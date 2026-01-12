Kiritosun EA – Free Edition

Kiritosun EA — это бесплатный торговый советник, демонстрирующий сессионную стратегию пробоя, основанную на четко определённых ценовых уровнях и строгом управлении рисками.

Советник рассчитывает максимум и минимум торговой сессии в заданный временной диапазон и открывает сделки, когда цена пробивает эти уровни после завершения сессии.

Дополнительно используется фильтр Fair Value Gap (FVG) для повышения качества входов и снижения количества ложных пробоев.

Основные возможности

Автоматический расчёт High и Low торговой сессии

Торговля пробоев после окончания сессии

Логика No-Sweep для фильтрации ложных движений

Фильтр подтверждения входа Fair Value Gap (FVG)

Только одна активная торговая идея одновременно

Управление сделкой с двумя позициями (частичная фиксация прибыли + сопровождение)

Автоматический расчёт Stop Loss и Take Profit

Проверка стоп-уровней с учётом требований брокера

Поддержка Netting и Hedging счетов

Управление рисками

Стандартные размеры лота полностью настраиваемы

Динамическое ограничение риска на основе текущего баланса

Опциональная дневная защита от просадки

Автоматический перевод сделки в Break-Even после достижения первой цели

Выбор между ATR-Stop Loss или фиксированным Stop Loss

Без Martingale, без Grid, без усреднения

Торговая логика и цели

Заранее определённые Risk-to-Reward соотношения

Первая цель используется для частичного закрытия позиции

Вторая цель предназначена для сопровождения тренда

Чистая логика пробоя без избыточной торговли

Рекомендуемые рынки

XAUUSD (Gold)

Подходит для волатильных инструментов с выраженными сессионными движениями

Оптимизирован для низких таймфреймов (например, M3)

Рекомендуемый минимальный депозит: 500 EUR

(в зависимости от брокера и настроек риска)

Важная информация

Это бесплатная версия Kiritosun EA, предназначенная для тестирования и образовательных целей.

Торговля финансовыми инструментами связана с высоким риском. Возможные убытки могут превышать ожидания.

Прошлые результаты не гарантируют будущую прибыль.