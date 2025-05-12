EasyInsight AIO MT5
- Утилиты
- Alain Verleyen
- Версия: 2.28
- Обновлено: 30 июля 2025
- Активации: 10
EASY Insight AIO – Всё-в-одном для умного и простого трейдинга
Обзор
Представьте, что вы можете просканировать весь рынок — Форекс, золото, криптовалюты, индексы и даже акции — всего за несколько секунд, без ручного просмотра графиков, сложной установки или настройки индикаторов.
EASY Insight AIO — это ваш идеальный инструмент экспорта для трейдинга с поддержкой искусственного интеллекта. Он предоставляет полный снимок рынка в одном аккуратном CSV-файле — готовом к мгновенному анализу в ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity и других AI-платформах.
Больше никаких переключений окон, лишних слоёв или графических наложений. Только чистый, структурированный инсайт, который экспортируется автоматически, чтобы вы могли принимать умные решения на основе данных — без бесконечного наблюдения за графиками.
Почему EASY Insight AIO?
Настоящее всё-в-одном
• Не требуется настройка, установка индикаторов или графические наложения. Просто установите, запустите и экспортируйте — вот и всё.
Поддержка всех классов активов
• Сканируйте и анализируйте Forex, металлы, криптовалюты, индексы и акции — всё, что предлагает ваш брокер.
AI-готовый экспорт данных
• Высоко структурированные CSV-файлы, оптимизированные для мгновенного использования в AI-инструментах и платформах.
В экспорт включено:
• Анализ силы валют по 3 настраиваемым таймфреймам
• Рыночный сентимент через изменение чистых длинных позиций
• Сдвиги объёма, волатильность и точные уровни поддержки/сопротивления
• Рыночные данные, включая OHLC для M15, H1, D1
• Все данные готовы к экспорту сразу — без дополнительной настройки
Интеллектуальное создание промптов
• Встроенные файлы с промптами направляют ваш AI для быстрой интерпретации экспорта и поиска торговых идей.
Лёгкая автоматизация
• Ваши экспорты автоматически сортируются по папкам классов активов (Форекс, Крипто, Металлы и др.), каждая содержит файлы с временными срезами для удобного бэктестинга, AI-обучения и разработки стратегий.
Вся мощь — без лишней сложности
Не нужно покупать, лицензировать или настраивать отдельные индикаторы. EASY Insight AIO включает всё — мгновенно. Только чистый экспорт данных, без влияния на ваши графики и без ручных действий.
Доверие сообщества
Быстро растущее сообщество EASY Insight уже делится продвинутыми AI-промптами, автоматизированными торговыми стратегиями и даже полными EA-фреймворками — всё это построено на чистом экспорте данных. Пользователи сообщают о прибыльных сделках на крипторынке и других активах уже в первые дни после запуска.
Смотрите EASY Insight AIO в действии
Смотрите реальные примеры и подробные инструкции в нашем AI Trading YouTube плейлисте.
Ресурсы и поддержка
• Впервые в EASY Insight? Начните здесь: EasyInsight FAQ
• Доступ к шаблонам, стратегиям, видео и чатам — через наш центральный Stein Investments хаб
Подведём итог — почему EASY Insight AIO?
• Однокликовый экспорт CSV по всем основным классам активов
• 100% только данные: без индикаторов, наложений и настройки
• Создан для AI-трейдинга — структурирован, оптимизирован для промптов и готов к использованию
• Всё-в-одном, без лишних действий
• Быстро растущее сообщество, создающее будущее дата-ориентированного трейдинга
• Эффективно, современно и готово к вашему следующему трейду
Готовы к умному трейдингу — без усилий?
Получите EASY Insight AIO уже сегодня и откройте для себя точный трейдинг с поддержкой искусственного интеллекта — без какой-либо настройки.
I have been active in Forex trading for quite some time and have tried many indicators. Nevertheless, I have always returned to the tools from stein investments. The indicators complement each other perfectly, and if you follow the rules, you will be profitable. I can recommend Daniel and Alain's tools and indicators without hesitation. The customer support is also great. You always get a quick response. Good work! Keep it up!