Gold and Silver Prop Challenge EA 100K Account

Gold and Silver Prop Firm Session Sweep EA – 100K

Cet Expert Advisor met en œuvre une stratégie de trading basée sur les sessions et les balayages de liquidité (Liquidity Sweep), spécialement conçue pour les challenges de Prop Firms avec des comptes de 100 000 EUR.

Il est optimisé pour XAGUSD (Argent) et peut également être utilisé sur XAUUSD (Or), selon le symbole et la configuration du broker.

L’EA calcule le plus haut et le plus bas de la session dans une fenêtre de trading prédéfinie et, après la fin de la session, recherche activement des faux cassages (balayages de liquidité).

Une position n’est ouverte que lorsque la liquidité a été prise et que le prix réintègre le niveau de la session (reclaim), garantissant des entrées disciplinées et strictement basées sur des règles.

L’EA est indépendant du timeframe, mais affiche ses meilleures performances sur H1 et H4, où la structure des sessions est la plus lisible. L’évaluation des signaux est effectuée de manière stable sur le timeframe M1, afin d’assurer des entrées précises et cohérentes.

Fonctionnalités principales

Calcul des plus hauts et plus bas de session basé sur une fenêtre horaire fixe

Construction robuste de la session à partir des données historiques M1

Détection des balayages de liquidité (ce n’est pas un EA de breakout classique)

Confirmation optionnelle par clôture de reprise (Reclaim Close) après le sweep

Exécution des trades uniquement après la fin de la session

Analyse des signaux sur M1 pour des entrées précises et cohérentes

Optimisé pour H1 et H4 , utilisable sur tous les timeframes

Un seul trade maximum par session (logique anti-overtrading)

Calcul automatique du Stop Loss et de plusieurs niveaux de Take Profit

Stop Loss basé sur l’ATR avec validation des niveaux minimums du broker

Compatible avec les comptes Netting et Hedging

Contrôle du risque et discipline (Prop Firm)

Protection intégrée contre le drawdown journalier (basée sur l’equity)

Limite journalière de perte « soft » bloquant le trading avant d’atteindre les limites strictes de la Prop Firm

Verrouillage automatique du trading jusqu’au jour de trading suivant après une perte journalière

Logique anti-revenge trading : aucune nouvelle entrée après activation du Daily Lock

Trading dans une seule direction par défaut (BUY ou SELL activables séparément)

Lorsque le Daily Lock est actif, les positions ouvertes sont clôturées et les nouvelles entrées sont bloquées

Gestion du risque

Tailles de lots standards optimisées pour les comptes 100K

(trois positions partielles, doublées par rapport à la version 50K)

Réduction automatique de la taille de position si la marge disponible est insuffisante

Structure Risk-to-Reward multi-objectifs avec ratios configurables

Passage en break-even après prise de profit partielle (comptes Netting)

Fonction de trailing stop optionnelle

Instruments de trading

Optimisé pour XAGUSD (Argent)

Également utilisable sur XAUUSD (Or) , selon le symbole du broker

Adaptable à d’autres instruments CFD ou Forex présentant une volatilité similaire

Filtre de symboles intégré pour éviter toute exécution sur des marchés non souhaités

Modèle de compte et objectifs du challenge

Développé pour les comptes Prop Firm de 100 000 EUR

Structure d’objectifs par phases : Phase 1 : +10 % d’objectif de profit Phase 2 : +5 % d’objectif de profit

Une fois les objectifs du challenge atteints, l’EA cesse automatiquement de trader

Informations importantes

Cet Expert Advisor est destiné à des fins de test, d’évaluation et de formation, et représente un système de trading discipliné et basé sur des règles, aligné avec les exigences des Prop Firms.

Le trading d’instruments financiers comporte un risque élevé.

Les pertes peuvent dépasser le capital investi.

Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.