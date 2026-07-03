Hector EA

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Hector Gold EA — торговый робот для золота (XAUUSD) на платформе MetaTrader 5. Сеточная логика с уменьшающимся объёмом добавлений и закрытием серии по средней цене.

Сигнал — это тот же советник, что исполняет логику из публичной статистики. Для результата, близкого к сигналу, запускайте Hector Gold EA на рекомендованных настройках и на счёте ECN/RAW с нулевым или низким спредом (FxPro, Ultima Markets, Fusion Markets, IC Markets). На других брокерах поведение может отличаться — протестируйте на тиковых данных. Вопросы по совместимости брокера — в комментариях к продукту.


В отличие от классического мартингейла, где объём растёт с каждым добавлением, Hector Gold EA использует сетку с уменьшающимся объёмом, а серию закрывает по средней цене. Алгоритм отслеживает волатильность XAUUSD и всплески объёма, избегает входов против сильного импульса и по вашему выбору применяет адаптивный стоп-лосс.

  • Уменьшающийся объём в серии — риск набирается постепенно, а не лавинообразно.
  • Адаптивный шаг сетки — зависит от волатильности и глубины серии.
  • Опциональный защитный стоп-лосс по алгоритмической оценке рынка.
  • Готовые пресеты под брокеров плюс ручная настройка 9 дополнительных модулей.

Требования
  • Инструмент: золото XAUUSD (2 знака после запятой)
  • Таймфрейм: любой
  • Счёт: хеджинговый, ECN/RAW, нулевой/низкий спред
  • Брокеры: FxPro, Ultima Markets, Fusion, IC Markets, FPTrading
  • Плечо: от 1:500 · Депозит: от 500–1000 USD · VPS рекомендуется

Цена: 499$ за первые 10 копий, далее +100$ за каждые 10 копий до финальных 1699$.

Hector Gold EA протестирован на непрерывной истории с 2020 года — пандемия, инфляционные шоки, ралли и обвалы золота, геополитическая турбулентность. Защитный стоп-лосс при срабатывании создаёт временную просадку, которой нужно время на восстановление — это плата за ограничение риска. Устойчивость проверялась через alpha-тест (только первые ордера, без сетки), out-of-sample и forward-тесты на тиковых данных вне участка оптимизации. Логика построена на математической модели с трёхуровневой адаптацией, а не на переоптимизации под отдельные циклы.

Предупреждение о рисках. Торговля связана с риском; прошлые результаты не гарантируют прибыль в будущем. Перед реальным счётом протестируйте на демо и подберите настройки под свой риск-профиль. Не используйте средства, потеря которых повлияет на ваше финансовое положение.
Отзывы 2
MiyamotoK
39
MiyamotoK 2026.07.28 07:11 
 

An excellent and conservative EA. It provides accurate trade entries and closes trades quickly. So far, everything’s been working great. I hope the developers continue to improve the project and release regular updates. Best of luck!

John Woodward Jr
392
John Woodward Jr 2026.07.18 22:31 
 

Hector EA doesn't trade often, but when a trade does trigger, the entry is very accurate. Recommend for anyone looking for a good Gold bot.

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5 (9)
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SomaGold — мультистратегийный пробойный советник для MetaTrader 5, созданный исключительно для золота (XAUUSD). Один график, один советник, 32 независимые стратегии, работающие вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Это мой первый опубликованный советник на MQL5. Чтобы сделать его доступным на старте, я использую прозрачную модель поэтапного роста цены: Стартовая цена: 100 USD Цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Ранние покупатели фиксируют самую низк
BB Return mt5
Leonid Arkhipov
4.42 (125)
Эксперты
BB Return — советник для торговли золотом (XAUUSD). Эту торговую идею я использовал ранее в ручной торговле. В основе стратегии — возврат цены к диапазону Bollinger Bands , но не в лоб и не по каждому касанию. Для рынка золота одних лент недостаточно, поэтому в советнике применяются дополнительные фильтры, отсекающие лишние и нерабочие ситуации. Открываются только те сделки, где логика возврата действительно оправдана. Global update on June 14th   Принципы торговли — в торговле не используются с
XIRO Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (34)
Эксперты
XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
Эксперты
BURNING GRID UP TO 35 SYMBOLS. ONE COORDINATED GRID SYSTEM. The forex market does not move through one currency pair at a time. While one symbol is trending, another may be consolidating, reversing or building a completely different opportunity. Burning Grid was developed for this multi-pair environment. From one MetaTrader 5 chart, the EA can process up to 35 supported symbols. Different grid strategies can pursue their own opportunities, while shared controls coordinate risk, spreads, currenc
Gold House MT5
Chen Jia Qi
4.49 (59)
Эксперты
Gold House — Система торговли на пробоях свинг-структуры золота Один советник. Три торговых режима. Выберите тот, который подходит именно вам. Без сетки. Без мартингейла. Цена будет увеличиваться на 50 долларов после каждых 10 покупок. Окончательная запланированная цена: 1 999 долларов. Торговые сигналы в реальном времени: Режим Profit Priority: https://www.mql5.com/en/signals/2359124 Режим BE Priority:  https://www.mql5.com/en/signals/2372604 Адаптивный режим:   https://www.mql5.com/en/sign
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.77 (128)
Эксперты
Quantum Bitcoin EA   : нет ничего невозможного, вопрос лишь в том, как это сделать! Шагните в будущее торговли   биткойнами   с   Quantum Bitcoin EA   , последним шедевром от одного из лучших продавцов MQL5. Разработанный для трейдеров, которым нужна производительность, точность и стабильность, Quantum Bitcoin переопределяет возможности в изменчивом мире криптовалют. ВАЖНО!   После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке. Цена
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.32 (53)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
Daytrade Pro Algo MT5
Profalgo Limited
4.18 (11)
Эксперты
Запустить промо: Ограниченное количество копий по текущей цене Окончательная цена: 990$ НОВОЕ: получите 1 EA бесплатно!   (за 2 торговых счета) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files Добро пожаловать в DayTrade Pro Algo!   После многих лет изучения рынков и программирования различных стратегий я нашел алгоритм, в котором есть все, что нужно хорошей торговой системе: Не зависит от брокера Распрост
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (140)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Фильтр:
MiyamotoK
39
MiyamotoK 2026.07.28 07:11 
 

An excellent and conservative EA. It provides accurate trade entries and closes trades quickly. So far, everything’s been working great. I hope the developers continue to improve the project and release regular updates. Best of luck!

John Woodward Jr
392
John Woodward Jr 2026.07.18 22:31 
 

Hector EA doesn't trade often, but when a trade does trigger, the entry is very accurate. Recommend for anyone looking for a good Gold bot.

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