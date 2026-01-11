Gold and Silver Prop Challenge EA 100K Account

Gold and Silver Prop Firm Session Sweep EA – 100K

Bu Expert Advisor, seans bazlı likidite süpürme (Liquidity Sweep) stratejisini uygular ve özellikle 100.000 EUR sermayeli Prop Firm challenge hesapları için geliştirilmiştir.

EA, XAGUSD (Gümüş) için optimize edilmiştir ve broker sembolüne bağlı olarak XAUUSD (Altın) üzerinde de kullanılabilir.

EA, önceden tanımlanmış bir işlem zaman aralığında seansın en yüksek (High) ve en düşük (Low) seviyelerini hesaplar ve seans tamamlandıktan sonra piyasada yalancı kırılımları (likidite süpürmeleri) analiz eder.

Bir işlem yalnızca likidite alındıktan sonra fiyat seans seviyesinin tekrar içine döndüğünde (reclaim) açılır. Bu yaklaşım, klasik breakout stratejilerindeki ani ve duygusal girişleri bilinçli olarak engeller.

EA zaman diliminden bağımsızdır, ancak H1 ve H4 zaman dilimlerinde en iyi performansı gösterir, çünkü bu periyotlarda seans yapısı daha net şekilde görülür. İşlem sinyalleri ise hassasiyet ve istikrar sağlamak amacıyla M1 zaman diliminde değerlendirilir.

Ana Özellikler

Sabit bir işlem zaman aralığına dayalı seans High ve Low hesaplaması

Geçmiş M1 verileri kullanılarak sağlam seans yapısı oluşturma

Likidite süpürme tespiti (klasik breakout EA değildir)

Sweep sonrası seviye geri kazanımı (Reclaim Close) için opsiyonel onay

İşlemler yalnızca seans tamamlandıktan sonra açılır

M1 zaman diliminde sinyal değerlendirmesi ile tutarlı ve net girişler

H1 ve H4 için optimize edilmiştir , tüm zaman dilimlerinde çalışabilir

Seans başına maksimum 1 işlem (overtrading önleme mantığı)

Otomatik Stop Loss ve çoklu Take Profit hesaplaması

ATR tabanlı Stop Loss ve broker minimum stop seviyesi doğrulaması

Netting ve Hedging hesap türleriyle uyumludur

Prop Firm Risk Kontrolü & İşlem Disiplini

Günlük drawdown koruması (equity bazlı) entegre edilmiştir

Prop Firm’in katı günlük limitlerine ulaşılmadan önce trading’i durduran soft loss limiti

Günlük zarar limitine ulaşıldığında, trading otomatik olarak bir sonraki güne kadar kilitlenir

Anti-revenge trading mantığı : Daily Lock sonrası yeni işlem açılması engellenir

Varsayılan olarak tek yönlü işlem (BUY veya SELL ayrı ayrı aktif edilebilir)

Daily Lock aktifken mevcut pozisyonlar kapatılır ve yeni girişler tamamen engellenir

Risk Yönetimi

100K hesaplar için optimize edilmiş standart lot büyüklükleri

(3 parça pozisyon yapısı, 50K versiyona kıyasla 2 kat)

Yetersiz marjin durumunda pozisyon boyutunun otomatik olarak düşürülmesi

Ayarlanabilir oranlara sahip çok hedefli Risk-to-Reward yapısı

Kısmi kâr alımından sonra Break-Even mantığı (Netting hesaplar için)

Opsiyonel Trailing Stop özelliği

İşlem Yapılan Enstrümanlar

XAGUSD (Gümüş) için optimize edilmiştir

XAUUSD (Altın) üzerinde de kullanılabilir (broker sembolüne bağlı olarak)

Benzer volatiliteye sahip diğer CFD veya Forex enstrümanlarına uyarlanabilir

Yanlış piyasalarda işlem açılmasını önleyen dahili sembol filtresi

Hesap & Challenge Modeli

100.000 EUR Prop Firm hesapları için tasarlanmıştır

Aşamalı kâr hedefi yapısı: Aşama 1: +%10 kâr hedefi Aşama 2: +%5 kâr hedefi

Challenge hedeflerine ulaşıldığında EA otomatik olarak işlemleri durdurur

Önemli Bilgiler

Bu Expert Advisor test, değerlendirme ve eğitim amaçlı olarak geliştirilmiştir ve Prop Firm kurallarına uygun, disiplinli ve kural tabanlı bir algoritmik işlem modelini temsil eder.

Finansal piyasalarda işlem yapmak yüksek risk içerir.

Zararlar yatırılan sermayeyi aşabilir.

Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.