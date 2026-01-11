Gold Session Pivots EA Professional
Этот экспертный советник является полнофункциональной (Full Power) версией стратегии торговли на пробой сессионных уровней и был специально оптимизирован для XAUUSD (Gold).
Он объединяет пробои сессионных пивотов с дополнительной логикой подтверждения (мульти-таймфреймовое направление + фильтрация по Liquidity Sweep) и включает расширенное управление сделками с несколькими целями Take Profit и автоматической защитой Break Even.
Советник определяет ключевые максимумы и минимумы торговых сессий, ожидает подтверждённый пробой и открывает сделки только в том случае, если направление старших таймфреймов и сбор ликвидности на младшем таймфрейме подтверждают вход.
Основные функции
Логика пробоя сессионных пивотов (основана на Killzone)
Разработан и оптимизирован исключительно для XAUUSD (Gold)
Мульти-таймфреймовое подтверждение направления (Daily + H4 + H1)
Определение Liquidity Sweep на младших таймфреймах (скальпинг-подтверждение)
Одновременно активна только одна торговая сторона (без одновременных Buy и Sell)
Открытие нескольких позиций с 3 независимыми целями Take Profit
Соотношение риск/прибыль (Risk-to-Reward):
TP1 = 1:3 RR
TP2 = 1:5 RR
TP3 = 1:6 RR
Автоматический расчёт Stop Loss и Take Profit
(на основе ATR с проверкой минимально допустимых уровней брокера)
Автоматическая защита Break Even:
После достижения TP2 стоп-лосс всех оставшихся позиций автоматически переносится в точку входа (Break Even)
Опциональный трейлинг-стоп (настраиваемый)
Управление рисками
Данный советник построен на строгом управлении лотами, поскольку высокая волатильность XAUUSD может значительно увеличивать риски.
Рекомендуемый минимальный депозит: 500 EUR
Рекомендуемые размеры лота для XAUUSD (Gold):
Депозит 500 EUR:
Рекомендуемый лот: 0.02 – 0.04
Депозит 1 000 EUR:
Рекомендуемый лот: 0.03 – 0.05
Депозит 5 000 EUR:
Рекомендуемый лот: 1.00
Все размеры лотов могут быть изменены пользователем, однако указанные диапазоны настоятельно рекомендуются для снижения просадки и предотвращения чрезмерной нагрузки на депозит в периоды высокой волатильности.
Важная информация
Это STANDARD-версия (Full Power), предназначенная для реальной торговли на XAUUSD (Gold).
Торговля финансовыми инструментами связана с рисками, и убытки могут превышать ожидания. Прошлые результаты не гарантируют прибыль в будущем.