Silver Session Pivot EA

Silver Session Pivot EA – LITE (XAGUSD)

Silver Session Pivot EA — это точный торговый алгоритм, разработанный исключительно для серебра (XAGUSD).
Без мультивалютного хаоса. Без случайных входов.
Только чёткая логика торговых сессий, ключевые уровни и дисциплинированное исполнение.

Советник автоматически определяет максимумы и минимумы торговых сессий, сохраняет их как session pivot уровни и открывает сделки при реакции цены на эти уровни с фиксированным соотношением риск–прибыль 1:3.

Каждая сделка основана на рыночной структуре, а не на наборе случайных индикаторов.

🔥 Почему именно серебро (XAGUSD)?

Серебро — это инструмент с высокой волатильностью, чистой технической структурой и сильной зависимостью от торговых сессий.

Советник оптимизирован для работы с:

  • Импульсами после завершения сессий

  • Сборами ликвидности над/под максимумами и минимумами

  • Чёткими движениями после консолидаций

Это не универсальный EA для всего рынка.
Он целенаправленно создан под XAGUSD, и именно это даёт ему преимущество.

⚙️ Ключевые особенности

✔️ Автоматическое определение High / Low сессий
✔️ Сохранение pivot-уровней после окончания сессии
✔️ Реверсивная логика входа (против типичных ошибок розничных трейдеров)
✔️ Фиксированное соотношение риск–прибыль 1:3
✔️ Оптимизированная логика стоп-лосса для металлов
✔️ Без мартингейла
✔️ Без сеток
✔️ Без агрессивного овертрейдинга

👉 Каждая сделка — это осознанное решение, а не случайность.

💰 Требования к капиталу (ВАЖНО)

Данный советник не предназначен для малых депозитов.

👉 Рекомендуемый минимальный капитал: 1 500 €

Это обеспечивает:

  • Корректный размер лота

  • Стабильную маржу

  • Реалистичную просадку

  • Правильную реализацию риск-менеджмента

Использование меньшего капитала искажает работу стратегии.

🎯 Почему этот EA бесплатный?

Всё просто.

Это версия LITE.

Она создана для того, чтобы:

  • Показать, как работает профессиональная session-логика

  • Дать возможность оценить стабильность алгоритма

  • Позволить трейдерам увидеть разницу между хаосом и структурой

👉 Тот, кто понимает работу этого советника, сразу осознаёт, почему качественные EA имеют свою цену.

Платные версии строятся на этой же основе, но используют расширенные фильтры, более глубокую логику и повышенную точность.

🚀 Для кого этот советник?

✔️ Для трейдеров, работающих с серебром (XAGUSD)
✔️ Для тех, кто ценит структуру выше индикаторов
✔️ Для пользователей, сравнивающих бесплатные и премиальные решения
✔️ Для тех, кто хочет понять, за что действительно платят в профессиональных EA

❗ Отказ от ответственности

Советник не гарантирует прибыль.
Это инструмент, ценность которого раскрывается при грамотном использовании и тестировании.


