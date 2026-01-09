Xag Session Scalper Pro Killzone MultiTp
- Эксперты
- Eric John Peter Meissner
- Версия: 14.0
- Активации: 5
Профессиональный торговый робот для Silver (XAGUSD)
Оптимизирован для сессионного скальпинга на таймфрейме M3
📈 Обзор
XAG Session Scalper PRO — это профессиональный торговый робот, специально разработанный для Silver (XAGUSD) и оптимизированный для сессионной торговли на таймфрейме M3.
Стратегия основана на институциональной логике рынка и сочетает в себе точные торговые сессии, одновременное открытие нескольких позиций (scaling) и многоуровневую систему фиксации прибыли, что позволяет стабильно зарабатывать внутри дня при контролируемом риске.
Никакой перегруженности — только чёткая логика и эффективное исполнение.
🧠 Основная логика стратегии
-
Торговля только в периоды высокой ликвидности (Азия, Лондон, Нью-Йорк)
-
Несколько позиций одновременно, а не один единственный ордер
-
Чётко структурированный и фиксированный Stop-Loss
-
Три независимых уровня Take-Profit (TP1 / TP2 / TP3)
-
Автоматический Break-Even после частичной фиксации прибыли
-
Без Martingale
-
Без Grid
-
Без опасного усреднения
Результат — стабильная, прозрачная и устойчивая торговая система.
⚙️ Ключевые функции
✅ Мультипозиционный вход
Робот открывает 3 и более позиций одновременно, а не одну.
✅ Multi-Take-Profit система
-
TP1: быстрая фиксация прибыли
-
TP2: фиксация прибыли + автоматический Break-Even
-
TP3: максимальное использование сильных движений
✅ Сессионная торговая логика
Сделки открываются только при наличии объёма и волатильности.
✅ Строгое управление рисками
-
Фиксированная структура Stop-Loss
-
Контролируемая просадка
-
Отсутствие чрезмерного риска
✅ Полная автоматизация
-
Не требует ручного вмешательства
-
Оптимизирован для Strategy Tester и реальной торговли
📊 Результаты бэктестов (Strategy Tester)
На основе приложенных тестов (см. скриншоты):
-
Profit Factor: примерно от 3.0 до более 22.0 (в зависимости от периода)
-
Процент прибыльных сделок: около 57 % – 88 %
-
Контролируемая просадка: около 28 % – 44 %
-
Sharpe Ratio: выше 1.0
-
Стабильный рост equity
-
Производительность значительно выше среднего уровня рынка
Эти показатели однозначно ставят данный EA выше среднего, особенно для сессионного скальпинга Silver (XAGUSD).
🥈 Рынок и таймфрейм
-
Инструмент: XAGUSD (Silver)
-
Рекомендуемый таймфрейм: M3
-
Рынок: Forex / Металлы
👤 Кому подойдёт этот EA
✔ Трейдерам, ориентированным на профессиональный сессионный скальпинг
✔ Тем, кто предпочитает несколько позиций одновременно
✔ Пользователям, ценящим реальное управление рисками, а не азарт
✔ Всем, кто хочет структурированно торговать Silver (XAGUSD)
⚠️ Важные замечания
-
Результаты зависят от условий брокера (спред, исполнение)
-
Настоятельно рекомендуется low-spread брокер для XAGUSD
-
Перед торговлей на реальном счёте обязательно протестируйте на Demo
⭐ Итог
XAG Session Scalper PRO — это не игрушка.
Это профессиональная торговая система для Silver, созданная для трейдеров, которые понимают сессии, ликвидность и риск.
Если вы ищете мощный, стабильный и выше среднего Expert Advisor для XAGUSD, этот EA полностью оправдает ожидания.