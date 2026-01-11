Gold and Silver Prop Challenge EA 100K Account
- Эксперты
- Eric John Peter Meissner
- Версия: 3.0
- Активации: 5
Gold and Silver Prop Firm Session Sweep EA – 100K
Данный Expert Advisor реализует сессионную стратегию торговли на снятии ликвидности (Liquidity Sweep) и был специально разработан для челленджей проп-трейдинговых компаний с капиталом 100 000 EUR.
Советник оптимизирован для XAGUSD (Серебро) и также может использоваться на XAUUSD (Золото) в зависимости от символа и настроек брокера.
EA рассчитывает максимум и минимум торговой сессии в рамках заданного временного окна и после завершения сессии целенаправленно ищет ложные пробои (liquidity sweeps). Сделка открывается только в том случае, если ликвидность была снята и цена вернулась обратно за уровень сессии (reclaim), что обеспечивает дисциплинированный и системный вход.
Советник независим от таймфрейма, однако наилучшую производительность показывает на H1 и H4, где структура сессий наиболее чётко выражена. Анализ торговых сигналов выполняется стабильно на таймфрейме M1, обеспечивая точные и последовательные входы.
Основные функции
-
Расчёт High и Low торговой сессии на основе фиксированного временного диапазона
-
Надёжное построение диапазона сессии с использованием исторических данных M1
-
Определение Liquidity Sweep (не классический пробойный советник)
-
Опциональное подтверждение возврата цены (Reclaim Close) после снятия ликвидности
-
Открытие сделок исключительно после завершения торговой сессии
-
Анализ сигналов на M1 для точных и стабильных входов
-
Оптимизирован для H1 и H4, может использоваться на любых таймфреймах
-
Максимум одна сделка за сессию (защита от overtrading)
-
Автоматический расчёт Stop Loss и нескольких уровней Take Profit
-
Stop Loss на основе ATR с проверкой минимальных стоп-уровней брокера
-
Поддержка типов счетов Netting и Hedging
Контроль рисков и дисциплина (Prop Firm)
-
Встроенная защита по дневной просадке (Daily Drawdown, по equity)
-
Мягкий дневной лимит убытков блокирует торговлю до достижения жёстких лимитов Prop Firm
-
Автоматическая блокировка торговли до следующего торгового дня после дневного убытка
-
Анти-ревендж логика: новые сделки запрещены после дневной блокировки
-
По умолчанию используется торговля в одном направлении
(BUY или SELL активируются отдельно)
-
При активации дневного лимита все текущие позиции закрываются, новые входы блокируются
Управление рисками
-
Стандартные объёмы, оптимизированные для 100k аккаунтов
(3 частичные позиции, в 2 раза больше по сравнению с 50k-версией)
-
Автоматическое уменьшение объёма позиции при недостаточной марже
-
Многоуровневая структура Risk-to-Reward с настраиваемыми коэффициентами
-
Перевод позиции в безубыток после частичной фиксации прибыли
(для Netting-счетов)
-
Опциональный трейлинг-стоп
Торговые инструменты
-
Оптимизирован для XAGUSD (Серебро)
-
Также может использоваться для XAUUSD (Золото)
(в зависимости от символа брокера)
-
Может быть адаптирован к другим CFD или Forex-инструментам
с аналогичной волатильностью
-
Встроенный фильтр символов предотвращает торговлю на неподходящих рынках
Модель счёта и челленджа
-
Разработан для 100 000 EUR Prop Firm аккаунтов
-
Фазовая структура целей:
-
Фаза 1: +10 % целевой прибыли
-
Фаза 2: +5 % целевой прибыли
-
-
После достижения целей челленджа торговля автоматически прекращается
Важная информация
Данный Expert Advisor предназначен для тестирования, оценки и обучающих целей и отражает дисциплинированную, алгоритмическую торговую систему, соответствующую требованиям проп-трейдинговых компаний.
Торговля финансовыми инструментами связана с высоким риском.
Убытки могут превышать вложенные средства.
Прошлые результаты не гарантируют будущую доходность.