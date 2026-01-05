Gold Liquidity Sweep EA

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

XAUUSD M3 Liquidity Sweep EA — это экспертный советник, разработанный специально для торговли золотом (XAUUSD) на таймфрейме M3, использующий сессионный подход к работе с ликвидностью.

Советник определяет последние локальные максимумы и минимумы (pivot‑уровни) и отслеживает забор ликвидности во время ключевых торговых сессий (Азиатская, Лондонская и Нью‑Йоркская). Когда цена выходит за пределы недавнего pivot‑уровня в рамках активной сессии, EA открывает позицию в предполагаемом направлении разворота.

Управление рисками реализовано с помощью Stop Loss на основе ATR и нескольких уровней Take Profit, что позволяет фиксировать прибыль частями. Также встроена функция Trailing Stop для защиты уже полученной прибыли при благоприятном движении цены.

Советник настроен на открытие только одной активной позиции на символ, что помогает контролировать риск и избегать чрезмерной нагрузки на депозит.

⚙️ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разработан специально для XAUUSD (Gold)

Оптимизирован для таймфрейма M3

Сессионная торговля (Азия, Лондон, Нью‑Йорк)

Определение Liquidity Sweep по pivot‑уровням

Stop Loss на основе ATR

Три уровня Take Profit (частичная фиксация)

Функция Trailing Stop

Одна позиция на символ

Без мартингейла

Без grid‑стратегий

Без DLL и внешних зависимостей

⏱ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НАСТРОЙКИ

Символ: XAUUSD

Таймфрейм: M3

Тип счёта: Standard или Cent

Брокер: рекомендуется брокер с низкими спредами на золото

Размер лота: настраивается во входных параметрах

Время сервера: торговые сессии рассчитываются по серверному времени брокера

⚠️ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Торговые сессии (Killzones) определяются на основе серверного времени брокера .

Результаты могут отличаться в зависимости от брокера, спредов, скорости исполнения и рыночной волатильности.

Перед использованием на реальном счёте рекомендуется протестировать советник на демо‑счёте.

Рекомендуется использовать консервативные настройки риска.

📈 ТЕСТИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ

Для получения наиболее точных результатов рекомендуется проводить тестирование в режиме «Каждый тик».

Оптимизация параметров может потребоваться в зависимости от условий конкретного брокера.

🛑 ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Данный экспертный советник не гарантирует получение прибыли.

Торговля на финансовых рынках связана с риском. Прошлые результаты не гарантируют будущих доходов.

Пользователь несёт полную ответственность за все торговые решения, принимаемые с использованием данного продукта.