SwapSlap
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OMG FZE LLCTrial Versions:
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Рекомендуемый брокер:
PUprime (Я рекомендую его для наилучшей производительности)
- Версия: 3.0
- Обновлено: 29 июня 2026
- Активации: 5
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SWAPSLAP EAРекомендуемые счета: Любой, Standard, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO и т. д.)
Новый советник, разработанный Huseyin Furkan Öztürk, очень прост в использовании благодаря структуре plug-and-play, креативный и при этом очень мощный.
Принцип работы SwapSlap EA вкратце основан на получении прибыли методом carry trade.
Этот метод представляет собой торговую возможность, возникающую из-за того, что инвесторы во время начисления свопа склонны менять сторону из-за разницы процентных ставок между инструментами. Обычно предпочтение отдается стороне с более высокой процентной ставкой.
Если по валюте не ожидается аномального движения цены, инвесторы в основном торгуют в сторону более высокой процентной ставки. В это время появляется возможность получить прибыль, покупая дешево и продавая дорого за короткий период. Внутри советника есть некоторые фильтры, но они не вынесены в настройки, чтобы всё оставалось простым.
Пара: EURJPY
Требуется баланс от 25$. (Рассчитано для кредитного плеча 500x. Если у вас плечо 50x, необходимо соответственно масштабировать баланс)
Регулируемая просадка (DD): 4% - 8% - 17% - 35% - 52% - 70% (если ваш баланс очень мал, советник попытается открывать сделки минимальным лотом и автоматически отрегулирует уровень риска)
Set-файл не требуется.
Ожидается, что ваш брокер разрешает торговлю при закрытом рынке. Не рекомендуется использовать без бэктеста. Подробности смотрите в моём блоге
Вы можете присоединиться к каналу EA по ссылке
Пара: GOLD
Требуется баланс от 150$ . (Рассчитано для кредитного плеча 500x, уровень риска по умолчанию 40%, поэтому нужен баланс от 300$. Если увеличить уровень риска, может хватить и 150$ )
Set-файл не требуется.
Если вы используете mql VPS, пожалуйста, не используйте кнопки панели вместо входных параметров (inputs).
Он открывает сделки крупным лотом, используя высокую маржу. Поэтому это хороший вариант для пользователей, работающих как IB (introducing broker) и стремящихся зарабатывать ребейты (rebates).
Управляйте советником без доступа к вашему VPS
Вы можете остановить советника или изменить уровень риска через мобильное приложение MT5.
Чтобы отправлять команды из мобильного MT5:
- Перейдите на вкладку Trade (Торговля)
- Нажмите кнопку + (новый ордер)
- Выберите Отложенный ордер (Buy Limit или Sell Limit)
- Символ: должен совпадать с символом, на котором запущен советник (например, EURUSD)
- Цена: укажите цену, далёкую от текущей (чтобы ордер не сработал)
- Напишите команду в поле Комментарий (Comment), например:
- swapslap stop (останавливает)
- swapslap start (запускает)
- swapslap risk level 5 ( Установка уровня (0-5) )
- swapslap risk up (повышает уровень риска)
- swapslap risk down (понижает уровень риска)
- swapslap info (показывает список команд)
- Нажмите Разместить / Отправить
Советник обнаружит отложенный ордер, прочитает комментарий, выполнит команду и автоматически удалит ордер. Ордер никогда не сработает; он используется только для передачи команд.
Можно ли использовать его вместе с другими советниками?
Да, можно. Среднее время удержания позиции составляет примерно 90 минут и может растягиваться максимум до 12 часов. Уровень риска установлен на 70%.
При наличии открытой позиции рекомендуется снизить уровень риска на одну ступень.
Добавлен входной параметр (input), который делает это за вас автоматически—вы можете установить его в true. По умолчанию он установлен в true.
Если снижение риска активируется из-за открытой позиции, на ваше мобильное приложение будет отправлено уведомление. Причина также будет записана в раздел журнала (journal).
О разработчике
У него более 10 лет опыта в разработке программного обеспечения. Будучи энтузиастом финансов и математики, последние 3+ года он посвятил алгоритмическим торговым системам. Он гордится множеством разработанных им алгоритмов и стратегий.
Он активно использует SwapSlap EA с 2024 года и добился значительного прогресса в преодолении различных трудностей, встретившихся на этом пути. С помощью SwapSlap EA он дважды побеждал в торговых конкурсах, организованных брокерами. В двух случаях уровни стоп-лосса срабатывали из-за манипуляции свечами со стороны брокера и гэп-движений; однако убытки были успешно возвращены через судебное разбирательство. С тех пор та же проблема больше не повторялась.
Furkan answered all my questions, tested before purchasing. This has good potential and Furkan puts in the work in this bot.