Xag Session Scalper Pro Killzone MultiTp

Профессиональный торговый робот для Silver (XAGUSD)

Оптимизирован для сессионного скальпинга на таймфрейме M3

📈 Обзор

XAG Session Scalper PRO — это профессиональный торговый робот, специально разработанный для Silver (XAGUSD) и оптимизированный для сессионной торговли на таймфрейме M3.

Стратегия основана на институциональной логике рынка и сочетает в себе точные торговые сессии, одновременное открытие нескольких позиций (scaling) и многоуровневую систему фиксации прибыли, что позволяет стабильно зарабатывать внутри дня при контролируемом риске.

Никакой перегруженности — только чёткая логика и эффективное исполнение.

🧠 Основная логика стратегии

  • Торговля только в периоды высокой ликвидности (Азия, Лондон, Нью-Йорк)

  • Несколько позиций одновременно, а не один единственный ордер

  • Чётко структурированный и фиксированный Stop-Loss

  • Три независимых уровня Take-Profit (TP1 / TP2 / TP3)

  • Автоматический Break-Even после частичной фиксации прибыли

  • Без Martingale

  • Без Grid

  • Без опасного усреднения

Результат — стабильная, прозрачная и устойчивая торговая система.

⚙️ Ключевые функции

Мультипозиционный вход
Робот открывает 3 и более позиций одновременно, а не одну.

Multi-Take-Profit система

  • TP1: быстрая фиксация прибыли

  • TP2: фиксация прибыли + автоматический Break-Even

  • TP3: максимальное использование сильных движений

Сессионная торговая логика
Сделки открываются только при наличии объёма и волатильности.

Строгое управление рисками

  • Фиксированная структура Stop-Loss

  • Контролируемая просадка

  • Отсутствие чрезмерного риска

Полная автоматизация

  • Не требует ручного вмешательства

  • Оптимизирован для Strategy Tester и реальной торговли

📊 Результаты бэктестов (Strategy Tester)

На основе приложенных тестов (см. скриншоты):

  • Profit Factor: примерно от 3.0 до более 22.0 (в зависимости от периода)

  • Процент прибыльных сделок: около 57 % – 88 %

  • Контролируемая просадка: около 28 % – 44 %

  • Sharpe Ratio: выше 1.0

  • Стабильный рост equity

  • Производительность значительно выше среднего уровня рынка

Эти показатели однозначно ставят данный EA выше среднего, особенно для сессионного скальпинга Silver (XAGUSD).

🥈 Рынок и таймфрейм

  • Инструмент: XAGUSD (Silver)

  • Рекомендуемый таймфрейм: M3

  • Рынок: Forex / Металлы

👤 Кому подойдёт этот EA

✔ Трейдерам, ориентированным на профессиональный сессионный скальпинг
✔ Тем, кто предпочитает несколько позиций одновременно
✔ Пользователям, ценящим реальное управление рисками, а не азарт
✔ Всем, кто хочет структурированно торговать Silver (XAGUSD)

⚠️ Важные замечания

  • Результаты зависят от условий брокера (спред, исполнение)

  • Настоятельно рекомендуется low-spread брокер для XAGUSD

  • Перед торговлей на реальном счёте обязательно протестируйте на Demo

⭐ Итог

XAG Session Scalper PRO — это не игрушка.
Это профессиональная торговая система для Silver, созданная для трейдеров, которые понимают сессии, ликвидность и риск.

Если вы ищете мощный, стабильный и выше среднего Expert Advisor для XAGUSD, этот EA полностью оправдает ожидания.


