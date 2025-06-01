Gold Scalper Super

Gold Scalper Super — это простая в использовании торговая система.

Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1, а также как часть вашей существующей торговой системы.

Бонус: при покупке индикатора, Trend Arrow Super предоставляется бесплатно,напишите нам после покупки

.

Индикатор 100% не перерисовывается!!!

Если сигнал появился, он больше Не исчезает! В отличие от индикаторов с перерисовкой,которые ведут к потере депозита,потому что могут показать сигнал, а потом убрать его.

Торговать с данным индикатором очень легко.

Дожидаемся сигнала от индикатора и входим в сделку, согласно стрелке 

(Зеленая стрелка - Buy, Красная  - Sell).


Сигналы индикатора можно использовать для торговли как по направлению тренда, так и против него.

Но лучшие сигналы конечно же по направлению тренда, поэтому рекомендуем использовать фильтр тренда и торговать по тренду.

Лучший индикатор тренда  - Trend Arrow Super 

Комбинация этих двух индикаторов может помочь вам сделать вашу торговлю с тайм фреймом M1 проще и точнее.

Желаю вам больших успехов в торговле!

Jimmy Christianus Hendrikus Janssen
725
Jimmy Christianus Hendrikus Janssen 2025.08.21 19:32 
 

super indicator ass always by author how is always really helpfull

