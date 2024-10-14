Custom Alerts MT5

Custom Alerts: Контролируйте все рынки и не упустите ни одного сигнала

Обзор

Custom Alerts — это динамический инструмент для трейдеров, которые хотят отслеживать потенциальные торговые сигналы по множеству инструментов в одном месте. Он объединяет данные от наших флагманских индикаторов — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels и IX Power — и автоматически уведомляет вас о важных изменениях на рынке. Теперь инструмент поддерживает все классы активов, предлагаемые вашим брокером. Вы можете настроить сканирование, просто выбрав нужный класс активов в параметрах — без ввода символов вручную.

1. Почему Custom Alerts полезен трейдерам

Универсальный мониторинг рынков

• Custom Alerts собирает сигналы с валютного рынка, металлов, криптовалют, индексов и акций (если поддерживаются брокером).

• Устраните необходимость переключаться между графиками — все уведомления централизованы. Настройка под вашу стратегию

• Точно задавайте условия сигналов: от всплесков объёма до экстремальных движений и уровней силы.

• Интеграция с инструментами Stein Investments позволяет создать более точные и информативные торговые сигналы. Экономия времени и высокая эффективность

• Вам больше не нужно постоянно смотреть на графики — Custom Alerts сделает это за вас, даже если вы не у компьютера.

2. Как начать работу с Custom Alerts

Установка и активация

• Откройте платформу MetaTrader и добавьте Custom Alerts на любой график.

• Рекомендуется запускать инструмент на отдельном графике или терминале (например, на VPS), чтобы обеспечить непрерывную работу.

• Индикатор автоматически использует данные от установленных инструментов Stein Investments — убедитесь, что необходимые компоненты активированы. Выбор активов

• Просто выберите нужные классы активов (валюты, золото, индексы, криптовалюты и т.д.) — без ввода символов вручную.

3. Как работает Custom Alerts

Интеграция с основными источниками данных

• Считывает сигналы с FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels и IX Power — в зависимости от того, какие индикаторы вы активировали.

• Объединяет всю информацию в единые, наглядные сигналы. Система оповещений в реальном времени

• Непрерывно сканирует все активы и отправляет уведомления (всплывающие окна, звук или email), как только выполняются заданные условия.

4. Примеры применения

Мульти-рынковый сканер

• Мониторинг всех рынков с одного графика.

• Отлично подходит для трейдеров, торгующих несколькими активами (например, EURUSD, Gold, DAX, BTC). Сигналы по стратегии

• Настраивайте сигналы на основе силы валют, объёма, волатильности и других условий. Будьте в курсе — всегда

• Получайте сигналы даже в ваше отсутствие — больше никаких упущенных возможностей.

5. Модульная структура — используйте только то, что вам нужно

Custom Alerts использует данные от других индикаторов (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power).

• Однако покупать лицензии нужно только на те, которые используются в выбранных вами условиях сигналов.

• Например, если вас интересует только объём или волатильность — достаточно активировать FX Volume или FX Dynamic.

• Такой подход делает продукт гибким и доступным по цене.

Хотите использовать без дополнительной настройки?

Попробуйте версию Custom Alerts AIO — это решение "всё в одном", с уже встроенными необходимыми индикаторами.

• Оптимизирована для генерации сигналов (графические элементы отключены).

• Не требует дополнительных лицензий — просто установите и начните использовать.

6. Поддержка и ресурсы

FAQ: Все типы сигналов и настройки подробно описаны со скриншотами в Custom Alerts FAQ. Сообщество: Присоединяйтесь к нашему чату трейдеров, чтобы делиться стратегиями и получать помощь. Поддержка: Нужна помощь с установкой, настройкой или оптимизацией? Наша команда готова помочь.

Хотите вывести мониторинг рынка на новый уровень?

Установите Custom Alerts уже сегодня и получайте точные сигналы в реальном времени — по всем рынкам и в удобной для вас форме.

Best regards,

Daniel & Alain