Gold and Silver Prop Firm Session Sweep EA – 100K

本 Expert Advisor（EA）は、セッションベースのリクイディティ・スイープ（Liquidity Sweep）戦略を採用し、100,000 ユーロ規模の Prop Firm（プロップファーム）チャレンジ口座向けに特別に開発されています。
**XAGUSD（シルバー）**向けに最適化されており、ブローカーのシンボル設定に応じて **XAUUSD（ゴールド）**でも使用可能です。

EA は、指定された取引時間帯における セッション高値・安値を算出し、セッション終了後に **フェイクブレイクアウト（流動性の掃き取り）**を検出します。
価格が流動性を回収した後、セッションレベルを再び取り戻した（Reclaim）場合のみエントリーを行うため、衝動的なブレイクアウト取引を意図的に回避します。

本 EA は タイムフレーム非依存ですが、H1 および H4 で最も高いパフォーマンスを発揮します。これらの時間足ではセッション構造が最も明確に可視化されます。
実際のシグナル判定は、安定性と精度を確保するため M1 タイムフレームで行われます。

主な機能

  • 固定された取引時間帯に基づくセッション High / Low の計算

  • M1 の過去データを使用した堅牢なセッション構築

  • リクイディティ・スイープ検出（クラシックなブレイクアウト EA ではありません）

  • スイープ後のリクレイムクローズ（回帰確認）のオプション

  • セッション終了後のみトレードを実行

  • M1 によるシグナル評価で正確かつ一貫したエントリー

  • H1・H4 に最適化（他のすべてのタイムフレームでも使用可能）

  • 1 セッションにつき最大 1 トレード（オーバートレード防止）

  • ストップロスおよび複数のテイクプロフィットを自動計算

  • ATR ベースのストップロスとブローカー最小ストップレベルの検証

  • Netting / Hedging 両方の口座タイプに対応

Prop Firm 向けリスク管理・取引規律

  • **日次ドローダウン保護（Equity ベース）**を内蔵

  • Prop Firm のハードルールに到達する前に取引を停止するソフト損失制限

  • 日次損失到達後は、翌取引日まで自動的に取引をロック

  • アンチ・リベンジトレードロジック：Daily Lock 後の再エントリーを禁止

  • デフォルトでは単方向トレード（BUY または SELL を個別に有効化可能）

  • Daily Lock が有効になると、既存ポジションはクローズされ、新規エントリーは完全にブロックされます

リスク管理

  • 100K 口座向けに最適化された標準ロットサイズ
    （3 分割ポジション構成、50K バージョンの約 2 倍）

  • 証拠金不足時にはポジションサイズを自動調整

  • 複数ターゲットによる Risk-to-Reward 構造（比率は設定可能）

  • 部分利確後のブレイクイーブンロジック（Netting 口座対応）

  • オプションでトレーリングストップ機能を搭載

取引対象銘柄

  • **XAGUSD（シルバー）**向けに最適化

  • **XAUUSD（ゴールド）**にも対応（ブローカーシンボルに依存）

  • 同等のボラティリティを持つ CFD や Forex 銘柄にも適用可能

  • 不要な銘柄での取引を防ぐシンボルフィルターを搭載

口座モデル & チャレンジ目標

  • 100,000 ユーロの Prop Firm 口座向けに設計

  • フェーズ別利益目標：

    • フェーズ 1：+10% 利益目標

    • フェーズ 2：+5% 利益目標

  • チャレンジ目標達成後、EA は 自動的に取引を停止します

重要事項

本 Expert Advisor は テスト・評価・教育目的で提供されており、Prop Firm のルールに沿った、規律あるアルゴリズム取引モデルを示すものです。

金融商品取引には高いリスクが伴います。
損失が想定を超える場合があります。
過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。


作者のその他のプロダクト
Gold Session Breakout Trading Expert
Eric John Peter Meissner
エキスパート
Session Pivots EA – LITE（無料版） Session Pivots EA – LITE は、事前に定義された市場セッションを使用した セッションベースのブレイクアウト取引戦略 を示すエキスパートアドバイザー（Expert Advisor）です。 本EAは、特定の取引時間内に セッションの高値と安値 を算出し、 セッション終了後に価格がこれらのレベルを ブレイクした際に自動で取引を行います 。 主な機能 **ICT Killzones（ニューヨーク時間）**に基づくセッション高値・安値の計算 セッション終了後の ブレイクアウト取引 逆方向ブレイクアウトロジック 同時に 1ポジションのみ保有 固定された リスク：リワード比 1:3 ストップロス（Stop Loss）およびテイクプロフィット（Take Profit）の自動計算 ブローカー仕様に準拠したストップレベルの検証 組み込みの リスク管理機能 取引設定 デフォルトロットサイズ： 0.03（調整可能） XAUUSD（ゴールド） および 主要なFX通貨ペア 向けに設計 XAUUSD（ゴールド） ストップロス距離は、
FREE
Silver Session Pivot EA
Eric John Peter Meissner
エキスパート
Silver Session Pivots EA – LITE（無料版） Silver Session Pivots EA – LITE は、事前に定義された市場セッションを使用した セッションベースのピボット取引戦略 を示すエキスパートアドバイザー（Expert Advisor）で、 XAGUSD（シルバー／銀）専用 に設計されています。 本EAは、特定の取引時間内に セッションの高値と安値 を算出し、 セッション終了後に価格がこれらのレベルを ブレイクした際に自動で取引を行います 。 主な機能 **ICT Killzones（ニューヨーク時間）**に基づくセッション高値・安値の計算 セッション終了後の ブレイクアウト取引 逆方向ブレイクアウトロジック 同時に 1ポジションのみ保有 固定された リスク：リワード比 1:3 ストップロス（Stop Loss）およびテイクプロフィット（Take Profit）の自動計算 ブローカー仕様に準拠したストップレベルの検証 組み込みの リスク管理機能 取引設定 デフォルトロットサイズ： 0.03（調整可能） XAGUSD（シルバー／銀）専用 X
FREE
Gold Liquidity Sweep EA
Eric John Peter Meissner
エキスパート
製品説明 Gold Liquidity Sweep EA – XAUUSD M3 Gold Liquidity Sweep EA は、XAUUSD（ゴールド）専用に開発された M3時間足向けのエキスパートアドバイザーです。 本EAは、アジア・ロンドン・ニューヨークの各取引セッションにおいて、 流動性スイープ（Liquidity Sweep）を利用したセッションベースの戦略を採用しています。 EAは直近の高値および安値（ピボットレベル）を監視します。 アクティブな取引セッション中に価格がピボットレベルを超えて 流動性を回収した場合、想定される反転方向に自動でエントリーします。 リスク管理は ATR ベースのストップロスを使用し、 3段階のテイクプロフィットによる部分決済と トレーリングストップによって利益を保護します。 1つの銘柄につき同時に保有できるポジションは1つまでです。 推奨ロット設定： - 口座残高 5,000 ユーロ：0.03 ロット - 口座残高 50,000 ユーロ：0.30 ロット 戦略パフォーマンス例（保証ではありません）： 本戦略に基づき、50,000 ユ
Xag Session Scalper Pro Killzone MultiTp
Eric John Peter Meissner
エキスパート
Silver（XAGUSD）専用 プロフェッショナル自動売買EA M3時間足に最適化された高性能セッショントレーディングEA 概要 XAG Session Scalper PRO は、 Silver（XAGUSD） 専用に開発されたプロフェッショナルレベルの自動売買EAで、 M3（3分足）におけるセッショントレーディング に最適化されています。 本EAは 機関投資家レベルの市場行動 に基づき、 正確なセッション時間、 複数ポジション同時エントリー（スケーリング） 、 マルチ・テイクプロフィット構造 を組み合わせることで、 リスクを管理しながら安定したデイトレード収益を目指します。 無駄なロジックは排除し、 明確で持続可能な戦略 のみを実装しています。 戦略のコアロジック 高流動性セッションのみで取引 （アジア / ロンドン / ニューヨーク） 単一ポジションではなく複数ポジションを同時に保有 論理的で固定された ストップロス構造 3段階の独立したテイクプロフィット（TP1 / TP2 / TP3） 一部利確後の 自動ブレークイーブン（BE） マーチンゲールなし グリッドなし
Gold Session Pivots EA Professional
Eric John Peter Meissner
エキスパート
Gold Session Pivots EA Professional 本エキスパートアドバイザー（EA）は、セッションブレイクアウト戦略の フルパワー（Full Power）版 であり、 XAUUSD（ゴールド）専用 に最適化されています。 セッションピボットのブレイクアウトに加え、追加の確認ロジック（マルチタイムフレームの方向性 + 流動性スイープフィルター）を組み合わせ、高度なトレード管理、複数のテイクプロフィット目標、自動ブレークイーブン保護を備えています。 EA は各セッションの重要な高値・安値を特定し、有効なブレイクアウトが発生した後、上位時間足の方向性と下位時間足での流動性スイープが一致した場合のみトレードを実行します。 主な特徴 セッションベースのピボット・ブレイクアウトロジック（Killzone 概念） XAUUSD（ゴールド）専用に設計・最適化 マルチタイムフレーム確認（日足 + H4 + H1） 下位時間足での Liquidity Sweep 検出（スキャルピング確認） 同時に1方向のみ取引 （買いと売りを同時に保有しない） 3つの独立したテイクプロフィット を持
Silver Session Sweep EA Professional
Eric John Peter Meissner
エキスパート
Silver Session Sweep EA – Professional Silver Session Sweep EA – Professional は、セッションベースの流動性トレーディング・コンセプトの フルパワー（Full Power）版 であり、 XAGUSD（シルバー） 向けに特別に開発・最適化されています。 本EAは、 セッション高値・安値の分析 、 リクイディティ・スイープ（流動性回収）の検出 、および 確認型エントリー を組み合わせ、複数のテイクプロフィット目標と自動ブレイクイーブン保護を備えた高度なトレード管理を実装しています。 EAは重要なセッション高値・安値を特定し、 セッション安値下での有効なリクイディティ・スイープ を待ち、 強気のリクレイム（Bullish Reclaim）が機関投資家の買い圧力を示した場合にのみ取引を実行 します。 このアプローチは、 Smart Money / ICT スタイルの市場行動 を取引することを目的としており、感情的・衝動的な判断を排除します。 トレーディングロジック EAは事前に定義された取引セッションを継続的に監視し
Silver Prop Challenge EA 50K Account
Eric John Peter Meissner
エキスパート
Prop Firm XAG Session Sweep EA – 50K 本エキスパートアドバイザー（EA）は、 セッションベースのリクイディティ・スイープ（Liquidity Sweep）戦略 を採用し、 50,000 ユーロ規模のプロップファーム（Prop Firm）チャレンジ口座 向けに特別に設計されています。 EA は、指定された取引時間帯内で セッションの高値（High）と安値（Low） を算出し、 セッション終了後 に フェイクブレイクアウト（リクイディティの掃き取り） を検出します。 価格がリクイディティを回収し、その後 セッションレベルを再び取り戻した場合のみ エントリーを行うため、衝動的なブレイクアウト取引を意図的に回避します。 本 EA は タイムフレーム非依存 ですが、 H1 および H4 で最も高いパフォーマンス を発揮します。これらの時間足ではセッション構造が明確に表現されるためです。実際のシグナル判定は、精度と安定性を確保するため M1 タイムフレーム で行われます。 主な機能 固定された取引時間帯に基づくセッション High / Low の計算 M1 の過
