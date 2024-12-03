Brilliant Reversals MultiCurrency Scanner MT5
- Индикаторы
- Biswarup Banerjee
- Версия: 7.0
- Обновлено: 13 апреля 2025
- Активации: 20
Сканер Brilliant Reversal Multicurrency Scanner MT5 — это мощный инструмент, разработанный для помощи трейдерам в мониторинге множества валютных пар и таймфреймов с использованием индикатора Brilliant Reversal. Этот сканер упрощает выявление потенциальных разворотов рынка, предоставляя сканирование в реальном времени и оповещения прямо с централизованной панели. Независимо от того, торгуете ли вы основными, второстепенными или экзотическими парами, этот инструмент обеспечивает всесторонний охват рынка и настраиваемые параметры для соответствия вашей торговой стратегии. Будьте на шаг впереди рыночных движений и улучшайте свои входы с этим незаменимым инструментом.
Инструмент организует сигналы в виде таблицы, отображая сигналы на покупку и продажу с их соответствующей силой:
- S: Сильный
- M: Средний
- W: Слабый
Версия для MT5 доступна здесь: Brilliant Reversals MultiCurrency Scanner MT4
Для подробной документации нажмите здесь: here
Основные функции:
- Интеграция Brilliant Reversal: Настраиваемые параметры, такие как Small Bar Count, Medium Bar Count и Big Bar Count, обеспечивают точное обнаружение сигналов разворота на разных таймфреймах.
- Оповещения о сходимости: Выделяет сигналы сходимости, когда несколько таймфреймов совпадают по направлению и силе, предоставляя трейдерам более надеж **Confluence Alerts**: Highlights confluence signals when multiple timeframes align in the same direction and strength, providing traders with stronger setups.
- Пользовательские оповещения: Получайте уведомления в реальном времени через всплывающие окна, электронную почту или push-уведомления, чтобы не пропустить важные сигналы.
- Адаптивный дизайн: Панель адаптируется к любому размеру экрана, четко отображая сигналы и указывая, сколько свечей назад произошел каждый сигнал.
- Настройка пользователем: Гибкие опции для размера панели, цветов сигналов и фильтров таймфреймов позволяют трейдерам адаптировать инструмент под свои предпочтения.
Примечание: Этот сканер предназначен для обнаружения и уведомления о потенциальных сигналах индикатора Brilliant Reversal. Он не выполняет сделки автоматически.
Ознакомьтесь со всеми моими продуктами: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller
Свяжитесь со мной для поддержки: https://www.mql5.com/en/users/biswait50
Хотите попробовать бесплатную 7-дневную версию? Свяжитесь со мной через раздел профиля.