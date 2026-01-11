Gold Session Pivots EA Professional

Gold Session Pivots EA Professional

Этот экспертный советник является полнофункциональной (Full Power) версией стратегии торговли на пробой сессионных уровней и был специально оптимизирован для XAUUSD (Gold).
Он объединяет пробои сессионных пивотов с дополнительной логикой подтверждения (мульти-таймфреймовое направление + фильтрация по Liquidity Sweep) и включает расширенное управление сделками с несколькими целями Take Profit и автоматической защитой Break Even.

Советник определяет ключевые максимумы и минимумы торговых сессий, ожидает подтверждённый пробой и открывает сделки только в том случае, если направление старших таймфреймов и сбор ликвидности на младшем таймфрейме подтверждают вход.

Основные функции

  • Логика пробоя сессионных пивотов (основана на Killzone)

  • Разработан и оптимизирован исключительно для XAUUSD (Gold)

  • Мульти-таймфреймовое подтверждение направления (Daily + H4 + H1)

  • Определение Liquidity Sweep на младших таймфреймах (скальпинг-подтверждение)

  • Одновременно активна только одна торговая сторона (без одновременных Buy и Sell)

  • Открытие нескольких позиций с 3 независимыми целями Take Profit

Соотношение риск/прибыль (Risk-to-Reward):

  • TP1 = 1:3 RR

  • TP2 = 1:5 RR

  • TP3 = 1:6 RR

  • Автоматический расчёт Stop Loss и Take Profit
    (на основе ATR с проверкой минимально допустимых уровней брокера)

Автоматическая защита Break Even:

  • После достижения TP2 стоп-лосс всех оставшихся позиций автоматически переносится в точку входа (Break Even)

  • Опциональный трейлинг-стоп (настраиваемый)

Управление рисками

Данный советник построен на строгом управлении лотами, поскольку высокая волатильность XAUUSD может значительно увеличивать риски.

Рекомендуемый минимальный депозит: 500 EUR

Рекомендуемые размеры лота для XAUUSD (Gold):

  • Депозит 500 EUR:
    Рекомендуемый лот: 0.02 – 0.04

  • Депозит 1 000 EUR:
    Рекомендуемый лот: 0.03 – 0.05

  • Депозит 5 000 EUR:
    Рекомендуемый лот: 1.00

Все размеры лотов могут быть изменены пользователем, однако указанные диапазоны настоятельно рекомендуются для снижения просадки и предотвращения чрезмерной нагрузки на депозит в периоды высокой волатильности.

Важная информация

Это STANDARD-версия (Full Power), предназначенная для реальной торговли на XAUUSD (Gold).
Торговля финансовыми инструментами связана с рисками, и убытки могут превышать ожидания. Прошлые результаты не гарантируют прибыль в будущем.


Другие продукты этого автора
Gold Session Breakout Trading Expert
Eric John Peter Meissner
Эксперты
Session Pivots EA – LITE (Бесплатная версия) Session Pivots EA – LITE — это торговый эксперт (Expert Advisor), демонстрирующий пробойную торговую стратегию на основе рыночных сессий с использованием заранее определённых торговых периодов. Советник рассчитывает максимумы и минимумы сессии в заданные часы торговли и автоматически открывает сделку, когда цена пробивает эти уровни после завершения сессии . Основные функции Расчёт High и Low сессии на основе ICT Killzones (время Нью-Йорка) Торговля
FREE
Silver Session Pivot EA
Eric John Peter Meissner
Эксперты
Silver Session Pivots EA – LITE (Бесплатная версия) Silver Session Pivots EA – LITE — это торговый советник (Expert Advisor), демонстрирующий сессионный Pivot-подход к торговле , специально разработанный для XAGUSD (Серебро) с использованием заранее определённых рыночных сессий. Советник рассчитывает максимальные и минимальные уровни сессии в определённые торговые часы и открывает сделку, когда цена пробивает эти уровни после завершения сессии . Основные функции Расчёт High и Low сессии на осно
FREE
Gold Liquidity Sweep EA
Eric John Peter Meissner
Эксперты
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА Gold Liquidity Sweep EA – XAUUSD M3 Gold Liquidity Sweep EA — это экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD на таймфрейме M3. Он использует сессионную стратегию снятия ликвидности во время азиатской, лондонской и нью-йоркской сессий. Советник отслеживает локальные максимумы и минимумы (pivot-уровни). Когда цена снимает ликвидность за pivot-уровнем во время активной сессии, открывается сделка в предполагаемом направлении разворота. Управление рисками о
Xag Session Scalper Pro Killzone MultiTp
Eric John Peter Meissner
Эксперты
Профессиональный торговый робот для Silver (XAGUSD) Оптимизирован для сессионного скальпинга на таймфрейме M3 Обзор XAG Session Scalper PRO — это профессиональный торговый робот, специально разработанный для Silver (XAGUSD) и оптимизированный для сессионной торговли на таймфрейме M3 . Стратегия основана на институциональной логике рынка и сочетает в себе точные торговые сессии, одновременное открытие нескольких позиций (scaling) и многоуровневую систему фиксации прибыли , что позволяет стабил
Silver Session Sweep EA Professional
Eric John Peter Meissner
Эксперты
Silver Session Sweep EA – Professional Silver Session Sweep EA – Professional — это профессиональная Full-Power версия сессионной торговой концепции на основе ликвидности, специально разработанная и оптимизированная для XAGUSD (серебро) . Советник объединяет анализ максимумов и минимумов торговых сессий с обнаружением liquidity sweep и входами только после подтверждения, дополняя стратегию продвинутым управлением сделками с несколькими целями Take Profit и автоматической защитой Break Even. EA
Silver Prop Challenge EA 50K Account
Eric John Peter Meissner
Эксперты
Prop Firm XAG Session Sweep EA – 50K Данный экспертный советник реализует сессионную стратегию торговли на снятии ликвидности (Liquidity Sweep) и был специально разработан для челленджей проп-трейдинговых компаний с капиталом 50 000 EUR . Советник определяет максимум и минимум торговой сессии в рамках заданного временного окна и после завершения сессии анализирует рынок на предмет ложных пробоев (снятия ликвидности) . Сделка открывается только в том случае, если ликвидность была снята и цена ве
Gold and Silver Prop Challenge EA 100K Account
Eric John Peter Meissner
Эксперты
Gold and Silver Prop Firm Session Sweep EA – 100K Данный Expert Advisor реализует сессионную стратегию торговли на снятии ликвидности (Liquidity Sweep) и был специально разработан для челленджей проп-трейдинговых компаний с капиталом 100 000 EUR . Советник оптимизирован для XAGUSD (Серебро) и также может использоваться на XAUUSD (Золото) в зависимости от символа и настроек брокера. EA рассчитывает максимум и минимум торговой сессии в рамках заданного временного окна и после завершения сессии цел
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв