Gold and Silver Prop Challenge EA 100K Account
- Experts
- Eric John Peter Meissner
- Version: 3.0
- Activations: 5
Gold and Silver Prop Firm Session Sweep EA – 100K
Cet Expert Advisor met en œuvre une stratégie de trading basée sur les sessions et les balayages de liquidité (Liquidity Sweep), spécialement conçue pour les challenges de Prop Firms avec des comptes de 100 000 EUR.
Il est optimisé pour XAGUSD (Argent) et peut également être utilisé sur XAUUSD (Or), selon le symbole et la configuration du broker.
L’EA calcule le plus haut et le plus bas de la session dans une fenêtre de trading prédéfinie et, après la fin de la session, recherche activement des faux cassages (balayages de liquidité).
Une position n’est ouverte que lorsque la liquidité a été prise et que le prix réintègre le niveau de la session (reclaim), garantissant des entrées disciplinées et strictement basées sur des règles.
L’EA est indépendant du timeframe, mais affiche ses meilleures performances sur H1 et H4, où la structure des sessions est la plus lisible. L’évaluation des signaux est effectuée de manière stable sur le timeframe M1, afin d’assurer des entrées précises et cohérentes.
Fonctionnalités principales
-
Calcul des plus hauts et plus bas de session basé sur une fenêtre horaire fixe
-
Construction robuste de la session à partir des données historiques M1
-
Détection des balayages de liquidité (ce n’est pas un EA de breakout classique)
-
Confirmation optionnelle par clôture de reprise (Reclaim Close) après le sweep
-
Exécution des trades uniquement après la fin de la session
-
Analyse des signaux sur M1 pour des entrées précises et cohérentes
-
Optimisé pour H1 et H4, utilisable sur tous les timeframes
-
Un seul trade maximum par session (logique anti-overtrading)
-
Calcul automatique du Stop Loss et de plusieurs niveaux de Take Profit
-
Stop Loss basé sur l’ATR avec validation des niveaux minimums du broker
-
Compatible avec les comptes Netting et Hedging
Contrôle du risque et discipline (Prop Firm)
-
Protection intégrée contre le drawdown journalier (basée sur l’equity)
-
Limite journalière de perte « soft » bloquant le trading avant d’atteindre les limites strictes de la Prop Firm
-
Verrouillage automatique du trading jusqu’au jour de trading suivant après une perte journalière
-
Logique anti-revenge trading : aucune nouvelle entrée après activation du Daily Lock
-
Trading dans une seule direction par défaut (BUY ou SELL activables séparément)
-
Lorsque le Daily Lock est actif, les positions ouvertes sont clôturées et les nouvelles entrées sont bloquées
Gestion du risque
-
Tailles de lots standards optimisées pour les comptes 100K
(trois positions partielles, doublées par rapport à la version 50K)
-
Réduction automatique de la taille de position si la marge disponible est insuffisante
-
Structure Risk-to-Reward multi-objectifs avec ratios configurables
-
Passage en break-even après prise de profit partielle (comptes Netting)
-
Fonction de trailing stop optionnelle
Instruments de trading
-
Optimisé pour XAGUSD (Argent)
-
Également utilisable sur XAUUSD (Or), selon le symbole du broker
-
Adaptable à d’autres instruments CFD ou Forex présentant une volatilité similaire
-
Filtre de symboles intégré pour éviter toute exécution sur des marchés non souhaités
Modèle de compte et objectifs du challenge
-
Développé pour les comptes Prop Firm de 100 000 EUR
-
Structure d’objectifs par phases :
-
Phase 1 : +10 % d’objectif de profit
-
Phase 2 : +5 % d’objectif de profit
-
-
Une fois les objectifs du challenge atteints, l’EA cesse automatiquement de trader
Informations importantes
Cet Expert Advisor est destiné à des fins de test, d’évaluation et de formation, et représente un système de trading discipliné et basé sur des règles, aligné avec les exigences des Prop Firms.
Le trading d’instruments financiers comporte un risque élevé.
Les pertes peuvent dépasser le capital investi.
Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.