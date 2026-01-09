Gold Session Breakout Trading Expert

Session Pivots EA – LITE (БЕСПЛАТНО)

Дисциплинированный торговый советник, основанный на реальном рыночном опыте, а не на переоптимизированных тестах.

Эта БЕСПЛАТНАЯ LITE-версия создана на основе профессиональной торговой модели, используемой в реальных торговых условиях.
Основной фокус — структура торговых сессий, пробои ликвидности и строгий риск-менеджмент, упрощённые для стабильности, прозрачности и долгосрочной надёжности.

🔍 Как работает советник

  • Определяет максимумы и минимумы сессий с использованием ICT Killzones (время Нью-Йорка)

  • Ожидает завершения сессии, затем торгует пробой

  • Реверсивная логика пробоя для повышения стабильности

  • Только ОДНА открытая позиция одновременно

  • Фиксированное соотношение Риск/Прибыль: 1:3

  • Безопасная для брокера автоматическая валидация Stop Loss

  • Оптимизирован для XAUUSD (Gold) и основных валютных пар

🛡 Профессиональный риск-менеджмент

Этот советник разработан для работы в реальных рыночных условиях.

  • Стандартный лот: 0.03 (полностью настраиваемый)

  • Gold (XAUUSD):

    • Stop Loss автоматически ограничивается в диапазоне $5 – $15

  • Forex-пары:

    • Stop Loss корректно рассчитывается в пунктах (pips)

  • Take Profit = 3× Stop Loss (1:3 RR)

👉 Рекомендуемый минимальный размер депозита: 500€
Это обеспечивает стабильное исполнение ордеров, корректное использование маржи и реалистичный контроль риска.

❌ Чего в этом советнике НЕТ

  • ❌ Мартингейла

  • ❌ Сеток (Grid)

  • ❌ Агрессивного хеджирования

  • ❌ Торговли на новостях

  • ❌ Подгонки под историю (curve fitting)

Это не “быстрый заработок”, а чистый и структурированный торговый инструмент.

👤 Кому подойдёт этот EA

  • Трейдерам, ценящим структуру и дисциплину

  • Новичкам, которым нужен безопасный и понятный советник

  • Продвинутым трейдерам, ищущим чистую базовую стратегию

  • Тем, кто устал от агрессивных бесплатных роботов, сливающих депозиты

📌 Важно

Это БЕСПЛАТНАЯ LITE-версия.
Она намеренно упрощена, чтобы оставаться прозрачной, стабильной и обучающей.

Если вы понимаете, почему этот советник открывает сделки — вы уже понимаете его преимущество.

✅ Скачайте

✅ Протестируйте корректно

✅ Оценивайте по логике, а не по хайпу

Разработано фондированным трейдером и MQL5-разработчиком.
Создано для реального рынка — а не для маркетинговых скриншотов.


Gold Liquidity Sweep EA
Eric John Peter Meissner
Эксперты
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА Gold Liquidity Sweep EA – XAUUSD M3 Gold Liquidity Sweep EA — это экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD на таймфрейме M3. Он использует сессионную стратегию снятия ликвидности во время азиатской, лондонской и нью-йоркской сессий. Советник отслеживает локальные максимумы и минимумы (pivot-уровни). Когда цена снимает ликвидность за pivot-уровнем во время активной сессии, открывается сделка в предполагаемом направлении разворота. Управление рисками о
Xag Session Scalper Pro Killzone MultiTp
Eric John Peter Meissner
Эксперты
Профессиональный торговый робот для Silver (XAGUSD) Оптимизирован для сессионного скальпинга на таймфрейме M3 Обзор XAG Session Scalper PRO — это профессиональный торговый робот, специально разработанный для Silver (XAGUSD) и оптимизированный для сессионной торговли на таймфрейме M3 . Стратегия основана на институциональной логике рынка и сочетает в себе точные торговые сессии, одновременное открытие нескольких позиций (scaling) и многоуровневую систему фиксации прибыли , что позволяет стабил
