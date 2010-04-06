Trend Correction Histogram MT5 r

Индикатор Crypto_Forex «Гистограмма коррекции тренда» для MT5.





- Гистограмма коррекции тренда может быть двух цветов: красного для медвежьего тренда и синего для бычьего.

- 7 последовательных столбцов гистограммы одного цвета означают начало нового тренда.

- Индикатор гистограммы коррекции тренда разработан с главной целью - минимизировать убытки и максимизировать прибыль.

- Имеет параметр - "Период", отвечающий за чувствительность индикатора.

- Встроенные оповещения для мобильных устройств и ПК.

- Гистограмма коррекции тренда может использоваться как простая, но прибыльная торговая система, см. ниже:





КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ индикатор:

1) Проверьте наличие как минимум 7 последовательных столбцов гистограммы одного цвета, это означает начало нового тренда. Например, на рисунке ниже более 7 синих столбцов.

2) Дождитесь только 1 (ОДНОГО) столбца противоположного цвета, в нашем случае красного, который сразу после него снова изменится на синий. Это означает, что это была коррекция тренда.

3) Открывайте длинную сделку, когда появляется синий столбец, всего за одним красным столбцом до этого. Это означает, что ордер был открыт в направлении основного тренда после коррекции.

4) Расставьте SL (см. рисунки) и TP. TP должен быть как минимум в 3 раза больше SL. В этом случае вы будете в прибыли, даже если выиграете всего 30%.

5) Наоборот для сделок Sell (short) (см. рисунки).





Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.