Diagonal Resistance EA MT4

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Рекомендуемые счета: High leverage и Standard, ECN, Raw, Cent, Propfirm
Новый EA, разработанный Huseyin Furkan Ozturk — простой в использовании, plug & play. Убедитесь, что вашего баланса и кредитного плеча достаточно. Перед использованием рекомендуется провести backtest.

Diagonal Resistance EA

Логику работы я постарался объяснить на изображениях слайдера.

Базовую логику EA можно свести к трём шагам:

  1. Поймать резкое движение и войти против него:
    Если цена за последние 40 или 80 минут (в зависимости от волатильности) прошла 1% и более — например, золото быстро выросло — EA открывает сделку против этого движения: SELL на росте, BUY на падении. Базовое допущение: резкие движения за короткое время обычно «перерастянуты», и часть их отыгрывается назад. То есть EA не следует за трендом — он играет возврат к среднему (mean reversion).
  2. Если движение продолжается — добавлять постепенно (grid — без martingale):
    Если цена после входа продолжает идти против позиции, EA не паникует; он добавляет новые позиции в том же направлении через заданные интервалы времени и расстояния. Каждое добавление приближает среднюю цену корзины (basket) к текущей цене. Поэтому цене не нужно возвращаться к первому входу — даже небольшой откат спасает всю корзину.
  3. Выйти с прибылью на небольшом откате; если его нет — выйти в ноль:
    Цель скромная: должен быть отыгран не весь ход, а лишь определённый его %. Как только цена откатывается от пика на эту величину, все позиции закрываются вместе. Но если откат не приходит за 60 минут, EA перестаёт ждать — переносит цель на breakeven и выходит в ноль, без прибыли и без убытка, как только цена его касается. Так ни одна сделка не превращается в бесконечную «сделку надежды».


Кратко: «Иди против перерастянутого движения, при необходимости усредняйся, забирай прибыль на небольшом развороте; если разворот не приходит — выходи без убытка.» Вдобавок защитные фильтры блокируют открытие сделок в самые опасные моменты (дни новостей, одностороннее движение и т. д.).

Использование нескольких EA:

EA можно использовать вместе с другими советниками — конфликтов не будет. Если вы впишете magic numbers других EA в поле Blocking Magic Numbers через запятую, советник не будет открывать сделку, пока видит их открытую позицию. Пропуская вход, он отправит уведомление в ваше мобильное приложение. Кроме того, если позиции других EA закроются через некоторое время после сигнала, Diagonal Resistance EA начнёт входить: он ведёт себя так, будто открыл виртуальную сделку, которая так и не достигла своего TP, — поэтому без проблем откроет её снова. Он постарается открыть позицию в наилучшей или в той же точке.

Заметки разработчика:

Внутри DiagonalResistance EA скрыто 60 входных параметров стратегии. Для пользователей всё сознательно упрощено — EA рассчитан на простое «перетащил и запустил». Вы можете включить/выключить Auto Lot size, чтобы размер лота автоматически подстраивался под рост баланса. Размер лота определяется по equity — так вы сможете использовать и бонусы, полученные от брокера. Комментарий DResEA изменить нельзя. Prop-фирмы не проверяют комментарий; кроме того, они разрешают использование EA до прохождения этапов challenge.

Настройки по умолчанию подготовлены для XAUUSD! (минимальный депозит 1000$, но можно начать и с 500$, поскольку во второй половине 2026 года у золота более низкая волатильность)

Для использования с Propfirm отключите Auto Lot и тестируйте на балансе от 25 000$.

Что за Strategy Type:

Level Trading:
 Классические системы level trading опираются на статичные горизонтальные линии поддержки/сопротивления, построенные по прошлым максимумам и минимумам. Этот EA идёт на шаг дальше: он строит свои уровни динамически — из угла и скорости самого движения цены.

EA не спрашивает «где цена останавливалась раньше?» — он спрашивает «насколько крутое это движение?» Если цена растёт или падает под неустойчиво острым углом — проходя 1% и более за короткое окно времени — этот наклон считается диагональной линией сопротивления: уровнем, где цена растянулась слишком далеко и слишком быстро и статистически с высокой вероятностью откатится.

Каждый уровень системы рассчитывается в реальном времени:

  • Базовый уровень — точка начала движения; определяется скользящим окном, автоматически подстраивающимся под волатильность рынка
  • Уровни входа — ступени с процентным шагом вдоль наклона движения; позиции распределяются по зоне уровней, а не скапливаются на одной цене
  • Целевой уровень — размещается на измеренном откате движения и обновляется в реальном времени по мере его развития
  • Временной уровень — если откат не приходит за отведённое время, уровень выхода смещается на breakeven корзины; каждому циклу гарантирован контролируемый выход

Grid Strategy:
Да, этот EA использует grid — но не тот бесконтрольный, из-за которого grid-системы получили дурную славу. Каждый grid-механизм намеренно ограничен:

  • Grid с равным лотом (без martingale) — каждая позиция цикла открывается одинаковым размером лота. Без удвоений, без экспоненциального роста риска. 5-я сделка несёт ровно тот же риск, что и 1-я.
  • Выход в breakeven по времени (60 минут) — если ожидаемый откат не приходит за 60 минут, EA перестаёт ждать прибыль и закрывает всю корзину в breakeven. Ни один цикл не остаётся открытым бесконечно в надежде, что «рынок развернётся».
  • Жёсткие лимиты входа — максимум сделок за цикл, минимальное время и минимальная ценовая дистанция между входами. Grid не может панически наращивать позиции.
  • Одно направление, один цикл — никаких встречных корзин, залоченных hedge-позиций и скрытого наращивания. То, что вы видите на графике, — это вся экспозиция.

Здесь grid — не азартная игра на отыгрыш, а инструмент усреднения стоимости, работающий в строгих границах. Даже покупатели, обычно избегающие категории grid, увидят разницу: это grid с ремнём безопасности, подушкой безопасности и запасным выходом.


О разработчике

Инженер-программист с более чем 10-летним стажем, последние 3+ года разработчик сосредоточен на создании алгоритмических торговых роботов, движимый интересом к финансам и математике.
Свои алгоритмы и стратегии он проектирует не в стиле «vibe coder» на основе готовых решений, а с позиции профессионального инженера-программиста — ставя во главу угла производительность, надёжность и устойчивость.
Все материальные и нематериальные результаты вкладываются в новые R&D-разработки для постоянного совершенствования продуктов.
Вместо того чтобы предлагать роботов исключительно ради коммерческой выгоды, он считает, что максимально бесплатное распространение охватывает более широкую аудиторию — а полученная таким образом обратная связь заставляет продукты развиваться гораздо быстрее.
Каждый отзыв и каждое предложение пользователей — самая ценная часть процесса развития продуктов.

Если вам нравятся мои роботы и вы хотите узнавать о новых функциях, присоединяйтесь к моему каналу: ALGO By H. Furkan OZTURK

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Советник MULTI SNIPER — это точная автоматическая торговая система с точностью около 90% для платформы MT4. Этот прибыльный скальпинговый советник — одна из самых стабильных систем на рынке в настоящее время.   No grid! No martingale! Это оригинальный продукт, представленный только на этом сайте MQL5. Загрузите EA Set_files для тестирования и торговли:   GBPAUD Set_file   GBPCAD Set_file - Реализован метод сложных процентов и методы скальпинга. - Система автоматически устанавливает динамическ
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.67 (15)
Эксперты
Aura Neuron — это уникальный экспертный советник, который продолжает серию торговых систем Aura. Используя передовые нейронные сети и передовые классические торговые стратегии, Aura Neuron предлагает инновационный подход с превосходной потенциальной производительностью. Полностью автоматизированный, этот экспертный советник предназначен для торговли валютными парами, такими как XAUUSD (GOLD). Он продемонстрировал постоянную стабильность на этих парах с 1999 по 2023 год. Система избегает опасных
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.93 (43)
Эксперты
Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
Mirror EA mt4
Vasiliy Strukov
5 (1)
Эксперты
Mirror EA — это автоматизированная торговая система, разработанная для исполнения сделок на основе индикатора SmaSRS196, представляющего собой комбинацию простой скользящей средней (SMA) и индекса относительной силы (RSI), с использованием 96-периодной оптимизационной модели. Советник постоянно анализирует рыночные условия для выявления высоковероятных торговых возможностей, подтверждая направление тренда с помощью SMA и используя RSI для определения силы импульса и потенциальных условий переку
EA Black Dragon
Ramil Minniakhmetov
4.74 (568)
Эксперты
EA Black Dragon работает на трендовом индикаторе. Советник открывает сделку по цвету индикатора, далее имеется возможность наращивать сеть ордеров или работать со стоп-лоссом.  ВАЖНО! Свяжитесь со мной сразу после покупки, чтобы получить инструкции и бонус! Мониторинг реальной работы, а также другие мои разработки можно посмотреть тут:  https://www.mql5.com/ru/users/mechanic/seller   Входящие параметры: ·         Open new series – True/False –вкл/выкл начало новой серии после закрытия всех орде
Vortex Turbo EA MT4
Stanislav Tomilov
5 (10)
Эксперты
Vortex Turbo — « управляйте вихрем» Vortex Turbo представляет собой следующий этап эволюции интеллектуальной торговли — уникальную разработку, объединяющую передовую архитектуру ИИ, адаптивную рыночную логику и точный контроль рисков. Основанный на проверенных алгоритмических принципах, он интегрирует множество стратегий в единую высокоскоростную экосистему, работающую на основе нового уровня прогнозного интеллекта. Разработанный как эксперт по скальпингу для золота XAUUSD (GOLD), Vortex Turbo
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.7 (1091)
Эксперты
EA Gold Stuff - советник, разработанный специально для торговли золотом. В основе работы лежит открытие ордеров по индикатору  Gold Stuf f , таким образом советник работает по стратегии "Trend Follow", что означает следование за трендом. Свяжитесь со мной сразу после покупки для получения   персонального бонуса!   Вы можете получить бесплатную копию нашего индикатора Strong Support and Trend Scanner, пожалуйста, в личку. мне! Настройки и мануал  здесь  ПАРАМЕТРЫ Open new series - вкл./выкл. на
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Эксперты
Cоветник AW Double Grids MT4 - это агрессивный, полностью автоматизированный сеточный советник, с информационно торговой панелью и простой настройкой. Стратегия заключается в одновременной двухсторонней работе, мультиплицируя объем одного направления. Встроенный автоматический расчет лота, реализованы разные вариации увеличения объема позиций, и другие функции.  Инструкция ->   ЗДЕСЬ   /  Решение проблем - >  ЗДЕСЬ  /  МТ5 версия  - >   ЗДЕСЬ   Как торгует советник: AW Double Grids ведет двухст
Golden Moon Scalper
Nguyen Hang Hai Ha
2.8 (5)
Эксперты
Expert Gold Moon Scalper is a fully automated Expert Advisor designed specifically for the Gold market (XAUUSD). The EA combines price action analysis, tick-based market behavior, and technical indicator confirmation to identify high-probability trading opportunities. The strategy uses Stop Orders to capture momentum during Gold's fast price movements, helping reduce premature entries in volatile conditions. Positions are managed with a combination of scalping logic, dynamic trailing, and predef
Bypass Generator MT4
Connor Michael Woodson
1 (1)
Эксперты
Bypass Generator — это детерминированная скальпинговая система для XAUUSD, основанная на алгоритмах институционального уровня. Текущий сигнал: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ Это не типичный советник (EA), который бездумно открывает сделку за сделкой, уничтожая вашу маржу и подвергая депозит ненужному риску. Каждая точка входа проходит через 16 независимых уровней проверки перед открытием единственной позиции. Здесь нет сеток, и каждая сделка имеет виртуальные Take Profit и Stop Loss. Кривая результатов бэктеста
Trend Catcher Exp
Ramil Minniakhmetov
5 (2)
Эксперты
Советник Trend Catcher анализирует движения рыночных цен, используя собственные адаптивные индикаторы анализа тренда, разработанные автором. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Благодаря сочетанию возможностей сглаживания и фильтрации тренда специальных настраиваемых индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности, советник может автоматически со
HFT Prop EA
Manpreet Singh
4.93 (257)
Эксперты
HFT PROP EA is the High Frequency Trading Expert Advisor (EA/bot) designed to pass proprietary trading firms (prop firms) challenges which use stop orders to enter the trades when market is trending, It is basically designed for US30 just at opening of US30 in New York Session till it remain in its trending nature for 15-30 minutes, and using HFT PROP EA you can pass the challenge within few minutes for prop firms who doesn't have any lot size cap. To see its Live working you may check by signin
BB Return mt4
Leonid Arkhipov
4.89 (18)
Эксперты
BB Return — советник для торговли золотом (XAUUSD). Эту торговую идею я использовал ранее в ручной торговле. В основе стратегии — возврат цены к диапазону Bollinger Bands , но не в лоб и не по каждому касанию. Для рынка золота одних лент недостаточно, поэтому в советнике применяются дополнительные фильтры, отсекающие лишние и нерабочие ситуации. Открываются только те сделки, где логика возврата действительно оправдана.   Global   update   on   June   14th   Принципы торговли — в торговле не испо
Scalp On Scalp Off MT4
Connor Michael Woodson
Эксперты
Настроение рынка FastBull — это поток данных, который агрегирует тысячи позиций с общей стоимостью счетов более 500 миллионов долларов США. Scalp On Scalp Off может мгновенно получать эти данные через прямую интеграцию API и использовать их при совершении сделок. Настроение рынка отображается непосредственно на вашем графике в настраиваемой и удобной панели. Живой сигнал: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ Одиночные сделки управляются без использования сетки или мартингейла. Адаптивный, динамический трейлинг-стоп и
Adaptive Gold Scalper MT4
Fan Yang
Эксперты
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience.   With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalp
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (34)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ — ДЕКАБРЬ 2025 В конце ноября 2024 года советник Aurum был выпущен в продажу. Всё это время он торговал в реальных условиях без фильтра новостей, без дополнительных защитных условий и без сложных ограничений — и при этом уверенно оставался на плаву. Live Signal (launch April 14, 2026) Этот год работы на реальном рынке наглядно показал надёжность самой торговой системы. И только после этого, опираясь уже на реальный опыт и статистику, в декабре 2025 года мы выпустили большое обновлен
BF Scalper PRO
Lachezar Krastev
4.05 (56)
Эксперты
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy BF Scalper PRO with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $177 (Regular Price: $447 — You Save $270!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! For Settings, Instructions and LIVE Results Click Here! BF Scalper PRO is the professional version of the very popular EA - BF Scalper EA. We have implemented a lot of new additional features and systems in this PRO v
Quantum Nexus MT4
Farell Edson Mazarin
Эксперты
Quantum Nexus — это инновационный экспертный советник, который объединяет количественный анализ, многоуровневую валидацию, алгоритмы следования за трендом, механизмы отслеживания позиций и статистический мониторинг в единой автоматизированной торговой системе. Для воплощения этого продукта в реальность потребовались десятилетия опыта разработки и год подготовки, чтобы создать Quant v5 — инструмент количественного анализа уровня хедж-фондов с непрерывными скользящими OOS-тестами, используемыми дл
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HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
VolumeHedger
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4.86 (51)
Эксперты
VolumeHedger EA [ Live Signals ]  ,  [ Мой канал ]   ,  [ Set-файлы ]  ,   [ Блог ]  , [ Использование ИИ ]  ,  [ PDF Guide ] Рекомендуемые счета: High leverage Standard, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO и др.) Разработчик этого EA доказал свой профессионализм качеством других своих роботов. С Volume Hedger EA  Благодаря возможности задать стратегию входа с использованием пользовательского индикатора, вам больше не потребуется покупать дополнительные EA! Этот EA — продвинутый торговый алгоритм, к
HedgingMartingale
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4.73 (132)
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HedgingMartingale EA [ Set Files ]   ,   [ My Channel ]  ,   [ My Products ]  ,  [ Blog ]     ,  [ Public Chat ] Рекомендуемые счета: Стандартные с высоким кредитным плечом, ECN, Raw; Центовые; Проп-фирмы Этот EA представляет собой торговый алгоритм, который сочетает хеджирование и интеллектуальное управление рисками со стратегией Мартингейла. Он разработан для обеспечения стабильной производительности в сильных рыночных условиях, где вы не можете предсказать направление тренда. При использован
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Diagonal Resistance EA
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5 (6)
Эксперты
[ LIVE SIGNALS ]  ,  [ My Channel ]  ,  [ ABOUT ME ]  ,  [ My Products ] Рекомендуемые счета: High leverage и Standard, ECN, Raw, Cent, Propfirm Новый EA, разработанный Huseyin Furkan Ozturk — простой в использовании, plug & play. Убедитесь, что вашего баланса и кредитного плеча достаточно. Перед использованием рекомендуется провести backtest. Diagonal Resistance EA Логику работы я постарался объяснить на изображениях слайдера. Базовую логику EA можно свести к трём шагам: Поймать резкое движе
FREE
SwapSlap
OMG FZE LLC
4.83 (6)
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[ LIVE SIGNALS ]  ,  [ My Channel ]  , [ BLOG ]  ,  [ Public Chat ] SWAPSLAP EA Рекомендуемые счета: Любой, Standard, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO и т. д.) Новый советник, разработанный Huseyin Furkan Öztürk, очень прост в использовании благодаря структуре plug-and-play, креативный и при этом очень мощный. Принцип работы SwapSlap EA вкратце основан на получении прибыли методом carry trade.  Этот метод представляет собой торговую возможность, возникающую из-за того, что инвесторы во время нач
GridTeam EA
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5 (17)
Эксперты
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FREE
Diagonal Resistance Indi
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Diagonal Resistance Indi MT4
OMG FZE LLC
Индикаторы
[ My Channel ]   ,   [ My Products ]  ,  [ ABOUT ME ]   DiagonalResistanceIndi — Индикатор сигналов против тренда DiagonalResistanceIndi разработан специально для VolumeHedger EA . Используется на Gold на таймфрейме M1. Также подходит для ручной торговли без EA. Это сигнальный индикатор, который обнаруживает необычно крупные процентные движения цены за короткое временное окно и отмечает на графике потенциальные точки разворота против этого движения. Как это работает? Индикатор непрерывно скани
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5 (3)
Индикаторы
[ My Products ] , [ My Channel ]   ,  [ LIVE SIGNAL ] HFT Spike Detector HFT Spike Detector — это профессиональный инструмент мониторинга тиков, разработанный для анализа и измерения высокочастотных ценовых движений (вызванных HFT резкими скачками) в режиме реального времени. Цель — позволить вам выявлять аномальные значения проскальзывания, разрывы ликвидности и миллисекундные ценовые скачки, вызванные брокером, с помощью числовых данных. Поскольку инструмент анализирует поток тиков в реаль
HedgingMartingale MT4
OMG FZE LLC
4.57 (21)
Эксперты
HedgingMartingale EA [ Set Files ]   ,   [ My Channel ]  ,   [ My Products ]  ,   [ Blog ] Рекомендуемые счета: Стандартные с высоким кредитным плечом, ECN, Raw; Центовые; Проп-фирмы Этот EA представляет собой торговый алгоритм, который сочетает хеджирование и интеллектуальное управление рисками со стратегией Мартингейла. Он разработан для обеспечения стабильной производительности в сильных рыночных условиях, где вы не можете предсказать направление тренда. При использовании соответствующего фа
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Lydians Indicator
OMG FZE LLC
5 (6)
Индикаторы
[ Мой канал ] , [ Мои продукты ] Этот индикатор показывает точки, где тренд бара меняется под влиянием мгновенного давления, в то время как общий тренд движется вверх или вниз. Стрелка отображается, если предыдущий бар соответствует определённым критериям. При построении стратегии вы можете интерпретировать 3–4 последовательные стрелки как потенциальный сигнал пробоя. Например, когда появляется четвёртая стрелка, вы можете рассмотреть возможность открытия сделки. Это надёжный инструмент для пр
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OMG Trading
OMG FZE LLC
5 (3)
Утилиты
[ Мои продукты ] , [ Мой канал ] OMG Trading Panel Теперь вы можете управлять своей торговой панелью прямо с телефона. Установите OMG Trading Tool на ваш MQL VPS и торгуйте удобно через мобильное приложение MetaTrader 5, пока панель работает 24/7. Я также добавил две полезные стратегии: Smart Margin Protection и Grid Strategy. Вы также можете установить оповещение, которое срабатывает при падении цены. Ключевые функции Удалённое управление через мобильный MT5 Управляйте торговым инструментом
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AI ML Lorentzian
OMG FZE LLC
Индикаторы
[ Мой канал ] , [ Мои продукты ] Lorentzian Distance Classifier — это торговый индикатор на основе машинного обучения, который использует расстояние Лоренца как основной метрический показатель в рамках алгоритма приближённых ближайших соседей (ANN). Вместо традиционного евклидова расстояния он рассматривает ценовое движение как происходящее в «искажённом» пространстве цена–время (аналогично тому, как массивные объекты искривляют пространство-время в теории относительности). Такой подход делает к
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