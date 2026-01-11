Gold and Silver Prop Challenge EA 100K Account
- Uzman Danışmanlar
- Eric John Peter Meissner
- Sürüm: 3.0
- Etkinleştirmeler: 5
Gold and Silver Prop Firm Session Sweep EA – 100K
Bu Expert Advisor, seans bazlı likidite süpürme (Liquidity Sweep) stratejisini uygular ve özellikle 100.000 EUR sermayeli Prop Firm challenge hesapları için geliştirilmiştir.
EA, XAGUSD (Gümüş) için optimize edilmiştir ve broker sembolüne bağlı olarak XAUUSD (Altın) üzerinde de kullanılabilir.
EA, önceden tanımlanmış bir işlem zaman aralığında seansın en yüksek (High) ve en düşük (Low) seviyelerini hesaplar ve seans tamamlandıktan sonra piyasada yalancı kırılımları (likidite süpürmeleri) analiz eder.
Bir işlem yalnızca likidite alındıktan sonra fiyat seans seviyesinin tekrar içine döndüğünde (reclaim) açılır. Bu yaklaşım, klasik breakout stratejilerindeki ani ve duygusal girişleri bilinçli olarak engeller.
EA zaman diliminden bağımsızdır, ancak H1 ve H4 zaman dilimlerinde en iyi performansı gösterir, çünkü bu periyotlarda seans yapısı daha net şekilde görülür. İşlem sinyalleri ise hassasiyet ve istikrar sağlamak amacıyla M1 zaman diliminde değerlendirilir.
Ana Özellikler
-
Sabit bir işlem zaman aralığına dayalı seans High ve Low hesaplaması
-
Geçmiş M1 verileri kullanılarak sağlam seans yapısı oluşturma
-
Likidite süpürme tespiti (klasik breakout EA değildir)
-
Sweep sonrası seviye geri kazanımı (Reclaim Close) için opsiyonel onay
-
İşlemler yalnızca seans tamamlandıktan sonra açılır
-
M1 zaman diliminde sinyal değerlendirmesi ile tutarlı ve net girişler
-
H1 ve H4 için optimize edilmiştir, tüm zaman dilimlerinde çalışabilir
-
Seans başına maksimum 1 işlem (overtrading önleme mantığı)
-
Otomatik Stop Loss ve çoklu Take Profit hesaplaması
-
ATR tabanlı Stop Loss ve broker minimum stop seviyesi doğrulaması
-
Netting ve Hedging hesap türleriyle uyumludur
Prop Firm Risk Kontrolü & İşlem Disiplini
-
Günlük drawdown koruması (equity bazlı) entegre edilmiştir
-
Prop Firm’in katı günlük limitlerine ulaşılmadan önce trading’i durduran soft loss limiti
-
Günlük zarar limitine ulaşıldığında, trading otomatik olarak bir sonraki güne kadar kilitlenir
-
Anti-revenge trading mantığı: Daily Lock sonrası yeni işlem açılması engellenir
-
Varsayılan olarak tek yönlü işlem (BUY veya SELL ayrı ayrı aktif edilebilir)
-
Daily Lock aktifken mevcut pozisyonlar kapatılır ve yeni girişler tamamen engellenir
Risk Yönetimi
-
100K hesaplar için optimize edilmiş standart lot büyüklükleri
(3 parça pozisyon yapısı, 50K versiyona kıyasla 2 kat)
-
Yetersiz marjin durumunda pozisyon boyutunun otomatik olarak düşürülmesi
-
Ayarlanabilir oranlara sahip çok hedefli Risk-to-Reward yapısı
-
Kısmi kâr alımından sonra Break-Even mantığı (Netting hesaplar için)
-
Opsiyonel Trailing Stop özelliği
İşlem Yapılan Enstrümanlar
-
XAGUSD (Gümüş) için optimize edilmiştir
-
XAUUSD (Altın) üzerinde de kullanılabilir (broker sembolüne bağlı olarak)
-
Benzer volatiliteye sahip diğer CFD veya Forex enstrümanlarına uyarlanabilir
-
Yanlış piyasalarda işlem açılmasını önleyen dahili sembol filtresi
Hesap & Challenge Modeli
-
100.000 EUR Prop Firm hesapları için tasarlanmıştır
-
Aşamalı kâr hedefi yapısı:
-
Aşama 1: +%10 kâr hedefi
-
Aşama 2: +%5 kâr hedefi
-
-
Challenge hedeflerine ulaşıldığında EA otomatik olarak işlemleri durdurur
Önemli Bilgiler
Bu Expert Advisor test, değerlendirme ve eğitim amaçlı olarak geliştirilmiştir ve Prop Firm kurallarına uygun, disiplinli ve kural tabanlı bir algoritmik işlem modelini temsil eder.
Finansal piyasalarda işlem yapmak yüksek risk içerir.
Zararlar yatırılan sermayeyi aşabilir.
Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.