Gold and Silver Prop Challenge EA 100K Account

Gold and Silver Prop Firm Session Sweep EA – 100K

Questo Expert Advisor implementa una strategia di trading basata sulle sessioni e sui liquidity sweep (prelievo di liquidità) ed è stato sviluppato specificamente per challenge di Prop Firm con conti da 100.000 EUR.

È ottimizzato per XAGUSD (Argento) e può essere utilizzato anche su XAUUSD (Oro), a seconda del simbolo e della configurazione del broker.

L’EA calcola il massimo e il minimo della sessione all’interno di una finestra temporale predefinita e, dopo la chiusura della sessione, ricerca in modo mirato falsi breakout (liquidity sweep).

Un’operazione viene aperta solo quando la liquidità è stata assorbita e il prezzo rientra nuovamente nel livello della sessione (reclaim), garantendo ingressi disciplinati e basati su regole precise.

L’EA è indipendente dal timeframe, ma mostra le migliori performance sui timeframe H1 e H4, dove la struttura delle sessioni è più chiara. La valutazione dei segnali avviene in modo stabile sul timeframe M1, assicurando ingressi precisi e coerenti.

Funzionalità principali

Calcolo del massimo e minimo della sessione basato su una finestra oraria fissa

Costruzione robusta della sessione utilizzando dati storici M1

Rilevamento dei liquidity sweep (non è un EA di breakout classico)

Conferma opzionale tramite chiusura di recupero (Reclaim Close) dopo il sweep

Operazioni eseguite esclusivamente dopo la fine della sessione

Analisi dei segnali su M1 per ingressi precisi e coerenti

Ottimizzato per H1 e H4 , utilizzabile su tutti i timeframe

Massimo di un’operazione per sessione (logica anti-overtrading)

Calcolo automatico di Stop Loss e di più livelli di Take Profit

Stop Loss basato su ATR con validazione dei livelli minimi del broker

Compatibile con conti Netting e Hedging

Controllo del rischio e disciplina (Prop Firm)

Protezione integrata dal drawdown giornaliero (basata sull’equity)

Limite di perdita giornaliero “soft” che blocca il trading prima di raggiungere i limiti rigidi della Prop Firm

Blocco automatico del trading fino al giorno successivo dopo una perdita giornaliera

Logica anti-revenge trading : nessuna nuova operazione dopo l’attivazione del Daily Lock

Trading in una sola direzione per impostazione predefinita (BUY o SELL attivabili separatamente)

Quando il Daily Lock è attivo, le posizioni aperte vengono chiuse e nuovi ingressi vengono bloccati

Gestione del rischio

Dimensioni di lotto standard ottimizzate per conti da 100K

(tre posizioni parziali, raddoppiate rispetto alla versione 50K)

Riduzione automatica della dimensione della posizione se il margine disponibile non è sufficiente

Struttura multi-target di Risk-to-Reward con rapporti configurabili

Logica di Break-Even dopo presa di profitto parziale (conti Netting)

Funzione opzionale di Trailing Stop

Strumenti di trading

Ottimizzato per XAGUSD (Argento)

Utilizzabile anche su XAUUSD (Oro) , in base al simbolo del broker

Adattabile ad altri strumenti CFD o Forex con volatilità simile

Filtro dei simboli integrato per evitare operazioni su mercati non desiderati

Modello di conto e obiettivi della challenge

Progettato per conti Prop Firm da 100.000 EUR

Struttura degli obiettivi per fasi: Fase 1: obiettivo di profitto +10% Fase 2: obiettivo di profitto +5%

Una volta raggiunti gli obiettivi della challenge, l’EA interrompe automaticamente il trading

Informazioni importanti

Questo Expert Advisor è destinato a scopi di test, valutazione e formazione, e rappresenta un sistema di trading disciplinato e basato su regole, allineato ai requisiti delle Prop Firm.

Il trading di strumenti finanziari comporta rischi elevati.

Le perdite possono superare il capitale investito.

Le performance passate non garantiscono risultati futuri.