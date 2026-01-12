Apex100 Automator
- Эксперты
- Eric John Peter Meissner
- Версия: 2.0
- Активации: 7
Apex100 Automator — это полностью алгоритмический Expert Advisor, реализующий сессионную стратегию сбора ликвидности (Liquidity Sweep), разработанный специально для автоматизированной торговли на проп-фирменных счетах размером 100 000 EUR.
Основной акцент системы сделан не на количестве сделок, а на качестве и точном соблюдении торговых условий.
Если рынок не формирует валидный сетап в рамках стратегии, EA просто не торгует.
Входы никогда не форсируются.
Дело не в количестве сделок, а в их качестве.
Ожидание подходящих условий — это часть торгового преимущества и ключ к контролю просадки.
Логика стратегии (Session Sweep & Liquidity Reclaim)
Apex100 Automator определяет максимум и минимум торговой сессии в рамках заранее заданного временного окна.
После завершения сессии алгоритм анализирует рынок на наличие Liquidity Sweeps — ложных пробоев, при которых ликвидность снимается выше или ниже сессионного диапазона.
Сделка открывается только при одновременном выполнении условий:
-
ликвидность была явно снята,
-
цена после этого структурно возвращается (reclaim) обратно за уровень сессии.
Классические breakout-сделки намеренно исключены.
Стратегия ориентирована на контролируемые входы после ложных пробоев, а не на импульсные движения.
Таймфреймы и торговые инструменты
Золото (XAUUSD)
-
Основная сигнальная логика работает на 3-минутном таймфрейме (M3)
-
Также демонстрирует стабильную и прибыльную работу на старших таймфреймах, в частности H4
-
Фиксированная структура Risk-to-Reward: 1:3 / 1:5 / 1:7
-
Подходит для точных внутридневных сетапов с подтверждением старшей структуры
Серебро (XAGUSD)
-
Наилучшая производительность наблюдается на таймфрейме H4
-
Чистая сессионная структура и более плавная динамика
-
Используется та же логика Liquidity Sweep, адаптированная под специфику серебра
EA является таймфрейм-независимым, однако вышеуказанные настройки показывают наилучшую стабильность и результативность.
Ключевые функции
-
Автоматический расчет Session High и Session Low
-
Надежное построение сессии на основе исторических данных M1
-
Распознавание Liquidity Sweeps (не breakout-EA)
-
Опциональное подтверждение входа через reclaim-закрытие
-
Открытие сделок только после завершения сессии
-
Максимум одна сделка в день (anti-overtrading логика)
-
Stop Loss на основе ATR с проверкой broker stop-level
-
Многоуровневая фиксация прибыли (multi-target exits)
-
Поддержка Netting и Hedging счетов
-
Опциональный трейлинг-стоп
Контроль рисков и дисциплина Prop-Firm
Apex100 Automator оснащён встроенной системой дневного риск-контроля, разработанной специально под правила проп-фирм.
Дневной риск и торговая блокировка
-
Дневной риск динамически привязан к equity счета
-
Оптимизирован для 100 000 EUR funded-счетов
-
Дневной лимит убытка полностью настраиваем
-
Trade-lock (блокировка торговли) также настраивается
Дневная фиксация прибыли
-
По умолчанию торговля останавливается после +3 000 EUR прибыли за день
-
Значение полностью настраиваемо
-
Возможна установка более высоких дневных целей
(однако рекомендуется использовать консервативные настройки по умолчанию)
После достижения дневных лимитов:
-
новые сделки не открываются
-
торговля блокируется до следующего торгового дня
-
исключается revenge-trading и нарушение правил проп-фирм
Управление рисками и размер позиции
-
Размер позиции рассчитывается автоматически на основе дневного риска
-
Лот динамически масштабируется при росте или снижении equity
-
Дополнительные проверки маржи
-
Отсутствие агрессивного увеличения лотов
-
Рекомендация:
-
Использовать стандартные настройки для 100k счетов
-
Один раз проверить лоты в зависимости от брокера
-
Рекомендуемое использование
-
Разработан и рекомендован для 100 000 EUR проп-фирменных счетов
-
Стандартные параметры оптимизированы под этот размер счета
-
Изменения возможны, но должны выполняться осознанно
-
Основной фокус: стабильность, соблюдение правил и защита капитала
Философия системы
Apex100 Automator торгует не часто —
он торгует избирательно.
Если рынок не формирует корректный сетап, EA остаётся неактивным.
Такая сдержанность является осознанной частью стратегии и отражает профессиональный подход проп-трейдинга.
Без форсированных входов.
Без эмоций.
Без лишнего риска.
Важное предупреждение
Данный Expert Advisor предназначен для оценки, тестирования и образовательных целей и представляет собой полностью алгоритмическую торговую систему, адаптированную под требования современных проп-фирм.
Торговля финансовыми инструментами связана с высоким риском.
Убытки могут превышать вложенный капитал.
Прошлые результаты не гарантируют будущую доходность.