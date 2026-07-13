DRB Dynamic Range Breakout

DRB Dynamic Range Breakout

DRB Dynamic Range Breakout — это индикатор для MT5 без перерисовки, разработанный для определения структурированных зон ценовой реакции и формирования подтверждённых сигналов на покупку и продажу.

Сигналы подтверждаются только после закрытия свечи. После подтверждения они не перерисовываются, не исчезают и не перемещаются на другую свечу.

Для каждого сигнала могут отображаться ориентировочная цена входа, уровень стоп-лосса и до десяти настраиваемых целей по прибыли.

Основные возможности

  • Сигналы без перерисовки после закрытия свечи

  • Подходит для торговли на рынке Forex, золотом, серебром, американскими индексами и криптовалютами

  • Профиль Forex выбран по умолчанию

  • Сигналы на покупку, продажу или оба типа сигналов

  • Восемь методов определения точки входа на выбор

  • Восемь методов установки стоп-лосса на выбор

  • От 1 до 10 целей по прибыли

  • Настраиваемое расстояние между целями в зависимости от размера зоны

  • Дополнительные фильтры SMA, EMA и RSI

  • Независимая настройка периодов и таймфреймов для каждого фильтра

  • Настраиваемое максимальное количество сигналов в день

  • Закрашенные стрелки, привязанные к сигнальным свечам

  • Уведомления о сигналах, достижении целей и стоп-лосса

  • Автоматическое удаление старых сигналов для поддержания чистоты графика

Гибкая система подтверждения сигналов

Дополнительные фильтры SMA, EMA и RSI можно включать по отдельности.

Когда одновременно активны несколько фильтров, сигнал появляется только после подтверждения всех выбранных условий.

По умолчанию все фильтры отключены. Это позволяет начать работу со стандартными настройками и при необходимости добавить дополнительные условия подтверждения.

Цели и стоп-лосс

Индикатор поддерживает до десяти целей по прибыли с настраиваемым расстоянием:

  • 1,00 × размер зоны

  • 1,25 × размер зоны

  • 1,50 × размер зоны

  • 1,75 × размер зоны

  • 2,00 × размер зоны

По умолчанию отображаются четыре цели.

Доступные методы установки стоп-лосса включают границы зоны, экстремумы сигнальной свечи, расстояние на основе ATR, фиксированное расстояние и уровни последних локальных максимумов или минимумов.

Чистота и низкая нагрузка

DRB Dynamic Range Breakout сохраняет график организованным, оставляя только выбранное количество исторических сделок.

Старые зоны, стрелки, цели и уровни стоп-лосса автоматически удаляются, уменьшая визуальную перегруженность графика.

Важно

Этот продукт является аналитическим индикатором. Он не открывает, не сопровождает и не закрывает сделки.

Результаты могут различаться в зависимости от торгового инструмента, брокера, поставщика котировок, таймфрейма и рыночных условий.

Результаты за прошлые периоды не гарантируют аналогичных результатов в будущем. Перед использованием индикатора на реальном торговом счёте обязательно протестируйте его и применяйте надлежащие методы управления рисками.


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Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
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ZIVA LSE Pro: Trade the Flow, Not the Noise ZIVA LSE Pro was developed around a simple belief: professional traders do not need more random signals; they need better context. This workflow reflects the ZIVA approach to filtering market noise and focusing on the liquidity and structural mechanics that influence price behavior. Most indicators treat the market like a static picture. ZIVA LSE Pro is built to read it as a dynamic environment where liquidity, structure, volatility, and execution con
Power of Three AMD Protocol
Ravi Gurung
5 (1)
Индикаторы
ICT PO3 (Power of 3) AMD Protocol Framework Indicator True Time & Structure Integration   |  Non-Repainting | Real-Time  | Multi-Asset  | MT4 Version Available Full Setup Guide & Strategy Playbook: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768683 MT4 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/171742 Indicator Overview The ICT PO3 AMD Protocol Framework is a complete structural overlay for MetaTrader 5 that maps the True Daily Cycle directly onto your lower-timeframe execution chart. It projects
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Индикаторы
Представляем       Quantum Breakout PRO   , новаторский индикатор MQL5, который меняет ваш способ торговли в зонах прорыва! Разработан командой опытных трейдеров со стажем торговли более 13 лет,       Квантовый прорыв PRO       разработан, чтобы поднять ваше торговое путешествие к новым высотам с его инновационной и динамичной стратегией зоны прорыва. Quantum Breakout Indicator покажет вам сигнальные стрелки на зонах прорыва с 5 целевыми зонами прибыли и предложением стоп-лосса на основе поля
Weltrade Spike Sentinel
Batsirayi L Marango
5 (1)
Индикаторы
Introducing Indicator for PainX and GainX Indices Traders on Weltrade Get ready to experience the power of trading with our indicator, specifically designed for Weltrade   broker's PainX and GainX Indices.  Advanced Strategies for Unbeatable Insights Our indicator employs sophisticated strategies to analyze market trends, pinpointing optimal entry and exit points.  Optimized for Maximum Performance To ensure optimal results, our indicator is carefully calibrated for 5-minute timeframe charts on
Currency Strength Wizard MT5
Oleg Rodin
5 (1)
Индикаторы
Currency Strength Wizard   — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.53 (15)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
Gem SIGNAL
Shengzu Zhong
5 (1)
Индикаторы
GEM Signal Pro GEM Signal Pro — это трендовый индикатор для MetaTrader 5, созданный для трейдеров, которым нужны более понятные сигналы, более структурированные торговые сетапы и более практичное управление рисками прямо на графике. Вместо того чтобы показывать только простую стрелку, GEM Signal Pro помогает представить всю торговую идею в более наглядной и удобной форме. Когда условия подтверждены, индикатор может отображать на графике цену входа, stop loss и цели take profit, помогая трейдеру
PrimeScalping
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
PrimeScalping is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or e
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