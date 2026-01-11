Gold and Silver Prop Challenge EA 100K Account
- Experts
- Eric John Peter Meissner
- Versão: 3.0
- Ativações: 5
Gold and Silver Prop Firm Session Sweep EA – 100K
Este Expert Advisor implementa uma estratégia de trading baseada em sessões e varredura de liquidez (Liquidity Sweep) e foi desenvolvido especificamente para challenges de Prop Firms com contas de 100.000 EUR.
O EA é otimizado para XAGUSD (Prata) e também pode ser utilizado em XAUUSD (Ouro), dependendo do símbolo e da configuração do broker.
O EA calcula o máximo e o mínimo da sessão dentro de uma janela de negociação predefinida e, após o encerramento da sessão, procura de forma seletiva por falsos rompimentos (liquidity sweeps).
Uma operação é aberta apenas quando a liquidez é capturada e o preço retorna e recupera o nível da sessão (reclaim), garantindo entradas disciplinadas e baseadas em regras claras.
O EA é independente do timeframe, porém apresenta seu melhor desempenho nos timeframes H1 e H4, onde a estrutura das sessões é mais claramente identificável. A avaliação dos sinais é realizada de forma estável no timeframe M1, assegurando entradas precisas e consistentes.
Principais funcionalidades
-
Cálculo do High e Low da sessão com base em uma janela horária fixa
-
Construção robusta da sessão utilizando dados históricos do M1
-
Detecção de varreduras de liquidez (não é um EA de breakout clássico)
-
Confirmação opcional por fechamento de recuperação (Reclaim Close)
-
Operações executadas exclusivamente após o término da sessão
-
Avaliação de sinais no M1 para entradas precisas e consistentes
-
Otimizado para H1 e H4, utilizável em todos os timeframes
-
Máximo de uma operação por sessão (lógica anti-overtrading)
-
Cálculo automático de Stop Loss e múltiplos níveis de Take Profit
-
Stop Loss baseado em ATR com validação do nível mínimo exigido pelo broker
-
Compatível com contas Netting e Hedging
Controle de risco e disciplina (Prop Firm)
-
Proteção integrada de drawdown diário (baseada em equity)
-
Limite diário de perda suave que bloqueia o trading antes de atingir o limite rígido da Prop Firm
-
Bloqueio automático do trading até o próximo dia de negociação após perda diária
-
Lógica anti-revenge trading: novas operações são bloqueadas após o Daily Lock
-
Trading em apenas uma direção por padrão (BUY ou SELL ativáveis separadamente)
-
Quando o Daily Lock está ativo, posições abertas são encerradas e novas entradas são bloqueadas
Gestão de risco
-
Tamanhos de lote padrão otimizados para contas de 100K
(três posições parciais, o dobro em relação à versão de 50K)
-
Redução automática do tamanho da posição quando a margem disponível é insuficiente
-
Estrutura multi-alvo de Risk-to-Reward com rácios configuráveis
-
Lógica de Break-Even após realização parcial de lucro (contas Netting)
-
Função opcional de Trailing Stop
Instrumentos de trading
-
Otimizado para XAGUSD (Prata)
-
Também utilizável em XAUUSD (Ouro), conforme o símbolo do broker
-
Adaptável a outros instrumentos CFD ou Forex com volatilidade semelhante
-
Filtro de símbolos integrado para evitar operações em mercados indesejados
Modelo de conta e challenge
-
Desenvolvido para contas Prop Firm de 100.000 EUR
-
Estrutura de metas por fases:
-
Fase 1: +10% de objetivo de lucro
-
Fase 2: +5% de objetivo de lucro
-
-
Após atingir os objetivos do challenge, o EA interrompe automaticamente o trading
Informações importantes
Este Expert Advisor é destinado a testes, avaliação e fins educacionais, representando um sistema de trading disciplinado e baseado em regras, alinhado aos requisitos das Prop Firms.
O trading de instrumentos financeiros envolve riscos elevados.
As perdas podem exceder o capital investido.
Resultados passados não garantem desempenho futuro.