System Trend Pro - Это лучший индикатор торговли по тренду!!!

Индикатор не перерисовывается и не изменяет свои данные!

В индикаторе есть MTF режим, что добавляет нам уверенности торговли по тренду(сигналы тоже не перерисовываются)


Как торговать?

Всё очень просто, ждём первый сигнал ( большая стрелка), потом дожидаемся второго сигнала ( маленькая стрелка) и входим в рынок по направлению стрелки.

(См. скрин 1 и 2.)

Выход по обратному сигналу или взять 20-30  пунктов, половина закрыть, а остальное держать до противоположного сигнала.

Кстати, большинство трейдеров зарабатывают именно на Скальпинге.


Как пропускать флэт и торговать по тренду?

Всё очень просто, на график M5 устанавливаем индикатор   System Trend Pro в режиме MTF 15 минут

Накидываем MA 60 и MA 200 ( их пересечение будет началом тренда)

Устанавливаем любой индикатор глобального тренда ( у меня Trend Arrow Super)


Правила входа:

  1.  Сигнал  System Trend Pro  ( большая стрелка)
  2.  Глобальный тренд
  3. Пересечение MA 60 и MA 200
  4. Вход по сигналу нашего индикатора ( маленькая стрелка)

См. Скриншоты 


Следовать этим правилам, вы практически всегда будете торговать только по тренду 



Отзывы 2
Yik Hung Lai
795
Yik Hung Lai 2024.11.07 14:32 
 

great indicator, highly recommend

RAYAN
97
RAYAN 2024.09.20 07:28 
 

WONDERFUL Easily pocketing 10-50 pips with combination of Trend ARROW System!!

