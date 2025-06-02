Orders Manager – это простой и незаменимый помощник для управления всеми вашими ордерами. Входные данные : Magic = 999; // Магик TakeProfit = 1000; // Тейк - профит . Если = 0, уровень не устанавливается. StopLoss = 0; // Стоп-лосс. Если = 0, уровень не устанавливается. Slippage = 10; / / Проскальзывание GeneralProfit = false; // Закрытие всех ордеров по общей прибыли. Если false, то функция откл

FREE