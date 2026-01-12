Kiritosun EA

Kiritosun EA – Free Edition

Kiritosun EA — это бесплатный торговый советник, демонстрирующий сессионную стратегию пробоя, основанную на четко определённых ценовых уровнях и строгом управлении рисками.

Советник рассчитывает максимум и минимум торговой сессии в заданный временной диапазон и открывает сделки, когда цена пробивает эти уровни после завершения сессии.
Дополнительно используется фильтр Fair Value Gap (FVG) для повышения качества входов и снижения количества ложных пробоев.

Основные возможности

  • Автоматический расчёт High и Low торговой сессии

  • Торговля пробоев после окончания сессии

  • Логика No-Sweep для фильтрации ложных движений

  • Фильтр подтверждения входа Fair Value Gap (FVG)

  • Только одна активная торговая идея одновременно

  • Управление сделкой с двумя позициями (частичная фиксация прибыли + сопровождение)

  • Автоматический расчёт Stop Loss и Take Profit

  • Проверка стоп-уровней с учётом требований брокера

  • Поддержка Netting и Hedging счетов

Управление рисками

  • Стандартные размеры лота полностью настраиваемы

  • Динамическое ограничение риска на основе текущего баланса

  • Опциональная дневная защита от просадки

  • Автоматический перевод сделки в Break-Even после достижения первой цели

  • Выбор между ATR-Stop Loss или фиксированным Stop Loss

  • Без Martingale, без Grid, без усреднения

Торговая логика и цели

  • Заранее определённые Risk-to-Reward соотношения

  • Первая цель используется для частичного закрытия позиции

  • Вторая цель предназначена для сопровождения тренда

  • Чистая логика пробоя без избыточной торговли

Рекомендуемые рынки

  • XAUUSD (Gold)

  • Подходит для волатильных инструментов с выраженными сессионными движениями

  • Оптимизирован для низких таймфреймов (например, M3)

Рекомендуемый минимальный депозит: 500 EUR
(в зависимости от брокера и настроек риска)

Важная информация

Это бесплатная версия Kiritosun EA, предназначенная для тестирования и образовательных целей.
Торговля финансовыми инструментами связана с высоким риском. Возможные убытки могут превышать ожидания.
Прошлые результаты не гарантируют будущую прибыль.


Другие продукты этого автора
Silver Prop Challenge EA 50K Account
Eric John Peter Meissner
Эксперты
Prop Firm XAG Session Sweep EA – 50K Данный экспертный советник реализует сессионную стратегию торговли на снятии ликвидности (Liquidity Sweep) и был специально разработан для челленджей проп-трейдинговых компаний с капиталом 50 000 EUR . Советник определяет максимум и минимум торговой сессии в рамках заданного временного окна и после завершения сессии анализирует рынок на предмет ложных пробоев (снятия ликвидности) . Сделка открывается только в том случае, если ликвидность была снята и цена ве
Gold Session Breakout Trading Expert
Eric John Peter Meissner
Эксперты
Session Pivots EA – LITE (Бесплатная версия) Session Pivots EA – LITE — это торговый эксперт (Expert Advisor), демонстрирующий пробойную торговую стратегию на основе рыночных сессий с использованием заранее определённых торговых периодов. Советник рассчитывает максимумы и минимумы сессии в заданные часы торговли и автоматически открывает сделку, когда цена пробивает эти уровни после завершения сессии . Основные функции Расчёт High и Low сессии на основе ICT Killzones (время Нью-Йорка) Торговля
FREE
Silver Session Pivot EA
Eric John Peter Meissner
Эксперты
Silver Session Pivots EA – LITE (Бесплатная версия) Silver Session Pivots EA – LITE — это торговый советник (Expert Advisor), демонстрирующий сессионный Pivot-подход к торговле , специально разработанный для XAGUSD (Серебро) с использованием заранее определённых рыночных сессий. Советник рассчитывает максимальные и минимальные уровни сессии в определённые торговые часы и открывает сделку, когда цена пробивает эти уровни после завершения сессии . Основные функции Расчёт High и Low сессии на осно
FREE
Gold Liquidity Sweep EA
Eric John Peter Meissner
Эксперты
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА Gold Liquidity Sweep EA – XAUUSD M3 Gold Liquidity Sweep EA — это экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD на таймфрейме M3. Он использует сессионную стратегию снятия ликвидности во время азиатской, лондонской и нью-йоркской сессий. Советник отслеживает локальные максимумы и минимумы (pivot-уровни). Когда цена снимает ликвидность за pivot-уровнем во время активной сессии, открывается сделка в предполагаемом направлении разворота. Управление рисками о
Xag Session Scalper Pro Killzone MultiTp
Eric John Peter Meissner
Эксперты
Профессиональный торговый робот для Silver (XAGUSD) Оптимизирован для сессионного скальпинга на таймфрейме M3 Обзор XAG Session Scalper PRO — это профессиональный торговый робот, специально разработанный для Silver (XAGUSD) и оптимизированный для сессионной торговли на таймфрейме M3 . Стратегия основана на институциональной логике рынка и сочетает в себе точные торговые сессии, одновременное открытие нескольких позиций (scaling) и многоуровневую систему фиксации прибыли , что позволяет стабил
Gold Session Pivots EA Professional
Eric John Peter Meissner
Эксперты
Gold Session Pivots EA Professional Этот экспертный советник является полнофункциональной (Full Power) версией стратегии торговли на пробой сессионных уровней и был специально оптимизирован для XAUUSD (Gold) . Он объединяет пробои сессионных пивотов с дополнительной логикой подтверждения (мульти-таймфреймовое направление + фильтрация по Liquidity Sweep) и включает расширенное управление сделками с несколькими целями Take Profit и автоматической защитой Break Even. Советник определяет ключевые ма
Silver Session Sweep EA Professional
Eric John Peter Meissner
Эксперты
Silver Session Sweep EA – Professional Silver Session Sweep EA – Professional — это профессиональная Full-Power версия сессионной торговой концепции на основе ликвидности, специально разработанная и оптимизированная для XAGUSD (серебро) . Советник объединяет анализ максимумов и минимумов торговых сессий с обнаружением liquidity sweep и входами только после подтверждения, дополняя стратегию продвинутым управлением сделками с несколькими целями Take Profit и автоматической защитой Break Even. EA
Gold and Silver Prop Challenge EA 100K Account
Eric John Peter Meissner
Эксперты
Gold and Silver Prop Firm Session Sweep EA – 100K Данный Expert Advisor реализует сессионную стратегию торговли на снятии ликвидности (Liquidity Sweep) и был специально разработан для челленджей проп-трейдинговых компаний с капиталом 100 000 EUR . Советник оптимизирован для XAGUSD (Серебро) и также может использоваться на XAUUSD (Золото) в зависимости от символа и настроек брокера. EA рассчитывает максимум и минимум торговой сессии в рамках заданного временного окна и после завершения сессии цел
Apex100 Automator
Eric John Peter Meissner
Эксперты
Apex100 Automator – Prop Firm Session Sweep EA (100K) Apex100 Automator — это полностью алгоритмический Expert Advisor, реализующий сессионную стратегию сбора ликвидности (Liquidity Sweep) , разработанный специально для автоматизированной торговли на проп-фирменных счетах размером 100 000 EUR . Основной акцент системы сделан не на количестве сделок, а на качестве и точном соблюдении торговых условий . Если рынок не формирует валидный сетап в рамках стратегии, EA просто не торгует . Входы никогда
