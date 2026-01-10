Silver Session Pivot EA
- Эксперты
- Eric John Peter Meissner
- Версия: 1.2
Silver Session Pivot EA – LITE (XAGUSD)
Silver Session Pivot EA — это точный торговый алгоритм, разработанный исключительно для серебра (XAGUSD).
Без мультивалютного хаоса. Без случайных входов.
Только чёткая логика торговых сессий, ключевые уровни и дисциплинированное исполнение.
Советник автоматически определяет максимумы и минимумы торговых сессий, сохраняет их как session pivot уровни и открывает сделки при реакции цены на эти уровни с фиксированным соотношением риск–прибыль 1:3.
Каждая сделка основана на рыночной структуре, а не на наборе случайных индикаторов.
🔥 Почему именно серебро (XAGUSD)?
Серебро — это инструмент с высокой волатильностью, чистой технической структурой и сильной зависимостью от торговых сессий.
Советник оптимизирован для работы с:
-
Импульсами после завершения сессий
-
Сборами ликвидности над/под максимумами и минимумами
-
Чёткими движениями после консолидаций
Это не универсальный EA для всего рынка.
Он целенаправленно создан под XAGUSD, и именно это даёт ему преимущество.
⚙️ Ключевые особенности
✔️ Автоматическое определение High / Low сессий
✔️ Сохранение pivot-уровней после окончания сессии
✔️ Реверсивная логика входа (против типичных ошибок розничных трейдеров)
✔️ Фиксированное соотношение риск–прибыль 1:3
✔️ Оптимизированная логика стоп-лосса для металлов
✔️ Без мартингейла
✔️ Без сеток
✔️ Без агрессивного овертрейдинга
👉 Каждая сделка — это осознанное решение, а не случайность.
💰 Требования к капиталу (ВАЖНО)
Данный советник не предназначен для малых депозитов.
👉 Рекомендуемый минимальный капитал: 1 500 €
Это обеспечивает:
-
Корректный размер лота
-
Стабильную маржу
-
Реалистичную просадку
-
Правильную реализацию риск-менеджмента
Использование меньшего капитала искажает работу стратегии.
🎯 Почему этот EA бесплатный?
Всё просто.
Это версия LITE.
Она создана для того, чтобы:
-
Показать, как работает профессиональная session-логика
-
Дать возможность оценить стабильность алгоритма
-
Позволить трейдерам увидеть разницу между хаосом и структурой
👉 Тот, кто понимает работу этого советника, сразу осознаёт, почему качественные EA имеют свою цену.
Платные версии строятся на этой же основе, но используют расширенные фильтры, более глубокую логику и повышенную точность.
🚀 Для кого этот советник?
✔️ Для трейдеров, работающих с серебром (XAGUSD)
✔️ Для тех, кто ценит структуру выше индикаторов
✔️ Для пользователей, сравнивающих бесплатные и премиальные решения
✔️ Для тех, кто хочет понять, за что действительно платят в профессиональных EA
❗ Отказ от ответственности
Советник не гарантирует прибыль.
Это инструмент, ценность которого раскрывается при грамотном использовании и тестировании.