятных разворотных сделок с использованием сочетания концепций Smart Money (умных денег) и анализа стохастического импульса. Разработанный для трейдеров, которые стремятся к точным точкам входа, этот индикатор объединяет определение снятия ликвидности, смену рыночной структуры и подтверждение импульса в одном чистом и профессиональном торговом инструменте. ПОЧЕМУ ЭТОТ ИНДИКАТОР ВЫДЕЛ
Ultimate market move master trend
Godwin Edward Enyali
5 (1)
Индикаторы
Ultimate Market Master Trend Овладей направлением рынка с точностью Индикатор Ultimate Market Master Trend — это универсальный анализатор рыночных настроений, созданный для трейдеров, которые ценят ясность, точность и уверенность в каждом движении. Он сочетает в себе умное определение тренда, многофреймовый стохастик и динамические визуальные подсказки, помогая легко находить входы и выходы с высокой вероятностью успеха.  Основные характеристики 1. Умная система тренда (основной график) Использ
Super Reversal Indicator with Alert
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
Super Reversal Indicator with Alert — это мульти таймфреймовый торговый инструмент, предназначенный для выявления высоковероятных разворотных точек на рынке с использованием комбинации стохастического импульса, зон спроса и предложения, а также сигналов отклонения цены. Индикатор помогает трейдерам определять потенциальные точки разворота с помощью наглядных визуальных сигналов и оповещений в реальном времени. Основные возможности Мульти таймфреймовый стохастический анализ Использует стохастиче
Trend Reversal Zone and Alert
Godwin Edward Enyali
5 (1)
Индикаторы
Trend Reversal Zone and Alert Профессиональные зоны спроса и предложения + точные сигналы разворота тренда Trend Reversal Zone and Alert — это мощный, не перерисовывающийся индикатор рыночной структуры, созданный для трейдеров, которые хотят находить высоковероятные развороты цены на институциональных уровнях с максимальной точностью. Индикатор интеллектуально объединяет зоны спроса и предложения старших таймфреймов (H4 и D1) с точными сигналами отбоев от дневных максимумов и минимумов , позволя
Follow the Labels Indicator
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
Индикатор Follow The Labels — это многофункциональный индикатор MT4, разработанный для предоставления трейдерам полного визуального обзора рыночных условий в нескольких измерениях. Он объединяет анализ тренда, уровни предыдущего дня, стохастический моментум и сигналы отскока в одном легко читаемом интерфейсе. Основные функции: Фильтр тренда MA200 для нескольких таймфреймов (H1→M15) Отображает выравнивание MA200 (LWMA) на трёх таймфреймах: H1, M30, M15. Показывает общую метку тренда: бычий, медве
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Ultimate Pro Panel with Trade Zone
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
ULTIMATE PRO PANEL WITH TRADE THE RANGE SYSTEM (MT4) Описание индикатора ULTIMATE PRO PANEL WITH TRADE THE RANGE SYSTEM — это продвинутый индикатор поддержки принятия решений для MetaTrader 4, который превращает сложный анализ рынка в простую и наглядную торговую систему. Индикатор оценивает текущие рыночные условия с использованием количественных моделей поведения рынка, помогая выявлять высоковероятные торговые ситуации и диапазоны. Система объединяет вероятностный анализ с логикой диапазонов,
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Extreme Pro Engine
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
EXTREME PRO ULTRA CLEAN преобразует сложный рыночный анализ в понятную визуальную систему принятия торговых решений, предназначенную для выявления торговых условий с высокой вероятностью успеха . Вместо использования запаздывающих индикаторов или субъективной интерпретации, система оценивает реальные рыночные условия на основе: Среднего дневного диапазона (ADR) Направленного смещения относительно открытия дня (Daily Open) Силы ценового импульса Модели вероятностной оценки Институциональной матри
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Ultimate Daily Zones Arrow
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
Ultimate Daily SR Zones + Rejection Arrows Ultimate Daily SR Zones — это мощный ценовой индикатор, который автоматически определяет ключевые уровни рынка на основе данных предыдущего дня: максимум , минимум , средняя линия , а также линии открытия и закрытия дня. Индикатор также обнаруживает свечные отскоки (rejection-wicks) и автоматически рисует стрелки Buy/Sell при готовности рынка развернуться от этих зон. Инструмент идеально подходит для трейдеров, использующих уровни предыдущего дня для р
Ultimate Super Rejection Zones
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
Ultimate Super Rejection Zones is a powerful MT4 indicator designed to detect accurate intraday reversal points using a combination of: Previous Day High & Low Midline equilibrium zone Rejection candle patterns Double-layer confirmation using two Stochastic filters Smart alert and arrow system Daily auto-reset filtering Optional trend filter using Moving Averages The indicator helps traders find high-probability reversal entries at premium and discount zones. It automatically marks:  Sell Reject
Buy and Sell Levels with Alerts
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
Buy & Sell Levels with Alerts Buy & Sell Levels with Alerts — это полноценный торговый инструмент, который объединяет Стохастик, уровни предыдущего дня, мульти-таймфрейм анализ тренда и обнаружение свечных разворотов в одном мощном индикаторе. Он помогает трейдерам находить ключевые уровни поддержки/сопротивления, направление тренда, точки разворота и пробои , используя наглядные графические элементы и автоматические алерты.  Основные функции  Окно Стохастика Отображает линии %K и %D в отдельном
Ultimate HTF Bias Plus Smart Turning Point System
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
Максимизируйте свою торговлю по тренду с H4 & M30 Turning Point PRO! Скажите «прощай» догадкам и захламленным графикам. Этот премиум-индикатор сочетает определение тренда на старшем таймфрейме с точными сигналами краткосрочных точек разворота, предоставляя вам кристально ясные возможности для покупки и продажи. Почему трейдеры его любят: Трендовая направленность H4 EMA200: Узнавайте доминирующий тренд с одного взгляда. Торгуйте только в направлении тренда. Стрелки исполнения M30: Ждите высоковер
Ultimate Scalper Zone
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
Scalpers Zone – Ультимативный индикатор Supply/Demand + Стохастический Отбой & Triple Touch Scalpers Zone создан для трейдеров, ищущих высоковероятные точки входа для скальпинга. Он определяет дневные и 7-дневные зоны supply/demand и выделяет места, где эти зоны идеально совпадают, обозначая самые сильные потенциальные точки разворота. Для волатильных активов, таких как криптовалюты и золото, толщину зон можно увеличивать для лучшей видимости и точности. Основные функции: Обнаружение совпадающих
Trade The Range
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
Trade the Range – Индикатор Ranging Markets H4 и Ежедневные Зоны SR с Уведомлениями о Отскоках Свечей Обзор: «Trade the Range» — это точный инструмент для трейдеров, которые хотят сосредоточиться исключительно на высоковероятных боковых (range) рынках . Вместо того чтобы слепо следовать за каждым трендом, этот индикатор определяет моменты консолидации на таймфрейме H4 и помогает уверенно торговать по верхним и нижним зонам диапазона. Ключевые функции: Определение диапазона H4: Автоматически опр
TrendSeeker Dashboard Pro
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
TrendSeeker Pro — Универсальный трендовый и разворотный дашборд + H4 детектор диапазона Ultimate Trend & Turning Point Dashboard — это комплексная многофреймовая система принятия торговых решений, созданная для того, чтобы удерживать трейдера на правильной стороне тренда, исключать низковероятные флэтовые условия и уверенно находить точные точки разворота рынка. Это не просто индикатор — это полноценная торговая концепция, которая отвечает на три ключевых вопроса перед входом в сделку: Рынок в т
Trend Reversal Zone and Alert EA
Godwin Edward Enyali
Эксперты
Trend Reversal Zone and Alert EA Интеллектуальная торговая система разворота на зонах спроса и предложения Trend Reversal Zone and Alert EA — это профессиональный, не перерисовывающийся (Non-Repainting) экспертный советник, разработанный для поиска высоковероятных разворотов тренда в институциональных зонах спроса и предложения , подтверждённых отбоем цены по фитилям от дневных максимумов и минимумов . Советник объединяет мультитаймфреймовую структуру рынка с точным таймингом входа , позволяя в
Premium Supply and Demand Zones with Alerts
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
PREMIUM SUPPLY AND DEMAND ZONES WITH ALERTS Premium Supply and Demand Zones with Alerts — это профессиональный индикатор в стиле Smart Money , который объединяет институциональные зоны спроса и предложения с мультитаймфреймовым трендовым гистограммным фильтром для получения высокоточных сигналов на откатах . Индикатор автоматически определяет премиальные зоны спроса и предложения на основном графике и подтверждает входы с помощью сильной логики отклонения по тени свечи . Сигналы формируются тол
Moving Average of Supply and Demand
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
Moving Average of Supply and Demand это мощный и в то же время простой трендовый индикатор, созданный для того, чтобы помочь трейдерам ясно видеть направление рынка и входить в сделки с уверенностью, даже без глубоких знаний технического анализа. В отличие от классических скользящих средних, которые рассчитываются по цене, данный индикатор применяет сглаживание по давлению спроса и предложения. Результат отображается непосредственно на ценовом графике в виде динамической гистограммы трендовой зо
Impulse Zone Hunter
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
Impulse Zone Hunter – Точное торговое решение Impulse Zone Hunter — это высокопроизводительный индикатор для MT4 , предназначенный для того, чтобы дать трейдерам визуальное преимущество в обнаружении высокопробных рыночных движений. Он сосредоточен на зонах спроса и предложения , ордерных блоках и ChoCH (Change of Character, смена характера рынка) , предоставляя ясные сигналы прямо на вашем ценовом графике . Ключевые особенности: Двухрежимная торговля Переключайтесь между зонами спроса и предлож
FibStrike Fibonacci with Zone Rejection
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
FibStrike Rejection — это мощный индикатор для MT4, разработанный для трейдеров, которые хотят визуализировать зоны с высокой вероятностью покупки и продажи, используя уровни Фибоначчи в сочетании с сигналами от отскоков свечей (wick rejection). Индикатор автоматически определяет недавние максимумы и минимумы на основе настраиваемого периода просмотра и строит уровни Фибоначчи от 100% до 40%. Зоны покупки и продажи выделяются внутри этих уровней. Кроме того, индикатор выявляет свечи с отскоками
Liquidity Sentinel Dashboard Pro with alert
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
Liquidity Sentinel Pro – Многофреймовый Дашборд и Оповещения о Отбойных Свечах Описание: Liquidity Sentinel Pro – это мощный универсальный индикатор для MT4, который обеспечивает трейдерам полный обзор рыночной динамики, объединяя анализ тренда на нескольких таймфреймах, силу спроса/предложения и точные оповещения о отбойных свечах (wick rejection). Этот инструмент предоставляет практические рекомендации о том, какие валютные пары или активы находятся в тренде, выделяет точки с высокой вероятнос
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