Dream of the Golden Wolf
- Эксперты
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Andrei StrashkoМеня зовут Андрей. Я профессиональный трейдер и разработчик торговых решений для MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Уже более 10 лет я занимаюсь созданием торговых роботов, индикаторов, скриптов и стратегий, объединяя практический опыт реальной торговли с глубоким пониманием программирования.
- Версия: 1.15
- Активации: 10
Dream of the Golden Wolf EA
Рынок золота движется быстро, но не каждое движение подходит для входа.
Dream of the Golden Wolf EA — это автоматический советник для торговли XAUUSD, оптимизированный для таймфрейма M5. Советник анализирует структуру рынка, направление тренда, импульс, активность цены и дополнительные подтверждающие сигналы перед открытием сделки.
Основная задача советника — не открывать как можно больше сделок, а искать более качественные торговые ситуации, где несколько условий одновременно указывают на возможное продолжение движения.
Инструкция по использованию: https://c.mql5.com/6/1006/Dream_of_the_Golden_Wolf_EA_Instruction_RU_readable_ANSI_CP1251.txt
Торговая логика
Dream of the Golden Wolf EA использует торговую концепцию, основанную на инструментах Билла Вильямса.
В основе анализа используются:
Alligator — для определения направления рынка;
Awesome Oscillator / AO — для оценки рыночного импульса;
Accelerator Oscillator / AC — для оценки ускорения движения;
Market Facilitation Index / MFI — для анализа активности текущего бара;
Fractals — для дополнительного подтверждения локальных экстремумов.
Советник не входит в рынок по одному случайному сигналу. Перед открытием позиции он проверяет несколько условий и рассчитывает силу сигнала.
Для покупки советник ищет ситуацию, когда рынок показывает признаки восходящего движения: линии Alligator выстроены в бычьем направлении, импульс AO усиливается, AC подтверждает ускорение, MFI показывает активность рынка, а фрактальная структура подтверждает наличие подходящей точки для входа.
Для продажи советник ищет обратную ситуацию: линии Alligator указывают на нисходящее направление, AO и AC подтверждают давление продавцов, MFI показывает активность движения, а фракталы помогают определить более структурированный вход.
Сделка открывается только тогда, когда сила сигнала достигает заданного минимального значения. Это позволяет отфильтровывать слабые и неполные сигналы.
Работа по закрытым свечам
Dream of the Golden Wolf EA анализирует закрытые свечи.
Это важно для XAUUSD, так как золото часто делает резкие движения внутри одной M5-свечи. Работа по закрытому бару помогает уменьшить влияние временных рыночных всплесков и нестабильных сигналов внутри текущей свечи.
Фильтрация торговых условий
Советник может ограничивать торговлю в неподходящие периоды.
Доступны фильтры:
Фильтр спреда — блокирует открытие новых сделок, если текущий спред выше установленного значения.
Фильтр торговой сессии — позволяет разрешать торговлю только в заданное время по серверу брокера.
Ограничение количества сделок по сигналу — помогает избежать повторных входов, пока один и тот же торговый сигнал остаётся активным.
Одна позиция по символу — советник может работать в режиме, при котором по одному инструменту открывается только одна позиция.
Эти функции помогают сделать торговлю более контролируемой и уменьшить влияние плохих рыночных условий.
Управление сделками
Dream of the Golden Wolf EA поддерживает основные инструменты сопровождения позиции:
Stop Loss — ограничение риска по сделке;
Take Profit — фиксация прибыли;
Break Even — перевод позиции в безубыток после достижения заданной прибыли;
Trailing Stop — сопровождение прибыльной позиции при продолжении движения.
Также советник может закрывать позицию при появлении противоположного сигнала или разворачивать сделку, если это разрешено в настройках.
Управление риском
Советник поддерживает фиксированный объём позиции, а также расчёт лота от процента риска при наличии заданного Stop Loss.
Пользователь может самостоятельно выбрать подходящий режим управления объёмом в зависимости от размера депозита, торговых условий и допустимого уровня риска.
Рекомендуется использовать умеренный риск и предварительно протестировать настройки перед запуском на реальном счёте.
Без опасных методов торговли
Dream of the Golden Wolf EA не ориентирован на агрессивные методы увеличения объёма.
Советник не использует:
мартингейл;
агрессивную сетку;
хаотичное увеличение лота;
бесконтрольное усреднение убыточных позиций;
торговлю без ограничения риска.
Каждая сделка рассматривается как отдельное торговое решение и исполняется в рамках заданных параметров.
Рекомендуемые условия использования
Для более стабильной работы рекомендуется использовать:
Инструмент: XAUUSD / Gold
Таймфрейм: M5
Брокер: с низким спредом
Тип счёта: ECN / RAW spread желательно
Исполнение: быстрое и стабильное
VPS: рекомендуется для круглосуточной работы
Тестирование: рекомендуется перед запуском на реальном счёте
Лучше всего советник работает с брокером, у которого низкий спред, стабильные котировки, минимальное проскальзывание и быстрое исполнение ордеров.
Оптимизация и форвард-тестирование
Советник уже оптимизирован для торговли золотом на таймфрейме M5.
Тем не менее торговые условия у разных брокеров могут отличаться. На результат могут влиять спред, комиссия, скорость исполнения, проскальзывание, тип счёта и качество котировок.
Перед использованием на реальном счёте вы можете провести собственную оптимизацию и форвард-тестирование, чтобы выбрать наиболее подходящие настройки под вашего брокера и уровень риска.
Для кого подходит Dream of the Golden Wolf EA
Советник подходит трейдерам, которые:
торгуют XAUUSD;
используют таймфрейм M5;
предпочитают автоматическую торговлю с понятной логикой;
хотят использовать фильтрацию сигналов;
ставят контроль риска выше количества сделок;
используют брокера с низким спредом;
готовы тестировать настройки перед реальной торговлей.
Предупреждение о рисках
Торговля на финансовых рынках связана с риском.
Ни один автоматический советник не может гарантировать прибыль. Прошлые результаты, тесты и оптимизация не являются гарантией будущих результатов.
Перед использованием Dream of the Golden Wolf EA на реальном счёте рекомендуется протестировать советник на демо-счёте, изучить параметры и выбрать настройки, соответствующие вашему депозиту и допустимому уровню риска.