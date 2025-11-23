AI ML Lorentzian

Обзор

Классификатор Лоренцева Расстояния (Lorentzian Distance Classifier) — это торговый индикатор на основе машинного обучения, который использует Лоренцево расстояние в качестве основной метрики в рамках структуры Приближенных Ближайших Соседей (ANN). Вместо того чтобы полагаться на традиционное евклидово расстояние, он рассматривает ценовое действие как происходящее в «искривленном» пространстве ценового времени (подобно тому, как массивные объекты искривляют пространство-время в теории относительности). Этот подход делает классификатор гораздо более устойчивым к рыночному шуму, выбросам и искажениям, вызванным событиями (FOMC, геополитические шоки и т.д.), позволяя находить действительно значимые исторические аналогии, которые методы на основе евклидовой метрики обычно упускают.
Индикатор дает четкие, неперерисовывающиеся сигналы на закрытых барах и предоставляет готовые к использованию буферы, что делает его чрезвычайно удобным для создания Советников (Expert Advisors - EA) в MetaTrader 4/5.

Почему в трейдинге стоит использовать Лоренцево расстояние

Исследования неоднократно показывали, что Лоренцево расстояние превосходит Евклидово, Манхэттенское, Косинусное и многие другие популярные метрики при применении к классификации временных рядов, особенно в зашумленной среде. В трейдинге внезапные новостные события резко искривляют привычные ценовые взаимосвязи — метрика Лоренца естественным образом учитывает это искривление и объединяет исторически схожие паттерны после событий в одну группу («соседство»), даже если они происходили с разницей в недели или месяцы и при разных абсолютных уровнях цен.

Как использовать - Краткое руководство

Индикатор обладает широкими возможностями настройки, но при этом отлично работает с настройками по умолчанию на графиках 4H–12H (также неплохо показывает себя на более низких таймфреймах).
Основные настройки:

       
  • Source (Источник) → по умолчанию hlc3 (можно изменить на close, hl2 и т.д.)
    •    
  • Neighbors Count (Количество соседей) → 1–100 (по умолчанию 8) → сколько исторических похожих ситуаций анализировать
    •    
  • Max Bars Back (Макс. баров назад) → по умолчанию 2000 → глубина истории для поиска ANN
    •    
  • Feature Count (Количество признаков) → 2–5 (по умолчанию 5) → количество технических признаков, используемых для классификации
    •    
  • Color Compression (Цветовое сжатие) → 1–10 → регулирует интенсивность окраски баров
Признаки (можно комбинировать RSI, WaveTrend, CCI20, ADX): Доступно пять слотов — комбинация по умолчанию (RSI + WT + CCI + ADX + RSI) уже оптимизирована для большинства рынков.
Фильтры (настоятельно рекомендуется оставить включенными): 
       
  • Volatility Filter (Фильтр волатильности) → включен по умолчанию
    •    
  • Regime Filter (Фильтр режима) → включен по умолчанию (помогает избегать рваных боковых рынков)
    •    
  • ADX Filter (Фильтр ADX) → опционально
    •    
  • Regime Threshold (Порог режима) → по умолчанию –0.1 (отрицательное значение = небольшой уклон в сторону избегания флета)
Ядерная регрессия (сглаженная оценка тренда): 
       
  • Trade with Kernel (Торговля по ядру) → включено по умолчанию
    •    
  • Lookback Window (Окно ретроспективы) → 3–50 (по умолчанию 8)
    •    
  • Relative Weighting (Относительное взвешивание) → выше = более адаптивно, ниже = более плавно
    •    
  • Start Regression at Bar (Начало регрессии на баре) → по умолчанию 25 (позволяет избежать краевых эффектов в начале графика)
Опции отображения: 
       
  • Цвета баров, метки прогнозов, смещение ATR и т.д. — полностью настраиваемые
Важные примечания: 
       
  • НЕ ПЕРЕРИСОВЫВАЕТСЯ после закрытия бара (как сигналы, так и линия ядра)
    •    
  • Лучше всего работает на таймфреймах ≤ 4H, так как на более высоких таймфреймах часто не хватает исторических баров (ограничение MT4 ~1000–1500 баров на дневных/недельных графиках)
    •    
  • Все расчеты производятся только на закрытых барах → идеально для реальной торговли и бэктестов

ИНДЕКСЫ БУФЕРОВ ДЛЯ iCustom (РАЗРАБОТКА СОВЕТНИКОВ MT4/MT5)

При создании советника (Expert Advisor) используйте iCustom() со следующими индексами буферов (не забудьте делать сдвиг на 1, так как расчет ведется только по закрытым барам):

Buffer 0  → Значение линии ядерной регрессии (Kernel regression)
Buffer 2  → Направление тренда:  +1 = вверх,  -1 = вниз
Buffer 4  → Сигнал:      
+1 → Buy (вход в лонг)      
+2 → Close Buy (закрытие покупки)      
-1 → Sell (вход в шорт)      
-2 → Close Sell (закрытие продажи) Buffer 5  → Сырое значение ML прогноза (целое число)

Пример (MT5):
double kernel    = iCustom(NULL, 0, "Lorentzian Distance Classifier", ..., 0, 1);
double direction = iCustom(..., 2, 1);
double signal    = iCustom(..., 4, 1);
double prediction= iCustom(..., 5, 1);

Рекомендуем также
Super Trend eu
Emin Ulucanli
4.83 (6)
Индикаторы
SUPERTREND ; Это индикатор следования за трендом, основанный на SuperTrend ATR, созданном Оливье Себаном. Его можно использовать для обнаружения изменений в направлении тренда и обнаружения стопов. Когда цена падает ниже кривой индикатора, она становится красной и указывает на нисходящий тренд. И наоборот, когда цена движется выше кривой, индикатор становится зеленым, указывая на восходящий тренд. Как и другие индикаторы, он хорошо работает с SuperTrend в сочетании с другими индикаторами, такими
FREE
Visual Range Directional Force Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Индикаторы
Range Directional Force Indicator – Designed for You to Optimize! The Range Directional Force Indicator is a cutting-edge tool designed to empower traders by visualizing market dynamics and directional strength. Built to offer insights into market trends and reversals, this indicator is an invaluable asset for traders seeking precision in their strategies. However, it is important to note that this indicator is not optimized, leaving room for you to tailor it to your unique trading preferences.
PipFinite Exit EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.87 (30)
Индикаторы
Должна была состояться прибыльная сделка и вдруг отменилась? При наличии надежной стратегии выход из сделки также важен, как и вход. Exit EDGE помогает максимально увеличить доход от текущей сделки и не потерять выигрышные сделки. Всегда будьте внимательны к сигналу на выход из сделки Отслеживайте все пары и тайм-фреймы в одном графике www.mql5.com/en/blogs/post/726558 Торговля Вы можете закрыть уже открытые сделки, как только получите сигнал Закрывайте заявку на покупку, если вы получили си
ROMAN5 Time Breakout Indicator Free
Anton Nel
4.7 (10)
Индикаторы
Индикатор ROMAN5 Time Breakout автоматически рисует блоки прорыва дневной поддержки или сопротивления. Он помогает пользователю определиться с направлением сделки. В утилиту также встроена функция звукового уведомления при появлении нового сигнала. Дополнительно доступна функция уведомления по email. Ваш e-mail адрес, а также параметры SMTP сервера должны быть указаны в настройках терминала MetaTrader 5 (вкладка "Почта"). Синяя стрелка вверх = Покупка. Красная стрелка вниз = Продажа. Вы можете и
FREE
Qunity ADX Multi Timeframe Trend and Fibonacci
Rodion Kachkin
Индикаторы
Мультитаймфреймовый трендовый индикатор, на основе индикатора ADX / ADXWilder c уровнями Фибоначчи Индикатор показывает трендовые участки, используя данные индикатора ADX или ADXWilder с нескольких таймфреймов. Импульсный режим индикатора позволяет поймать начало тренда, а несколько "Экранов" с разными таймфреймами позволяют отфильтровать рыночный шум. На график цены добавляются уровни Фибоначчи, которые имеют гибкие настройки. Принцип работы индикатора: если PDI больше NDI, то устанавливается
FREE
Best SAR MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
4.33 (3)
Индикаторы
Описание :  мы рады представить наш новый бесплатный индикатор, основанный на одном из профессиональных и популярных индикаторов на рынке форекс (PSAR), этот индикатор является новой модификацией оригинального индикатора Parabolic SAR, в индикаторе pro SAR вы можете видеть пересечение между точками и графиком цены, это пересечение не является сигналом, а говорит о возможности окончания движения, вы можете начать покупать с новой синей точки, и разместить стоп-лосс за один атр до первой синей т
FREE
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
Индикаторы
The new update makes this indicator a complete tool for studying, analyzing and operating probabilistic patterns. It includes: On-chart Multi-asset percentage monitor. Configurable martingales. Twenty-one pre-configured patterns, including Mhi patterns and C3. An advanced pattern editor to store up to 5 custom patterns. Backtest mode to test results with loss reports. Trend filter. Hit operational filter. Martingale Cycles option. Various types of strategies and alerts. Confluence between patter
Keltner Channels Modern
Thiago Pereira Pinho
Индикаторы
The Keltner Channel Pro is a modern and enhanced version of the classic Keltner Channel , designed for traders who want to identify trends, reversals, and overbought/oversold zones with greater accuracy. Built with EMA (Exponential Moving Average) and ATR (Average True Range) , this indicator automatically adapts to market volatility, providing dynamic channels that help filter noise and improve trade timing. Key Features: Main channel (upper, middle, and lower) based on EMA + ATR. Opt
FREE
Customizable RSI MA
Nathanael Theis
Индикаторы
The RSI with Moving Averages indicator combines the classic Relative Strength Index with customizable moving averages, offering deeper insights into market momentum and trend direction. By smoothing the RSI curve with short- and long-term averages, traders can better distinguish true reversals from noise. This tool highlights overbought and oversold levels, reveals divergences between price and momentum, and confirms entry or exit points with enhanced accuracy. Its adjustable parameters allow tr
FREE
Scalping PullBack Signal
Quang Huy Quach
5 (1)
Индикаторы
1. Overview The Scalping PullBack Signal indicator is a powerful technical analysis tool designed to help traders identify scalping opportunities based on potential pullback and reversal signals. This tool is particularly useful on lower timeframes (below 15 minutes) but can also be applied on higher timeframes for longer-term trades. This indicator integrates several key analytical components, providing a comprehensive view of trends and potential entry/exit points, helping you make quick and e
FREE
RSI abcd
Francisco Gomes Da Silva
3 (1)
Индикаторы
RSI ABCD Pattern Finder: Technical Strategy 1. How the Indicator Works Combines the classic RSI with automatic detection of ABCD harmonic patterns . Key Components Standard RSI (adjustable period) Peak and Trough Markers (arrows) ABCD Patterns (green/red lines) Overbought (70) and Oversold (30) Filters 2. MT5 Setup period = 14 ; // RSI period size = 4 ; // Maximum pattern size OverBought = 70 ; // Overbought level OverSold = 30 ; // Oversold level Filter = USE_FILTER_ YES ; // Confirmation filte
FREE
VFI Quantum
Nikita Berdnikov
5 (1)
Индикаторы
Представляем VFI (Volume Flow Indicator) – индикатор для торговли, который анализирует соотношение объема и движения цены для выявления ключевых торговых возможностей. Индикатор отображает силу и направление потока объемов, предоставляя четкие сигналы о потенциальных точках входа и выхода. Сигналы формируются на основе пересечения нулевой линии, пересечения линии VFI и ее экспоненциальной скользящей средней (EMA), а также при выходе индикатора из зон перекупленности и перепроданности. Внимание!
FREE
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Индикаторы
Индикатор SMC Venom Model BPR — профессиональный инструмент для трейдеров, работающих в рамках концепции Smart Money (SMC). Он автоматически идентифицирует на графике цены два ключевых паттерна:  FVG   (Fair Value Gap) — комбинация их трёх свечей, в которой имеется разрыв между первой и третьей свечой. Формирует зону между уровнями, где отсутствует поддержка объемов, что часто приводит к коррекции цены. BPR   (Balanced Price Range)— комбинация двух FVG-паттернов, образующих «мост»  — зону пробо
Auto Fibonacci
Ali Gokay Duman
5 (3)
Индикаторы
This indicator calculates fibonacci levels via moving averages trend and draw these lines. You can change fast and slow Moving Averages settings for customization. Inputs: Fast MA Time Period :  64 Fast MA Shift: 0 Fast MA Method: Smoothed Fast MA Apply To: Median Price Slow MA Time Period: 32 Slow MA Shift: 0 Slow MA Method: Smoothed Slow MA Apply To: Median Price ZigZag: False ZigZag Color: Red ZigZag Type: DashDot ZigZag Width: VeryThin Fibo Settings TrendFibonacci: True FiboTrendColor: Black
FREE
Triangle Pattern Gann For EA
Nguyen Van Kien
Индикаторы
Triangle Pattern Gann v3.1 - Complete Feature Documentation Core Functionality OverviewTriangle Pattern Gann v3.1 is a sophisticated MetaTrader 5 indicator that combines W.D. Gann's geometric trading principles with advanced triangle pattern recognition to deliver actionable trading signals. Primary Features1. Triangle Pattern Detection SystemAscending Triangle Recognition Function: Automatically identifies bullish continuation patterns Detection Criteria: Flat horizontal resistance line
FREE
Hull Moving Average or HMA for MT5
Rowan Stephan Buys
Индикаторы
Hull Moving Average (HMA) для MT5 – быстрый, плавный, безлаговый трендовый индикатор Hull Moving Average (HMA) — это высокопроизводительный трендовый индикатор MT5, который обеспечивает сверхплавные и практически безлаговые сигналы. В отличие от SMA, EMA или WMA, HMA мгновенно реагирует на изменение направления рынка, отфильтровывая рыночный шум — идеален для скальперов и внутридневных трейдеров. Основанный на эффективном алгоритме взвешенного скользящего среднего, он использует истинную формул
FREE
LT Force
Thiago Duarte
5 (5)
Индикаторы
For those who like trend the Force will be a very useful indicator. This is because it is based on the famouse ADX, which measure the strenght of a trend, but without its 3 confusing lines. Force has its very simple interpretation: if the histogram is above zero level the trend is up, otherwise it is down. You can use it to find divergences too, which is very profitable. Thanks to Andre Sens for the version 1.1 idea. If you have any doubt or suggestion, please, contact me. Enjoy! MT4 version: 
FREE
Pin Bar Detector 382
Renato Lulic
Индикаторы
Free for now, price is going to be 30 USD at Jan 1. 2025. Features: Pin Bar Detection : The indicator is designed to identify bullish and bearish pin bars based on specific criteria, including the relative size of the candle’s body and shadow, as well as the position of the candle's body in relation to the 38.2% Fibonacci level. Customizable Labels : Custom text is displayed above each identified bullish or bearish pin bar, such as "[38.2]" for bullish and "[-38.2]" for bearish, helping traders
FREE
OmniSignal Navigator
Fatih Klavun
5 (2)
Индикаторы
OmniSignal Navigator – Умный скальпинг на ключевых уровнях Торгуйте как профессионал с этим дневным/еженедельным индикатором High-Low-Close, разработанным для скальпинга и точной торговли на пробой. Почему это работает Идеально подходит для скальпинга: Ориентируется на ключевые зоны (PDH/PDL/PDC и PWH/PWL/PWC) на таймфреймах M2, M3, M5 и M15. (Меньшие таймфреймы = больше сигналов, большие таймфреймы = меньше сигналов) Не требуется анализ графика: просто ждите push-уведомлений (телефо
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Индикаторы
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Smaart Visual
Kris Van Sebroeck
Индикаторы
SMA-ATR-Visual Indicator The SMA-ATR-Visual is a technical analysis indicator designed to assist traders in identifying market trends, measuring volatility, and visualizing potential entry signals on the chart. Main Components Simple Moving Averages (SMAs): The indicator plots two SMAs — a fast SMA (default 9-period) and a slow SMA (default 21-period) — to help detect short and medium term trend direction. ATR-Based Volatility Bands: Upper and lower bands are calculated using the Average True R
FREE
Adaptive Trend Lines
Henri Salvatore Bigatti
4.76 (25)
Индикаторы
This indicator shows the TLH and TLL and some trendlines that allow us to estimate the trend of market.  It also shows the values of the angles of the lines in percentage in points (pip) , the standard deviation, and the trend of each line, and when it breaks the lines of support and resistance (TLH and TLL). And finally, it also shows the points identified as supports and resistances through the fractal algorithm in the graph. The high and low trend lines are supported by the highs and lows, th
FREE
Ichimoku Aiko MTF
Michael Jonah Randriamampionontsoa
Индикаторы
Ichimoku Aiko MTF is a collection of technical indicators that show support and resistance levels, as well as momentum and trend direction. It is a multi-timeframe indicator so you don't need to change the chart timeframe when you want to see the ichimoku clouds on a higher timeframe.  eg. The chart timeframe is M15 and you want to see on the M15 timeframe chart the H1 ichimoku indicators (the ichimoku in Metatrader can't do that) that's why you need to use Ichimoku Aiko MTF.
Forex mastery X marks the spot
Nardus Van Staden
Индикаторы
Introducing "X Marks the Spot" – Your Ultimate MetaTrader 5 Indicator for Perfect Trades! Are you tired of the guesswork in trading? Ready to take your MetaTrader 5 experience to a whole new level? Look no further – "X Marks the Spot" is here to revolutionize your trading strategy! What is "X Marks the Spot"? "X Marks the Spot" is not just another indicator – it's your personal trading compass that works seamlessly on all timeframes . Whether you're a beginner or an experienced trader,
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.59 (34)
Индикаторы
This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
FREE
Paula Bollinger Bands Strategy
Francisco Gomes Da Silva
4 (2)
Индикаторы
Bollinger bands out/in strategy A strategy created by Joe Ross, and very useful for finding trades when the market is overloaded. Indicator You don't need to find where there are entries on the chart, this indicator shows them for you. The entrance The trade is confirmed when the price closes outside the bollinger bands on a candle and the candle after the price closes inside the bands. comment I want to improve this indicator, so you can help me sending me your reviews and comments, thanks :).
FREE
Trend Catcher EA Pro MT5
Issam Kassas
4.87 (15)
Эксперты
Trend Catcher EA Pro — основан на одном из самых популярных индикаторов Trend Catcher, и после многочисленных запросов теперь у нас есть полноценный Expert Advisor Trend Catcher EA. Эксперт нового поколения, сочетающий автоматическую алгоритмическую торговлю с ручным контролем трейдера для полного управления рынком. Он быстрый, адаптивный и создан для трейдеров, ценящих ясность, производительность и возможность выбора. Разработан и оптимизирован для EURUSD на реальных тиковых данных (99.9%). Tre
FREE
Volume Spread Pattern Detector MT5
Young Ho Seo
4.45 (11)
Индикаторы
Introduction This indicator detects volume spread patterns for buy and sell opportunity. The patterns include demand and supply patterns. You might use each pattern for trading. However, these patterns are best used to detect the demand zone (=accumulation area) and supply zone (=distribution area). Demand pattern indicates generally potential buying opportunity. Supply pattern indicates generally potential selling opportunity. These are the underlying patterns rather than direct price action. T
FREE
Donchian Pro
Paulo Henrique Faquineli Garcia
5 (3)
Индикаторы
The Donchian Channel Channels are among the most popular tools of technical analysis, as they visually convey to the analyst the limits within which most price movement tends to occur. Channel users know that valuable information can be obtained at any time, whether prices are in the central region of a band or close to one of the border lines. One of the best known techniques to explore these concepts is Bollinger Bands. However, John Bollinger was not the only one to research the application
FREE
Candle Trend Bars
Muhammed Emin Ugur
Индикаторы
Unlock the power of trend analysis with the Candle Trend Bars Indicator – your go-to tool for identifying and understanding market trends like never before. This innovative indicator transforms traditional candlestick charts into a dynamic and visually intuitive representation of market trends. Key Features: Trend Clarity: Gain a clear and concise view of market trends with color-coded bars that instantly convey the direction of price movements. User-Friendly Design: The indicator is designed wi
FREE
С этим продуктом покупают
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Индикаторы
Если вы покупаете этот индикатор, вы получите мой профессиональный Trade Manager + EA БЕСПЛАТНО. Прежде всего стоит подчеркнуть, что эта торговая система является индикатором без перерисовки, без повторной отрисовки и без задержки, что делает ее идеальной как для ручной, так и для роботизированной торговли. Онлайн курс, руководство и загрузка пресетов. «Smart Trend Trading System MT5» - это комплексное торговое решение, созданное для новичков и опытных трейдеров. Он объединяет более 10 премиаль
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (1)
Индикаторы
Power Candles – Входные сигналы на основе силы для любого рынка Power Candles переносит проверенный анализ силы Stein Investments прямо на ценовой график. Вместо реакции только на цену каждая свеча окрашивается на основе реальной рыночной силы, позволяя мгновенно распознавать накопление импульса, ускорение силы и четкие смены тренда. Одна логика для всех рынков Power Candles автоматически работает со всеми торговыми инструментами . Индикатор определяет, является ли текущий символ валютной парой
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Индикаторы
Gold Sniper Scalper Pro - Торговая Система для Золота (XAU/USD) на MetaTrader 5 Для серьезного трейдера: Подходите к торговле Золотом со структурированной, основанной на данных методологией, которая сочетает в себе несколько факторов рыночного анализа. Этот инструмент создан для поддержки вашего анализа торговли Золотом. Ограниченная Ценовая Возможность Это шанс приобрести Gold Sniper Scalper Pro до повышения цены. Цена продукта будет увеличиваться на $50 после каждых 10 последующих покупок. О
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Индикаторы
Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Минимум Риска", "Взвешенный Риск" и "Стратегия Выжидания", Пошаговый видео-мануал, который поможет вам быстро установить, на
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Индикаторы
АКЦИЯ НА ЗАПУСК Цена Azimuth Pro установлена на уровне 299 $ для первых 100 покупателей. Финальная цена составит 499 $ . РАЗНИЦА МЕЖДУ РОЗНИЧНЫМИ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМИ ВХОДАМИ — НЕ В ИНДИКАТОРЕ, А В МЕСТОПОЛОЖЕНИИ. Большинство трейдеров входят на произвольных ценовых уровнях, гонясь за импульсом или реагируя на запаздывающие сигналы. Институциональные игроки ждут, пока цена достигнет структурных уровней, где спрос и предложение действительно меняются. Azimuth Pro автоматически определяет эти
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Индикаторы
Entry In The Zone и SMC Multi Timeframe — это инструмент для анализа рынка в реальном времени, разработанный на основе концепций Smart Money Concepts (SMC). Он создан для того, чтобы помочь трейдерам системно анализировать рыночную структуру и получать более ясное представление об общем направлении рынка. Система автоматически анализирует точки разворота, ключевые зоны и рыночную структуру на нескольких таймфреймах, отображая точки интереса (POI), сигналы без перерисовки и автоматические уровни
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Индикаторы
Раскройте силу торговли трендами с помощью индикатора Trend Screener: вашего идеального решения для торговли трендами, основанного на нечеткой логике и мультивалютной системе! Повысьте уровень своей торговли по тренду с помощью Trend Screener, революционного индикатора тренда, основанного на нечеткой логике. Это мощный индикатор отслеживания тренда, который сочетает в себе более 13 инструментов и функций премиум-класса и 3 торговые стратегии, что делает его универсальным выбором для превращения
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот торговый индикатор не перерисовывается, не перерисовывает и не отставает, что делает его идеальным как для ручной, так и для роботизированной торговли. Руководство пользователя: настройки, вводы и стратегия. Атомный аналитик - это индикатор ценового действия PA, который использует силу и импульс цены, чтобы найти лучший край на рынке. Оборудованный расширенными фильтрами, которые помогают убирать шумы и ложные сигналы, и повышают торговый потенциал. Испо
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Индикаторы
Представляю Вам отличный технический индикатор GRABBER, который работает, как готовая торговая стратегия "Все включено"! В одном программном коде интегрированы мощные инструменты для технического анализа рынка, торговые сигналы (стрелки), функции алертов и Push уведомлений.  Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно БЕСПЛАТНО:  Grabber Утилиту для автоматического управления открытыми ордерами, Пошаговый видео-мануал : как установить, настроить и торговать, Авторские сет-файлы дл
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Индикаторы
Smart Stop Indicator – Интеллектуальная точность стоп лоссов прямо на графике Обзор Smart Stop Indicator это специализированное решение для трейдеров, которые хотят устанавливать стоп лоссы чётко и методично, а не на интуитивной основе. Индикатор объединяет классическую логику прайс экшн (higher highs, lower lows) с современной системой распознавания пробоев, чтобы определить действительно логичный уровень стопа. В трендах, диапазонах или фазах резких движений он показывает оптимальные зоны SL
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Индикаторы
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Индикаторы
Сколько раз вы покупали торговый индикатор с отличными бэк-тестами, подтверждением производительности на реальном счете с фантастическими цифрами и статистикой повсюду , но после использования в итоге сливали свой счет? Не стоит доверять только сигналу, необходимо знать, почему он появился в первую очередь, и это то, что RelicusRoad Pro делает лучше всего! Руководство пользователя + Стратегии + Обучающие видео + Приватная группа с VIP доступом + Доступна мобильная версия Новый взгляд на рынок
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Индикаторы
Индикатор Trend Ai - отличный инструмент, который улучшит анализ рынка трейдером, сочетая идентификацию тренда с точками входа и предупреждениями о развороте. Этот индикатор позволяет пользователям уверенно и точно ориентироваться в сложностях рынка Форекс Помимо первичных сигналов, индикатор Trend Ai определяет вторичные точки входа, возникающие во время откатов или коррекций, позволяя трейдерам извлекать выгоду из коррекции цены в рамках установленного тренда. Важные преимущества: · Работае
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот Торговый Инструмент является Неперерисовывающимся Нерепейнтинговым Индикатором, что делает его идеальным для профессиональной торговли. Онлайн-курс, руководство пользователя и демонстрация. Индикатор Концепций Умного Действия Цены - очень мощный инструмент как для новичков, так и для опытных трейдеров. Он объединяет более 20 полезных индикаторов в одном, комбинируя передовые торговые идеи, такие как анализ Inner Circle Trader и стратегии торговли концеп
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Индикаторы
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Индикаторы
Самотестируемый и самооптимизируемый и ндикатор Matreshka: 1. Я вляется интерпретацией Теории Волнового Анализа Элиотта. 2. За основу взят принцип индикатора типа ZigZag, а волны строятся на принципе интерпретации теории ДеМарка. 3. Фильтрует волны по длине и высоте. 4. Рисует до шести уровней ZigZag одновременно , отслеживая волны разных порядков. 5. Отмечает Импульсные и Откатные волны. 6. Рисует стрелки для открытия позиций 7. Рисует три канала. 8. Отмечает уровни поддержки и сопротивления. 9
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Индикаторы
Представляем вам революционный индикатор, который меняет правила игры в мире трендовой торговли. Индикатор разработан для того, чтобы переосмыслить производительность и поднять ваш торговый опыт на беспрецедентную высоту. Наш индикатор может похвастаться уникальным сочетанием передовых функций, которые отличают его от конкурентов. Передовая технология "Real Pricing Factors" обеспечивает непревзойденную устойчивость даже в самых сложных и изменчивых рыночных условиях. Попрощайтесь с неустойчивыми
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Индикаторы
Скринер поддержки и сопротивления находится в одном индикаторе уровня для MetaTrader, который предоставляет несколько инструментов внутри одного индикатора. Доступные инструменты: 1. Скринер структуры рынка. 2. Зона бычьего отката. 3. Зона медвежьего отката. 4. Ежедневные опорные точки 5. еженедельные опорные точки 6. ежемесячные опорные точки 7. Сильные поддержка и сопротивление, основанные на гармоническом паттерне и объеме. 8. Зоны уровня берега. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОЕ ВРЕМЯ: Индикатор подд
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Индикаторы
FX Volume: Оцените подлинную динамику рынка глазами брокера Краткий обзор Хотите вывести свою торговлю на новый уровень? FX Volume дает вам информацию в реальном времени о том, как розничные трейдеры и брокеры распределяют свои позиции — задолго до появления запаздывающих отчетов типа COT. Независимо от того, стремитесь ли вы к стабильной прибыли или ищете дополнительное преимущество на рынке, FX Volume поможет выявлять крупные дисбалансы, подтверждать пробои и совершенствовать управление риск
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Индикаторы
Easy Buy Sell is a market indicator for opening and closing positions. It becomes easy to track market entries with alerts. It indicates trend reversal points when a price reaches extreme values ​​and the most favorable time to enter the market. it is as effective as a Fibonacci to find a level but it uses different tools such as an algorithm based on ATR indicators and Stochastic Oscillator. You can modify these two parameters as you wish to adapt the settings to the desired period. It cannot
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Индикаторы
TPSproTrend PRO определяет момент, когда рынок действительно меняет направление, и формирует точку входа в начале движения. Вы входите в рынок тогда, когда цена только начинает двигаться, а не после того, как движение уже прошло.  Индикатор   не перерисовывает сигналы, автоматически отображает точки входа, Stop Loss и Take Profit, делая торговлю понятной, наглядной и структурированной. ИНСТРУКЦИЯ RUS   -   VERSION MT4   Основные преимущества Сигналы без перерисовки.  Все сигналы фиксированные. Е
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Индикаторы
Представляем       Индикатор Quantum Trend Sniper   , инновационный индикатор MQL5, который меняет способ определения разворотов тренда и торговли ими! Разработан командой опытных трейдеров со стажем торговли более 13 лет,       Снайперский индикатор Quantum Trend       разработан, чтобы вывести ваше торговое путешествие на новые высоты благодаря инновационному способу определения разворотов тренда с чрезвычайно высокой точностью. ***Купите индикатор Quantum Trend Sniper и получите индикатор Qu
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (17)
Индикаторы
Индикатор Matrix Arrow MT5   — это уникальный индикатор тренда 10 в 1, следующий за   100% неперерисовывающимся   индикатором с несколькими таймфреймами, который можно использовать на всех символах/инструментах:   форекс ,  товары ,   криптовалюты ,   индексы ,  акции . Индикатор Matrix Arrow MT5  будет определять текущую тенденцию на ранних этапах, собирая информацию и данные от до 10 стандартных индикаторов, а именно: Индекс среднего направленного движения (ADX) Индекс товарного канала (CCI)
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Индикаторы
Индикатор   Trend Line PRO   является самостоятельной торговой стратегией. Он показывает смену тренда, точку входа в сделку, а так же автоматически рассчитывает три уровня Take Profit и защиту от потери Stop Loss Trend Line PRO   идеально подходит для всех символов Meta Trader:  валют, металлов, криптовалют, акций и индексов. Индикатор применяется в торговле на реальных счетах, что подтверждает надежность стратегии. Советники использующие   Trend Line PRO   и реальные Сигналы  вы можете найти з
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Индикаторы
Топовый индикатор МТ5, дающий сигналы для входа в сделки без перерисовки! Идеальные точки входа в сделки для  валют, крипты, металлов, акций, индексов !  Смотрите  видео  (6:22) с примером отработки всего одного сигнала, окупившего индикатор. Версия индикатора для MT4 Преимущества индикатора Сигналы на вход без перерисовки Если сигнал появился, он никуда НЕ исчезает! В отличие от индикаторов с перерисовкой, которые ведут к потере депозита, потому что могут показать сигнал, а потом убрать его. Б
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Индикаторы
Профиль Рынка (Market Profile) определяет ряд типов дней, которые помогают трейдеру распознать поведение рынка. Ключевая особенность - это область значений (Value Area), представляющая диапазон ценового действия, в котором произошло 70% торговли. Понимание области значений может помочь трейдерам вникнуть в направление рынка и установить торговлю с более высокими шансами на успех. Это отличное дополнение к любой системе, которую вы возможно используете. Blahtech Limited представляет сообществу Me
Другие продукты этого автора
HedgingMartingale
OMG FZE LLC
4.8 (102)
Эксперты
HedgingMartingale EA [ Set Files ]   ,   [ My Channel ]  ,   [ My Products ]  ,  [ Blog ] Рекомендуемые счета: Стандартные с высоким кредитным плечом, ECN, Raw; Центовые; Проп-фирмы Этот EA представляет собой торговый алгоритм, который сочетает хеджирование и интеллектуальное управление рисками со стратегией Мартингейла. Он разработан для обеспечения стабильной производительности в сильных рыночных условиях, где вы не можете предсказать направление тренда. При использовании соответствующего фай
FREE
Lydians Indicator
OMG FZE LLC
5 (6)
Индикаторы
[ Мой канал ] , [ Мои продукты ] Этот индикатор показывает точки, где тренд бара меняется под влиянием мгновенного давления, в то время как общий тренд движется вверх или вниз. Стрелка отображается, если предыдущий бар соответствует определённым критериям. При построении стратегии вы можете интерпретировать 3–4 последовательные стрелки как потенциальный сигнал пробоя. Например, когда появляется четвёртая стрелка, вы можете рассмотреть возможность открытия сделки. Это надёжный инструмент для пр
FREE
HedgingMartingale MT4
OMG FZE LLC
4.46 (13)
Эксперты
HedgingMartingale EA [ Set Files ]   ,   [ My Channel ]  ,   [ My Products ]  ,   [ Blog ] Рекомендуемые счета: Стандартные с высоким кредитным плечом, ECN, Raw; Центовые; Проп-фирмы Этот EA представляет собой торговый алгоритм, который сочетает хеджирование и интеллектуальное управление рисками со стратегией Мартингейла. Он разработан для обеспечения стабильной производительности в сильных рыночных условиях, где вы не можете предсказать направление тренда. При использовании соответствующего фа
FREE
Фильтр:
fery379
118
fery379 2025.11.25 22:16 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

hubergut
109
hubergut 2025.11.25 19:54 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Findolin
1890
Findolin 2025.11.25 09:59 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Cristian Salute
205
Cristian Salute 2025.11.23 20:58 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

OMG FZE LLC
63291
Ответ разработчика Huseyin Furkan Ozturk 2025.11.23 21:00
xD xD xD
Ответ на отзыв