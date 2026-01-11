Gold and Silver Prop Challenge EA 100K Account
- 专家
- Eric John Peter Meissner
- 版本: 3.0
- 激活: 5
Gold and Silver Prop Firm Session Sweep EA – 100K
该 Expert Advisor 基于交易时段流动性扫盘（Liquidity Sweep）策略构建，专为100,000 欧元资金规模的 Prop Firm（自营交易公司）挑战账户而设计。
EA 针对 XAGUSD（白银） 进行了优化，同时也可根据经纪商符号与设置用于 XAUUSD（黄金）。
EA 会在预定义的交易时段内计算 Session 高点与低点，并在交易时段结束后主动寻找**假突破（流动性扫盘）机会。只有当市场完成流动性获取并重新回到 Session 区间（Reclaim）**时，系统才会执行交易，从而确保交易逻辑纪律严谨、规则清晰。
该 EA 不依赖特定时间周期，但在 H1 与 H4 时间周期上表现最佳，因为这些周期最能清晰反映交易时段结构。交易信号的最终判定始终在 M1 时间周期上完成，以确保入场的稳定性与精确度。
主要功能
-
基于固定交易时段的 Session High 与 Session Low 计算
-
使用历史 M1 数据构建稳健可靠的 Session 区间
-
流动性扫盘识别（非传统突破型 EA）
-
可选的扫盘后回归确认（Reclaim Close）
-
仅在交易时段结束后执行交易
-
基于 M1 时间周期进行信号评估，确保入场一致性
-
在 H1 与 H4 周期表现最优，可运行于所有时间周期
-
每个交易时段最多 一笔交易（防止过度交易）
-
自动计算止损（Stop Loss）与多级止盈（Take Profit）
-
基于 ATR 的止损机制，并进行经纪商最小止损距离校验
-
同时支持 Netting 与 Hedging 账户类型
Prop Firm 风控与交易纪律
-
内置 每日回撤保护（基于账户净值）
-
软性每日亏损限制在触及 Prop Firm 硬性规则前提前锁定交易
-
达到当日亏损限制后，交易将自动暂停至下一交易日
-
防报复交易（Anti-Revenge Trading）逻辑：Daily Lock 后禁止新开仓
-
默认单方向交易（BUY 或 SELL 可分别启用）
-
当 Daily Lock 激活时，当前持仓将被平仓，新的入场信号被完全阻止
风险管理
-
针对 100K 账户 优化的默认仓位规模
（三段式仓位结构，相比 50K 版本手数加倍）
-
当可用保证金不足时，系统会自动缩减仓位
-
多目标 Risk-to-Reward（盈亏比）结构，可自由配置
-
部分止盈后自动移动止损至保本（适用于 Netting 账户）
-
可选的移动止损（Trailing Stop）功能
交易品种
-
优化用于 XAGUSD（白银）
-
同样适用于 XAUUSD（黄金）（取决于经纪商符号）
-
可扩展至其他波动特性相近的 CFD 或外汇品种
-
内置交易品种过滤器，防止误交易非目标市场
账户与挑战目标模型
-
专为 100,000 欧元 Prop Firm 账户 设计
-
分阶段盈利目标结构：
-
阶段一：+10% 盈利目标
-
阶段二：+5% 盈利目标
-
-
达成挑战目标后，EA 将 自动停止交易
重要说明
本 Expert Advisor 仅用于测试、评估及教育目的，体现的是一种符合 Prop Firm 风控要求的、纪律化、规则化的算法交易系统。
金融市场交易具有较高风险。
亏损可能超过投入资金。
历史表现不代表未来结果。