Silver Prop Challenge EA 50K Account
- Эксперты
- Eric John Peter Meissner
- Версия: 2.0
- Активации: 5
Prop Firm XAG Session Sweep EA – 50K
Данный экспертный советник реализует сессионную стратегию торговли на снятии ликвидности (Liquidity Sweep) и был специально разработан для челленджей проп-трейдинговых компаний с капиталом 50 000 EUR.
Советник определяет максимум и минимум торговой сессии в рамках заданного временного окна и после завершения сессии анализирует рынок на предмет ложных пробоев (снятия ликвидности). Сделка открывается только в том случае, если ликвидность была снята и цена вернулась обратно за уровень сессии, что позволяет избегать импульсивных входов по классическим пробоям.
Советник независим от таймфрейма, однако наилучшую производительность показывает на H1 и H4, где структура торговых сессий наиболее чётко выражена. Оценка торговых сигналов выполняется стабильно и точно на таймфрейме M1.
Основные функции
-
Расчёт High и Low торговой сессии на основе фиксированного временного диапазона
-
Надёжное построение диапазона сессии с использованием исторических данных M1
-
Определение Liquidity Sweep (не классический пробойный советник)
-
Опциональное подтверждение возврата цены (reclaim close) после снятия ликвидности
-
Открытие сделок только после завершения торговой сессии
-
Анализ сигналов на M1 для точных и стабильных входов
-
Оптимизирован для H1 и H4, может использоваться на любых таймфреймах
-
Максимум одна сделка за сессию (защита от овертрейдинга)
-
Автоматический расчёт Stop Loss и нескольких уровней Take Profit
-
Stop Loss на основе ATR с проверкой минимальных стоп-уровней брокера
-
Поддержка типов счетов Netting и Hedging
Контроль рисков и дисциплина (Prop Firm)
-
Встроенная защита по дневной просадке (Daily Drawdown)
-
Фиксированный Daily Loss Guard на уровне 1 800 EUR
-
При достижении данного уровня убытка торговля автоматически блокируется до конца дня
-
Новые сделки не открываются до начала следующего торгового дня
-
-
Данный лимит установлен ниже стандартного дневного лимита в 2 000 EUR, используемого большинством проп-фирм с 50k счетами, и служит дополнительной защитой аккаунта
-
Автоматическая торговая блокировка до следующего торгового дня после достижения дневного лимита
-
Анти-ревендж логика: повторное открытие сделок после дневного убытка запрещено
-
По умолчанию используется торговля в одном направлении (BUY или SELL можно активировать отдельно)
Управление рисками
-
Стандартный объём на одну часть позиции: 0.03 лота (полностью настраивается)
-
Автоматическое уменьшение объёма позиции при недостаточной марже
-
Многоуровневая структура Risk-to-Reward с настраиваемыми коэффициентами
-
Перевод позиции в безубыток после частичной фиксации прибыли (для Netting-счетов)
-
Опциональный трейлинг-стоп
Торговые инструменты
-
Оптимизирован для XAGUSD (Серебро)
-
Может применяться к другим CFD или Forex-инструментам с сопоставимой волатильностью
-
Встроенный фильтр символов предотвращает торговлю на неподходящих рынках
Модель счёта и челленджа
-
Разработан для 50 000 EUR проп-фирм счетов
-
Фазовая структура целей:
-
Фаза 1: +10 % целевой прибыли
-
Фаза 2: +5 % целевой прибыли
-
-
После достижения целей челленджа торговля автоматически прекращается
Важная информация
Данный экспертный советник предназначен для тестирования, оценки и обучающих целей и отражает дисциплинированный, алгоритмический торговый подход, соответствующий требованиям проп-трейдинговых компаний.
Торговля финансовыми инструментами связана с высоким риском.
Убытки могут превышать ожидания.
Прошлые результаты не гарантируют будущую доходность.