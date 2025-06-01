Gold Scalper Super
- Индикаторы
- Aleksandr Makarov
- Версия: 1.0
- Активации: 5
Special offer in honor of the New Year and Christmas!!
Gold Scalper Super — это простая в использовании торговая система.
Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1, а также как часть вашей существующей торговой системы.
Бонус: при покупке индикатора, Trend Arrow Super предоставляется бесплатно,напишите нам после покупки
.
Индикатор 100% не перерисовывается!!!
Если сигнал появился, он больше Не исчезает! В отличие от индикаторов с перерисовкой,которые ведут к потере депозита,потому что могут показать сигнал, а потом убрать его.
Торговать с данным индикатором очень легко.
Дожидаемся сигнала от индикатора и входим в сделку, согласно стрелке
(Зеленая стрелка - Buy, Красная - Sell).
Сигналы индикатора можно использовать для торговли как по направлению тренда, так и против него.
Но лучшие сигналы конечно же по направлению тренда, поэтому рекомендуем использовать фильтр тренда и торговать по тренду.
Лучший индикатор тренда - Trend Arrow Super
Комбинация этих двух индикаторов может помочь вам сделать вашу торговлю с тайм фреймом M1 проще и точнее.
Желаю вам больших успехов в торговле!
super indicator ass always by author how is always really helpfull