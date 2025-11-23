AI ML Lorentzian

Обзор



Классификатор Лоренцева Расстояния (Lorentzian Distance Classifier) — это торговый индикатор на основе машинного обучения, который использует Лоренцево расстояние в качестве основной метрики в рамках структуры Приближенных Ближайших Соседей (ANN). Вместо того чтобы полагаться на традиционное евклидово расстояние, он рассматривает ценовое действие как происходящее в «искривленном» пространстве ценового времени (подобно тому, как массивные объекты искривляют пространство-время в теории относительности). Этот подход делает классификатор гораздо более устойчивым к рыночному шуму, выбросам и искажениям, вызванным событиями (FOMC, геополитические шоки и т.д.), позволяя находить действительно значимые исторические аналогии, которые методы на основе евклидовой метрики обычно упускают.

Индикатор дает четкие, неперерисовывающиеся сигналы на закрытых барах и предоставляет готовые к использованию буферы, что делает его чрезвычайно удобным для создания Советников (Expert Advisors - EA) в MetaTrader 4/5.



Почему в трейдинге стоит использовать Лоренцево расстояние



Исследования неоднократно показывали, что Лоренцево расстояние превосходит Евклидово, Манхэттенское, Косинусное и многие другие популярные метрики при применении к классификации временных рядов, особенно в зашумленной среде. В трейдинге внезапные новостные события резко искривляют привычные ценовые взаимосвязи — метрика Лоренца естественным образом учитывает это искривление и объединяет исторически схожие паттерны после событий в одну группу («соседство»), даже если они происходили с разницей в недели или месяцы и при разных абсолютных уровнях цен.



Как использовать - Краткое руководство



Индикатор обладает широкими возможностями настройки, но при этом отлично работает с настройками по умолчанию на графиках 4H–12H (также неплохо показывает себя на более низких таймфреймах).

Основные настройки:

Source (Источник) → по умолчанию hlc3 (можно изменить на close, hl2 и т.д.)

Neighbors Count (Количество соседей) → 1–100 (по умолчанию 8) → сколько исторических похожих ситуаций анализировать

Max Bars Back (Макс. баров назад) → по умолчанию 2000 → глубина истории для поиска ANN

Feature Count (Количество признаков) → 2–5 (по умолчанию 5) → количество технических признаков, используемых для классификации

Color Compression (Цветовое сжатие) → 1–10 → регулирует интенсивность окраски баров

Volatility Filter (Фильтр волатильности) → включен по умолчанию

Regime Filter (Фильтр режима) → включен по умолчанию (помогает избегать рваных боковых рынков)

ADX Filter (Фильтр ADX) → опционально

Regime Threshold (Порог режима) → по умолчанию –0.1 (отрицательное значение = небольшой уклон в сторону избегания флета)

Trade with Kernel (Торговля по ядру) → включено по умолчанию

Lookback Window (Окно ретроспективы) → 3–50 (по умолчанию 8)

Relative Weighting (Относительное взвешивание) → выше = более адаптивно, ниже = более плавно

Start Regression at Bar (Начало регрессии на баре) → по умолчанию 25 (позволяет избежать краевых эффектов в начале графика)

Цвета баров, метки прогнозов, смещение ATR и т.д. — полностью настраиваемые

НЕ ПЕРЕРИСОВЫВАЕТСЯ после закрытия бара (как сигналы, так и линия ядра)

Лучше всего работает на таймфреймах ≤ 4H, так как на более высоких таймфреймах часто не хватает исторических баров (ограничение MT4 ~1000–1500 баров на дневных/недельных графиках)

Все расчеты производятся только на закрытых барах → идеально для реальной торговли и бэктестов

Признаки (можно комбинировать RSI, WaveTrend, CCI20, ADX): Доступно пять слотов — комбинация по умолчанию (RSI + WT + CCI + ADX + RSI) уже оптимизирована для большинства рынков.Фильтры (настоятельно рекомендуется оставить включенными):Ядерная регрессия (сглаженная оценка тренда):Опции отображения:Важные примечания:

ИНДЕКСЫ БУФЕРОВ ДЛЯ iCustom (РАЗРАБОТКА СОВЕТНИКОВ MT4/MT5)

При создании советника (Expert Advisor) используйте iCustom() со следующими индексами буферов (не забудьте делать сдвиг на 1, так как расчет ведется только по закрытым барам):

Buffer 0 → Значение линии ядерной регрессии (Kernel regression)

Buffer 2 → Направление тренда: +1 = вверх, -1 = вниз

Buffer 4 → Сигнал:

+1 → Buy (вход в лонг)

+2 → Close Buy (закрытие покупки)

-1 → Sell (вход в шорт)

-2 → Close Sell (закрытие продажи) Buffer 5 → Сырое значение ML прогноза (целое число)

Пример (MT5):

double kernel = iCustom(NULL, 0, "Lorentzian Distance Classifier", ..., 0, 1);

double direction = iCustom(..., 2, 1);

double signal = iCustom(..., 4, 1);

double prediction= iCustom(..., 5, 1);