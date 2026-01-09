Xag Session Scalper Pro Killzone MultiTp

Профессиональный торговый робот для Silver (XAGUSD)

Оптимизирован для сессионного скальпинга на таймфрейме M3

📈 Обзор

XAG Session Scalper PRO — это профессиональный торговый робот, специально разработанный для Silver (XAGUSD) и оптимизированный для сессионной торговли на таймфрейме M3.

Стратегия основана на институциональной логике рынка и сочетает в себе точные торговые сессии, одновременное открытие нескольких позиций (scaling) и многоуровневую систему фиксации прибыли, что позволяет стабильно зарабатывать внутри дня при контролируемом риске.

Никакой перегруженности — только чёткая логика и эффективное исполнение.

🧠 Основная логика стратегии

Торговля только в периоды высокой ликвидности (Азия, Лондон, Нью-Йорк)

Несколько позиций одновременно , а не один единственный ордер

Чётко структурированный и фиксированный Stop-Loss

Три независимых уровня Take-Profit (TP1 / TP2 / TP3)

Автоматический Break-Even после частичной фиксации прибыли

Без Martingale

Без Grid

Без опасного усреднения

Результат — стабильная, прозрачная и устойчивая торговая система.

⚙️ Ключевые функции

✅ Мультипозиционный вход

Робот открывает 3 и более позиций одновременно, а не одну.

✅ Multi-Take-Profit система

TP1: быстрая фиксация прибыли

TP2: фиксация прибыли + автоматический Break-Even

TP3: максимальное использование сильных движений

✅ Сессионная торговая логика

Сделки открываются только при наличии объёма и волатильности.

✅ Строгое управление рисками

Фиксированная структура Stop-Loss

Контролируемая просадка

Отсутствие чрезмерного риска

✅ Полная автоматизация

Не требует ручного вмешательства

Оптимизирован для Strategy Tester и реальной торговли

📊 Результаты бэктестов (Strategy Tester)

На основе приложенных тестов (см. скриншоты):

Profit Factor: примерно от 3.0 до более 22.0 (в зависимости от периода)

Процент прибыльных сделок: около 57 % – 88 %

Контролируемая просадка: около 28 % – 44 %

Sharpe Ratio: выше 1.0

Стабильный рост equity

Производительность значительно выше среднего уровня рынка

Эти показатели однозначно ставят данный EA выше среднего, особенно для сессионного скальпинга Silver (XAGUSD).

🥈 Рынок и таймфрейм

Инструмент: XAGUSD (Silver)

Рекомендуемый таймфрейм: M3

Рынок: Forex / Металлы

👤 Кому подойдёт этот EA

✔ Трейдерам, ориентированным на профессиональный сессионный скальпинг

✔ Тем, кто предпочитает несколько позиций одновременно

✔ Пользователям, ценящим реальное управление рисками, а не азарт

✔ Всем, кто хочет структурированно торговать Silver (XAGUSD)

⚠️ Важные замечания

Результаты зависят от условий брокера (спред, исполнение)

Настоятельно рекомендуется low-spread брокер для XAGUSD

Перед торговлей на реальном счёте обязательно протестируйте на Demo

⭐ Итог

XAG Session Scalper PRO — это не игрушка.

Это профессиональная торговая система для Silver, созданная для трейдеров, которые понимают сессии, ликвидность и риск.

Если вы ищете мощный, стабильный и выше среднего Expert Advisor для XAGUSD, этот EA полностью оправдает ожидания.