Dream of the Golden Wolf EA

Рынок золота движется быстро, но не каждое движение подходит для входа.

Dream of the Golden Wolf EA — это автоматический советник для торговли XAUUSD, оптимизированный для таймфрейма M5. Советник анализирует структуру рынка, направление тренда, импульс, активность цены и дополнительные подтверждающие сигналы перед открытием сделки.

Основная задача советника — не открывать как можно больше сделок, а искать более качественные торговые ситуации, где несколько условий одновременно указывают на возможное продолжение движения.

Инструкция по использованию: https://c.mql5.com/6/1006/Dream_of_the_Golden_Wolf_EA_Instruction_RU_readable_ANSI_CP1251.txt

Торговая логика

Dream of the Golden Wolf EA использует торговую концепцию, основанную на инструментах Билла Вильямса.

В основе анализа используются:

Alligator — для определения направления рынка;

Awesome Oscillator / AO — для оценки рыночного импульса;

Accelerator Oscillator / AC — для оценки ускорения движения;

Market Facilitation Index / MFI — для анализа активности текущего бара;

Fractals — для дополнительного подтверждения локальных экстремумов.

Советник не входит в рынок по одному случайному сигналу. Перед открытием позиции он проверяет несколько условий и рассчитывает силу сигнала.

Для покупки советник ищет ситуацию, когда рынок показывает признаки восходящего движения: линии Alligator выстроены в бычьем направлении, импульс AO усиливается, AC подтверждает ускорение, MFI показывает активность рынка, а фрактальная структура подтверждает наличие подходящей точки для входа.

Для продажи советник ищет обратную ситуацию: линии Alligator указывают на нисходящее направление, AO и AC подтверждают давление продавцов, MFI показывает активность движения, а фракталы помогают определить более структурированный вход.

Сделка открывается только тогда, когда сила сигнала достигает заданного минимального значения. Это позволяет отфильтровывать слабые и неполные сигналы.

Работа по закрытым свечам

Dream of the Golden Wolf EA анализирует закрытые свечи.

Это важно для XAUUSD, так как золото часто делает резкие движения внутри одной M5-свечи. Работа по закрытому бару помогает уменьшить влияние временных рыночных всплесков и нестабильных сигналов внутри текущей свечи.

Фильтрация торговых условий

Советник может ограничивать торговлю в неподходящие периоды.

Доступны фильтры:

Фильтр спреда — блокирует открытие новых сделок, если текущий спред выше установленного значения.

Фильтр торговой сессии — позволяет разрешать торговлю только в заданное время по серверу брокера.

Ограничение количества сделок по сигналу — помогает избежать повторных входов, пока один и тот же торговый сигнал остаётся активным.

Одна позиция по символу — советник может работать в режиме, при котором по одному инструменту открывается только одна позиция.

Эти функции помогают сделать торговлю более контролируемой и уменьшить влияние плохих рыночных условий.

Управление сделками

Dream of the Golden Wolf EA поддерживает основные инструменты сопровождения позиции:

Stop Loss — ограничение риска по сделке;

Take Profit — фиксация прибыли;

Break Even — перевод позиции в безубыток после достижения заданной прибыли;

Trailing Stop — сопровождение прибыльной позиции при продолжении движения.

Также советник может закрывать позицию при появлении противоположного сигнала или разворачивать сделку, если это разрешено в настройках.

Управление риском

Советник поддерживает фиксированный объём позиции, а также расчёт лота от процента риска при наличии заданного Stop Loss.

Пользователь может самостоятельно выбрать подходящий режим управления объёмом в зависимости от размера депозита, торговых условий и допустимого уровня риска.

Рекомендуется использовать умеренный риск и предварительно протестировать настройки перед запуском на реальном счёте.

Без опасных методов торговли

Dream of the Golden Wolf EA не ориентирован на агрессивные методы увеличения объёма.

Советник не использует:

мартингейл;

агрессивную сетку;

хаотичное увеличение лота;

бесконтрольное усреднение убыточных позиций;

торговлю без ограничения риска.

Каждая сделка рассматривается как отдельное торговое решение и исполняется в рамках заданных параметров.

Рекомендуемые условия использования

Для более стабильной работы рекомендуется использовать:

Инструмент: XAUUSD / Gold

Таймфрейм: M5

Брокер: с низким спредом

Тип счёта: ECN / RAW spread желательно

Исполнение: быстрое и стабильное

VPS: рекомендуется для круглосуточной работы

Тестирование: рекомендуется перед запуском на реальном счёте

Лучше всего советник работает с брокером, у которого низкий спред, стабильные котировки, минимальное проскальзывание и быстрое исполнение ордеров.

Оптимизация и форвард-тестирование

Советник уже оптимизирован для торговли золотом на таймфрейме M5.

Тем не менее торговые условия у разных брокеров могут отличаться. На результат могут влиять спред, комиссия, скорость исполнения, проскальзывание, тип счёта и качество котировок.

Перед использованием на реальном счёте вы можете провести собственную оптимизацию и форвард-тестирование, чтобы выбрать наиболее подходящие настройки под вашего брокера и уровень риска.

Для кого подходит Dream of the Golden Wolf EA

Советник подходит трейдерам, которые:

торгуют XAUUSD;

используют таймфрейм M5;

предпочитают автоматическую торговлю с понятной логикой;

хотят использовать фильтрацию сигналов;

ставят контроль риска выше количества сделок;

используют брокера с низким спредом;

готовы тестировать настройки перед реальной торговлей.

Предупреждение о рисках

Торговля на финансовых рынках связана с риском.

Ни один автоматический советник не может гарантировать прибыль. Прошлые результаты, тесты и оптимизация не являются гарантией будущих результатов.

Перед использованием Dream of the Golden Wolf EA на реальном счёте рекомендуется протестировать советник на демо-счёте, изучить параметры и выбрать настройки, соответствующие вашему депозиту и допустимому уровню риска.