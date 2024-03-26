System Trend Pro
- Индикаторы
- Aleksandr Makarov
- Версия: 2.2
- Обновлено: 1 апреля 2024
- Активации: 20
Special offer in honor of the New Year and Christmas!!
System Trend Pro - Это лучший индикатор торговли по тренду!!!
В индикаторе есть MTF режим, что добавляет нам уверенности торговли по тренду(сигналы тоже не перерисовываются)
Как торговать?
Всё очень просто, ждём первый сигнал ( большая стрелка), потом дожидаемся второго сигнала ( маленькая стрелка) и входим в рынок по направлению стрелки.
(См. скрин 1 и 2.)
Выход по обратному сигналу или взять 20-30 пунктов, половина закрыть, а остальное держать до противоположного сигнала.
Кстати, большинство трейдеров зарабатывают именно на Скальпинге.
Как пропускать флэт и торговать по тренду?
Всё очень просто, на график M5 устанавливаем индикатор System Trend Pro в режиме MTF 15 минут
Накидываем MA 60 и MA 200 ( их пересечение будет началом тренда)
Устанавливаем любой индикатор глобального тренда ( у меня Trend Arrow Super)
Правила входа:
- Сигнал System Trend Pro ( большая стрелка)
- Глобальный тренд
- Пересечение MA 60 и MA 200
- Вход по сигналу нашего индикатора ( маленькая стрелка)
См. Скриншоты
Следовать этим правилам, вы практически всегда будете торговать только по тренду
great indicator, highly recommend