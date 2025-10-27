Game Changer Indicator
- Индикаторы
- Vasiliy Strukov
- Версия: 1.0
- Активации: 5
Game Changer — это революционный трендовый индикатор, разработанный для использования с любым финансовым инструментом, который превратит ваш MetaTrader в мощный анализатор трендов. Индикатор не перерисовывается и не запаздывает. Он работает на любом таймфрейме и помогает определять тренд, сигнализирует о потенциальных разворотах, служит механизмом трейлинг-стопа и выдает оповещения в режиме реального времени для оперативной реакции рынка. Независимо от того, являетесь ли вы опытным трейдером, профессионалом или новичком, стремящимся к преимуществам, этот инструмент позволит вам торговать уверенно, дисциплинированно и с четким пониманием базовой динамики тренда.Свяжитесь со мной сразу после покупки, чтобы получить персональный бонус. Вы можете получить бесплатную копию нашего индикатора Strong Support and Trend Scanner, написав мне личное сообщение.
Обратите внимание, что я не продаю свои советники или специальные сеты в Telegram. Они доступны только на Mql5, а мои сет-файлы доступны только в моём блоге. Остерегайтесь мошенников и не покупайте сеты у кого-либо ещё.
ПАРАМЕТРЫ
- Включить оповещение об изменении тренда — True/False — отображать оповещения на графике при изменении тренда.
- Отправлять push-уведомления — True/False — включить push-уведомления об оповещениях на телефон.
- Отправлять почтовые уведомления — True/False — отправлять почтовые уведомления об изменении тренда на электронную почту.
love this indicator specialy on 1 min trading ..