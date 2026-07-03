Hector Gold EA — торговый робот для золота (XAUUSD) на платформе MetaTrader 5. Сеточная логика с уменьшающимся объёмом добавлений и закрытием серии по средней цене.





Сигнал — это тот же советник, что исполняет логику из публичной статистики. Для результата, близкого к сигналу, запускайте Hector Gold EA на рекомендованных настройках и на счёте ECN/RAW с нулевым или низким спредом (FxPro, Ultima Markets, Fusion Markets, IC Markets). На других брокерах поведение может отличаться — протестируйте на тиковых данных. Вопросы по совместимости брокера — в комментариях к продукту.





В отличие от классического мартингейла, где объём растёт с каждым добавлением, Hector Gold EA использует сетку с уменьшающимся объёмом, а серию закрывает по средней цене. Алгоритм отслеживает волатильность XAUUSD и всплески объёма, избегает входов против сильного импульса и по вашему выбору применяет адаптивный стоп-лосс.





Уменьшающийся объём в серии — риск набирается постепенно, а не лавинообразно.

Адаптивный шаг сетки — зависит от волатильности и глубины серии.

Опциональный защитный стоп-лосс по алгоритмической оценке рынка.

Готовые пресеты под брокеров плюс ручная настройка 9 дополнительных модулей.





Требования

Инструмент: золото XAUUSD (2 знака после запятой)

Таймфрейм: любой

Счёт: хеджинговый, ECN/RAW, нулевой/низкий спред

Брокеры: FxPro, Ultima Markets, Fusion, IC Markets, FPTrading

Плечо: от 1:500 · Депозит: от 500–1000 USD · VPS рекомендуется





Цена: 499$ за первые 10 копий, далее +100$ за каждые 10 копий до финальных 1699$.





Hector Gold EA протестирован на непрерывной истории с 2020 года — пандемия, инфляционные шоки, ралли и обвалы золота, геополитическая турбулентность. Защитный стоп-лосс при срабатывании создаёт временную просадку, которой нужно время на восстановление — это плата за ограничение риска. Устойчивость проверялась через alpha-тест (только первые ордера, без сетки), out-of-sample и forward-тесты на тиковых данных вне участка оптимизации. Логика построена на математической модели с трёхуровневой адаптацией, а не на переоптимизации под отдельные циклы.





Предупреждение о рисках. Торговля связана с риском; прошлые результаты не гарантируют прибыль в будущем. Перед реальным счётом протестируйте на демо и подберите настройки под свой риск-профиль. Не используйте средства, потеря которых повлияет на ваше финансовое положение.