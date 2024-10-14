Custom Alerts MT5
- Утилиты
- Daniel Stein
- Версия: 2.25
- Обновлено: 19 августа 2025
- Активации: 10
Custom Alerts: Контролируйте все рынки и не упустите ни одного сигнала
Обзор
Custom Alerts — это динамический инструмент для трейдеров, которые хотят отслеживать потенциальные торговые сигналы по множеству инструментов в одном месте. Он объединяет данные от наших флагманских индикаторов — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels и IX Power — и автоматически уведомляет вас о важных изменениях на рынке. Теперь инструмент поддерживает все классы активов, предлагаемые вашим брокером. Вы можете настроить сканирование, просто выбрав нужный класс активов в параметрах — без ввода символов вручную.
1. Почему Custom Alerts полезен трейдерам
Универсальный мониторинг рынков
• Custom Alerts собирает сигналы с валютного рынка, металлов, криптовалют, индексов и акций (если поддерживаются брокером).
• Устраните необходимость переключаться между графиками — все уведомления централизованы.
Настройка под вашу стратегию
• Точно задавайте условия сигналов: от всплесков объёма до экстремальных движений и уровней силы.
• Интеграция с инструментами Stein Investments позволяет создать более точные и информативные торговые сигналы.
Экономия времени и высокая эффективность
• Вам больше не нужно постоянно смотреть на графики — Custom Alerts сделает это за вас, даже если вы не у компьютера.
2. Как начать работу с Custom Alerts
Установка и активация
• Откройте платформу MetaTrader и добавьте Custom Alerts на любой график.
• Рекомендуется запускать инструмент на отдельном графике или терминале (например, на VPS), чтобы обеспечить непрерывную работу.
• Индикатор автоматически использует данные от установленных инструментов Stein Investments — убедитесь, что необходимые компоненты активированы.
Выбор активов
• Просто выберите нужные классы активов (валюты, золото, индексы, криптовалюты и т.д.) — без ввода символов вручную.
3. Как работает Custom Alerts
Интеграция с основными источниками данных
• Считывает сигналы с FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels и IX Power — в зависимости от того, какие индикаторы вы активировали.
• Объединяет всю информацию в единые, наглядные сигналы.
Система оповещений в реальном времени
• Непрерывно сканирует все активы и отправляет уведомления (всплывающие окна, звук или email), как только выполняются заданные условия.
4. Примеры применения
Мульти-рынковый сканер
• Мониторинг всех рынков с одного графика.
• Отлично подходит для трейдеров, торгующих несколькими активами (например, EURUSD, Gold, DAX, BTC).
Сигналы по стратегии
• Настраивайте сигналы на основе силы валют, объёма, волатильности и других условий.
Будьте в курсе — всегда
• Получайте сигналы даже в ваше отсутствие — больше никаких упущенных возможностей.
5. Модульная структура — используйте только то, что вам нужно
Custom Alerts использует данные от других индикаторов (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power).
• Однако покупать лицензии нужно только на те, которые используются в выбранных вами условиях сигналов.
• Например, если вас интересует только объём или волатильность — достаточно активировать FX Volume или FX Dynamic.
• Такой подход делает продукт гибким и доступным по цене.
Хотите использовать без дополнительной настройки?
Попробуйте версию Custom Alerts AIO — это решение "всё в одном", с уже встроенными необходимыми индикаторами.
• Оптимизирована для генерации сигналов (графические элементы отключены).
• Не требует дополнительных лицензий — просто установите и начните использовать.
6. Поддержка и ресурсы
FAQ: Все типы сигналов и настройки подробно описаны со скриншотами в Custom Alerts FAQ.
Сообщество: Присоединяйтесь к нашему чату трейдеров, чтобы делиться стратегиями и получать помощь.
Поддержка: Нужна помощь с установкой, настройкой или оптимизацией? Наша команда готова помочь.
Хотите вывести мониторинг рынка на новый уровень?
Установите Custom Alerts уже сегодня и получайте точные сигналы в реальном времени — по всем рынкам и в удобной для вас форме.
Best regards,
Daniel & Alain
Llevo utilizando todos los indicadores de Stein desde hace 6 meses, incluyendo las herramientas EasyInsight, y sin lugar a dudas, y después de probar literalmente cientos de indicadores, no hay comparación. Y lo verdaderamente diferenciador, es el soporte, la comunidad y la atención de todo el equipo Stein.