SwapSlap

4.83

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SWAPSLAP EA

Рекомендуемые счета: Любой, Standard, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO и т. д.)

Новый советник, разработанный Huseyin Furkan Öztürk, очень прост в использовании благодаря структуре plug-and-play, креативный и при этом очень мощный.


Принцип работы SwapSlap EA вкратце основан на получении прибыли методом carry trade. 
Этот метод представляет собой торговую возможность, возникающую из-за того, что инвесторы во время начисления свопа склонны менять сторону из-за разницы процентных ставок между инструментами. Обычно предпочтение отдается стороне с более высокой процентной ставкой.
Если по валюте не ожидается аномального движения цены, инвесторы в основном торгуют в сторону более высокой процентной ставки. В это время появляется возможность получить прибыль, покупая дешево и продавая дорого за короткий период. Внутри советника есть некоторые фильтры, но они не вынесены в настройки, чтобы всё оставалось простым. 

Пара: EURJPY
Требуется баланс от 25$. (Рассчитано для кредитного плеча 500x. Если у вас плечо 50x, необходимо соответственно масштабировать баланс)
Регулируемая просадка (DD): 4% - 8% - 17% - 35% - 52% - 70% (если ваш баланс очень мал, советник попытается открывать сделки минимальным лотом и автоматически отрегулирует уровень риска)
Set-файл не требуется. 
Ожидается, что ваш брокер разрешает торговлю при закрытом рынке. Не рекомендуется использовать без бэктеста. Подробности смотрите в моём блоге
Вы можете присоединиться к каналу EA по ссылке

Пара: GOLD
Требуется баланс от 150$  (Рассчитано для кредитного плеча 500x, уровень риска по умолчанию 40%, поэтому нужен баланс от 300$. Если увеличить уровень риска, может хватить и 150$ )
Set-файл не требуется. 

Если вы используете mql VPS, пожалуйста, не используйте кнопки панели вместо входных параметров (inputs).

Из-за короткого времени удержания позиций и торговли крупными лотами этот советник является примером стратегий скальпинга, HFT и carry trade. Поскольку он берёт риск на основе средств (equity), его можно использовать совместно с другими советниками. 
Он открывает сделки крупным лотом, используя высокую маржу. Поэтому это хороший вариант для пользователей, работающих как IB (introducing broker) и стремящихся зарабатывать ребейты (rebates).

Управляйте советником без доступа к вашему VPS

Вы можете остановить советника или изменить уровень риска через мобильное приложение MT5. 

Чтобы отправлять команды из мобильного MT5:

  1. Перейдите на вкладку Trade (Торговля)
  2. Нажмите кнопку + (новый ордер)
  3. Выберите Отложенный ордер (Buy Limit или Sell Limit)
  4. Символ: должен совпадать с символом, на котором запущен советник (например, EURUSD)
  5. Цена: укажите цену, далёкую от текущей (чтобы ордер не сработал)
  6. Напишите команду в поле Комментарий (Comment), например:
    • swapslap stop (останавливает)
    • swapslap start (запускает)
    • swapslap risk level 5 ( Установка уровня (0-5) )
    • swapslap risk up (повышает уровень риска)
    • swapslap risk down (понижает уровень риска)
    • swapslap info (показывает список команд)
  7. Нажмите Разместить / Отправить

Советник обнаружит отложенный ордер, прочитает комментарий, выполнит команду и автоматически удалит ордер. Ордер никогда не сработает; он используется только для передачи команд.

Можно ли использовать его вместе с другими советниками?

Да, можно. Среднее время удержания позиции составляет примерно 90 минут и может растягиваться максимум до 12 часов. Уровень риска установлен на 70%.
При наличии открытой позиции рекомендуется снизить уровень риска на одну ступень.

Добавлен входной параметр (input), который делает это за вас автоматически—вы можете установить его в true. По умолчанию он установлен в true.

Если снижение риска активируется из-за открытой позиции, на ваше мобильное приложение будет отправлено уведомление. Причина также будет записана в раздел журнала (journal).


О разработчике

У него более 10 лет опыта в разработке программного обеспечения. Будучи энтузиастом финансов и математики, последние 3+ года он посвятил алгоритмическим торговым системам. Он гордится множеством разработанных им алгоритмов и стратегий.

Он активно использует SwapSlap EA с 2024 года и добился значительного прогресса в преодолении различных трудностей, встретившихся на этом пути. С помощью SwapSlap EA он дважды побеждал в торговых конкурсах, организованных брокерами. В двух случаях уровни стоп-лосса срабатывали из-за манипуляции свечами со стороны брокера и гэп-движений; однако убытки были успешно возвращены через судебное разбирательство. С тех пор та же проблема больше не повторялась.

Отзывы 7
James Tan Chun Lin
287
James Tan Chun Lin 2026.03.27 04:05 
 

Furkan answered all my questions, tested before purchasing. This has good potential and Furkan puts in the work in this bot.

Alex_47
198
Alex_47 2026.03.26 16:26 
 

SwapSlap looks very promising with early results being nothing else but impressive. Huseyin is a very helpful developer with constant support and when he talks you can understand that he is really passionate and seasoned in the algorithmic and trading world. Looking forward to whatever he brings next.

nvmh0103
57
nvmh0103 2026.03.26 14:15 
 

I am deeply impressed by this EA’s ability to consistently profit from the market. It is clear that the developer poured years of expertise and genuine dedication into its creation. He has always support me since I join the market. I really recommend everyone to try this out, it's a game changer.

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Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
Другие продукты этого автора
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
VolumeHedger
OMG FZE LLC
4.86 (51)
Эксперты
VolumeHedger EA [ Live Signals ]  ,  [ Мой канал ]   ,  [ Set-файлы ]  ,   [ Блог ]  , [ Использование ИИ ]  ,  [ PDF Guide ] Рекомендуемые счета: High leverage Standard, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO и др.) Разработчик этого EA доказал свой профессионализм качеством других своих роботов. С Volume Hedger EA  Благодаря возможности задать стратегию входа с использованием пользовательского индикатора, вам больше не потребуется покупать дополнительные EA! Этот EA — продвинутый торговый алгоритм, к
HedgingMartingale
OMG FZE LLC
4.73 (132)
Эксперты
HedgingMartingale EA [ Set Files ]   ,   [ My Channel ]  ,   [ My Products ]  ,  [ Blog ]     ,  [ Public Chat ] Рекомендуемые счета: Стандартные с высоким кредитным плечом, ECN, Raw; Центовые; Проп-фирмы Этот EA представляет собой торговый алгоритм, который сочетает хеджирование и интеллектуальное управление рисками со стратегией Мартингейла. Он разработан для обеспечения стабильной производительности в сильных рыночных условиях, где вы не можете предсказать направление тренда. При использован
FREE
Diagonal Resistance EA
OMG FZE LLC
5 (6)
Эксперты
[ LIVE SIGNALS ]  ,  [ My Channel ]  ,  [ ABOUT ME ]  ,  [ My Products ] Рекомендуемые счета: High leverage и Standard, ECN, Raw, Cent, Propfirm Новый EA, разработанный Huseyin Furkan Ozturk — простой в использовании, plug & play. Убедитесь, что вашего баланса и кредитного плеча достаточно. Перед использованием рекомендуется провести backtest. Diagonal Resistance EA Логику работы я постарался объяснить на изображениях слайдера. Базовую логику EA можно свести к трём шагам: Поймать резкое движе
FREE
GridTeam EA
OMG FZE LLC
5 (17)
Эксперты
GridTeam EA - Создайте своего собственного грид-робота [ Set File ]  ,  [ My Channel ]    ,   [ LIVE SIGNAL ]   ,  [ Public Chat ] Все индикаторы в одном EA — выберите то, что хотите, оптимизируйте и запускайте на нескольких парах одновременно. Возьмите полный контроль. Настройте управление рисками самостоятельно. В качестве значений по умолчанию используется индикатор RSI и настроен согласно результатам оптимизации. Это не лучшее значение. Я верю, что вы можете найти лучшее. Одна из особенност
FREE
Diagonal Resistance Indi
OMG FZE LLC
Индикаторы
[ My Channel ]   ,   [ My Products ]  ,  [ ABOUT ME ]   DiagonalResistanceIndi — Индикатор сигналов против тренда DiagonalResistanceIndi разработан специально для VolumeHedger EA . Используется на Gold на таймфрейме M1. Также подходит для ручной торговли без EA. Это сигнальный индикатор, который обнаруживает необычно крупные процентные движения цены за короткое временное окно и отмечает на графике потенциальные точки разворота против этого движения. Как это работает? Индикатор непрерывно скани
FREE
Diagonal Resistance EA MT4
OMG FZE LLC
Эксперты
[ LIVE SIGNALS ]  ,  [ My Channel ]  ,  [ ABOUT ME ]  ,  [ My Products ] Рекомендуемые счета: High leverage и Standard, ECN, Raw, Cent, Propfirm Новый EA, разработанный Huseyin Furkan Ozturk — простой в использовании, plug & play. Убедитесь, что вашего баланса и кредитного плеча достаточно. Перед использованием рекомендуется провести backtest. Diagonal Resistance EA Логику работы я постарался объяснить на изображениях слайдера. Базовую логику EA можно свести к трём шагам: Поймать резкое движе
FREE
Diagonal Resistance Indi MT4
OMG FZE LLC
Индикаторы
[ My Channel ]   ,   [ My Products ]  ,  [ ABOUT ME ]   DiagonalResistanceIndi — Индикатор сигналов против тренда DiagonalResistanceIndi разработан специально для VolumeHedger EA . Используется на Gold на таймфрейме M1. Также подходит для ручной торговли без EA. Это сигнальный индикатор, который обнаруживает необычно крупные процентные движения цены за короткое временное окно и отмечает на графике потенциальные точки разворота против этого движения. Как это работает? Индикатор непрерывно скани
FREE
HedgingMartingale MT4
OMG FZE LLC
4.57 (21)
Эксперты
HedgingMartingale EA [ Set Files ]   ,   [ My Channel ]  ,   [ My Products ]  ,   [ Blog ] Рекомендуемые счета: Стандартные с высоким кредитным плечом, ECN, Raw; Центовые; Проп-фирмы Этот EA представляет собой торговый алгоритм, который сочетает хеджирование и интеллектуальное управление рисками со стратегией Мартингейла. Он разработан для обеспечения стабильной производительности в сильных рыночных условиях, где вы не можете предсказать направление тренда. При использовании соответствующего фа
FREE
HFT Spike Detector
OMG FZE LLC
5 (3)
Индикаторы
[ My Products ] , [ My Channel ]   ,  [ LIVE SIGNAL ] HFT Spike Detector HFT Spike Detector — это профессиональный инструмент мониторинга тиков, разработанный для анализа и измерения высокочастотных ценовых движений (вызванных HFT резкими скачками) в режиме реального времени. Цель — позволить вам выявлять аномальные значения проскальзывания, разрывы ликвидности и миллисекундные ценовые скачки, вызванные брокером, с помощью числовых данных. Поскольку инструмент анализирует поток тиков в реаль
Lydians Indicator
OMG FZE LLC
5 (6)
Индикаторы
[ Мой канал ] , [ Мои продукты ] Этот индикатор показывает точки, где тренд бара меняется под влиянием мгновенного давления, в то время как общий тренд движется вверх или вниз. Стрелка отображается, если предыдущий бар соответствует определённым критериям. При построении стратегии вы можете интерпретировать 3–4 последовательные стрелки как потенциальный сигнал пробоя. Например, когда появляется четвёртая стрелка, вы можете рассмотреть возможность открытия сделки. Это надёжный инструмент для пр
FREE
OMG Trading
OMG FZE LLC
5 (3)
Утилиты
[ Мои продукты ] , [ Мой канал ] OMG Trading Panel Теперь вы можете управлять своей торговой панелью прямо с телефона. Установите OMG Trading Tool на ваш MQL VPS и торгуйте удобно через мобильное приложение MetaTrader 5, пока панель работает 24/7. Я также добавил две полезные стратегии: Smart Margin Protection и Grid Strategy. Вы также можете установить оповещение, которое срабатывает при падении цены. Ключевые функции Удалённое управление через мобильный MT5 Управляйте торговым инструментом
FREE
AI ML Lorentzian
OMG FZE LLC
Индикаторы
[ Мой канал ] , [ Мои продукты ] Lorentzian Distance Classifier — это торговый индикатор на основе машинного обучения, который использует расстояние Лоренца как основной метрический показатель в рамках алгоритма приближённых ближайших соседей (ANN). Вместо традиционного евклидова расстояния он рассматривает ценовое движение как происходящее в «искажённом» пространстве цена–время (аналогично тому, как массивные объекты искривляют пространство-время в теории относительности). Такой подход делает к
Фильтр:
Georgios Baizanis
2360
Georgios Baizanis 2026.08.09 08:13 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

James Tan Chun Lin
287
James Tan Chun Lin 2026.03.27 04:05 
 

Furkan answered all my questions, tested before purchasing. This has good potential and Furkan puts in the work in this bot.

Alex_47
198
Alex_47 2026.03.26 16:26 
 

SwapSlap looks very promising with early results being nothing else but impressive. Huseyin is a very helpful developer with constant support and when he talks you can understand that he is really passionate and seasoned in the algorithmic and trading world. Looking forward to whatever he brings next.

nvmh0103
57
nvmh0103 2026.03.26 14:15 
 

I am deeply impressed by this EA’s ability to consistently profit from the market. It is clear that the developer poured years of expertise and genuine dedication into its creation. He has always support me since I join the market. I really recommend everyone to try this out, it's a game changer.

manuela1978
92
manuela1978 2026.03.25 21:05 
 

This EA is working great so far, I can only recommend it.👌

Cristian Salute
468
Cristian Salute 2026.03.24 17:49 
 

Once again, Huseyin offers us something unique in the market, something special and personal. I've always appreciated Huseyin's EAs because they are unique and well-crafted. He is a great person, an experienced trader, and an excellent programmer. When he proposes an EA, it's because he has already tested it himself. In this case, it's a different kind of EA than usual, but it hit a full TP on the very first use. Very promising. I am sure that, as always, Huseyin's support and his legendary dedication to his products and customers will not be lacking here either. And SwapSlap will prove to be a product worthy of its creator.

Update 05/2026

Unfortunately, as a loyal customer of Furkan, I have to say that this EA is completely ineffective, as can also be seen from the live signals. Unfortunately, the RR ratio is too disadvantageous, it only takes one SL to devastate you and unfortunately they happened almost immediately. There is no way in the world that a system does not suffer losses for so long in this way with very small wins and devastating SLs. I'll probably never get the cost of EA back either (payed full price $249... first loyal clients with Furkan pay more, reverse marketing 🤦‍♂️). Move on. I hope maybe in future adaptation or update, but I am really disappointed at the moment.

Guenther Erwin Huber
405
Guenther Erwin Huber 2026.03.20 17:11 
 

This EA is a very good enhancement to the portfolio. The idea is very unique and different to the "traditional" EAs in the market. Here again you can see the developers expertise and deep understanding of the market. The user support is excellent and very proactive. Ideas of the community are integrated in next versions. Integration of the EA is very easy - it is really a kind of "plug&play". I am using this EA on real and prop accounts at the moment. How long the EA works profitable depends on the currency interest-rates. Depending on the risk settings and balance I think it takes about 1-3 months to recover the costs.

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