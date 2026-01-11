Gold and Silver Prop Challenge EA 100K Account

Gold and Silver Prop Firm Session Sweep EA – 100K

Este Expert Advisor implementa uma estratégia de trading baseada em sessões e varredura de liquidez (Liquidity Sweep) e foi desenvolvido especificamente para challenges de Prop Firms com contas de 100.000 EUR.
O EA é otimizado para XAGUSD (Prata) e também pode ser utilizado em XAUUSD (Ouro), dependendo do símbolo e da configuração do broker.

O EA calcula o máximo e o mínimo da sessão dentro de uma janela de negociação predefinida e, após o encerramento da sessão, procura de forma seletiva por falsos rompimentos (liquidity sweeps).
Uma operação é aberta apenas quando a liquidez é capturada e o preço retorna e recupera o nível da sessão (reclaim), garantindo entradas disciplinadas e baseadas em regras claras.

O EA é independente do timeframe, porém apresenta seu melhor desempenho nos timeframes H1 e H4, onde a estrutura das sessões é mais claramente identificável. A avaliação dos sinais é realizada de forma estável no timeframe M1, assegurando entradas precisas e consistentes.

Principais funcionalidades

  • Cálculo do High e Low da sessão com base em uma janela horária fixa

  • Construção robusta da sessão utilizando dados históricos do M1

  • Detecção de varreduras de liquidez (não é um EA de breakout clássico)

  • Confirmação opcional por fechamento de recuperação (Reclaim Close)

  • Operações executadas exclusivamente após o término da sessão

  • Avaliação de sinais no M1 para entradas precisas e consistentes

  • Otimizado para H1 e H4, utilizável em todos os timeframes

  • Máximo de uma operação por sessão (lógica anti-overtrading)

  • Cálculo automático de Stop Loss e múltiplos níveis de Take Profit

  • Stop Loss baseado em ATR com validação do nível mínimo exigido pelo broker

  • Compatível com contas Netting e Hedging

Controle de risco e disciplina (Prop Firm)

  • Proteção integrada de drawdown diário (baseada em equity)

  • Limite diário de perda suave que bloqueia o trading antes de atingir o limite rígido da Prop Firm

  • Bloqueio automático do trading até o próximo dia de negociação após perda diária

  • Lógica anti-revenge trading: novas operações são bloqueadas após o Daily Lock

  • Trading em apenas uma direção por padrão (BUY ou SELL ativáveis separadamente)

  • Quando o Daily Lock está ativo, posições abertas são encerradas e novas entradas são bloqueadas

Gestão de risco

  • Tamanhos de lote padrão otimizados para contas de 100K
    (três posições parciais, o dobro em relação à versão de 50K)

  • Redução automática do tamanho da posição quando a margem disponível é insuficiente

  • Estrutura multi-alvo de Risk-to-Reward com rácios configuráveis

  • Lógica de Break-Even após realização parcial de lucro (contas Netting)

  • Função opcional de Trailing Stop

Instrumentos de trading

  • Otimizado para XAGUSD (Prata)

  • Também utilizável em XAUUSD (Ouro), conforme o símbolo do broker

  • Adaptável a outros instrumentos CFD ou Forex com volatilidade semelhante

  • Filtro de símbolos integrado para evitar operações em mercados indesejados

Modelo de conta e challenge

  • Desenvolvido para contas Prop Firm de 100.000 EUR

  • Estrutura de metas por fases:

    • Fase 1: +10% de objetivo de lucro

    • Fase 2: +5% de objetivo de lucro

  • Após atingir os objetivos do challenge, o EA interrompe automaticamente o trading

Informações importantes

Este Expert Advisor é destinado a testes, avaliação e fins educacionais, representando um sistema de trading disciplinado e baseado em regras, alinhado aos requisitos das Prop Firms.

O trading de instrumentos financeiros envolve riscos elevados.
As perdas podem exceder o capital investido.
Resultados passados não garantem desempenho futuro.


Mais do autor
Gold Session Breakout Trading Expert
Eric John Peter Meissner
Experts
Session Pivots EA – LITE (Versão Gratuita) Session Pivots EA – LITE é um Expert Advisor que demonstra uma estratégia de negociação de rompimentos baseada em sessões de mercado , utilizando períodos de negociação predefinidos. O EA calcula os níveis máximo e mínimo da sessão durante horários específicos de negociação e abre uma operação automaticamente quando o preço rompe esses níveis após o término da sessão . Principais recursos Cálculo do máximo e mínimo da sessão com base nas ICT Killzones
FREE
Silver Session Pivot EA
Eric John Peter Meissner
Experts
Silver Session Pivots EA – LITE (Versão Gratuita) Silver Session Pivots EA – LITE é um Expert Advisor que demonstra uma abordagem de trading por pivôs baseada em sessões , desenvolvida especificamente para XAGUSD (Prata) , utilizando sessões de mercado predefinidas. O EA calcula os níveis máximo e mínimo da sessão durante horários específicos de negociação e abre uma operação quando o preço rompe esses níveis após o término da sessão . Principais recursos Cálculo do máximo e mínimo da sessão co
FREE
Gold Liquidity Sweep EA
Eric John Peter Meissner
Experts
DESCRIÇÃO DO PRODUTO Gold Liquidity Sweep EA – XAUUSD M3 Gold Liquidity Sweep EA é um Expert Advisor desenvolvido especificamente para operar XAUUSD (Ouro) no timeframe M3. Ele utiliza uma estratégia baseada em sessões e varredura de liquidez durante as sessões Asiática, Londres e Nova York. O EA monitora máximos e mínimos recentes (níveis pivot). Quando o preço ultrapassa um nível pivot durante uma sessão ativa, uma posição é automaticamente aberta na direção de reversão prevista. O gerencia
Xag Session Scalper Pro Killzone MultiTp
Eric John Peter Meissner
Experts
XAG Session Scalper PRO é um Expert Advisor de nível profissional, desenvolvido especificamente para Silver (XAGUSD) e otimizado para trading por sessões no timeframe M3 . A estratégia é baseada em comportamento institucional do mercado , combinando horários de sessão precisos, abertura simultânea de múltiplas posições (scaling) e um sistema de múltiplos Take Profits , com o objetivo de gerar lucros intradiários consistentes mantendo o risco sob controle. Não é um sistema sobrecarregado, mas sim
Gold Session Pivots EA Professional
Eric John Peter Meissner
Experts
Gold Session Pivots EA Professional Este Expert Advisor (EA) é a versão completa (Full Power) do conceito de negociação por rompimento de sessões e foi especialmente otimizado para XAUUSD (Ouro) . Ele combina rompimentos de pivôs de sessão com lógica adicional de confirmação (direção em múltiplos timeframes + filtragem por Liquidity Sweep) e inclui gerenciamento avançado de trades com múltiplos alvos de Take Profit e proteção automática de Break Even. O EA identifica as máximas e mínimas mais im
Silver Session Sweep EA Professional
Eric John Peter Meissner
Experts
Silver Session Sweep EA – Professional O Silver Session Sweep EA – Professional é a versão Full Power de um conceito de trading baseado em sessões e liquidez, desenvolvido e otimizado especificamente para XAGUSD (Prata) . Este Expert Advisor combina a análise de máximas e mínimas de sessão com a detecção de liquidity sweeps (varreduras de liquidez) e entradas baseadas em confirmação, apoiadas por uma gestão avançada de trades com múltiplos alvos de Take Profit e proteção automática de Break Even
Silver Prop Challenge EA 50K Account
Eric John Peter Meissner
Experts
Prop Firm XAG Session Sweep EA – 50K Este Expert Advisor implementa uma estratégia de trading baseada em sessões e varredura de liquidez (Liquidity Sweep) , desenvolvida especificamente para desafios de Prop Firms com contas de 50.000 EUR . O EA calcula o máximo e o mínimo da sessão dentro de uma janela de negociação definida e, após o encerramento da sessão , analisa o mercado em busca de falsos rompimentos (varreduras de liquidez) . Uma operação só é executada quando a liquidez é capturada e o
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário