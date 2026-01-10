Silver Session Pivot EA – LITE (XAGUSD)

Silver Session Pivot EA — это точный торговый алгоритм, разработанный исключительно для серебра (XAGUSD).

Без мультивалютного хаоса. Без случайных входов.

Только чёткая логика торговых сессий, ключевые уровни и дисциплинированное исполнение.

Советник автоматически определяет максимумы и минимумы торговых сессий, сохраняет их как session pivot уровни и открывает сделки при реакции цены на эти уровни с фиксированным соотношением риск–прибыль 1:3.

Каждая сделка основана на рыночной структуре, а не на наборе случайных индикаторов.

🔥 Почему именно серебро (XAGUSD)?

Серебро — это инструмент с высокой волатильностью, чистой технической структурой и сильной зависимостью от торговых сессий.

Советник оптимизирован для работы с:

Импульсами после завершения сессий

Сборами ликвидности над/под максимумами и минимумами

Чёткими движениями после консолидаций

Это не универсальный EA для всего рынка.

Он целенаправленно создан под XAGUSD, и именно это даёт ему преимущество.

⚙️ Ключевые особенности

✔️ Автоматическое определение High / Low сессий

✔️ Сохранение pivot-уровней после окончания сессии

✔️ Реверсивная логика входа (против типичных ошибок розничных трейдеров)

✔️ Фиксированное соотношение риск–прибыль 1:3

✔️ Оптимизированная логика стоп-лосса для металлов

✔️ Без мартингейла

✔️ Без сеток

✔️ Без агрессивного овертрейдинга

👉 Каждая сделка — это осознанное решение, а не случайность.

💰 Требования к капиталу (ВАЖНО)

Данный советник не предназначен для малых депозитов.

👉 Рекомендуемый минимальный капитал: 1 500 €

Это обеспечивает:

Корректный размер лота

Стабильную маржу

Реалистичную просадку

Правильную реализацию риск-менеджмента

Использование меньшего капитала искажает работу стратегии.

🎯 Почему этот EA бесплатный?

Всё просто.

Это версия LITE.

Она создана для того, чтобы:

Показать, как работает профессиональная session-логика

Дать возможность оценить стабильность алгоритма

Позволить трейдерам увидеть разницу между хаосом и структурой

👉 Тот, кто понимает работу этого советника, сразу осознаёт, почему качественные EA имеют свою цену.

Платные версии строятся на этой же основе, но используют расширенные фильтры, более глубокую логику и повышенную точность.

🚀 Для кого этот советник?

✔️ Для трейдеров, работающих с серебром (XAGUSD)

✔️ Для тех, кто ценит структуру выше индикаторов

✔️ Для пользователей, сравнивающих бесплатные и премиальные решения

✔️ Для тех, кто хочет понять, за что действительно платят в профессиональных EA

❗ Отказ от ответственности

Советник не гарантирует прибыль.

Это инструмент, ценность которого раскрывается при грамотном использовании и тестировании.