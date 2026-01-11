Gold and Silver Prop Challenge EA 100K Account

Gold and Silver Prop Firm Session Sweep EA – 100K

该 Expert Advisor 基于交易时段流动性扫盘（Liquidity Sweep）策略构建，专为100,000 欧元资金规模的 Prop Firm（自营交易公司）挑战账户而设计。

EA 针对 XAGUSD（白银） 进行了优化，同时也可根据经纪商符号与设置用于 XAUUSD（黄金）。

EA 会在预定义的交易时段内计算 Session 高点与低点，并在交易时段结束后主动寻找**假突破（流动性扫盘）机会。只有当市场完成流动性获取并重新回到 Session 区间（Reclaim）**时，系统才会执行交易，从而确保交易逻辑纪律严谨、规则清晰。

该 EA 不依赖特定时间周期，但在 H1 与 H4 时间周期上表现最佳，因为这些周期最能清晰反映交易时段结构。交易信号的最终判定始终在 M1 时间周期上完成，以确保入场的稳定性与精确度。

主要功能

基于固定交易时段的 Session High 与 Session Low 计算

使用历史 M1 数据构建稳健可靠的 Session 区间

流动性扫盘识别（非传统突破型 EA）

可选的扫盘后回归确认（Reclaim Close）

仅在交易时段结束后执行交易

基于 M1 时间周期进行信号评估，确保入场一致性

在 H1 与 H4 周期表现最优，可运行于所有时间周期

每个交易时段最多 一笔交易 （防止过度交易）

自动计算止损（Stop Loss）与多级止盈（Take Profit）

基于 ATR 的止损机制，并进行经纪商最小止损距离校验

同时支持 Netting 与 Hedging 账户类型

Prop Firm 风控与交易纪律

内置 每日回撤保护（基于账户净值）

软性每日亏损限制在触及 Prop Firm 硬性规则前提前锁定交易

达到当日亏损限制后，交易将自动暂停至下一交易日

防报复交易（Anti-Revenge Trading）逻辑 ：Daily Lock 后禁止新开仓

默认单方向交易（BUY 或 SELL 可分别启用）

当 Daily Lock 激活时，当前持仓将被平仓，新的入场信号被完全阻止

风险管理

针对 100K 账户 优化的默认仓位规模

（三段式仓位结构，相比 50K 版本手数加倍）

当可用保证金不足时，系统会自动缩减仓位

多目标 Risk-to-Reward（盈亏比）结构，可自由配置

部分止盈后自动移动止损至保本（适用于 Netting 账户）

可选的移动止损（Trailing Stop）功能

交易品种

优化用于 XAGUSD（白银）

同样适用于 XAUUSD（黄金） （取决于经纪商符号）

可扩展至其他波动特性相近的 CFD 或外汇品种

内置交易品种过滤器，防止误交易非目标市场

账户与挑战目标模型

专为 100,000 欧元 Prop Firm 账户 设计

分阶段盈利目标结构： 阶段一：+10% 盈利目标 阶段二：+5% 盈利目标

达成挑战目标后，EA 将 自动停止交易

重要说明

本 Expert Advisor 仅用于测试、评估及教育目的，体现的是一种符合 Prop Firm 风控要求的、纪律化、规则化的算法交易系统。

金融市场交易具有较高风险。

亏损可能超过投入资金。

历史表现不代表未来结果。