Gold Session Breakout Trading Expert

Session Pivots EA – LITE (БЕСПЛАТНО)
Дисциплинированный торговый советник, основанный на реальном рыночном опыте, а не на переоптимизированных тестах.
Эта БЕСПЛАТНАЯ LITE-версия создана на основе профессиональной торговой модели, используемой в реальных торговых условиях.
Основной фокус — структура торговых сессий, пробои ликвидности и строгий риск-менеджмент, упрощённые для стабильности, прозрачности и долгосрочной надёжности.
🔍 Как работает советник
-
Определяет максимумы и минимумы сессий с использованием ICT Killzones (время Нью-Йорка)
-
Ожидает завершения сессии, затем торгует пробой
-
Реверсивная логика пробоя для повышения стабильности
-
Только ОДНА открытая позиция одновременно
-
Фиксированное соотношение Риск/Прибыль: 1:3
-
Безопасная для брокера автоматическая валидация Stop Loss
-
Оптимизирован для XAUUSD (Gold) и основных валютных пар
🛡 Профессиональный риск-менеджмент
Этот советник разработан для работы в реальных рыночных условиях.
-
Стандартный лот: 0.03 (полностью настраиваемый)
-
Gold (XAUUSD):
-
Stop Loss автоматически ограничивается в диапазоне $5 – $15
-
-
Forex-пары:
-
Stop Loss корректно рассчитывается в пунктах (pips)
-
-
Take Profit = 3× Stop Loss (1:3 RR)
👉 Рекомендуемый минимальный размер депозита: 500€
Это обеспечивает стабильное исполнение ордеров, корректное использование маржи и реалистичный контроль риска.
❌ Чего в этом советнике НЕТ
-
❌ Мартингейла
-
❌ Сеток (Grid)
-
❌ Агрессивного хеджирования
-
❌ Торговли на новостях
-
❌ Подгонки под историю (curve fitting)
Это не “быстрый заработок”, а чистый и структурированный торговый инструмент.
👤 Кому подойдёт этот EA
-
Трейдерам, ценящим структуру и дисциплину
-
Новичкам, которым нужен безопасный и понятный советник
-
Продвинутым трейдерам, ищущим чистую базовую стратегию
-
Тем, кто устал от агрессивных бесплатных роботов, сливающих депозиты
📌 Важно
Это БЕСПЛАТНАЯ LITE-версия.
Она намеренно упрощена, чтобы оставаться прозрачной, стабильной и обучающей.
Если вы понимаете, почему этот советник открывает сделки — вы уже понимаете его преимущество.
✅ Скачайте
✅ Протестируйте корректно
✅ Оценивайте по логике, а не по хайпу
Разработано фондированным трейдером и MQL5-разработчиком.
Создано для реального рынка — а не для маркетинговых скриншотов.