Brilliant Reversals MultiCurrency Scanner MT5

Сканер Brilliant Reversal Multicurrency Scanner MT5 — это мощный инструмент, разработанный для помощи трейдерам в мониторинге множества валютных пар и таймфреймов с использованием индикатора Brilliant Reversal. Этот сканер упрощает выявление потенциальных разворотов рынка, предоставляя сканирование в реальном времени и оповещения прямо с централизованной панели. Независимо от того, торгуете ли вы основными, второстепенными или экзотическими парами, этот инструмент обеспечивает всесторонний охват рынка и настраиваемые параметры для соответствия вашей торговой стратегии. Будьте на шаг впереди рыночных движений и улучшайте свои входы с этим незаменимым инструментом.

Инструмент организует сигналы в виде таблицы, отображая сигналы на покупку и продажу с их соответствующей силой:

S : Сильный

: Сильный M : Средний

: Средний W: Слабый

Версия для MT5 доступна здесь: Brilliant Reversals MultiCurrency Scanner MT4

Для подробной документации нажмите здесь: here

Основные функции:

Интеграция Brilliant Reversal : Настраиваемые параметры, такие как Small Bar Count, Medium Bar Count и Big Bar Count, обеспечивают точное обнаружение сигналов разворота на разных таймфреймах.

: Настраиваемые параметры, такие как Small Bar Count, Medium Bar Count и Big Bar Count, обеспечивают точное обнаружение сигналов разворота на разных таймфреймах. Оповещения о сходимости : Выделяет сигналы сходимости, когда несколько таймфреймов совпадают по направлению и силе, предоставляя трейдерам более надеж **Confluence Alerts**: Highlights confluence signals when multiple timeframes align in the same direction and strength, providing traders with stronger setups.

: Выделяет сигналы сходимости, когда несколько таймфреймов совпадают по направлению и силе, предоставляя трейдерам более надеж **Confluence Alerts**: Highlights confluence signals when multiple timeframes align in the same direction and strength, providing traders with stronger setups. Пользовательские оповещения : Получайте уведомления в реальном времени через всплывающие окна, электронную почту или push-уведомления, чтобы не пропустить важные сигналы.

: Получайте уведомления в реальном времени через всплывающие окна, электронную почту или push-уведомления, чтобы не пропустить важные сигналы. Адаптивный дизайн : Панель адаптируется к любому размеру экрана, четко отображая сигналы и указывая, сколько свечей назад произошел каждый сигнал.

: Панель адаптируется к любому размеру экрана, четко отображая сигналы и указывая, сколько свечей назад произошел каждый сигнал. Настройка пользователем: Гибкие опции для размера панели, цветов сигналов и фильтров таймфреймов позволяют трейдерам адаптировать инструмент под свои предпочтения.

Примечание: Этот сканер предназначен для обнаружения и уведомления о потенциальных сигналах индикатора Brilliant Reversal. Он не выполняет сделки автоматически.

Ознакомьтесь со всеми моими продуктами: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Свяжитесь со мной для поддержки: https://www.mql5.com/en/users/biswait50