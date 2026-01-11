Gold and Silver Prop Firm Session Sweep EA – 100K

本 Expert Advisor（EA）は、セッションベースのリクイディティ・スイープ（Liquidity Sweep）戦略を採用し、100,000 ユーロ規模の Prop Firm（プロップファーム）チャレンジ口座向けに特別に開発されています。

**XAGUSD（シルバー）**向けに最適化されており、ブローカーのシンボル設定に応じて **XAUUSD（ゴールド）**でも使用可能です。

EA は、指定された取引時間帯における セッション高値・安値を算出し、セッション終了後に **フェイクブレイクアウト（流動性の掃き取り）**を検出します。

価格が流動性を回収した後、セッションレベルを再び取り戻した（Reclaim）場合のみエントリーを行うため、衝動的なブレイクアウト取引を意図的に回避します。

本 EA は タイムフレーム非依存ですが、H1 および H4 で最も高いパフォーマンスを発揮します。これらの時間足ではセッション構造が最も明確に可視化されます。

実際のシグナル判定は、安定性と精度を確保するため M1 タイムフレームで行われます。

主な機能

固定された取引時間帯に基づくセッション High / Low の計算

M1 の過去データを使用した堅牢なセッション構築

リクイディティ・スイープ検出（クラシックなブレイクアウト EA ではありません）

スイープ後のリクレイムクローズ（回帰確認）のオプション

セッション終了後のみ トレードを実行

M1 によるシグナル評価で正確かつ一貫したエントリー

H1・H4 に最適化 （他のすべてのタイムフレームでも使用可能）

1 セッションにつき最大 1 トレード （オーバートレード防止）

ストップロスおよび複数のテイクプロフィットを自動計算

ATR ベースのストップロスとブローカー最小ストップレベルの検証

Netting / Hedging 両方の口座タイプに対応

Prop Firm 向けリスク管理・取引規律

**日次ドローダウン保護（Equity ベース）**を内蔵

Prop Firm のハードルールに到達する前に取引を停止するソフト損失制限

日次損失到達後は、 翌取引日まで自動的に取引をロック

アンチ・リベンジトレードロジック ：Daily Lock 後の再エントリーを禁止

デフォルトでは単方向トレード（BUY または SELL を個別に有効化可能）

Daily Lock が有効になると、既存ポジションはクローズされ、新規エントリーは完全にブロックされます

リスク管理

100K 口座向けに最適化された標準ロットサイズ

（3 分割ポジション構成、50K バージョンの約 2 倍）

証拠金不足時にはポジションサイズを自動調整

複数ターゲットによる Risk-to-Reward 構造（比率は設定可能）

部分利確後のブレイクイーブンロジック（Netting 口座対応）

オプションでトレーリングストップ機能を搭載

取引対象銘柄

**XAGUSD（シルバー）**向けに最適化

**XAUUSD（ゴールド）**にも対応（ブローカーシンボルに依存）

同等のボラティリティを持つ CFD や Forex 銘柄にも適用可能

不要な銘柄での取引を防ぐシンボルフィルターを搭載

口座モデル & チャレンジ目標

100,000 ユーロの Prop Firm 口座 向けに設計

フェーズ別利益目標： フェーズ 1：+10% 利益目標 フェーズ 2：+5% 利益目標

チャレンジ目標達成後、EA は 自動的に取引を停止します

重要事項

本 Expert Advisor は テスト・評価・教育目的で提供されており、Prop Firm のルールに沿った、規律あるアルゴリズム取引モデルを示すものです。

金融商品取引には高いリスクが伴います。

損失が想定を超える場合があります。

過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。