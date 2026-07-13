DRB Dynamic Range Breakout

DRB Dynamic Range Breakout — это индикатор для MT5 без перерисовки, разработанный для определения структурированных зон ценовой реакции и формирования подтверждённых сигналов на покупку и продажу.

Сигналы подтверждаются только после закрытия свечи. После подтверждения они не перерисовываются, не исчезают и не перемещаются на другую свечу.

Для каждого сигнала могут отображаться ориентировочная цена входа, уровень стоп-лосса и до десяти настраиваемых целей по прибыли.

Основные возможности

Сигналы без перерисовки после закрытия свечи

Подходит для торговли на рынке Forex, золотом, серебром, американскими индексами и криптовалютами

Профиль Forex выбран по умолчанию

Сигналы на покупку, продажу или оба типа сигналов

Восемь методов определения точки входа на выбор

Восемь методов установки стоп-лосса на выбор

От 1 до 10 целей по прибыли

Настраиваемое расстояние между целями в зависимости от размера зоны

Дополнительные фильтры SMA, EMA и RSI

Независимая настройка периодов и таймфреймов для каждого фильтра

Настраиваемое максимальное количество сигналов в день

Закрашенные стрелки, привязанные к сигнальным свечам

Уведомления о сигналах, достижении целей и стоп-лосса

Автоматическое удаление старых сигналов для поддержания чистоты графика

Гибкая система подтверждения сигналов

Дополнительные фильтры SMA, EMA и RSI можно включать по отдельности.

Когда одновременно активны несколько фильтров, сигнал появляется только после подтверждения всех выбранных условий.

По умолчанию все фильтры отключены. Это позволяет начать работу со стандартными настройками и при необходимости добавить дополнительные условия подтверждения.

Цели и стоп-лосс

Индикатор поддерживает до десяти целей по прибыли с настраиваемым расстоянием:

1,00 × размер зоны

1,25 × размер зоны

1,50 × размер зоны

1,75 × размер зоны

2,00 × размер зоны

По умолчанию отображаются четыре цели.

Доступные методы установки стоп-лосса включают границы зоны, экстремумы сигнальной свечи, расстояние на основе ATR, фиксированное расстояние и уровни последних локальных максимумов или минимумов.

Чистота и низкая нагрузка

DRB Dynamic Range Breakout сохраняет график организованным, оставляя только выбранное количество исторических сделок.

Старые зоны, стрелки, цели и уровни стоп-лосса автоматически удаляются, уменьшая визуальную перегруженность графика.

Важно

Этот продукт является аналитическим индикатором. Он не открывает, не сопровождает и не закрывает сделки.

Результаты могут различаться в зависимости от торгового инструмента, брокера, поставщика котировок, таймфрейма и рыночных условий.

Результаты за прошлые периоды не гарантируют аналогичных результатов в будущем. Перед использованием индикатора на реальном торговом счёте обязательно протестируйте его и применяйте надлежащие методы управления рисками.