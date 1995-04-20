Pips Stalker — это индикатор с длинной короткой стрелкой, который помогает трейдерам всех уровней принимать более взвешенные решения при торговле на рынке, индикатор никогда не перекрашивается и использует RSI как основную логику сигнала; как только стрелка введена, она никогда не перекрашивается и не задерживается.





ОСОБЕННОСТИ СТРЕЛКИ STALKER PIPS :





ПАНЕЛЬ СТАТИСТИКИ

Уникальная информационная панель, показывающая общий процент процента побед и полезные характеристики, такие как максимальное количество подряд выигрышей и поражений, а также другую полезную информацию.

TP И SL, ВСТРОЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЬГАМИ

индикатор даёт объекты TP и SL с каждой стрелкой, так что у трейдера встроено управление деньгами и рисками, SL — на ATR, а TP — на соотношении риска к награде на основе текущего значения ATR SL.

НЕТ ПЕРЕКРАСКИ, ВЫСОКАЯ РЕГУЛИРОВКА

индикатор даёт множество опций для улучшения качества сигнала, что позволяет работать на любой паре с небольшой корректировкой периодов, панель покажет трейдеру, прибыльны ли текущие настройки и периоды.

рекомендуемый временной интервал: M1.





рекомендованный стартовый капитал: 100$.





рекомендуемый тип счета: RAW SPREAD.



