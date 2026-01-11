Silver Prop Challenge EA 50K Account

Prop Firm XAG Session Sweep EA – 50K

Данный экспертный советник реализует сессионную стратегию торговли на снятии ликвидности (Liquidity Sweep) и был специально разработан для челленджей проп-трейдинговых компаний с капиталом 50 000 EUR.

Советник определяет максимум и минимум торговой сессии в рамках заданного временного окна и после завершения сессии анализирует рынок на предмет ложных пробоев (снятия ликвидности). Сделка открывается только в том случае, если ликвидность была снята и цена вернулась обратно за уровень сессии, что позволяет избегать импульсивных входов по классическим пробоям.

Советник независим от таймфрейма, однако наилучшую производительность показывает на H1 и H4, где структура торговых сессий наиболее чётко выражена. Оценка торговых сигналов выполняется стабильно и точно на таймфрейме M1.

Основные функции

Расчёт High и Low торговой сессии на основе фиксированного временного диапазона

Надёжное построение диапазона сессии с использованием исторических данных M1

Определение Liquidity Sweep (не классический пробойный советник)

Опциональное подтверждение возврата цены (reclaim close) после снятия ликвидности

Открытие сделок только после завершения торговой сессии

Анализ сигналов на M1 для точных и стабильных входов

Оптимизирован для H1 и H4 , может использоваться на любых таймфреймах

Максимум одна сделка за сессию (защита от овертрейдинга)

Автоматический расчёт Stop Loss и нескольких уровней Take Profit

Stop Loss на основе ATR с проверкой минимальных стоп-уровней брокера

Поддержка типов счетов Netting и Hedging

Контроль рисков и дисциплина (Prop Firm)

Встроенная защита по дневной просадке (Daily Drawdown)

Фиксированный Daily Loss Guard на уровне 1 800 EUR При достижении данного уровня убытка торговля автоматически блокируется до конца дня Новые сделки не открываются до начала следующего торгового дня

Данный лимит установлен ниже стандартного дневного лимита в 2 000 EUR , используемого большинством проп-фирм с 50k счетами, и служит дополнительной защитой аккаунта

Автоматическая торговая блокировка до следующего торгового дня после достижения дневного лимита

Анти-ревендж логика : повторное открытие сделок после дневного убытка запрещено

По умолчанию используется торговля в одном направлении (BUY или SELL можно активировать отдельно)

Управление рисками

Стандартный объём на одну часть позиции: 0.03 лота (полностью настраивается)

Автоматическое уменьшение объёма позиции при недостаточной марже

Многоуровневая структура Risk-to-Reward с настраиваемыми коэффициентами

Перевод позиции в безубыток после частичной фиксации прибыли (для Netting-счетов)

Опциональный трейлинг-стоп

Торговые инструменты

Оптимизирован для XAGUSD (Серебро)

Может применяться к другим CFD или Forex-инструментам с сопоставимой волатильностью

Встроенный фильтр символов предотвращает торговлю на неподходящих рынках

Модель счёта и челленджа

Разработан для 50 000 EUR проп-фирм счетов

Фазовая структура целей: Фаза 1: +10 % целевой прибыли Фаза 2: +5 % целевой прибыли

После достижения целей челленджа торговля автоматически прекращается

Важная информация

Данный экспертный советник предназначен для тестирования, оценки и обучающих целей и отражает дисциплинированный, алгоритмический торговый подход, соответствующий требованиям проп-трейдинговых компаний.

Торговля финансовыми инструментами связана с высоким риском.

Убытки могут превышать ожидания.

Прошлые результаты не гарантируют будущую доходность.