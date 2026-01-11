Silver Prop Challenge EA 50K Account

Prop Firm XAG Session Sweep EA – 50K

Данный экспертный советник реализует сессионную стратегию торговли на снятии ликвидности (Liquidity Sweep) и был специально разработан для челленджей проп-трейдинговых компаний с капиталом 50 000 EUR.

Советник определяет максимум и минимум торговой сессии в рамках заданного временного окна и после завершения сессии анализирует рынок на предмет ложных пробоев (снятия ликвидности). Сделка открывается только в том случае, если ликвидность была снята и цена вернулась обратно за уровень сессии, что позволяет избегать импульсивных входов по классическим пробоям.

Советник независим от таймфрейма, однако наилучшую производительность показывает на H1 и H4, где структура торговых сессий наиболее чётко выражена. Оценка торговых сигналов выполняется стабильно и точно на таймфрейме M1.

Основные функции

  • Расчёт High и Low торговой сессии на основе фиксированного временного диапазона

  • Надёжное построение диапазона сессии с использованием исторических данных M1

  • Определение Liquidity Sweep (не классический пробойный советник)

  • Опциональное подтверждение возврата цены (reclaim close) после снятия ликвидности

  • Открытие сделок только после завершения торговой сессии

  • Анализ сигналов на M1 для точных и стабильных входов

  • Оптимизирован для H1 и H4, может использоваться на любых таймфреймах

  • Максимум одна сделка за сессию (защита от овертрейдинга)

  • Автоматический расчёт Stop Loss и нескольких уровней Take Profit

  • Stop Loss на основе ATR с проверкой минимальных стоп-уровней брокера

  • Поддержка типов счетов Netting и Hedging

Контроль рисков и дисциплина (Prop Firm)

  • Встроенная защита по дневной просадке (Daily Drawdown)

  • Фиксированный Daily Loss Guard на уровне 1 800 EUR

    • При достижении данного уровня убытка торговля автоматически блокируется до конца дня

    • Новые сделки не открываются до начала следующего торгового дня

  • Данный лимит установлен ниже стандартного дневного лимита в 2 000 EUR, используемого большинством проп-фирм с 50k счетами, и служит дополнительной защитой аккаунта

  • Автоматическая торговая блокировка до следующего торгового дня после достижения дневного лимита

  • Анти-ревендж логика: повторное открытие сделок после дневного убытка запрещено

  • По умолчанию используется торговля в одном направлении (BUY или SELL можно активировать отдельно)

Управление рисками

  • Стандартный объём на одну часть позиции: 0.03 лота (полностью настраивается)

  • Автоматическое уменьшение объёма позиции при недостаточной марже

  • Многоуровневая структура Risk-to-Reward с настраиваемыми коэффициентами

  • Перевод позиции в безубыток после частичной фиксации прибыли (для Netting-счетов)

  • Опциональный трейлинг-стоп

Торговые инструменты

  • Оптимизирован для XAGUSD (Серебро)

  • Может применяться к другим CFD или Forex-инструментам с сопоставимой волатильностью

  • Встроенный фильтр символов предотвращает торговлю на неподходящих рынках

Модель счёта и челленджа

  • Разработан для 50 000 EUR проп-фирм счетов

  • Фазовая структура целей:

    • Фаза 1: +10 % целевой прибыли

    • Фаза 2: +5 % целевой прибыли

  • После достижения целей челленджа торговля автоматически прекращается

Важная информация

Данный экспертный советник предназначен для тестирования, оценки и обучающих целей и отражает дисциплинированный, алгоритмический торговый подход, соответствующий требованиям проп-трейдинговых компаний.

Торговля финансовыми инструментами связана с высоким риском.
Убытки могут превышать ожидания.
Прошлые результаты не гарантируют будущую доходность.


