Institutional Risk Manager управляет расчётом объёма позиции, исполнением ордеров, поэтапным выходом из сделки, трейлинг-стопами, мониторингом экспозиции портфеля и фильтрами по новостным событиям — всё через единую панель на графике MetaTrader 5.

Объём лота рассчитывается автоматически на основе баланса счёта и расстояния до стопа. Поэтапный выход исполняется на настраиваемых R-мультипликаторах, а на финальной цели выставляется TP на стороне брокера, чтобы выход сработал даже при офлайн-состоянии советника. Дисциплина риска обеспечивается механически, а не вручную.

Модуль риска

Задайте процент риска. Перетащите линию SL на нужный уровень. Советник рассчитывает точный объём лота в реальном времени на основе баланса счёта и расстояния до стопа — без ручных расчётов и ошибок округления. Максимальный порог SL на основе ATR предотвращает избыточный риск при широких стопах. Минимальный порог SL, также на основе ATR, блокирует вход, если стоп статистически слишком узкий, чтобы иметь смысл.

Institutional Invalidation Level

Определяет структурные уровни на основе свингов из недавнего движения цены и предлагает размещение SL в логических точках инвалидации — там, где торговая идея становится структурно неверной, а не просто на фиксированном расстоянии в пунктах. Настраиваемый период lookback, границы дистанции ATR и радиус конфлюенции.

Исполнение ордеров

Рыночные ордера и все четыре типа отложенных ордеров (Buy/Sell Stop, Buy/Sell Limit) размещаются прямо с панели. Отдельный тикет ордера не требуется.

Система поэтапного выхода

Трёхэтапное управление позицией, все R-мультипликаторы настраиваемые:

Частичное закрытие на 1R (по умолчанию: 50% позиции)

Перенос стопа в безубыток на 1.5R

Полное закрытие на 2R — одновременно выставляется TP на стороне брокера, чтобы финальный выход сработал даже при офлайн-советнике

Метка на панели динамически обновляется, показывая текущие значения R-мультипликаторов, поэтому всегда ясно, чем именно управляет советник на каждом этапе сделки.

Трейлинг-стоп на основе ATR

Трейлинг на основе ATR с настраиваемым множителем. Отдельный множитель для высокой волатильности активируется автоматически, когда движение цены требует более широкого покрытия. Есть опция активации только после подтверждения безубытка — это предотвращает преждевременное сужение трейлинг-стопа на ранней фазе движения.

Новостной фильтр

Блокирует исполнение новых сделок в настраиваемых временных окнах вокруг событий высокой важности из встроенного календаря MT5. Время до и после каждого события настраивается независимо (по умолчанию: 30 минут до, 15 минут после). Существующие позиции не закрываются — блокируются только новые входы.

Панель экспозиции портфеля

Отслеживает открытый риск по каждой валюте одновременно по всем позициям. Если совокупная экспозиция одной валюты превышает настроенный максимум, новые сделки по этой валюте блокируются. Предотвращает распространённый сценарий, когда три внешне независимые позиции фактически представляют собой одну и ту же направленную ставку на одну валюту.

Модуль хеджирования

Открывает коррелированный хедж по настраиваемому второму символу с настраиваемым процентом покрытия при срабатывании порога. Порог корреляции, символ хеджа и процент покрытия — все параметры задаются пользователем.

Встроенные панели силы валют

Панель CSI — живой индекс силы валют с несколькими периодами lookback, использующий ту же Z-score модель, что и отдельный индикатор CSI. Три настраиваемых окна lookback (короткое, среднее, длинное) с индивидуально взвешенными вкладами. Даёт направленный контекст для каждого решения об исполнении без необходимости открывать отдельный график.

Strength Matrix (CSM) — рейтинги валют G10 одновременно на M15, H1, H4 и D1. Пять режимов расчёта: close-to-close, пересечение скользящих средних, RSI, RSI-MA и стохастик. Сортировка по action score. Отвечает на вопрос «какие валюты набирают импульс прямо сейчас» по всем актуальным таймфреймам за один взгляд.

Настраиваемые параметры

Процент риска на сделку

Буфер SL в пунктах

Период ATR, стандартный множитель, множитель высокой волатильности

Порог активации трейлинг-стопа (минимальные пункты в прибыли)

R-мультипликаторы поэтапного выхода: Exit1, Breakeven, Exit2

Окна новостного фильтра: минуты до / после каждого события

Максимальный процент экспозиции по валюте

Символ хеджа, порог корреляции, процент покрытия

Периоды lookback и веса CSI

Режим расчёта CSM и параметры индикаторов (период MA, период RSI, Stochastic K/D)

Позиция панели и полная настройка цветов

Часть комплекса Global Investing

Разработан для работы вместе с Global Investing FX Terminal — аналитическим советником, охватывающим ставки центробанков, позиционирование COT, монитор carry trade, экономические сюрпризы, skew опционов и розничные настроения по всем 28 парам G10 — в отдельном окне графика. Terminal предоставляет аналитический контекст. Risk Manager отвечает за исполнение с той же точностью.