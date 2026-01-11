Gold and Silver Prop Challenge EA 100K Account

Gold and Silver Prop Firm Session Sweep EA – 100K

Данный Expert Advisor реализует сессионную стратегию торговли на снятии ликвидности (Liquidity Sweep) и был специально разработан для челленджей проп-трейдинговых компаний с капиталом 100 000 EUR.

Советник оптимизирован для XAGUSD (Серебро) и также может использоваться на XAUUSD (Золото) в зависимости от символа и настроек брокера.

EA рассчитывает максимум и минимум торговой сессии в рамках заданного временного окна и после завершения сессии целенаправленно ищет ложные пробои (liquidity sweeps). Сделка открывается только в том случае, если ликвидность была снята и цена вернулась обратно за уровень сессии (reclaim), что обеспечивает дисциплинированный и системный вход.

Советник независим от таймфрейма, однако наилучшую производительность показывает на H1 и H4, где структура сессий наиболее чётко выражена. Анализ торговых сигналов выполняется стабильно на таймфрейме M1, обеспечивая точные и последовательные входы.

Основные функции

Расчёт High и Low торговой сессии на основе фиксированного временного диапазона

Надёжное построение диапазона сессии с использованием исторических данных M1

Определение Liquidity Sweep (не классический пробойный советник)

Опциональное подтверждение возврата цены (Reclaim Close) после снятия ликвидности

Открытие сделок исключительно после завершения торговой сессии

Анализ сигналов на M1 для точных и стабильных входов

Оптимизирован для H1 и H4 , может использоваться на любых таймфреймах

Максимум одна сделка за сессию (защита от overtrading)

Автоматический расчёт Stop Loss и нескольких уровней Take Profit

Stop Loss на основе ATR с проверкой минимальных стоп-уровней брокера

Поддержка типов счетов Netting и Hedging

Контроль рисков и дисциплина (Prop Firm)

Встроенная защита по дневной просадке (Daily Drawdown, по equity)

Мягкий дневной лимит убытков блокирует торговлю до достижения жёстких лимитов Prop Firm

Автоматическая блокировка торговли до следующего торгового дня после дневного убытка

Анти-ревендж логика : новые сделки запрещены после дневной блокировки

По умолчанию используется торговля в одном направлении

(BUY или SELL активируются отдельно)

При активации дневного лимита все текущие позиции закрываются, новые входы блокируются

Управление рисками

Стандартные объёмы, оптимизированные для 100k аккаунтов

(3 частичные позиции, в 2 раза больше по сравнению с 50k-версией)

Автоматическое уменьшение объёма позиции при недостаточной марже

Многоуровневая структура Risk-to-Reward с настраиваемыми коэффициентами

Перевод позиции в безубыток после частичной фиксации прибыли

(для Netting-счетов)

Опциональный трейлинг-стоп

Торговые инструменты

Оптимизирован для XAGUSD (Серебро)

Также может использоваться для XAUUSD (Золото)

(в зависимости от символа брокера)

Может быть адаптирован к другим CFD или Forex-инструментам

с аналогичной волатильностью

Встроенный фильтр символов предотвращает торговлю на неподходящих рынках

Модель счёта и челленджа

Разработан для 100 000 EUR Prop Firm аккаунтов

Фазовая структура целей: Фаза 1: +10 % целевой прибыли Фаза 2: +5 % целевой прибыли

После достижения целей челленджа торговля автоматически прекращается

Важная информация

Данный Expert Advisor предназначен для тестирования, оценки и обучающих целей и отражает дисциплинированную, алгоритмическую торговую систему, соответствующую требованиям проп-трейдинговых компаний.

Торговля финансовыми инструментами связана с высоким риском.

Убытки могут превышать вложенные средства.

Прошлые результаты не гарантируют будущую доходность.