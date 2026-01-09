Gold Session Breakout Trading Expert

Session Pivots EA – LITE (БЕСПЛАТНО)

Дисциплинированный торговый советник, основанный на реальном рыночном опыте, а не на переоптимизированных тестах.

Эта БЕСПЛАТНАЯ LITE-версия создана на основе профессиональной торговой модели, используемой в реальных торговых условиях.

Основной фокус — структура торговых сессий, пробои ликвидности и строгий риск-менеджмент, упрощённые для стабильности, прозрачности и долгосрочной надёжности.

🔍 Как работает советник

Определяет максимумы и минимумы сессий с использованием ICT Killzones (время Нью-Йорка)

Ожидает завершения сессии , затем торгует пробой

Реверсивная логика пробоя для повышения стабильности

Только ОДНА открытая позиция одновременно

Фиксированное соотношение Риск/Прибыль: 1:3

Безопасная для брокера автоматическая валидация Stop Loss

Оптимизирован для XAUUSD (Gold) и основных валютных пар

🛡 Профессиональный риск-менеджмент

Этот советник разработан для работы в реальных рыночных условиях.

Стандартный лот: 0.03 (полностью настраиваемый)

Gold (XAUUSD): Stop Loss автоматически ограничивается в диапазоне $5 – $15

Forex-пары: Stop Loss корректно рассчитывается в пунктах (pips)

Take Profit = 3× Stop Loss (1:3 RR)

👉 Рекомендуемый минимальный размер депозита: 500€

Это обеспечивает стабильное исполнение ордеров, корректное использование маржи и реалистичный контроль риска.

❌ Чего в этом советнике НЕТ

❌ Мартингейла

❌ Сеток (Grid)

❌ Агрессивного хеджирования

❌ Торговли на новостях

❌ Подгонки под историю (curve fitting)

Это не “быстрый заработок”, а чистый и структурированный торговый инструмент.

👤 Кому подойдёт этот EA

Трейдерам, ценящим структуру и дисциплину

Новичкам, которым нужен безопасный и понятный советник

Продвинутым трейдерам, ищущим чистую базовую стратегию

Тем, кто устал от агрессивных бесплатных роботов, сливающих депозиты

📌 Важно

Это БЕСПЛАТНАЯ LITE-версия.

Она намеренно упрощена, чтобы оставаться прозрачной, стабильной и обучающей.

Если вы понимаете, почему этот советник открывает сделки — вы уже понимаете его преимущество.

✅ Скачайте

✅ Протестируйте корректно

✅ Оценивайте по логике, а не по хайпу

Разработано фондированным трейдером и MQL5-разработчиком.

Создано для реального рынка — а не для маркетинговых скриншотов.