Pips Stalker

Pips Stalker — это индикатор с длинной короткой стрелкой, который помогает трейдерам всех уровней принимать более взвешенные решения при торговле на рынке, индикатор никогда не перекрашивается и использует RSI как основную логику сигнала; как только стрелка введена, она никогда не перекрашивается и не задерживается.

ОСОБЕННОСТИ СТРЕЛКИ STALKER PIPS :

ПАНЕЛЬ СТАТИСТИКИ
Уникальная информационная панель, показывающая общий процент процента побед и полезные характеристики, такие как максимальное количество подряд выигрышей и поражений, а также другую полезную информацию.
TP И SL, ВСТРОЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЬГАМИ
индикатор даёт объекты TP и SL с каждой стрелкой, так что у трейдера встроено управление деньгами и рисками, SL — на ATR, а TP — на соотношении риска к награде на основе текущего значения ATR SL.
НЕТ ПЕРЕКРАСКИ, ВЫСОКАЯ РЕГУЛИРОВКА
индикатор даёт множество опций для улучшения качества сигнала, что позволяет работать на любой паре с небольшой корректировкой периодов, панель покажет трейдеру, прибыльны ли текущие настройки и периоды.
рекомендуемый временной интервал: M1.

рекомендованный стартовый капитал: 100$.

рекомендуемый тип счета: RAW SPREAD.

