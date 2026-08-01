Institutional SMC Plus Confluence Engine
- 指标
-
- 版本: 3.10
- 激活: 5
Вот перевод текста на китайский язык (упрощенное иероглифическое письмо), оформленный в строгом, понятном и профессиональном стиле, подходящем для MQL5 Market:
机构级 SMC 与共振引擎 (MTF 扫描仪)
机构级 SMC 与共振引擎是一款专为 MetaTrader 5 开发的专业 Smart Money Concepts 指标。它专为高频动态结构映射而设计，能够自动识别、评分和筛选机构供求区域 (Supply and Demand)，同时通过交互式扫描面板实时监控多个资产和时间框架。
核心功能特性
自动化供求区域检测
-
机构枢轴半径引擎：精准定位关键市场转折点，无需任何滞后指标。
-
高精度区域映射：自动计算实体与影线的比例，精准绘制需求区（取开盘价与收盘价的最大值至最低价）和供应区（取最高价至开盘价与收盘价的最小值）。
-
实时缓解 (Mitigation) 清理：动态监控有效区域。一旦某个区域失效或被价格突破，系统会立即从图表中清除该区域，保持图表简洁且极具操作性。
多时间框架交互式扫描仪
-
实时矩阵面板：同时监控您喜爱的交易品种在多个时间框架（如 M15、H1、H4 和 D1）下的状态。
-
一键图表切换：点击矩阵上的任意单元格，即可立即将当前图表切换至对应的交易品种和时间框架。
-
实时共振指示：直接在面板上实时查看价格是否正在测试供应区或需求区，并显示其置信度评分。
算法置信度评分系统 (0 到 100)
并非所有区域的质量都相同。引擎会通过多因子分级算法对每个新检测到的区域进行评估：
-
K线延续动能：评估即时成交量与结构上的后续突破力度。
-
Tick 成交量阈值：有效过滤散户的低成交量噪音。
-
ATR 波动率缩放：结合当前市场波动率计算区域高度（ATR 乘以 0.5）。
-
等级评定：高概率交易机会将被赋予 A+ 级（评分大于或等于 85）或 A 级，帮助您优先选择最优质的交易。
完全自定义的视觉与提醒设置
-
简洁的视觉管理：限制显示的区域数量，仅保留最新且未被缓解的层级，彻底消除图表杂乱。
-
多渠道通知：当价格进入高共振区域时，可通过终端弹窗、声音提示、手机 Push 推送（MT5 移动端 App）以及电子邮件获得实时提醒。
-
内置提醒冷却机制：智能定时器可防止价格在区域内盘整时频繁发送重复提醒。
输入参数设置
-
结构枢轴回溯 (Structure Pivot Lookback)：默认为 5 根 K 线，用于结构识别。
-
最小质量评分阈值 (Minimum Quality Score Threshold)：默认为 70 分，即绘制有效区域所需的最低分数。
-
监控品种列表 (Watchlist Pairs)：以逗号分隔的交易品种列表，例如 EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCAD, XAUUSD。
-
提醒冷却时间 (Alert Cooldown Period)：默认为 300 秒，即两次连续提醒之间的最小间隔。
本指标适用人群
-
SMC 与价格行为 (Price Action) 交易者：无需手动画线，实现区域验证自动化。
-
道具交易公司 (Prop Firm) 与资金管理交易者：专注于具有严格共振评分的高概率交易机会。
-
多资产剥头皮与波段交易者：通过集成面板，即时跟踪整个观察列表中的市场结构。