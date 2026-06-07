Institutional Risk Manager

Institutional Risk Manager управляет расчётом объёма позиции, исполнением ордеров, поэтапным выходом из сделки, трейлинг-стопами, мониторингом экспозиции портфеля и фильтрами по новостным событиям — всё через единую панель на графике MetaTrader 5.

Объём лота рассчитывается автоматически на основе баланса счёта и расстояния до стопа. Поэтапный выход исполняется на настраиваемых R-мультипликаторах, а на финальной цели выставляется TP на стороне брокера, чтобы выход сработал даже при офлайн-состоянии советника. Дисциплина риска обеспечивается механически, а не вручную.

Модуль риска

Задайте процент риска. Перетащите линию SL на нужный уровень. Советник рассчитывает точный объём лота в реальном времени на основе баланса счёта и расстояния до стопа — без ручных расчётов и ошибок округления. Максимальный порог SL на основе ATR предотвращает избыточный риск при широких стопах. Минимальный порог SL, также на основе ATR, блокирует вход, если стоп статистически слишком узкий, чтобы иметь смысл.

Institutional Invalidation Level

Определяет структурные уровни на основе свингов из недавнего движения цены и предлагает размещение SL в логических точках инвалидации — там, где торговая идея становится структурно неверной, а не просто на фиксированном расстоянии в пунктах. Настраиваемый период lookback, границы дистанции ATR и радиус конфлюенции.

Исполнение ордеров

Рыночные ордера и все четыре типа отложенных ордеров (Buy/Sell Stop, Buy/Sell Limit) размещаются прямо с панели. Отдельный тикет ордера не требуется.

Система поэтапного выхода

Трёхэтапное управление позицией, все R-мультипликаторы настраиваемые:

  • Частичное закрытие на 1R (по умолчанию: 50% позиции)
  • Перенос стопа в безубыток на 1.5R
  • Полное закрытие на 2R — одновременно выставляется TP на стороне брокера, чтобы финальный выход сработал даже при офлайн-советнике

Метка на панели динамически обновляется, показывая текущие значения R-мультипликаторов, поэтому всегда ясно, чем именно управляет советник на каждом этапе сделки.

Трейлинг-стоп на основе ATR

Трейлинг на основе ATR с настраиваемым множителем. Отдельный множитель для высокой волатильности активируется автоматически, когда движение цены требует более широкого покрытия. Есть опция активации только после подтверждения безубытка — это предотвращает преждевременное сужение трейлинг-стопа на ранней фазе движения.

Новостной фильтр

Блокирует исполнение новых сделок в настраиваемых временных окнах вокруг событий высокой важности из встроенного календаря MT5. Время до и после каждого события настраивается независимо (по умолчанию: 30 минут до, 15 минут после). Существующие позиции не закрываются — блокируются только новые входы.

Панель экспозиции портфеля

Отслеживает открытый риск по каждой валюте одновременно по всем позициям. Если совокупная экспозиция одной валюты превышает настроенный максимум, новые сделки по этой валюте блокируются. Предотвращает распространённый сценарий, когда три внешне независимые позиции фактически представляют собой одну и ту же направленную ставку на одну валюту.

Модуль хеджирования

Открывает коррелированный хедж по настраиваемому второму символу с настраиваемым процентом покрытия при срабатывании порога. Порог корреляции, символ хеджа и процент покрытия — все параметры задаются пользователем.

Встроенные панели силы валют

Панель CSI — живой индекс силы валют с несколькими периодами lookback, использующий ту же Z-score модель, что и отдельный индикатор CSI. Три настраиваемых окна lookback (короткое, среднее, длинное) с индивидуально взвешенными вкладами. Даёт направленный контекст для каждого решения об исполнении без необходимости открывать отдельный график.

Strength Matrix (CSM) — рейтинги валют G10 одновременно на M15, H1, H4 и D1. Пять режимов расчёта: close-to-close, пересечение скользящих средних, RSI, RSI-MA и стохастик. Сортировка по action score. Отвечает на вопрос «какие валюты набирают импульс прямо сейчас» по всем актуальным таймфреймам за один взгляд.

Настраиваемые параметры

  • Процент риска на сделку
  • Буфер SL в пунктах
  • Период ATR, стандартный множитель, множитель высокой волатильности
  • Порог активации трейлинг-стопа (минимальные пункты в прибыли)
  • R-мультипликаторы поэтапного выхода: Exit1, Breakeven, Exit2
  • Окна новостного фильтра: минуты до / после каждого события
  • Максимальный процент экспозиции по валюте
  • Символ хеджа, порог корреляции, процент покрытия
  • Периоды lookback и веса CSI
  • Режим расчёта CSM и параметры индикаторов (период MA, период RSI, Stochastic K/D)
  • Позиция панели и полная настройка цветов

Часть комплекса Global Investing

Разработан для работы вместе с Global Investing FX Terminal — аналитическим советником, охватывающим ставки центробанков, позиционирование COT, монитор carry trade, экономические сюрпризы, skew опционов и розничные настроения по всем 28 парам G10 — в отдельном окне графика. Terminal предоставляет аналитический контекст. Risk Manager отвечает за исполнение с той же точностью.

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Это визуальный конструктор стратегий. Единственный в своем роде. Превратите свои торговые стратегии и идеи в советники, не написав ни одной строчки кода. Создавайте файлы исходного кода mql в несколько кликов и получайте полнофункциональных советников, готовых к реальной работе, тестеру стратегий и облачной оптимизации. Вариантов для тех, кто не имеет навыков программирования и не может создавать свои торговые решения на языке MQL, очень мало. Теперь с помощью Bots Builder Pro каждый может созд
QCML Assistant
Maxime Turcotte-lafreniere
Утилиты
QCML Assistant MT5 Your Trading. Our Assistant. Your Edge. Looking for a tool that completely transforms your experience on MetaTrader 5? QCML Assistant is the all-in-one solution built by traders, for traders. Just one tool installed on your chart, and you get access to an ultra-complete, ultra-fast, and ultra-simple trading platform. No more hours wasted setting up your workspace. No more complicated trade entries. With QCML Assistant, everything becomes simple, smooth, and efficient right fro
RiskGuard Management
MONTORIO MICHELE
5 (22)
Утилиты
ВНИМАНИЕ : Чтобы получить бесплатную пробную версию, посетите мой сайт.  Руководство Руководство пользователя RiskGuard Management — ваш главный союзник для безкомпромиссной торговли. Lot Calculator — Автоматический расчет лота. Quantum — Автоматический риск для максимизации прибыли и снижения просадок. Automatic Journal — Включён и доступен для бесплатного скачивания на моем сайте. Automatic Screenshot — Два скриншота: при открытии и при закрытии сделки. Partial Profit — Умное частичное закры
Trade Analyzer Pro
Ian Nganga Comba
Утилиты
Forex Analyzer Pro Панель аналитики торгового счета MT5 Forex Analyzer Pro — это веб-платформа для аналитики торговли, разработанная для пользователей MetaTrader 5. Forex Analyzer Pro синхронизирует активность счета из MetaTrader 5 и организует торговую информацию в инструменты аналитики, отчетности, мониторинга и ведения журнала через структурированную панель управления. Платформа позволяет пользователям получать доступ к своей торговой панели через поддерживаемые веб-браузеры на настольных ком
Gamma Edge Pro MT5
Xuan Nam Diep
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Утилиты
Gamma Edge Pro MT5 — GexBot Classic API Integration Gamma Edge Pro   brings institutional-grade   Gamma Exposure (GEX) data   directly onto your MetaTrader 5 chart — the same data used by professional options traders to anticipate price magnets, hedging flows, and dealer positioning. Powered by the   GexBot Classic API , this indicator automatically maps options market data from US-listed instruments onto any   MT5 CFD instrument   — Forex pairs, Gold, indices, and more — with intelligent price
Volume Bubbles Order Flow Footprint
Abdul Jalil
Утилиты
VOLUME BUBBLES ORDERFLOW FOOTPRINT PROFESSIONAL Expert Advisor for MetaTrader 5 Complete Feature Documentation Introduction: Volume Bubbles OrderFlow Footprint Professional is an advanced order flow visualization tool designed for the MetaTrader 5 platform. It provides institutional-grade market analysis through real-time volume bubbles visualization, volume profiling, and sophisticated order flow analysis. This Expert Advisor transforms raw market data into actionable trading intelligence, hel
Flash Trade MT5
Bai Jiang Zhou
Утилиты
# If you have any other requirements or are interested in collaboration, please contact  dev.quantech.london@gmail.com . Flash Trade (FT) Most friendly manual trading tool. Easy operation to secure your funds. Features of FT Click the chart to trade fast FT supports market orders and pending orders Click twice to complete the order and set SL and TP Click trice to complete the pending order and set SL and TP Automatically set the stop-loss amount of each order to a fixed percentage of the bala
Royal Copier
Janet Abu Khalil
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Утилиты
Royal Copier — Профессиональный копировщик сделок для MT5 Royal Copier — это профессиональный локальный копировщик сделок в реальном времени для MetaTrader 5. Теперь он объединяет обе функции в одном MT5 Expert Advisor. В параметрах вы просто выбираете, будет ли EA работать в режиме Master или в режиме Client . Это означает, что один и тот же EA можно использовать как на исходном счёте, так и на принимающем счёте, при этом сохраняя исходное поведение копировщика. Royal Copier поддерживает копиро
Hedge Trimmer EA
Michael Sipho Bhiya
Утилиты
Hedge Trimmer & Roll-Over EA Managing a hedged position means carrying two opposing trades simultaneously. Over time, the losing side grows while the profitable side offsets it. The standard problem is that closing the loser costs money you may not have sitting in cash — it has to come from somewhere. Hedge Trimmer EA solves this by using the floating profit on your winning trades as the funding source to progressively close down the losing side. It identifies which trades are in profit, uses a
EA Performance Logger Telegram
Abdulqudus Tomiwa Akande-owoo
Утилиты
The Performance Logger is a utility for MetaTrader 5 designed to track and report account metrics. It identifies trades based on specific criteria and provides summaries of account activity. Main Functions Automated Reporting : Generates summaries of account performance and sends them to specified communication channels (Telegram or Discord) on a weekly, monthly, or yearly basis. Strategy Analysis : Organizes performance data based on the specific Expert Advisor or strategy used for each trade.
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Global Investing FX Terminal — это комплексный FX-дашборд для MetaTrader 5 — процентные ставки центральных банков, позиции COT CFTC, рэнкинг carry, индексы экономических сюрпризов, перекос опционов, настроения ритейла и корреляции, тринадцать панелей в общей сложности — отображается на едином канвасе без мерцания и обновляется каждые 10 секунд через один прикреплённый EA. Никаких внешних программ не требуется. Профессиональный анализ валютного рынка требует одновременного доступа к данным, котор
Monte Carlo Equity Projection
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Monte Carlo Equity Projection выполняет бутстреп-симуляцию на основе истории закрытых сделок вашего счёта и строит процентильный конус будущих траекторий депозита прямо на графике — без предполагаемого распределения доходности, без внешнего источника данных. Подключите индикатор к любому графику — он считывает реальные закрытые сделки счёта через нативный API MT5, пересэмплирует их тысячи раз с возвращением и строит реалистичный диапазон исходов, вытекающий из вашей текущей статистики, а не фикс
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The CSI Currency Strength indicator ranks all ten G10 currencies by momentum strength using a multi-lookback Z-score model, displayed as a live on-chart panel. Attached to any chart, it runs independently of the chart's symbol or timeframe. The methodology follows the multi-horizon momentum framework from Asness, Moskowitz & Pedersen (2013), applied cross-sectionally to G10 currencies. Rather than comparing a single bar against the previous close — which introduces a cliff-edge artifact at each
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