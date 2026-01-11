Gold and Silver Prop Challenge EA 100K Account
- エキスパート
- Eric John Peter Meissner
- バージョン: 3.0
- アクティベーション: 5
Gold and Silver Prop Firm Session Sweep EA – 100K
本 Expert Advisor（EA）は、セッションベースのリクイディティ・スイープ（Liquidity Sweep）戦略を採用し、100,000 ユーロ規模の Prop Firm（プロップファーム）チャレンジ口座向けに特別に開発されています。
**XAGUSD（シルバー）**向けに最適化されており、ブローカーのシンボル設定に応じて **XAUUSD（ゴールド）**でも使用可能です。
EA は、指定された取引時間帯における セッション高値・安値を算出し、セッション終了後に **フェイクブレイクアウト（流動性の掃き取り）**を検出します。
価格が流動性を回収した後、セッションレベルを再び取り戻した（Reclaim）場合のみエントリーを行うため、衝動的なブレイクアウト取引を意図的に回避します。
本 EA は タイムフレーム非依存ですが、H1 および H4 で最も高いパフォーマンスを発揮します。これらの時間足ではセッション構造が最も明確に可視化されます。
実際のシグナル判定は、安定性と精度を確保するため M1 タイムフレームで行われます。
主な機能
-
固定された取引時間帯に基づくセッション High / Low の計算
-
M1 の過去データを使用した堅牢なセッション構築
-
リクイディティ・スイープ検出（クラシックなブレイクアウト EA ではありません）
-
スイープ後のリクレイムクローズ（回帰確認）のオプション
-
セッション終了後のみトレードを実行
-
M1 によるシグナル評価で正確かつ一貫したエントリー
-
H1・H4 に最適化（他のすべてのタイムフレームでも使用可能）
-
1 セッションにつき最大 1 トレード（オーバートレード防止）
-
ストップロスおよび複数のテイクプロフィットを自動計算
-
ATR ベースのストップロスとブローカー最小ストップレベルの検証
-
Netting / Hedging 両方の口座タイプに対応
Prop Firm 向けリスク管理・取引規律
-
**日次ドローダウン保護（Equity ベース）**を内蔵
-
Prop Firm のハードルールに到達する前に取引を停止するソフト損失制限
-
日次損失到達後は、翌取引日まで自動的に取引をロック
-
アンチ・リベンジトレードロジック：Daily Lock 後の再エントリーを禁止
-
デフォルトでは単方向トレード（BUY または SELL を個別に有効化可能）
-
Daily Lock が有効になると、既存ポジションはクローズされ、新規エントリーは完全にブロックされます
リスク管理
-
100K 口座向けに最適化された標準ロットサイズ
（3 分割ポジション構成、50K バージョンの約 2 倍）
-
証拠金不足時にはポジションサイズを自動調整
-
複数ターゲットによる Risk-to-Reward 構造（比率は設定可能）
-
部分利確後のブレイクイーブンロジック（Netting 口座対応）
-
オプションでトレーリングストップ機能を搭載
取引対象銘柄
-
**XAGUSD（シルバー）**向けに最適化
-
**XAUUSD（ゴールド）**にも対応（ブローカーシンボルに依存）
-
同等のボラティリティを持つ CFD や Forex 銘柄にも適用可能
-
不要な銘柄での取引を防ぐシンボルフィルターを搭載
口座モデル & チャレンジ目標
-
100,000 ユーロの Prop Firm 口座向けに設計
-
フェーズ別利益目標：
-
フェーズ 1：+10% 利益目標
-
フェーズ 2：+5% 利益目標
-
-
チャレンジ目標達成後、EA は 自動的に取引を停止します
重要事項
本 Expert Advisor は テスト・評価・教育目的で提供されており、Prop Firm のルールに沿った、規律あるアルゴリズム取引モデルを示すものです。
金融商品取引には高いリスクが伴います。
損失が想定を超える場合があります。
過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。