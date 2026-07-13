DRB Dynamic Range Breakout
- Индикаторы
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- Версия: 1.26
- Активации: 5
DRB Dynamic Range Breakout — это индикатор для MT5 без перерисовки, разработанный для определения структурированных зон ценовой реакции и формирования подтверждённых сигналов на покупку и продажу.
Сигналы подтверждаются только после закрытия свечи. После подтверждения они не перерисовываются, не исчезают и не перемещаются на другую свечу.
Для каждого сигнала могут отображаться ориентировочная цена входа, уровень стоп-лосса и до десяти настраиваемых целей по прибыли.
Основные возможности
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Сигналы без перерисовки после закрытия свечи
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Подходит для торговли на рынке Forex, золотом, серебром, американскими индексами и криптовалютами
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Профиль Forex выбран по умолчанию
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Сигналы на покупку, продажу или оба типа сигналов
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Восемь методов определения точки входа на выбор
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Восемь методов установки стоп-лосса на выбор
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От 1 до 10 целей по прибыли
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Настраиваемое расстояние между целями в зависимости от размера зоны
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Дополнительные фильтры SMA, EMA и RSI
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Независимая настройка периодов и таймфреймов для каждого фильтра
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Настраиваемое максимальное количество сигналов в день
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Закрашенные стрелки, привязанные к сигнальным свечам
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Уведомления о сигналах, достижении целей и стоп-лосса
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Автоматическое удаление старых сигналов для поддержания чистоты графика
Гибкая система подтверждения сигналов
Дополнительные фильтры SMA, EMA и RSI можно включать по отдельности.
Когда одновременно активны несколько фильтров, сигнал появляется только после подтверждения всех выбранных условий.
По умолчанию все фильтры отключены. Это позволяет начать работу со стандартными настройками и при необходимости добавить дополнительные условия подтверждения.
Цели и стоп-лосс
Индикатор поддерживает до десяти целей по прибыли с настраиваемым расстоянием:
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1,00 × размер зоны
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1,25 × размер зоны
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1,50 × размер зоны
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1,75 × размер зоны
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2,00 × размер зоны
По умолчанию отображаются четыре цели.
Доступные методы установки стоп-лосса включают границы зоны, экстремумы сигнальной свечи, расстояние на основе ATR, фиксированное расстояние и уровни последних локальных максимумов или минимумов.
Чистота и низкая нагрузка
DRB Dynamic Range Breakout сохраняет график организованным, оставляя только выбранное количество исторических сделок.
Старые зоны, стрелки, цели и уровни стоп-лосса автоматически удаляются, уменьшая визуальную перегруженность графика.
Важно
Этот продукт является аналитическим индикатором. Он не открывает, не сопровождает и не закрывает сделки.
Результаты могут различаться в зависимости от торгового инструмента, брокера, поставщика котировок, таймфрейма и рыночных условий.
Результаты за прошлые периоды не гарантируют аналогичных результатов в будущем. Перед использованием индикатора на реальном торговом счёте обязательно протестируйте его и применяйте надлежащие методы управления рисками.