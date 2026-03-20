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SWAPSLAP EA

Рекомендуемые счета: Любой, Standard, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO и т. д.)



Новый советник, разработанный Huseyin Furkan Öztürk, очень прост в использовании благодаря структуре plug-and-play, креативный и при этом очень мощный.



Принцип работы SwapSlap EA вкратце основан на получении прибыли методом carry trade.

Этот метод представляет собой торговую возможность, возникающую из-за того, что инвесторы во время начисления свопа склонны менять сторону из-за разницы процентных ставок между инструментами. Обычно предпочтение отдается стороне с более высокой процентной ставкой.

Если по валюте не ожидается аномального движения цены, инвесторы в основном торгуют в сторону более высокой процентной ставки. В это время появляется возможность получить прибыль, покупая дешево и продавая дорого за короткий период. Внутри советника есть некоторые фильтры, но они не вынесены в настройки, чтобы всё оставалось простым.





Пара: EURJPY

Требуется баланс от 25$. (Рассчитано для кредитного плеча 500x. Если у вас плечо 50x, необходимо соответственно масштабировать баланс)

Регулируемая просадка (DD): 4% - 8% - 17% - 35% - 52% - 70% (если ваш баланс очень мал, советник попытается открывать сделки минимальным лотом и автоматически отрегулирует уровень риска)

Set-файл не требуется.

Ожидается, что ваш брокер разрешает торговлю при закрытом рынке. Не рекомендуется использовать без бэктеста. Подробности смотрите в моём блоге

Вы можете присоединиться к каналу EA по ссылке



Пара: GOLD

Требуется баланс от 150$ . (Рассчитано для кредитного плеча 500x, уровень риска по умолчанию 40%, поэтому нужен баланс от 300$. Если увеличить уровень риска, может хватить и 150$ )

Set-файл не требуется.



Если вы используете mql VPS, пожалуйста, не используйте кнопки панели вместо входных параметров (inputs).

Управляйте советником без доступа к вашему VPS



Из-за короткого времени удержания позиций и торговли крупными лотами этот советник является примером стратегий скальпинга, HFT и carry trade. Поскольку он берёт риск на основе средств (equity), его можно использовать совместно с другими советниками.Он открывает сделки крупным лотом, используя высокую маржу. Поэтому это хороший вариант для пользователей, работающих как IB (introducing broker) и стремящихся зарабатывать ребейты (rebates).

Вы можете остановить советника или изменить уровень риска через мобильное приложение MT5.



Чтобы отправлять команды из мобильного MT5:

Перейдите на вкладку Trade (Торговля) Нажмите кнопку + (новый ордер) Выберите Отложенный ордер (Buy Limit или Sell Limit) Символ: должен совпадать с символом, на котором запущен советник (например, EURUSD) Цена: укажите цену, далёкую от текущей (чтобы ордер не сработал) Напишите команду в поле Комментарий (Comment), например: swapslap stop (останавливает)

swapslap start (запускает)

swapslap risk level 5 ( Установка уровня (0-5) )

swapslap risk up (повышает уровень риска)

swapslap risk down (понижает уровень риска)

swapslap info (показывает список команд ) Нажмите Разместить / Отправить

Советник обнаружит отложенный ордер, прочитает комментарий, выполнит команду и автоматически удалит ордер. Ордер никогда не сработает; он используется только для передачи команд.





Можно ли использовать его вместе с другими советниками?



Да, можно. Среднее время удержания позиции составляет примерно 90 минут и может растягиваться максимум до 12 часов. Уровень риска установлен на 70%.

При наличии открытой позиции рекомендуется снизить уровень риска на одну ступень.

Добавлен входной параметр (input), который делает это за вас автоматически—вы можете установить его в true. По умолчанию он установлен в true.

Если снижение риска активируется из-за открытой позиции, на ваше мобильное приложение будет отправлено уведомление. Причина также будет записана в раздел журнала (journal).





О разработчике



У него более 10 лет опыта в разработке программного обеспечения. Будучи энтузиастом финансов и математики, последние 3+ года он посвятил алгоритмическим торговым системам. Он гордится множеством разработанных им алгоритмов и стратегий.

Он активно использует SwapSlap EA с 2024 года и добился значительного прогресса в преодолении различных трудностей, встретившихся на этом пути. С помощью SwapSlap EA он дважды побеждал в торговых конкурсах, организованных брокерами. В двух случаях уровни стоп-лосса срабатывали из-за манипуляции свечами со стороны брокера и гэп-движений; однако убытки были успешно возвращены через судебное разбирательство. С тех пор та же проблема больше не повторялась.