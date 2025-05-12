EasyInsight AIO MT5

4.91

EASY Insight AIO – Всё-в-одном для умного и простого трейдинга

Обзор
Представьте, что вы можете просканировать весь рынок — Форекс, золото, криптовалюты, индексы и даже акции — всего за несколько секунд, без ручного просмотра графиков, сложной установки или настройки индикаторов.
EASY Insight AIO — это ваш идеальный инструмент экспорта для трейдинга с поддержкой искусственного интеллекта. Он предоставляет полный снимок рынка в одном аккуратном CSV-файле — готовом к мгновенному анализу в ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity и других AI-платформах.

Больше никаких переключений окон, лишних слоёв или графических наложений. Только чистый, структурированный инсайт, который экспортируется автоматически, чтобы вы могли принимать умные решения на основе данных — без бесконечного наблюдения за графиками.

Почему EASY Insight AIO?

Настоящее всё-в-одном
• Не требуется настройка, установка индикаторов или графические наложения. Просто установите, запустите и экспортируйте — вот и всё.

Поддержка всех классов активов
• Сканируйте и анализируйте Forex, металлы, криптовалюты, индексы и акции — всё, что предлагает ваш брокер.

AI-готовый экспорт данных
• Высоко структурированные CSV-файлы, оптимизированные для мгновенного использования в AI-инструментах и платформах.

В экспорт включено:
• Анализ силы валют по 3 настраиваемым таймфреймам
• Рыночный сентимент через изменение чистых длинных позиций
• Сдвиги объёма, волатильность и точные уровни поддержки/сопротивления
• Рыночные данные, включая OHLC для M15, H1, D1
• Все данные готовы к экспорту сразу — без дополнительной настройки

Интеллектуальное создание промптов
• Встроенные файлы с промптами направляют ваш AI для быстрой интерпретации экспорта и поиска торговых идей.

Лёгкая автоматизация
• Ваши экспорты автоматически сортируются по папкам классов активов (Форекс, Крипто, Металлы и др.), каждая содержит файлы с временными срезами для удобного бэктестинга, AI-обучения и разработки стратегий.

Вся мощь — без лишней сложности

Не нужно покупать, лицензировать или настраивать отдельные индикаторы. EASY Insight AIO включает всё — мгновенно. Только чистый экспорт данных, без влияния на ваши графики и без ручных действий.

Доверие сообщества

Быстро растущее сообщество EASY Insight уже делится продвинутыми AI-промптами, автоматизированными торговыми стратегиями и даже полными EA-фреймворками — всё это построено на чистом экспорте данных. Пользователи сообщают о прибыльных сделках на крипторынке и других активах уже в первые дни после запуска.

Смотрите EASY Insight AIO в действии

Смотрите реальные примеры и подробные инструкции в нашем AI Trading YouTube плейлисте.

Ресурсы и поддержка

• Впервые в EASY Insight? Начните здесь: EasyInsight FAQ
• Доступ к шаблонам, стратегиям, видео и чатам — через наш центральный Stein Investments хаб

Подведём итог — почему EASY Insight AIO?

• Однокликовый экспорт CSV по всем основным классам активов
• 100% только данные: без индикаторов, наложений и настройки
• Создан для AI-трейдинга — структурирован, оптимизирован для промптов и готов к использованию
• Всё-в-одном, без лишних действий
• Быстро растущее сообщество, создающее будущее дата-ориентированного трейдинга
• Эффективно, современно и готово к вашему следующему трейду

Готовы к умному трейдингу — без усилий?
Получите EASY Insight AIO уже сегодня и откройте для себя точный трейдинг с поддержкой искусственного интеллекта — без какой-либо настройки.

Отзывы 11
ANDREAS KURT HANS MEYER
1604
ANDREAS KURT HANS MEYER 2025.11.24 15:13 
 

I have been active in Forex trading for quite some time and have tried many indicators. Nevertheless, I have always returned to the tools from stein investments. The indicators complement each other perfectly, and if you follow the rules, you will be profitable. I can recommend Daniel and Alain's tools and indicators without hesitation. The customer support is also great. You always get a quick response. Good work! Keep it up!

C098 K098
104
C098 K098 2025.11.11 00:04 
 

Simply fantastic! The prompt is a text file, you can simply copy and paste and take the data and have AI do the deep analysis from the raw data parsed from MT5. I love it! Will be buying your other products if they are just as easy as this.

minnox
243
minnox 2025.07.18 20:11 
 

Another great and high quality tool from Stein Investments that gives you a fast overview of the market and suggestions with help from AI.

If trading volume is picking up or there is no major news event on the horizon, the win rate tends to be solid.

Of course, it is not a holy grail. Sometimes the AI suggests trades that don’t fully hold up. That is where your own trading experience and judgment matters, you should always double check if a setup makes sense. Like when it points to a buy at a zone that was just rejected, ask yourself is there really enough momentum to push through this time?

But instead of scanning charts all by yourself, everything is done by AI analyzing the CSV tables, and this is a huge time saver. You can even do this with a fulltime job in your coffee break.

Besides all that, their support impressed me, really fast and detailed. Every time I had an issue, they replied quickly.

The price value is pretty decent. Definitely worth considering if you want an extra edge without spending hours glued to the screen.

Другие продукты этого автора
EasyTrade MT5
Alain Verleyen
5 (2)
Утилиты
Easy Trade – Умное, простое и мощное управление сделками Easy Trade — это универсальное решение для управления сделками в MetaTrader для тех, кто хочет держать риск под контролем и обеспечить максимально плавное исполнение ордеров. Созданный с нуля на основе обратной связи от трейдеров, Easy Trade позволяет легко открывать, отслеживать и управлять сделками по множеству символов — без лишней сложности. Независимо от того, скальпируете ли вы вручную или управляете несколькими позициями, Easy Tra
EasyTrade MT4
Alain Verleyen
5 (1)
Утилиты
Easy Trade – Умное, простое и мощное управление сделками Easy Trade — это универсальное решение для управления сделками в MetaTrader для тех, кто хочет держать риск под контролем и обеспечить максимально плавное исполнение ордеров. Созданный с нуля на основе обратной связи от трейдеров, Easy Trade позволяет легко открывать, отслеживать и управлять сделками по множеству символов — без лишней сложности. Независимо от того, скальпируете ли вы вручную или управляете несколькими позициями, Easy Tra
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
4 (2)
Утилиты
EASY Insight AIO – Всё-в-одном для умного и простого трейдинга Обзор Представьте, что вы можете просканировать весь рынок — Форекс, золото, криптовалюты, индексы и даже акции — всего за несколько секунд, без ручного просмотра графиков, сложной установки или настройки индикаторов. EASY Insight AIO — это ваш идеальный инструмент экспорта для трейдинга с поддержкой искусственного интеллекта. Он предоставляет полный снимок рынка в одном аккуратном CSV-файле — готовом к мгновенному анализу в ChatGP
EasyInsight MT5
Alain Verleyen
5 (7)
Утилиты
EASY Insight – Умный трейдинг начинается здесь Обзор А что если бы вы могли просканировать весь рынок — Форекс, золото, криптовалюты, индексы и даже акции — всего за несколько секунд, полностью без ручного просмотра графиков? EASY Insight — это ваш инструмент экспорта, готовый к работе с искусственным интеллектом, который превращает данные индикаторов в реальные торговые сигналы. Создан для трейдеров, уставших терять время на догадки и визуальный хаос, он обеспечивает полный обзор рынка в одно
MT4 History Loader
Alain Verleyen
5 (5)
Утилиты
Этот полезный советник предназначен для одновременной загрузки всех исторических данных от вашего брокера. После загрузки на график (это может быть любой график), вы выбираете символы и таймфреймы для обработки во входных данных. Далее все происходит автоматически. Это может занять некоторое время, и то, что было сделано, будет отображаться в журнале экспертов. Конечно, он может загружать только те данные, которые действительно доступны на сервере брокера. Процесс зависит от настроек MT4 "Charts
FREE
MT5 Monitoring Heartbeat
Alain Verleyen
5 (1)
Утилиты
Большинство из нас используют VPS для круглосуточной работы торговых советников, но как контролировать работоспособность этих терминалов? Что если они упадут или отключатся из-за обновления? Как получить уведомление об этом? Вот тут-то и вступает в игру наш мониторинг сердцебиения. Он обеспечивает круглосуточный мониторинг всех ваших терминалов и VPS. Итак, что нам для этого нужно? 1. Бесплатная учетная запись пользователя в Cronitor , профессиональной службе мониторинга. 2. Этот инструмен
Heatmap 104
Alain Verleyen
Индикаторы
Индикатор Heatmap Индикатор Heatmap позволяет отобразить "тепловую карту" по всем символам, выбранным в окне обзора рынка. Эта версия индикатора показывает процентное изменение цены по отношению к последней цене закрытия дня , что облегчает анализ рынка. Это инструмент поможет определить, насколько сильна валюта по отношению ко всем другим парам. Это визуальный инструмент, он не может быть использован внутри советников. В этом смысле, это скорее инструмент для дискреционных трейдеров, а не для т
MT4 Monitoring Heartbeat
Alain Verleyen
Утилиты
Большинство из нас используют VPS для круглосуточной работы торговых советников, но как контролировать работоспособность этих терминалов? Что если они упадут или отключатся из-за обновления? Как получить уведомление об этом? Вот тут-то и вступает в игру наш мониторинг сердцебиения. Он обеспечивает круглосуточный мониторинг всех ваших терминалов и VPS. Итак, что нам для этого нужно? 1. Бесплатная учетная запись пользователя в Cronitor , профессиональной службе мониторинга. 2. Этот инструмен
EasyInsight MT4
Alain Verleyen
5 (1)
Утилиты
EASY Insight – Умный трейдинг начинается здесь Обзор А что если бы вы могли просканировать весь рынок — Форекс, золото, криптовалюты, индексы и даже акции — всего за несколько секунд, полностью без ручного просмотра графиков? EASY Insight — это ваш инструмент экспорта, готовый к работе с искусственным интеллектом, который превращает данные индикаторов в реальные торговые сигналы. Создан для трейдеров, уставших терять время на догадки и визуальный хаос, он обеспечивает полный обзор рынка в одно
Heatmap 105
Alain Verleyen
5 (2)
Индикаторы
Индикатор тепловой карты Этот индикатор тепловой карты позволяет отображать «тепловую карту» всех символов, выбранных в обзоре рынка. В этой версии он показывает & nbsp; процент & nbsp; изменения цены по отношению к последнему дневному закрытию , что может дать быстрый обзор рынка. Это инструмент, который помогает трейдерам определить, насколько сильна валюта по сравнению со всеми другими парами. Это визуальный инструмент, и его нельзя использовать внутри советников. В этом смысле это скорее инс
Ответ на отзыв