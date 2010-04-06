RVI Higher Time Frame MT5 r

Индикатор Crypto_Forex HTF RVI Oscillator для MT5, без перерисовки.





- Обновите свои методы торговли с помощью профессионального HTF RVI Oscillator для MT5. HTF означает - более высокий таймфрейм.

- RVI - один из лучших осцилляторов для обнаружения смены тренда и входа из зон перепроданности/перекупленности.

- Этот индикатор отлично подходит для торговых систем с несколькими таймфреймами с входами по ценовому действию из зон перепроданности/купленности.

- Индикатор HTF RVI позволяет прикрепить RVI из более высокого таймфрейма к текущему графику --> это профессиональный подход к торговле.

- Зона перекупленности выше 0,23; Зона перепроданности ниже -0,23;

- Индикатор имеет встроенные оповещения для мобильных устройств и ПК.





Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом веб-сайте MQL5.