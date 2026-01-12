Apex100 Automator — это полностью алгоритмический Expert Advisor, реализующий сессионную стратегию сбора ликвидности (Liquidity Sweep), разработанный специально для автоматизированной торговли на проп-фирменных счетах размером 100 000 EUR.

Основной акцент системы сделан не на количестве сделок, а на качестве и точном соблюдении торговых условий.

Если рынок не формирует валидный сетап в рамках стратегии, EA просто не торгует.

Входы никогда не форсируются.

Дело не в количестве сделок, а в их качестве.

Ожидание подходящих условий — это часть торгового преимущества и ключ к контролю просадки.

Логика стратегии (Session Sweep & Liquidity Reclaim)

Apex100 Automator определяет максимум и минимум торговой сессии в рамках заранее заданного временного окна.

После завершения сессии алгоритм анализирует рынок на наличие Liquidity Sweeps — ложных пробоев, при которых ликвидность снимается выше или ниже сессионного диапазона.

Сделка открывается только при одновременном выполнении условий:

ликвидность была явно снята,

цена после этого структурно возвращается (reclaim) обратно за уровень сессии.

Классические breakout-сделки намеренно исключены.

Стратегия ориентирована на контролируемые входы после ложных пробоев, а не на импульсные движения.

Таймфреймы и торговые инструменты

Золото (XAUUSD)

Основная сигнальная логика работает на 3-минутном таймфрейме (M3)

Также демонстрирует стабильную и прибыльную работу на старших таймфреймах , в частности H4

Фиксированная структура Risk-to-Reward: 1:3 / 1:5 / 1:7

Подходит для точных внутридневных сетапов с подтверждением старшей структуры

Серебро (XAGUSD)

Наилучшая производительность наблюдается на таймфрейме H4

Чистая сессионная структура и более плавная динамика

Используется та же логика Liquidity Sweep, адаптированная под специфику серебра

EA является таймфрейм-независимым, однако вышеуказанные настройки показывают наилучшую стабильность и результативность.

Ключевые функции

Автоматический расчет Session High и Session Low

Надежное построение сессии на основе исторических данных M1

Распознавание Liquidity Sweeps (не breakout-EA)

Опциональное подтверждение входа через reclaim-закрытие

Открытие сделок только после завершения сессии

Максимум одна сделка в день (anti-overtrading логика)

Stop Loss на основе ATR с проверкой broker stop-level

Многоуровневая фиксация прибыли (multi-target exits)

Поддержка Netting и Hedging счетов

Опциональный трейлинг-стоп

Контроль рисков и дисциплина Prop-Firm

Apex100 Automator оснащён встроенной системой дневного риск-контроля, разработанной специально под правила проп-фирм.

Дневной риск и торговая блокировка

Дневной риск динамически привязан к equity счета

Оптимизирован для 100 000 EUR funded-счетов

Дневной лимит убытка полностью настраиваем

Trade-lock (блокировка торговли) также настраивается

Дневная фиксация прибыли

По умолчанию торговля останавливается после +3 000 EUR прибыли за день

Значение полностью настраиваемо

Возможна установка более высоких дневных целей

(однако рекомендуется использовать консервативные настройки по умолчанию)

После достижения дневных лимитов:

новые сделки не открываются

торговля блокируется до следующего торгового дня

исключается revenge-trading и нарушение правил проп-фирм

Управление рисками и размер позиции

Размер позиции рассчитывается автоматически на основе дневного риска

Лот динамически масштабируется при росте или снижении equity

Дополнительные проверки маржи

Отсутствие агрессивного увеличения лотов

Рекомендация: Использовать стандартные настройки для 100k счетов Один раз проверить лоты в зависимости от брокера



Рекомендуемое использование

Разработан и рекомендован для 100 000 EUR проп-фирменных счетов

Стандартные параметры оптимизированы под этот размер счета

Изменения возможны, но должны выполняться осознанно

Основной фокус: стабильность, соблюдение правил и защита капитала

Философия системы

Apex100 Automator торгует не часто —

он торгует избирательно.

Если рынок не формирует корректный сетап, EA остаётся неактивным.

Такая сдержанность является осознанной частью стратегии и отражает профессиональный подход проп-трейдинга.

Без форсированных входов.

Без эмоций.

Без лишнего риска.

Важное предупреждение

Данный Expert Advisor предназначен для оценки, тестирования и образовательных целей и представляет собой полностью алгоритмическую торговую систему, адаптированную под требования современных проп-фирм.

Торговля финансовыми инструментами связана с высоким риском.

Убытки могут превышать вложенный капитал.

Прошлые результаты не гарантируют будущую доходность.