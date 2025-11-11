LSTM Library

MT4/5通用交易库( 一份代码通用4和5 ) #ifdef __MQL5__ #define KOD_TICKET ulong #define KOD_MAGIC long #else #define KOD_TICKET long #define KOD_MAGIC int #endif class ODLIST; #import "K Trade Lib Pro 5.ex5" //祝有个美好开始,运行首行加入 void StartGood() ; //简单开单 long OrderOpen( int type, double volume, int magic, string symbol= "" , string comment= "" , double opprice= 0 , double sl= 0 , double tp= 0 , int expiration= 0 , bool slsetmode= false , bool tpsetmode= false ); //复杂开单