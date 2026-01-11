Gold and Silver Prop Challenge EA 100K Account

Gold and Silver Prop Firm Session Sweep EA – 100K

Este Expert Advisor implementa uma estratégia de trading baseada em sessões e varredura de liquidez (Liquidity Sweep) e foi desenvolvido especificamente para challenges de Prop Firms com contas de 100.000 EUR.

O EA é otimizado para XAGUSD (Prata) e também pode ser utilizado em XAUUSD (Ouro), dependendo do símbolo e da configuração do broker.

O EA calcula o máximo e o mínimo da sessão dentro de uma janela de negociação predefinida e, após o encerramento da sessão, procura de forma seletiva por falsos rompimentos (liquidity sweeps).

Uma operação é aberta apenas quando a liquidez é capturada e o preço retorna e recupera o nível da sessão (reclaim), garantindo entradas disciplinadas e baseadas em regras claras.

O EA é independente do timeframe, porém apresenta seu melhor desempenho nos timeframes H1 e H4, onde a estrutura das sessões é mais claramente identificável. A avaliação dos sinais é realizada de forma estável no timeframe M1, assegurando entradas precisas e consistentes.

Principais funcionalidades

Cálculo do High e Low da sessão com base em uma janela horária fixa

Construção robusta da sessão utilizando dados históricos do M1

Detecção de varreduras de liquidez (não é um EA de breakout clássico)

Confirmação opcional por fechamento de recuperação (Reclaim Close)

Operações executadas exclusivamente após o término da sessão

Avaliação de sinais no M1 para entradas precisas e consistentes

Otimizado para H1 e H4 , utilizável em todos os timeframes

Máximo de uma operação por sessão (lógica anti-overtrading)

Cálculo automático de Stop Loss e múltiplos níveis de Take Profit

Stop Loss baseado em ATR com validação do nível mínimo exigido pelo broker

Compatível com contas Netting e Hedging

Controle de risco e disciplina (Prop Firm)

Proteção integrada de drawdown diário (baseada em equity)

Limite diário de perda suave que bloqueia o trading antes de atingir o limite rígido da Prop Firm

Bloqueio automático do trading até o próximo dia de negociação após perda diária

Lógica anti-revenge trading : novas operações são bloqueadas após o Daily Lock

Trading em apenas uma direção por padrão (BUY ou SELL ativáveis separadamente)

Quando o Daily Lock está ativo, posições abertas são encerradas e novas entradas são bloqueadas

Gestão de risco

Tamanhos de lote padrão otimizados para contas de 100K

(três posições parciais, o dobro em relação à versão de 50K)

Redução automática do tamanho da posição quando a margem disponível é insuficiente

Estrutura multi-alvo de Risk-to-Reward com rácios configuráveis

Lógica de Break-Even após realização parcial de lucro (contas Netting)

Função opcional de Trailing Stop

Instrumentos de trading

Otimizado para XAGUSD (Prata)

Também utilizável em XAUUSD (Ouro) , conforme o símbolo do broker

Adaptável a outros instrumentos CFD ou Forex com volatilidade semelhante

Filtro de símbolos integrado para evitar operações em mercados indesejados

Modelo de conta e challenge

Desenvolvido para contas Prop Firm de 100.000 EUR

Estrutura de metas por fases: Fase 1: +10% de objetivo de lucro Fase 2: +5% de objetivo de lucro

Após atingir os objetivos do challenge, o EA interrompe automaticamente o trading

Informações importantes

Este Expert Advisor é destinado a testes, avaliação e fins educacionais, representando um sistema de trading disciplinado e baseado em regras, alinhado aos requisitos das Prop Firms.

O trading de instrumentos financeiros envolve riscos elevados.

As perdas podem exceder o capital investido.

Resultados passados não garantem desempenho futuro.