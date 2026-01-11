Gold and Silver Prop Challenge EA 100K Account

Gold and Silver Prop Firm Session Sweep EA – 100K

Este Expert Advisor implementa una estrategia de trading basada en sesiones y barridos de liquidez (Liquidity Sweep) y ha sido desarrollado específicamente para challenges de Prop Firms con cuentas de 100.000 EUR.

Está optimizado para XAGUSD (Plata) y también puede utilizarse en XAUUSD (Oro), dependiendo del símbolo y la configuración del bróker.

El EA calcula el máximo y mínimo de la sesión dentro de una ventana de trading predefinida y, una vez finalizada la sesión, busca de forma selectiva falsos rompimientos (liquidity sweeps).

Una operación solo se ejecuta cuando la liquidez ha sido tomada y el precio recupera nuevamente el nivel de la sesión (reclaim), garantizando entradas disciplinadas y basadas en reglas.

El EA es independiente del marco temporal, pero muestra su mejor rendimiento en H1 y H4, donde la estructura de las sesiones se representa con mayor claridad. La evaluación de las señales se realiza de forma estable en el timeframe M1, asegurando entradas precisas y consistentes.

Funciones principales

Cálculo del máximo y mínimo de la sesión basado en una ventana horaria fija

Construcción robusta de la sesión utilizando datos históricos de M1

Detección de barridos de liquidez (no es un EA de breakout clásico)

Confirmación opcional mediante cierre de recuperación (Reclaim Close)

Operaciones ejecutadas exclusivamente después de finalizar la sesión

Evaluación de señales en M1 para entradas precisas y consistentes

Optimizado para H1 y H4 , utilizable en todos los timeframes

Máximo de una operación por sesión (lógica anti-overtrading)

Cálculo automático de Stop Loss y múltiples niveles de Take Profit

Stop Loss basado en ATR con validación de niveles mínimos del bróker

Compatible con cuentas Netting y Hedging

Control de riesgo y disciplina (Prop Firm)

Protección integrada de drawdown diario (basada en equity)

Límite diario de pérdida suave que bloquea el trading antes de alcanzar el límite duro de la Prop Firm

Bloqueo automático del trading hasta el siguiente día de negociación tras una pérdida diaria

Lógica anti-revenge trading : no se permiten nuevas operaciones después del bloqueo diario

Trading en una sola dirección por defecto (BUY o SELL activables por separado)

Cuando el Daily Lock está activo, las posiciones abiertas se cierran y se bloquean nuevas entradas

Gestión del riesgo

Tamaños de lote estándar optimizados para cuentas de 100K

(tres posiciones parciales, el doble en comparación con la versión de 50K)

Reducción automática del tamaño de la posición si el margen disponible no es suficiente

Estructura multiobjetivo de Risk-to-Reward con ratios configurables

Lógica de Break-Even tras toma parcial de beneficios (cuentas Netting)

Función opcional de Trailing Stop

Instrumentos de trading

Optimizado para XAGUSD (Plata)

También utilizable para XAUUSD (Oro) , según el símbolo del bróker

Adaptable a otros instrumentos CFD o Forex con volatilidad similar

Filtro de símbolos integrado para evitar operaciones en mercados no deseados

Modelo de cuenta y challenge

Desarrollado para cuentas Prop Firm de 100.000 EUR

Estructura de objetivos por fases: Fase 1: +10 % de objetivo de beneficio Fase 2: +5 % de objetivo de beneficio

Una vez alcanzados los objetivos del challenge, el EA detiene automáticamente el trading

Información importante

Este Expert Advisor está destinado a pruebas, evaluación y fines educativos, y representa un sistema de trading disciplinado y basado en reglas, alineado con los requisitos de las Prop Firms.

El trading de instrumentos financieros implica un riesgo elevado.

Las pérdidas pueden superar el capital invertido.

El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.