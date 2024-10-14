Custom Alerts MT5

5

Custom Alerts: Контролируйте все рынки и не упустите ни одного сигнала

Обзор
Custom Alerts — это динамический инструмент для трейдеров, которые хотят отслеживать потенциальные торговые сигналы по множеству инструментов в одном месте. Он объединяет данные от наших флагманских индикаторов — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels и IX Power — и автоматически уведомляет вас о важных изменениях на рынке. Теперь инструмент поддерживает все классы активов, предлагаемые вашим брокером. Вы можете настроить сканирование, просто выбрав нужный класс активов в параметрах — без ввода символов вручную.

1. Почему Custom Alerts полезен трейдерам

Универсальный мониторинг рынков
Custom Alerts собирает сигналы с валютного рынка, металлов, криптовалют, индексов и акций (если поддерживаются брокером).
• Устраните необходимость переключаться между графиками — все уведомления централизованы.

Настройка под вашу стратегию
• Точно задавайте условия сигналов: от всплесков объёма до экстремальных движений и уровней силы.
• Интеграция с инструментами Stein Investments позволяет создать более точные и информативные торговые сигналы.

Экономия времени и высокая эффективность
• Вам больше не нужно постоянно смотреть на графики — Custom Alerts сделает это за вас, даже если вы не у компьютера.

2. Как начать работу с Custom Alerts

Установка и активация
• Откройте платформу MetaTrader и добавьте Custom Alerts на любой график.
• Рекомендуется запускать инструмент на отдельном графике или терминале (например, на VPS), чтобы обеспечить непрерывную работу.
• Индикатор автоматически использует данные от установленных инструментов Stein Investments — убедитесь, что необходимые компоненты активированы.

Выбор активов
• Просто выберите нужные классы активов (валюты, золото, индексы, криптовалюты и т.д.) — без ввода символов вручную.

3. Как работает Custom Alerts

Интеграция с основными источниками данных
• Считывает сигналы с FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels и IX Power — в зависимости от того, какие индикаторы вы активировали.
• Объединяет всю информацию в единые, наглядные сигналы.

Система оповещений в реальном времени
• Непрерывно сканирует все активы и отправляет уведомления (всплывающие окна, звук или email), как только выполняются заданные условия.

4. Примеры применения

Мульти-рынковый сканер
• Мониторинг всех рынков с одного графика.
• Отлично подходит для трейдеров, торгующих несколькими активами (например, EURUSD, Gold, DAX, BTC).

Сигналы по стратегии
• Настраивайте сигналы на основе силы валют, объёма, волатильности и других условий.

Будьте в курсе — всегда
• Получайте сигналы даже в ваше отсутствие — больше никаких упущенных возможностей.

5. Модульная структура — используйте только то, что вам нужно

Custom Alerts использует данные от других индикаторов (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power).
• Однако покупать лицензии нужно только на те, которые используются в выбранных вами условиях сигналов.
• Например, если вас интересует только объём или волатильность — достаточно активировать FX Volume или FX Dynamic.
• Такой подход делает продукт гибким и доступным по цене.

Хотите использовать без дополнительной настройки?

Попробуйте версию Custom Alerts AIO — это решение "всё в одном", с уже встроенными необходимыми индикаторами.
• Оптимизирована для генерации сигналов (графические элементы отключены).
• Не требует дополнительных лицензий — просто установите и начните использовать.

6. Поддержка и ресурсы

FAQ: Все типы сигналов и настройки подробно описаны со скриншотами в Custom Alerts FAQ.

Сообщество: Присоединяйтесь к нашему чату трейдеров, чтобы делиться стратегиями и получать помощь.

Поддержка: Нужна помощь с установкой, настройкой или оптимизацией? Наша команда готова помочь.

Хотите вывести мониторинг рынка на новый уровень?
Установите Custom Alerts уже сегодня и получайте точные сигналы в реальном времени — по всем рынкам и в удобной для вас форме.

Best regards,
Daniel & Alain

Отзывы 9
Antonio Serna Cerda
1016
Antonio Serna Cerda 2025.10.09 14:04 
 

Llevo utilizando todos los indicadores de Stein desde hace 6 meses, incluyendo las herramientas EasyInsight, y sin lugar a dudas, y después de probar literalmente cientos de indicadores, no hay comparación. Y lo verdaderamente diferenciador, es el soporte, la comunidad y la atención de todo el equipo Stein.

xaxotf
296
xaxotf 2025.07.23 12:04 
 

You've created perfection in two indicators. The combination of Fxpower and Custom Alert with price action has taken my trading to another level! Congratulations and thanks for your magnificent contribution.

Paulo Proença
70
Paulo Proença 2025.03.27 20:52 
 

Amazing tool. Saves a lot of time and effort providing precise combined signals from outstanding FX Power, IX Power and FX Volumes. Even with a small acount it pays itself from day one. The support and tutorials provided by Stein Investments are simply outstanding, the very best you can find. Thank you so much.

Antonio Serna Cerda
1016
Antonio Serna Cerda 2025.10.09 14:04 
 

Llevo utilizando todos los indicadores de Stein desde hace 6 meses, incluyendo las herramientas EasyInsight, y sin lugar a dudas, y después de probar literalmente cientos de indicadores, no hay comparación. Y lo verdaderamente diferenciador, es el soporte, la comunidad y la atención de todo el equipo Stein.

Daniel Stein
105766
Ответ разработчика Daniel Stein 2025.10.09 14:27
Thank you so much, Antonio.We really appreciate your kind words and long-term trust in our tools and community. It’s great to hear that you’ve had such a positive experience and that our work makes a difference in your trading journey. 🙏🙂
xaxotf
296
xaxotf 2025.07.23 12:04 
 

You've created perfection in two indicators. The combination of Fxpower and Custom Alert with price action has taken my trading to another level! Congratulations and thanks for your magnificent contribution.

Daniel Stein
105766
Ответ разработчика Daniel Stein 2025.07.23 14:59
Thank you so much for your kind words! I’m really glad to hear that the combination of FX Power and Custom Alerts is making such a strong impact on your trading. That’s exactly what we hoped to achieve — giving traders powerful tools to build smart, confident setups with price action. Thanks again for your support and trust! 🙏🙂
Paulo Proença
70
Paulo Proença 2025.03.27 20:52 
 

Amazing tool. Saves a lot of time and effort providing precise combined signals from outstanding FX Power, IX Power and FX Volumes. Even with a small acount it pays itself from day one. The support and tutorials provided by Stein Investments are simply outstanding, the very best you can find. Thank you so much.

Daniel Stein
105766
Ответ разработчика Daniel Stein 2025.03.27 21:36
Thank you so much, Paulo! I’m really glad to hear how well Custom Alerts is working for you and that the combination with FX Power, IX Power, and FX Volume pays off — that’s exactly what it was designed for. And your kind words about the support and tutorials mean a lot to me. Thanks for taking the time to share your experience! 🙏🙂
Oliver Henry
661
Oliver Henry 2025.01.28 15:20 
 

This tool really completes the Stein set of trading tools. I'm a long time user of Stein tools and cannot fault the dedication and support given by Daniel and his team. This one in particular saves a lot of time, is fully customizable and I only get the alerts I choose to get.

Daniel Stein
105766
Ответ разработчика Daniel Stein 2025.01.28 15:51
Hi Oliver, Thank you so much for your fantastic review! I’m thrilled to hear that Custom Alerts has become such a valuable addition to your trading toolkit and that it’s saving you time while providing exactly the alerts you need. Your kind words about our tools, dedication, and support mean a lot—it’s always a pleasure to assist long-time users like yourself. Thank you for your continued trust and support! 🙏🙂 Best regards,
Daniel
Gerard Geilen
354
Gerard Geilen 2025.01.26 16:11 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Daniel Stein
105766
Ответ разработчика Daniel Stein 2025.01.26 19:36
Hi Gerard, Thank you so much for your fantastic review! I’m thrilled to hear how Custom Alerts has streamlined your trading workflow and made managing signals so much easier. Your kind words about the tool and our continuous updates mean a lot to us. It’s incredibly motivating to know that our efforts are appreciated. Thank you for your support—it truly means the world to us! 🙏🙂 Best regards,
Daniel
Fred
285
Fred 2025.01.20 10:09 
 

I'm using the indicator now for more than a week and must say, it's an edge and a must have tool for expanding your trading to a higher level. In the beginning I was struggling a bit with the right settings but once you start practising you learn more and more how this indicator can help you in your daily trading. And even you have an issue Daniel is there to help you with all of your problems and in no time it's solved. Keep on going with your good work Daniel and I'm looking forward to use other tools/indicators from you.

Daniel Stein
105766
Ответ разработчика Daniel Stein 2025.01.20 10:20
Thank you so much for your fantastic review—it really means a lot! I’m thrilled to hear the indicator has become a valuable tool in your trading and that I could assist along the way. Your support and kind words are truly motivating. I’m looking forward to you exploring more of our tools in the future!
Dang Minh Tien
602
Dang Minh Tien 2024.11.25 08:23 
 

I have purchased most of the indicators from you, so you can say I'm a fan. Everything's perfect, but the current limit for Custom Alerts is set at 7 symbols, which is insufficient. I want to receive alerts for many symbols in crypto, indices, energy, and stocks.

Daniel Stein
105766
Ответ разработчика Daniel Stein 2024.11.25 08:46
Hi Dang, that's easy to fix. Just run an additional instance of Custom Alerts with IX Power only and a different set of watched symbols. This way you can monitor as many symbols as you like.
Khuman Bakhramirad
9899
Khuman Bakhramirad 2024.10.22 06:10 
 

An Indicator that i was really looking forward to it and it is amazing thanks so much hope to see your FXlevels indicator soon, that should be interesting too.

Daniel Stein
105766
Ответ разработчика Daniel Stein 2024.11.11 14:25
Dear Khuman, thank you so much for your positive feedback. 🙏 You'll find FX Levels for your MT5 at https://www.mql5.com/en/market/product/16255
Andreas Franz
440
Andreas Franz 2024.10.19 15:33 
 

I’ve been using Custom Alerts and it's been a game-changer for my trading. The flexibility and accuracy in monitoring different markets is impressive, and I love how customizable it is. Daniel, the creator, has been fantastic — quick to respond and very helpful with any questions. Highly recommend this indicator!

Daniel Stein
105766
Ответ разработчика Daniel Stein 2024.10.19 15:38
Dear Andreas, thank you very much for this excellent feedback 🙏 It's a pleasure to give our customers a serious edge in this challenging business 🙂.
Ответ на отзыв