Gold Session Pivots EA Professional

Этот экспертный советник является полнофункциональной (Full Power) версией стратегии торговли на пробой сессионных уровней и был специально оптимизирован для XAUUSD (Gold).

Он объединяет пробои сессионных пивотов с дополнительной логикой подтверждения (мульти-таймфреймовое направление + фильтрация по Liquidity Sweep) и включает расширенное управление сделками с несколькими целями Take Profit и автоматической защитой Break Even.

Советник определяет ключевые максимумы и минимумы торговых сессий, ожидает подтверждённый пробой и открывает сделки только в том случае, если направление старших таймфреймов и сбор ликвидности на младшем таймфрейме подтверждают вход.

Основные функции

Логика пробоя сессионных пивотов (основана на Killzone)

Разработан и оптимизирован исключительно для XAUUSD (Gold)

Мульти-таймфреймовое подтверждение направления (Daily + H4 + H1)

Определение Liquidity Sweep на младших таймфреймах (скальпинг-подтверждение)

Одновременно активна только одна торговая сторона (без одновременных Buy и Sell)

Открытие нескольких позиций с 3 независимыми целями Take Profit

Соотношение риск/прибыль (Risk-to-Reward):

TP1 = 1:3 RR

TP2 = 1:5 RR

TP3 = 1:6 RR

Автоматический расчёт Stop Loss и Take Profit

(на основе ATR с проверкой минимально допустимых уровней брокера)

Автоматическая защита Break Even:

После достижения TP2 стоп-лосс всех оставшихся позиций автоматически переносится в точку входа (Break Even)

Опциональный трейлинг-стоп (настраиваемый)

Управление рисками

Данный советник построен на строгом управлении лотами, поскольку высокая волатильность XAUUSD может значительно увеличивать риски.

Рекомендуемый минимальный депозит: 500 EUR

Рекомендуемые размеры лота для XAUUSD (Gold):

Депозит 500 EUR:

Рекомендуемый лот: 0.02 – 0.04

Депозит 1 000 EUR:

Рекомендуемый лот: 0.03 – 0.05

Депозит 5 000 EUR:

Рекомендуемый лот: 1.00

Все размеры лотов могут быть изменены пользователем, однако указанные диапазоны настоятельно рекомендуются для снижения просадки и предотвращения чрезмерной нагрузки на депозит в периоды высокой волатильности.

Важная информация

Это STANDARD-версия (Full Power), предназначенная для реальной торговли на XAUUSD (Gold).

Торговля финансовыми инструментами связана с рисками, и убытки могут превышать ожидания. Прошлые результаты не гарантируют прибыль в будущем.