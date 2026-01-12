Kiritosun EA
- Эксперты
- Eric John Peter Meissner
- Версия: 2.12
Kiritosun EA – Free Edition
Kiritosun EA — это бесплатный торговый советник, демонстрирующий сессионную стратегию пробоя, основанную на четко определённых ценовых уровнях и строгом управлении рисками.
Советник рассчитывает максимум и минимум торговой сессии в заданный временной диапазон и открывает сделки, когда цена пробивает эти уровни после завершения сессии.
Дополнительно используется фильтр Fair Value Gap (FVG) для повышения качества входов и снижения количества ложных пробоев.
Основные возможности
-
Автоматический расчёт High и Low торговой сессии
-
Торговля пробоев после окончания сессии
-
Логика No-Sweep для фильтрации ложных движений
-
Фильтр подтверждения входа Fair Value Gap (FVG)
-
Только одна активная торговая идея одновременно
-
Управление сделкой с двумя позициями (частичная фиксация прибыли + сопровождение)
-
Автоматический расчёт Stop Loss и Take Profit
-
Проверка стоп-уровней с учётом требований брокера
-
Поддержка Netting и Hedging счетов
Управление рисками
-
Стандартные размеры лота полностью настраиваемы
-
Динамическое ограничение риска на основе текущего баланса
-
Опциональная дневная защита от просадки
-
Автоматический перевод сделки в Break-Even после достижения первой цели
-
Выбор между ATR-Stop Loss или фиксированным Stop Loss
-
Без Martingale, без Grid, без усреднения
Торговая логика и цели
-
Заранее определённые Risk-to-Reward соотношения
-
Первая цель используется для частичного закрытия позиции
-
Вторая цель предназначена для сопровождения тренда
-
Чистая логика пробоя без избыточной торговли
Рекомендуемые рынки
-
XAUUSD (Gold)
-
Подходит для волатильных инструментов с выраженными сессионными движениями
-
Оптимизирован для низких таймфреймов (например, M3)
Рекомендуемый минимальный депозит: 500 EUR
(в зависимости от брокера и настроек риска)
Важная информация
Это бесплатная версия Kiritosun EA, предназначенная для тестирования и образовательных целей.
Торговля финансовыми инструментами связана с высоким риском. Возможные убытки могут превышать ожидания.
Прошлые результаты не гарантируют будущую прибыль.